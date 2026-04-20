ഡല്‍ഹി മദ്യനയക്കേസ്: പിന്മാറില്ലെന്ന് ജസ്റ്റിസ് സ്വർണ കാന്ത ശർമ്മ; ജഡ്ജിയുടെ യോഗ്യത നിശ്ചയിക്കുന്നത് രാഷ്ട്രീയക്കാരല്ലെന്ന് കോടതി

By ETV Bharat Kerala Team

Published : April 20, 2026 at 8:52 PM IST

ന്യൂഡല്‍ഹി: ഡൽഹി മദ്യനയക്കേസിൽ തന്നെ വിചാരണ ചെയ്യുന്നതിൽ നിന്ന് പിന്മാറണമെന്ന ആം ആദ്മി പാർട്ടി നേതാക്കളുടെ ആവശ്യം ഡൽഹി ഹൈക്കോടതി ജസ്റ്റിസ് സ്വർണ കാന്ത ശർമ്മ തള്ളി. ഈ വിഷയത്തിൽ വിധി പ്രസ്താവിച്ച ജസ്റ്റിസ് ശർമ്മ, ഒരു രാഷ്ട്രീയക്കാരന് നീതിന്യായ വ്യവസ്ഥയുടെ പരിധി ലംഘിക്കാനോ ജഡ്ജിമാരുടെ യോഗ്യത വിലയിരുത്താനോ കഴിയില്ലെന്ന് വ്യക്തമാക്കി.

തന്‍റെ നിഷ്പക്ഷതയെയും അന്തസ്സിനെയും വെല്ലുവിളിക്കുന്ന സാഹചര്യങ്ങളാണ് ഉണ്ടായതെന്നും, ഇത്തരം ഘട്ടങ്ങളിൽ കേസിൽ നിന്ന് പിന്മാറുന്നതാണ് സ്വാഭാവികമായ പ്രവണതയെങ്കിലും നിഷ്പക്ഷത ഉറപ്പാക്കാനാണ് താൻ വാദങ്ങൾ കേൾക്കാൻ തീരുമാനിച്ചതെന്നും ജസ്റ്റിസ് പറഞ്ഞു. ഒരു ജഡ്ജിക്ക് കേസ് കേൾക്കാനുള്ള അർഹതയുണ്ടോ എന്ന് തീരുമാനിക്കേണ്ടത് കോടതിയാണെന്നും ജസ്റ്റിസ് കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

​മദ്യനയക്കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സി.ബി.ഐയുടെ അപ്പീലിൽ വാദം കേൾക്കുന്നതിൽ നിന്ന് ജസ്റ്റിസ് സ്വർണ കാന്ത ശർമ്മ പിന്മാറണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് അരവിന്ദ് കെജ്രിവാൾ, മനീഷ് സിസോദിയ എന്നിവരുൾപ്പെടെയുള്ളവരാണ് അപേക്ഷ നൽകിയിരുന്നത്. ജസ്റ്റിസിന്‍റെ മക്കൾ സോളിസിറ്റർ ജനറൽ തുഷാർ മേത്തയുടെ കീഴിലാണ് ജോലി ചെയ്യുന്നതെന്നും, സി.ബി.ഐക്ക് വേണ്ടി ഹാജരാകുന്നത് തുഷാർ മേത്തയായതിനാൽ കോടതിയിൽ നിന്ന് നീതി ലഭിക്കില്ലെന്നുമായിരുന്നു കെജ്രിവാളിന്‍റെ ആരോപണം. എന്നാൽ ജസ്റ്റിസിന്‍റെ ബന്ധുക്കൾ ആരും തന്നെ മദ്യനയക്കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കോടതി നടപടികളിൽ ഹാജരായിട്ടില്ലെന്ന് സി.ബി.ഐ കോടതിയെ അറിയിച്ചു. ബന്ധുക്കൾ സർക്കാർ പാനലിൽ ഉണ്ടെന്നത് കൊണ്ട് മാത്രം കേസിൽ പക്ഷപാതമുണ്ടെന്ന് പറയാനാകില്ലെന്നും അത്തരമൊരു ബന്ധം തെളിയിക്കാൻ ഹർജിക്കാർക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ലെന്നും കോടതി നിരീക്ഷിച്ചു.

​ഈ കേസിലെ നടപടികളിൽ തനിക്ക് വിശ്വാസമില്ലെന്ന് വീഡിയോ കോൺഫറൻസിംഗിലൂടെ ഹാജരായ കെജ്രിവാൾ കോടതിയിൽ ആവർത്തിച്ചു. നേരത്തെ സെഷൻസ് കോടതി കെജ്രിവാളിനെയും സിസോദിയയെയും കേസിൽ നിന്ന് വിട്ടയച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ മറ്റുള്ളവരുടെ വാദം കേൾക്കാതെ തന്നെ ജസ്റ്റിസ് സ്വർണ കാന്ത ശർമ്മ ഈ ഉത്തരവ് സ്റ്റേ ചെയ്തത് ശരിയായില്ലെന്നായിരുന്നു കെജ്രിവാളിന്‍റെ വാദം. അതേസമയം, കെജ്രിവാളിന്‍റെ ആരോപണങ്ങൾ അപക്വമാണെന്നും ഇത്തരം അടിസ്ഥാനരഹിതമായ പരാതികളുടെ പേരിൽ പിന്മാറുന്നത് മോശം കീഴ്വഴക്കം സൃഷ്ടിക്കുമെന്നും സി.ബി.ഐക്ക് വേണ്ടി ഹാജരായ തുഷാർ മേത്ത കോടതിയിൽ പറഞ്ഞു.

​മദ്യനയക്കേസിൽ പിന്മാറാൻ വിസമ്മതിച്ചെങ്കിലും, മക്കോക്ക (MCOCA) കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആം ആദ്മി പാർട്ടി നേതാവ് നരേഷ് ബാല്യന്‍റെ ജാമ്യാപേക്ഷ പരിഗണിക്കുന്നതിൽ നിന്ന് ജസ്റ്റിസ് സ്വർണ കാന്ത ശർമ്മ തിങ്കളാഴ്ച പിന്മാറി. ഇതിന് പ്രത്യേക കാരണങ്ങളൊന്നും അവർ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടില്ല. ഈ കേസ് ഏപ്രിൽ 23-ന് മറ്റൊരു ബെഞ്ച് പരിഗണിക്കും. മദ്യനയക്കേസിൽ പ്രതികളെ വിട്ടയച്ച സെഷൻസ് കോടതി ഉത്തരവ് സ്റ്റേ ചെയ്ത ഹൈക്കോടതി നടപടി നീതിന്യായ വ്യവസ്ഥയെ തകർക്കുന്നതാണെന്ന നിലപാടിൽ ഉറച്ചുനിൽക്കുകയാണ് ആം ആദ്മി പാർട്ടി നേതാക്കൾ. എന്നാൽ കോടതി നടപടികളെ അട്ടിമറിക്കാൻ ലിറ്റിഗേഷനുകൾ അനുവദിക്കില്ലെന്ന കർശന നിലപാടാണ് ജസ്റ്റിസ് ശർമ്മ സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്.

