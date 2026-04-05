'തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടത്തുന്നവർ തന്നെ മത്സരിക്കുന്നവരെ ആശ്രയിച്ചാൽ നിഷ്പക്ഷത ഉറപ്പാക്കാൻ കഴിയില്ല'; ബിവി നാഗരത്ന
ബാലറ്റ് മേൽനോട്ടം വഹിക്കുന്നവരുടെ ഘടനാപരമായ സ്വാതന്ത്ര്യത്തെക്കുറിച്ചും ബിവി നാഗരത്ന ആശങ്ക ഉന്നയിച്ചു.
By PTI
Published : April 5, 2026 at 2:22 PM IST
പട്ന: തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടത്തുന്നവർ തന്നെ മുന്നണി സ്ഥാനാർഥികളെ ആശ്രയിച്ചാൽ പ്രകൃയയുടെ നിഷ്പക്ഷത ഉറപ്പാക്കാൻ കഴിയില്ലെന്ന് സുപ്രീം കോടതി ജസ്റ്റിസ് ബിവി നാഗരത്ന. തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ്റെ വിശ്വാസ്യത നിലനിർത്താൻ ചുമതലപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന പ്രാഥമിക സ്ഥാപനമാണിത്. തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടത്തുന്നവർ മത്സരിക്കുന്നവരെ ആശ്രയിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിഷ്പക്ഷത ഉറപ്പാക്കാൻ കഴിയില്ലെന്നും ബിവി നാഗരത്ന പറഞ്ഞു.
പട്നയിലെ ചാണക്യ നിയമ സർവകലാശാലയിൽ രാജേന്ദ്ര പ്രസാദ് സ്മാരക പ്രഭാഷണം നടത്തുന്നതിനിടെയാണ് പരാമർശം. ബാലറ്റ് മേൽനോട്ടം വഹിക്കുന്നവരുടെ ഘടനാപരമായ സ്വാതന്ത്ര്യത്തെക്കുറിച്ചും ബിവി നാഗരത്ന ആശങ്ക ഉന്നയിച്ചു. തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷനെ ഉയർന്ന പ്രാധാന്യമുള്ള ഒരു ഭരണഘടനാ സ്ഥാപനമായി സുപ്രീം കോടതി അംഗീകരിച്ച 1995 ലെ വിധി ഉദ്ധരിച്ചായിരുന്നു പ്രഭാഷണം.
"ഒരിക്കൽ കൂടി, ആശങ്ക ഘടനാപരമായിരിക്കുന്നു, തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടത്തുന്നവർ മത്സരിക്കുന്നവരെ ആശ്രയിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ, പ്രക്രിയയുടെ നിഷ്പക്ഷത ഉറപ്പാക്കാൻ കഴിയില്ല. തെരഞ്ഞെടുപ്പ് വെറും ആനുകാലിക സംഭവങ്ങളല്ല, മറിച്ച് രാഷ്ട്രീയ അധികാരം രൂപീകരിക്കുന്ന ഒരു സംവിധാനമാണ്. സമയബന്ധിതമായി നടക്കുന്ന തെരഞ്ഞെടുപ്പുകൾ കാരണം നമ്മുടെ ഭരണഘടനാ ജനാധിപത്യം സർക്കാരിൽ സുഗമമായ മാറ്റങ്ങൾ പ്രകടമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ആ പ്രക്രിയയുടെ മേലുള്ള നിയന്ത്രണം ഫലത്തിൽ രാഷ്ട്രീയ മത്സര സാഹചര്യങ്ങളുടെ മേലുള്ള നിയന്ത്രണമാണ്'' എന്നും ജസ്റ്റിസ് നാഗരത്ന പറഞ്ഞു.
ഭരണഘടനാ തകർച്ച സംഭവിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ഘടനയെ പ്രവർത്തനരഹിതമാക്കുന്നതിലൂടെയാണെന്നും അവകാശങ്ങളുടെ ലംഘനം മാത്രമേ സംഭവിക്കുന്നുള്ളൂ എന്നുമാണ് ചരിത്രം പഠിപ്പിക്കുന്നതെന്നും ജസ്റ്റിസ് നാഗരത്ന പറഞ്ഞു. സ്ഥാപനങ്ങൾ പരസ്പരം പരിശോധിക്കുന്നത് നിർത്തുമ്പോഴാണ് ഘടനയുടെ പൊളിച്ചെഴുത്ത് സംഭവിക്കുന്നത്. ആ സമയത്ത്, തെരഞ്ഞെടുപ്പുകൾ തുടരാം, കോടതികൾ പ്രവർത്തിക്കാം, പാർലമെൻ്റ് നിയമങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കാം, എന്നിട്ടും, ഘടനാപരമായ അച്ചടക്കം നിലവിലില്ലാത്തതിനാൽ അധികാരം ഫലപ്രദമായി നിയന്ത്രിക്കപ്പെടുന്നില്ല.
സംസ്ഥാനങ്ങളെ കീഴുദ്യോഗസ്ഥരായിട്ടല്ല, മറിച്ച് ഏകോപന ശക്തികളായി കാണണമെന്നും സുപ്രീം കോടതി ജഡ്ജി ആവശ്യപ്പെട്ടു. അധികാര വിഭജനം സഹ-തുല്യരുടെ ഭരണഘടനാപരമായ ക്രമീകരണം ആണെന്നും ബിവി നാഗരത്ന അടിവരയിട്ടു.
