കെസിആറിന് കനത്ത തിരിച്ചടി; പുതിയ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടി പ്രഖ്യാപിച്ച് മകൾ കവിത

പഴയ ടിആർഎസ് എന്ന ചുരുക്കപ്പേരിൽ തന്നെയാണ് കവിതയുടെ പുതിയ പാർട്ടിയും ഇനിമുതൽ അറിയപ്പെടുക എന്നതാണ് ഏറ്റവും ശ്രദ്ധേയമായ കാര്യം

K Kavitha Launches New Political Party (ANI)
By PTI

Published : April 25, 2026 at 11:18 AM IST

ഹൈദരാബാദ്: തെലങ്കാന മുൻ മുഖ്യമന്ത്രിയും ബിആർഎസ് അധ്യക്ഷനുമായ കെ ചന്ദ്രശേഖർ റാവുവിൻ്റെ (കെസിആർ) മകളും തെലങ്കാന ജാഗൃതി അധ്യക്ഷയുമായ കെ കവിത പുതിയ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടി പ്രഖ്യാപിച്ചു. തെലങ്കാന രാഷ്ട്ര സേന (ടിആർഎസ്) എന്നാണ് പുതിയ പാർട്ടിയുടെ പേര്. ശനിയാഴ്ച ഹൈദരാബാദിൽ നടന്ന പ്രത്യേക ചടങ്ങിലാണ് കവിത പുതിയ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിയുടെ ഔദ്യോഗിക പ്രഖ്യാപനം നടത്തിയത്. ബിആർഎസിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കപ്പെട്ട് മാസങ്ങൾക്ക് ശേഷമാണ് മുൻ എംപി കൂടിയായ കവിതയുടെ സുപ്രധാന രാഷ്ട്രീയ നീക്കം.

പുറത്താക്കലും പുതിയ തുടക്കവും

2025 സെപ്റ്റംബറിലാണ് പാർട്ടി വിരുദ്ധ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ പേരിൽ കവിതയെ ഭാരത് രാഷ്ട്ര സമിതിയിൽ (ബിആർഎസ്) നിന്ന് സസ്പെൻഡ് ചെയ്തത്. ബിആർഎസ് ഭരണകാലത്ത് നിർമിച്ച കാളേശ്വരം ലിഫ്റ്റ് ഇറിഗേഷൻ പദ്ധതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ബന്ധുക്കളും പാർട്ടി നേതാക്കളുമായ മുൻ മന്ത്രി ടി ഹരീഷ് റാവു, ജെ സന്തോഷ് കുമാർ എന്നിവർക്കെതിരെ കവിത ഗുരുതര ആരോപണങ്ങൾ ഉന്നയിച്ചിരുന്നു.

സ്വന്തം പിതാവായ ചന്ദ്രശേഖർ റാവുവിൻ്റെ വലിയ പ്രതിച്ഛായ തകർക്കാൻ ഇവർ രണ്ടുപേരും ബോധപൂർവം ശ്രമിക്കുന്നുവെന്നായിരുന്നു കവിതയുടെ പ്രധാന ആരോപണം. ഇതിന് പിന്നാലെയാണ് നേതൃത്വം ഇവരെ പാർട്ടിയിൽ നിന്ന് ഔദ്യോഗികമായി പുറത്താക്കിയത്. സസ്പെൻഡ് ചെയ്യപ്പെട്ടതിന് ശേഷം താൻ നേതൃത്വം നൽകുന്ന സാംസ്കാരിക സംഘടനയായ തെലങ്കാന ജാഗൃതിയുടെ ബാനറിൽ പൊതുപ്രശ്നങ്ങളിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിച്ച് ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ പ്രവർത്തിക്കുകയായിരുന്നു കവിത.

പഴയ ടിആർഎസ് എന്ന ചുരുക്കപ്പേരിൽ തന്നെയാണ് കവിതയുടെ പുതിയ പാർട്ടിയും ഇനിമുതൽ അറിയപ്പെടുക എന്നതാണ് ഏറ്റവും ശ്രദ്ധേയമായ കാര്യം. കെ ചന്ദ്രശേഖർ റാവു രൂപീകരിച്ച തെലങ്കാന രാഷ്ട്ര സമിതി എന്ന പാർട്ടി കഴിഞ്ഞ 2022ലാണ് പേര് മാറ്റി ഭാരത് രാഷ്ട്ര സമിതി എന്ന് ആക്കിയത്.

ജനകീയ വിഷയങ്ങൾക്ക് മുൻഗണന

പുതിയ പാർട്ടി രൂപീകരിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച പ്രഖ്യാപനം കഴിഞ്ഞ മാസം തന്നെ കവിത നടത്തിയിരുന്നു. മാർച്ച് മാസത്തിൽ വിളിച്ചുചേർത്ത വാർത്താസമ്മേളനത്തിൽ പുതിയ പാർട്ടിയുടെ പ്രധാന ലക്ഷ്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് അവർ കൃത്യമായി വ്യക്തമാക്കി. എല്ലാവരുടെയും ഉന്നമനവും ക്ഷേമവും പൂർണ്ണമായി ഉറപ്പാക്കുന്നതിനൊപ്പം സംസ്ഥാനത്ത് സമഗ്രമായ വികസനവും സവിശേഷമായ സ്വയംപര്യാപ്തതയും കൈവരിക്കുക എന്നതാണ് തങ്ങളുടെ പ്രധാന ലക്ഷ്യമെന്ന് അവർ അന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു.

തെലങ്കാന സംസ്ഥാനം ഔദ്യോഗികമായി രൂപീകരിക്കപ്പെട്ട് ഒരു ദശാബ്ദം പിന്നിട്ടിട്ടും ഇവിടുത്തെ സാധാരണ ജനങ്ങളുടെ വലിയ ആഗ്രഹങ്ങൾ ഇനിയും സഫലമാകാത്ത സാഹചര്യത്തിലാണ് അവർക്കായി പുതിയൊരു രാഷ്ട്രീയ വേദി രൂപീകരിക്കുന്നതെന്നായിരുന്നു കവിതയുടെ വിശദീകരണം.

നേതൃത്വത്തിനെതിരെ രൂക്ഷവിമർശനം

തെലങ്കാന പ്രക്ഷോഭത്തിൻ്റെ പ്രധാന അടിസ്ഥാന മുദ്രാവാക്യമായിരുന്ന സംസ്ഥാനത്തിന് ആവശ്യമായ വെള്ളം, വികസന ഫണ്ട്, തൊഴിൽ എന്നിവ സംസ്ഥാനം രൂപീകരിച്ച് 12 വർഷം പിന്നിട്ടിട്ടും ഇതുവരെ നേടാനായിട്ടില്ലെന്ന് അവർ രൂക്ഷമായി കുറ്റപ്പെടുത്തി. സംസ്ഥാനം ഭരിച്ച സർക്കാരുകളെല്ലാം കർഷകർ, യുവാക്കൾ, വ്യവസായികൾ, പാർശ്വവത്കരിക്കപ്പെട്ട വിവിധ വിഭാഗങ്ങൾ എന്നിവരുടെ പ്രതീക്ഷകൾ നിറവേറ്റുന്നതിൽ പൂർണ്ണമായും പരാജയപ്പെട്ടുവെന്ന് അവർ വിമർശിച്ചു. ഭരണത്തെ സാധാരണ ജനങ്ങളിലേക്ക് കൂടുതൽ അടുപ്പിക്കുക, താഴെത്തട്ടിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് കൃത്യമായ പരിഹാരം കാണുക എന്നിവയാണ് പാർട്ടിയുടെ ലക്ഷ്യം. രാജ്യം ചർച്ച ചെയ്യുന്ന വലിയ രാഷ്ട്രീയ വാദപ്രതിവാദങ്ങളിൽ പലപ്പോഴും അവഗണിക്കപ്പെടുന്ന പ്രാദേശിക പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് തൻ്റെ പാർട്ടി മുൻഗണന നൽകുമെന്നും അവർ വ്യക്തമാക്കി.

സംസ്ഥാനത്തെ പ്രധാന പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടികളായ ബിആർഎസ്, ബിജെപി എന്നിവർക്കെതിരെ വളരെ രൂക്ഷമായ വിമർശനമാണ് കവിത ഉന്നയിക്കുന്നത്. ഈ പാർട്ടികൾ ജനങ്ങളുടെ നിരന്തരമായ പരാതികൾ പരിഹരിക്കുന്നതിലും സർക്കാരിനെതിരെ പ്രതിപക്ഷമെന്ന നിലയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നതിലും പൂർണ്ണമായി പരാജയപ്പെട്ടുവെന്ന് കവിത വിലയിരുത്തി.

ഭാരത് രാഷ്ട്ര സമിതി എന്ന പാർട്ടി ഇനി 1000 വർഷം കഴിഞ്ഞാലും മാറാൻ പോകുന്നില്ലെന്ന് കഴിഞ്ഞ ദിവസം വാർത്താ ഏജൻസിയോട് സംസാരിക്കവേ അവർ പരിഹസിച്ചു. തെലങ്കാന സംസ്ഥാന രൂപീകരണത്തിനായി പോരാടിയവരുടെ ക്ഷേമത്തെക്കുറിച്ച് പാർട്ടിക്കുള്ളിൽ യാതൊരു ചർച്ചയുമില്ലെന്നും മുൻ എംപി കൂടിയായ കെ കവിത തുറന്നടിച്ചു.

