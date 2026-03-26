'ടിഎംസിയുടെ ദുർഭരണം അവസാനിപ്പിക്കണം, ബംഗാളിലും താമര വിരിയണം', ബിജെപി സ്ഥാനാർഥിയായി ആർജി കാർ ഇരയുടെ മാതാവ്

മകളുടെ നീതിക്കായി ടിഎംസി ഒന്നും ചെയ്‌തിട്ടില്ല. ടിഎംസിയുടെ ദുർഭരണം അവസാനിപ്പാക്കാൻ ബിജെപിക്ക് മാത്രമേ കഴിയൂ. നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ബിജെപി സ്ഥനാർഥിയായി മത്സരിക്കാനൊരുങ്ങി ആർജി കാർ ഇരയുടം മാതാവ്

By PTI

Published : March 26, 2026 at 5:12 PM IST

കൊൽക്കത്ത: സംസ്ഥാനത്തെ ടിഎംസിയുടെ ദുർഭരണം അവസാനിപ്പിക്കാനും സ്‌ത്രീകളുടെ സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കാനും ബിജെപിക്ക് മാത്രമേ കഴിയുള്ളുവെന്ന് ആർജി കാർ മെഡിക്കൽ കോളജ് ആശുപത്രിയിലെ ബലാത്സംഗത്തിന് ഇരയായി കൊല്ലപ്പെട്ട പെൺകുട്ടിയുടെ മാതാപിതാക്കൾ.

വരാനിരിക്കുന്ന നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ കൊല്ലപ്പെട്ട കുട്ടിയുടെ അമ്മ രത്‌ന ദേബ്‌നാഥ് ബിജെപി സ്ഥാനാർഥിയായി മത്സരിക്കുന്നുണ്ട്. ടിഎംസിയുടെ ശക്തി കേന്ദ്രമായി കണക്കാക്കുന്ന പാനിതി മണ്ഡലത്തിലാണ് രത്‌ന ഇത്തവണ ജനവിധി തേടുന്നത്.

"എൻ്റെ മകൾക്ക് നീതി ഉറപ്പാക്കാനും സംസ്ഥാനത്തെ സ്‌ത്രീകൾക്ക് സുരക്ഷ നൽകാനും ബിജെപിക്ക് മാത്രമേ കഴിയൂ. ഞങ്ങളുടെ മകളുടെ മരണത്തിൽ ആരെയും രാഷ്‌ട്രീയത്തിൽ ഏർപ്പെടാൻ അനുവദിക്കില്ലെന്ന് ഞങ്ങൾ തുടക്കം മുതൽ പറഞ്ഞിരുന്നു. എന്നാൽ ഇടതുപക്ഷം പ്രതിഷേധിക്കുകയല്ലാതെ എന്താണ് ചെയ്‌തത്"- മരിച്ച പെൺകുട്ടിയുടെ പിതാവ് പറഞ്ഞു.

അവർ മുമ്പ് സംസ്ഥാനം ഭരിച്ച രീതിയും ഇപ്പോൾ ടിഎംസിയെ അധികാരത്തിൽ തുടരാൻ പരോക്ഷമായി സഹായിക്കുന്ന രീതിയും എല്ലാം തങ്ങൾക്ക് മനസിലാവുന്നുണ്ട്. തങ്ങൾക്കെതിരെ മത്സരിക്കുന്ന അവരുടെ സ്ഥാനാർഥി ആരാണെന്ന് തങ്ങൾക്ക് അറിയാൻ താത്‌പര്യമില്ലെന്നും തങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് തന്നെ മണ്ഡലത്തിൽ ടിഎംസിക്കെതിരെ പ്രചാരണത്തിന് ഇറങ്ങുമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

"ടിഎംസിയും ബിജെപിയും ഉൾപ്പെടെ എല്ലാ രാഷ്‌ട്രീയ പാർട്ടികളിൽ നിന്നും എനിക്ക് വളരെ കാലം മുമ്പ് തന്നെ ഓഫറുകൾ ലഭിച്ചിരുന്നു. പക്ഷെ അപ്പോൾ ഞാൻ മാനസികമായി അതിനൊന്നും തയാറായിരുന്നില്ല. തൃണമൂൽ കോൺഗ്രസിൻ്റെ ദുർഭരണം അവസാനിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ മത്സരിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചത്- രത്‌ന് ദേബ്‌നാഥ് പറഞ്ഞു.

സ്‌ത്രീകൾക്കെതിരായ അതിക്രമങ്ങൾക്കും അവരുടെ സുരക്ഷയുടെ അടിയന്തര ആവശ്യവും കണക്കിലെടുത്ത് ബിജെപി സ്ഥാനാർഥിയാകാനുള്ള തൻ്റെ ആഗ്രഹം താൻ വ്യക്തിപരമായി പ്രകടിപ്പിക്കുകയും പാർട്ടി നേതൃത്വവുമായി ചർച്ചകൾ നടത്തുകയും ചെയ്‌തുവെന്ന് രത്‌ന പറഞ്ഞു.

"ഞാൻ വിജയിച്ചാൽ പാനിഹതിയിലെ ജനങ്ങൾ വിജയിക്കും. പ്രതിഷേധക്കേണ്ടതെങ്ങനെയെന്ന് മറന്നു പോയവർക്കുവേണ്ടി ഞാൻ ശബ്‌ദമുയർത്തും. എനിക്ക് ജനങ്ങളെ സേവിക്കാൻ കഴിഞ്ഞാൽ എൻ്റെ മകളും സന്തോഷിക്കും. പശ്ചിമ ബംഗാളിലും താമര വിരയണമെന്ന് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു", രത്‌ന പറഞ്ഞു.

അധികാരത്തിന് വേണ്ടിയല്ല ഞങ്ങൾ രാഷ്‌ട്രീയത്തിൽ ചേരുന്നത്. പശ്ചിമ ബംഗാളിലെ സ്‌ത്രീകളെ ടിഎംസിയുടെ കൈകളിൽ നിന്ന് സുരക്ഷിതരാക്കാൻ വേണ്ടിയാണ്. തങ്ങളുടെ മകളുടെ വെറും ഒരു കൊലപാതകം മാത്രമായിരുന്നില്ല. ആശുപത്രികളിൽ പോലും സ്‌ത്രീകൾ സുരക്ഷിതമല്ല എന്ന കാര്യമാണ് ഇതിലൂടെ പുറത്ത് വന്നതെന്ന് പെൺകുട്ടിയുടെ അച്ഛൻ പറഞ്ഞു.

മകൾ മരിച്ച ദിവസം മുതൽ ഈ കൊലപാതകത്തിൽ ഒന്നിലധികം ആളുകൾക്ക് പങ്കുണ്ടെന്ന് ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞിരുന്നു. ഇത്രയും സുരക്ഷിതമായി ഒരു സ്ഥലത്ത് ഒരാൾ മാത്രം വിചാരിച്ചാൽ ഇത് ചെയ്യാൻ കഴിയില്ലെന്ന് തങ്ങൾക്ക് അറിയാമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

"പല കാര്യങ്ങളും മറച്ചു വെക്കുന്നത് വലിയ ഒരു കൂട്ടുകെട്ടിലേക്കാണ് വിരൽ ചൂണ്ടുന്നത്. അന്ന് ആ ശ്‌മശാനത്തിൽ മൂന്ന് മൃതദേഹങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. എന്നിട്ടും ഞങ്ങളുടെ മകളുടെ മൃതദേഹമായിരുന്നു ആദ്യം ദഹിപ്പിച്ചത്. എന്തിനാണ് ഇത്ര തിടുക്കം കാട്ടിയത്. തെളിവുകൾ ഇല്ലാതാക്കാൻ നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചു", അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

2024 ഓഗസ്‌റ്റ് ഒൻപതിനാണ് കൊൽക്കത്തയിലെ ആർജി കാർ മെഡിക്കൽ കോളജിൽ വനിതാ ഡോക്‌ടർ കൊല്ലപ്പെടുന്നത്. സംഭവം രാജ്യവ്യാപക പ്രതിഷേധത്തിന് കാരണമായിരുന്നു. ആശുപത്രിയിലെ സന്നദ്ധ പ്രവർത്തകനായി സേവനം അനുഷ്‌ഠിച്ച സഞ്ജയ് റോയ് എന്നയാളെ പിന്നീട് പൊലീസ് കസ്‌റ്റഡിയിൽ എടുക്കുകയും ജീവപരന്ത്യം ശിക്ഷ വിധിക്കുകയും ചെയ്‌തു.

