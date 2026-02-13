ETV Bharat / bharat

ബിഹാറിൽ മാധ്യമപ്രവർത്തകന് വെടിയേറ്റു; നില അതീവ ഗുരുതരം, അന്വേഷണം ഊർജിതമാക്കി പൊലീസ്

മാധ്യമപ്രവര്‍ത്തകന് നേരെ വെടിയുതിര്‍ത്തു. വെടിയേറ്റ രമേശ്‌ സിങിൻ്റെ നില ഗുരുതരം. സ്വന്തം ഗ്രാമത്തിലെ ഒരാളെ സംശയമുണ്ടെന്ന് ഇര മൊഴി നല്‍കിയെന്ന് പൊലീസ് പറഞ്ഞു.

Journalist shot in Bihars Siwan (ETV Bharat)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : February 13, 2026 at 3:30 PM IST

പട്‌ന: ബിഹാറില്‍ മാധ്യമപ്രവര്‍ത്തകന് നേരെ ആക്രമണം. ബൈക്കിലെത്തിയ ഒരു സംഘം മാധ്യമപ്രവർത്തകന് നേരെ വെടിയുതിര്‍ത്തു. വെടിയേറ്റ രമേശ് സിങിൻ്റെ നില അതീവ ഗുരുതരവസ്ഥയില്‍ തുടരുന്നു. സംഭവത്തില്‍ പൊലീസ് കേസെടുത്ത് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചു.

പച്രുഖി മാർക്കറ്റിന് സമീപമായിരുന്നു (ഫെബ്രവരി 12) സംഭവം. രമേശ് സിങ് ഒരു വിവാഹ ചടങ്ങില്‍ പങ്കെടുത്ത് മടങ്ങുന്നതിനിടെ ആയിരുന്നു അപ്രതീക്ഷിത വെടിവെയ്‌പ്പ്. ജസോളി സ്വദേശിയാണ് ഇദ്ദേഹം.

വെടിയുണ്ട തുളച്ചുകയറിയതിന് പിന്നാലെ അദ്ദേഹം ബോധരഹിതനാവുകയായിരുന്നു. ബഹളം കേട്ട് ഓടിയെത്തിയ നാട്ടുകാരാണ് അദ്ദേഹത്തെ സമീപത്തെ ആശുപത്രിയില്‍ എത്തിച്ചത്. പിന്നീട് വിദഗ്‌ധ ചികിത്സയ്‌ക്കായി പട്‌നയിലെ സദർ ആശുപത്രിയിലേക്ക് മാറ്റി.

പ്രതികരിച്ച് പൊലീസ്

ബൈക്കിലെത്തിയ സംഘമാണ് രമേശിന് നേരെ വെടിയുതിര്‍ത്തതെന്ന് പൊലീസ് സ്ഥിരീകരിച്ചു. ആക്രമണത്തിന് ശേഷം അക്രമികൾ സംഭവസ്ഥലത്ത് നിന്ന് ഓടി രക്ഷപ്പെടുകയായിരുന്നുവെന്ന് പൊലീസ് വ്യക്തമാക്കി. വിവരം ലഭിച്ചതിന് പിന്നാലെ സിവാൻ പൊലീസ് സൂപ്രണ്ട് പുരൺ കുമാർ ഝാ, സബ് ഡിവിഷണൽ പൊലീസ് ഓഫിസർ, എഫ്‌എസ്‌എൽ സംഘം എന്നിവര്‍ സംഭവ സ്ഥലം പരിശോധിച്ചുവെന്നും അധികൃതര്‍ വ്യക്തമാക്കി.

വ്യക്തിവൈരാഗ്യമാകാം ഇതിന് പിന്നിലെന്ന് സൂപ്രണ്ട് പുരൺ കുമാർ ഝാ പറഞ്ഞു. സംഭവസ്ഥലത്ത് നിന്ന് ഒരു ഷെൽ പൊതി കണ്ടെടുത്തുവവെന്നും കേസ് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. മാധ്യമ പ്രവർത്തകൻ സംശയിക്കുന്ന ചിലരുടെ പേര് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അവരെ ചോദ്യം ചെയ്യുമെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു. പൊലീസ് സൂപ്രണ്ട് പുരൺ കുമാറാണ് ആശുപത്രിയിലെത്തി പരിക്കേറ്റ പത്രപ്രവർത്തകൻ്റെ മൊഴിയെടുത്തത്.

പ്രതികരിച്ച് രമേശ്‌

തനിക്ക് മുമ്പ് ഭീഷണികളൊന്നും ലഭിച്ചിട്ടില്ലെന്നും ആക്രമണത്തിൻ്റെ കാരണം ഇപ്പോഴും വ്യക്തമല്ലെന്നും രമേശ് സിങ് പറഞ്ഞു. ഒരു സുഹൃത്തിനൊപ്പം വിവാഹത്തിൽ പങ്കെടുത്ത് വീട്ടിലേക്ക് മടങ്ങുന്നതിനിടയിലായിരുന്നു സംഭവം. അതേസമയം സ്വന്തം ഗ്രാമത്തിലെ ഒരാളെ ഇക്കാര്യത്തില്‍ സംശയമുണ്ടെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

"ഞാൻ ഒരു വിവാഹത്തിൽ പങ്കെടുക്കാൻ പോയിരുന്നു. വീട്ടിലേക്ക് മടങ്ങുന്നതിനിടെ ബൈക്കിലെത്തിയ രണ്ട് കുറ്റവാളികൾ എന്നെ പിന്തുടർന്ന് വെടിവച്ചു. എൻ്റെ സ്വന്തം ഗ്രാമത്തിലെ ഒരാൾ 2022 ൽ എന്നെ കൊല്ലാൻ ഒരാളെ വാടകയ്‌ക്കെടുത്തിരുന്നു. ഇയാളാണ് എന്നെ ആക്രമിച്ചതെന്ന് സംശയിക്കുന്നു. അദ്ദേഹം നിലവിൽ ദുബായിലാണ് താമസിക്കുന്നത്." രമേശ് പറഞ്ഞു.

സംഭവത്തില്‍ രോഷം പ്രകടിപ്പിച്ച് മാധ്യമപ്രവര്‍ത്തകര്‍

മാധ്യമപ്രവര്‍ത്തകന് നേരെയുണ്ടായ സംഭവം ജില്ലയിലെ ക്രമസമാധാന നിലയെക്കുറിച്ച് ഗുരുതരമായ ചോദ്യങ്ങൾ ഉയർത്തി. മാധ്യമപ്രവർത്തകർക്കെതിരായ ആക്രമണം ജനാധിപത്യത്തിനും അഭിപ്രായ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനും നേരെയുള്ള നേരിട്ടുള്ള ആക്രമണമാണ് കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു. സംഭവത്തെത്തുടർന്ന് മാധ്യമ പ്രവര്‍ത്തകര്‍ പ്രതിഷേധിച്ചു. കുറ്റവാളികളെ ഉടൻ അറസ്റ്റ് ചെയ്യണമെന്ന് അവര്‍ അധികൃതരോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു.

