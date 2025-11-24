രാജ്യത്ത് കോളിളക്കം സൃഷ്ടിച്ച സുപ്രധാന വിധികളിലെ പ്രാതിനിധ്യം; 53-ാമത് ചീഫ് ജസ്റ്റിസായി സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്ത് അധികാരമേറ്റ് ജസ്റ്റിസ് സൂര്യകാന്ത്
ജമ്മു കശ്മീരിനെ സംബന്ധിച്ച ആർട്ടിക്കിൾ 370 റദ്ദാക്കിയത് ശരിവച്ച ബെഞ്ചിൽ ജസ്റ്റിസ് സൂര്യകാന്ത് അംഗമായിരുന്നു. പൗരന്മാരുടെ വിവരാവകാശത്തിൻ്റെ ലംഘനമാണെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി ഇലക്ടറൽ ബോണ്ട് റദ്ദാക്കിയ ബെഞ്ചിലും ജസ്റ്റിസ് സൂര്യകാന്ത് അംഗമായിരുന്നു.
ന്യൂഡൽഹി: ജസ്റ്റിസ് സൂര്യകാന്ത് 53-ാമത് ചീഫ് ജസ്റ്റിസായി സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്തു. രാഷ്ട്രപതി ഭവനിൽ നടന്ന ചടങ്ങിൽ രാഷ്ട്രപതി ദ്രൗപതി മുർമു ജസ്റ്റിസ് സൂര്യകാന്തിന് സത്യവാചകം ചൊല്ലിക്കൊടുത്തു. ഉപരാഷ്ട്രപതി സി പി രാധാകൃഷ്ണനും പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയും ഉൾപ്പെടെ മുതിര്ന്ന നേതാക്കള് ചടങ്ങില് പങ്കെടുത്തു. ഹിന്ദിയിൽ സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്ത ജസ്റ്റിസ് കാന്ത് ഏകദേശം 15 മാസം ഈ സ്ഥാനത്ത് തുടരും. 2027 ഫെബ്രുവരി 9 ന് 65 വയസ് തികയുന്നതോടെ അദ്ദേഹം സ്ഥാനമൊഴിയും.
ആരാണ് ജസ്റ്റിസ് സൂര്യകാന്ത്?
1962 ഫെബ്രുവരി 10 ന് ഹരിയാനയിലെ ഹിസാറിൽ ജനനം. 1981 ൽ ഹിസാറിലെ ഗവൺമെൻ്റ് പോസ്റ്റ് ഗ്രാജുവേറ്റ് കോളജിൽ നിന്ന് ബിരുദം നേടി. തുടർന്ന് 1984 ൽ റോഹ്തക്കിലെ മഹർഷി ദയാനന്ദ് സർവകലാശാലയിൽ നിന്ന് നിയമ ബിരുദം നേടി. അതേ വർഷം തന്നെ സ്വദേശമായ ഹിസാറിലെ ജില്ലാ കോടതിയിൽ തന്നെ അഭിഭാഷകവൃത്തിക്ക് ആരംഭം കുറിച്ചു.
1985 ൽ പഞ്ചാബ്-ഹരിയാന ഹൈക്കോടതിയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നതിനായി ചണ്ഡീഗഡിലേക്ക് താമസം മാറി. ഭരണഘടന, സേവനം, സിവിൽ സംബന്ധമായ കാര്യങ്ങൾ എന്നിവയിൽ വൈദഗ്ധ്യം നേടി. നിരവധി സർവകലാശാലകൾ, ബോർഡുകൾ, കോർപ്പറേഷനുകൾ, ബാങ്കുകൾ, ഹൈക്കോടതികൾ എന്നിവയെ പ്രതിനിധീകരിച്ചു. 2000 ജൂലൈ 7-ന് ഹരിയാനയിലെ ഏറ്റവും പ്രായം കുറഞ്ഞ അഡ്വക്കേറ്റ് ജനറലായും 2001 മാർച്ചിൽ സീനിയർ അഡ്വക്കേറ്റായും ജസ്റ്റിസ് സൂര്യകാന്ത് നിയമിതനായി. 2004 ജനുവരി 9 ന് പഞ്ചാബ്-ഹരിയാന ഹൈക്കോടതിയിലേക്ക് സ്ഥിരം ജഡ്ജിയായി നിയമിക്കപ്പെട്ടു.
2011 ഫെബ്രുവരി 22 വരെ തുടർച്ചയായി രണ്ട് തവണ നാഷണൽ ലീഗൽ സർവീസസ് അതോറിറ്റിയുടെ ഗവേണിങ് ബോഡി അംഗമായി പ്രവർത്തിച്ചു. നിലവിൽ സുപ്രീം കോടതിയുടെ കീഴിലുള്ള ഇന്ത്യൻ ലോ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൻ്റെ വിവിധ കമ്മിറ്റികളിൽ അംഗമാണ്. 2018 ഒക്ടോബർ 5 മുതൽ ഹിമാചൽ പ്രദേശ് ഹൈക്കോടതിയിലെ ചീഫ് ജസ്റ്റിസായി ചുമതല ഏറ്റു. 2019 മെയ് 24 നാണ് സുപ്രീം കോടതി ജഡ്ജിയായി ജസ്റ്റിസ് സൂര്യകാന്ത് ഉയർത്തപ്പെട്ടത്.
പുറപ്പെടുവിച്ച നിർണായക വിധികൾ
ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് ആയി ശുപാർശ ചെയ്ത ജസ്റ്റിസ് സൂര്യകാന്ത് രണ്ട് പതിറ്റാണ്ട് നീണ്ട ജുഡീഷ്യറി സേവനത്തിൽ നിരവധി പ്രധാന വിധിന്യായങ്ങൾ പ്രസ്താവിച്ചിട്ടുണ്ട്. ജമ്മു കശ്മീരിനെ സംബന്ധിച്ച ആർട്ടിക്കിൾ 370 റദ്ദാക്കിയത് ശരിവച്ച ബെഞ്ചിൽ ജസ്റ്റിസ് സൂര്യകാന്ത് അംഗമായിരുന്നു. പൗരന്മാരുടെ വിവരാവകാശത്തിൻ്റെ ലംഘനമാണെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി ഇലക്ടറൽ ബോണ്ട് റദ്ദാക്കിയ ബെഞ്ചിലും ജസ്റ്റിസ് സൂര്യകാന്ത് അംഗമായിരുന്നു.
സായുധ സേനകൾക്കായുള്ള വൺ റാങ്ക് വൺ പെൻഷൻ (ഒആർഒപി) പദ്ധതിയുടെ സാധുത ജസ്റ്റിസ് സൂര്യകാന്ത് ശരിവച്ചിരുന്നു. അസം കരാറിൻ്റെ ഭാഗമായ പൗരത്വ നിയമത്തിലെ സെക്ഷൻ 6 എ സാധൂകരിക്കുന്ന വിധിയും ജസ്റ്റിസ് സൂര്യകാന്ത് പുറപ്പെടുവിപ്പിച്ചിരുന്നു. 'പെഗാസസ് സ്പൈവെയർ' കേസിൽ നിയമിച്ച വിദഗ്ധ പാനലിൽ ജസ്റ്റിസ് സൂര്യകാന്ത് അംഗമായിരുന്നു.
സംസ്ഥാന നിയമസഭ പാസാക്കിയ ബില്ലുകൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിൽ ഗവർണറുടെയും പ്രസിഡൻ്റിൻ്റെയും അധികാരങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള വിഷയത്തിൽ ജസ്റ്റിസ് സൂര്യകാന്ത് ഭാഗമായിരുന്നു. കൊളോണിയൽ കാലഘട്ടത്തിലെ രാജ്യദ്രോഹ കുറ്റം നിർത്തിവച്ച വിധിയിലും ജസ്റ്റിസ് ഭാഗമായിരുന്നു. സർക്കാർ പുനഃപരിശോധന നടത്തുന്നതുവരെ അതിന് കീഴിൽ പുതിയ എഫ്ഐആറുകൾ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യരുതെന്ന നിർദേശവും പുറപ്പെടുവിപ്പിച്ചിരുന്നു.
ബിഹാറിലെ കരട് വോട്ടർ പട്ടികയിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കപ്പെട്ട 65 ലക്ഷം വോട്ടർമാരുടെ വിശദാംശങ്ങൾ വെളിപ്പെടുത്താൻ ജസ്റ്റിസ് സൂര്യകാന്ത് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷനോട് ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു. അടിസ്ഥാന ജനാധിപത്യത്തിനും ലിംഗ നീതിക്കും ഊന്നൽ നൽകുന്ന ഉത്തരവുകൾ പുറപ്പെടുവിപ്പിച്ചു. നിയമവിരുദ്ധമായി പുറത്താക്കപ്പെട്ട വനിതാ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡൻ്റിനെ വീണ്ടും നിയമിക്കണമെന്ന വിധി പുറപ്പെടുവിപ്പിച്ച ബെഞ്ചിന് നേതൃത്വം നൽകിയത് ജസ്റ്റിസ് സൂര്യകാന്ത് ആയിരുന്നു.
ഈ വിഷയത്തിലെ ലിംഗ പക്ഷപാതത്തെ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. ബാർ അസോസിയേഷനുകളിലെ മൂന്നിലൊന്ന് സീറ്റുകൾ സ്ത്രീകൾക്കായി സംവരണം ചെയ്യണമെന്ന നിർദേശം മുന്നോട്ടുവച്ചതും ജസ്റ്റിസ് സൂര്യകാന്തായിരുന്നു. 2022-ൽ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയുടെ പഞ്ചാബ് സന്ദർശന വേളയിലെ സുരക്ഷാ ലംഘനം അന്വേഷിക്കാൻ മുൻ സുപ്രീം കോടതി ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് ഇന്ദു മൽഹോത്രയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ അഞ്ചംഗ സമിതിയെ നിയോഗിച്ചിരുന്നു. ഈ സമിതിയിൽ ജസ്റ്റിസ് സൂര്യകാന്ത് അംഗമായിരുന്നു. ഉത്തരാഖണ്ഡിലെ ചാർ ധാം പദ്ധതിയെ ശരിവച്ചുകൊണ്ടാണ് വിധി പുറപ്പെടുവിച്ചത്. ഓൺലൈൻ ഉള്ളടക്കങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചും വിധി പ്രസ്താവിച്ചു.
'ഓപ്പറേഷൻ സിന്ദൂറിലൂടെ' രാജ്യവ്യാപകമായി പ്രശസ്തി നേടിയ കേണൽ സോഫിയ ഖുറേഷിയെ ലക്ഷ്യം വച്ചുള്ള സൈബർ ആക്രമണത്തില് വിവാദ പരാമർശത്തിനെതിരെ മന്ത്രി വിജയ് ഷായെ വിമർശിച്ചിരുന്നു. മന്ത്രിയുടെ ഓരോ വാക്കുകളും ഉത്തരവാദിത്ത ബോധത്തോടെയായിരിക്കണമെന്ന് ജസ്റ്റിസ് സൂര്യകാന്ത് പറഞ്ഞു.
പിതൃത്വ തർക്കങ്ങളിൽ ഡിഎൻഎ പരിശോധനയ്ക്ക് ഉത്തരവിടുമ്പോൾ "കൊളാറ്ററൽ സ്വകാര്യതാ ലംഘനങ്ങളെക്കുറിച്ച് ശ്രദ്ധാലുവായിരിക്കാൻ" കോടതികൾക്ക് നിർദേശം നൽകിയിരുന്നു. 1967 ലെ എഎംയു വിധി റദ്ദാക്കിയ ഏഴ് ജഡ്ജിമാരുടെ ബെഞ്ചിലും ജസ്റ്റിസ് സൂര്യകാന്ത് ഉണ്ടായിരുന്നു. ഏകദേശം 90,000 കേസുകൾ പരിഹരിക്കുക എന്ന വെല്ലുവിളി നിറഞ്ഞ ദൗത്യമാണ് ചീഫ് ജസ്റ്റിസായി സ്ഥാനമേറ്റെടുത്ത ജസ്റ്റിസ് സൂര്യകാന്ത് കാത്തിരിക്കുന്നത്.
