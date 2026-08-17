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എസ്‌ബിഐ ജൂനിയർ അസോസിയേറ്റ്‌സ് നിയമനം; കേരളത്തില്‍ ഒരു ഒഴിവ് പോലുമില്ല, ചെയർമാന് കത്തയച്ച് ജോൺ ബ്രിട്ടാസ്

ഓഗസ്‌റ്റ് 11 നാണ് വിജ്ഞാപനം പുറപ്പെടുവിച്ചത്. 7,680 ഒഴിവുകളിലേക്കാണ് അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചിട്ടുള്ളത്. കേരളത്തിൽ ഒരു ഒഴിവ് പോലുമില്ല.

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MP John Brittas (ANI)
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By PTI

Published : August 17, 2026 at 5:13 PM IST

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ന്യൂഡൽഹി: 2026 ലെ എസ്‌ബിഐ ജൂനിയർ അസോസിയേറ്റ്‌സ് (കസ്റ്റമർ സപ്പോർട്ട് ആൻഡ് സെയിൽസ്) നിയമനത്തിൽ നിന്നും കേരളത്തെ ഒഴിവാക്കിയ തീരുമാനം അടിയന്തരമായി പുനഃപരിശോധിക്കണമെന്ന ആവശ്യവുമായി രാജ്യസഭാ എം പി ജോൺ ബ്രിട്ടാസ്. വിഷയത്തിൽ എസ്‌ബിഐ ചെയർമാൻ ചല്ല ശ്രീനിവാസുലു ഷെട്ടിക്ക് ജോൺ ബ്രിട്ടാസ് കത്ത് അയച്ചിട്ടുണ്ട്.

എസ്‌ബിഐയിലെ ജൂനിയർ അസോസിയേറ്റ് എന്ന തസ്‌തകയിലേക്ക് ഈ വർഷം 7,680 ഒഴിവുകളിലേക്കാണ് അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചിട്ടുള്ളത്. എന്നാൽ കേരളത്തിൽ ഒരു ഒഴിവ് പോലുമില്ല. ഓഗസ്‌റ്റ് 11 നാണ് ഇതിൻ്റെ വിജ്ഞാപനം പുറപ്പെടുവിച്ചത്.

മുൻ വർഷങ്ങളിലും നിയമനങ്ങളിൽ അവഗണന കാണാമായിരുന്നെങ്കിലും ഈ വർഷം ഒരു ഒഴിവ് പോലും കേരളത്തിൽ ഇല്ലാത്തത് വളരെ ശ്രദ്ധേയമാണെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. 2024 ൽ ഇതെ തസ്‌തികയിലേക്ക് അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചപ്പോൾ 426 ഒഴിവുകൾ കേരളത്തിന് ഉണ്ടായിരുന്നു. 2025 ൽ അത് കുറഞ്ഞ് 247 ഒഴിവായി. എന്നാൽ ഈ വർഷം അത് പൂജ്യമായി മാറിയിരിക്കുകയാണെന്ന് ബ്രിട്ടാസ് പറഞ്ഞു.

കേരളത്തിൽ നിന്നും ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉദ്യോഗർത്ഥികൾ അപേക്ഷിക്കുന്ന ഈ പോസ്‌റ്റിലേക്ക് കേരളത്തെ അവഗണിച്ചത് അംഗീകരിക്കാൻ കഴിയില്ലെന്നും എസ്‌ബിഐ ശ്രംഖലയിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് കേരളമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

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കഴിഞ്ഞ വർഷം 5,180 ഒഴിവുകളിലേക്ക് അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചപ്പോഴാണ് 247 എണ്ണം കേരളത്തിന് വേണ്ടി മാറ്റി വച്ചത്. ഈ വർഷം 7,680 ഒഴിവുകളിലേക്കാണ് അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഒഴിവുകളുടെ എണ്ണം വർധിപ്പിച്ചിട്ടും കേരളത്തിന് ഒരു ഒഴിവ് പോലും നൽകിയില്ല എന്നത് ആശങ്കയുള്ള കാര്യമാണെന്നും ബ്രിട്ടാസ് കത്തിൽ വ്യക്തമാക്കി.

രാജ്യവ്യാപകമായി 11,403 ഒഴിവുകൾ വിജ്ഞാപനം ചെയ്‌തെങ്കിലും, പങ്കെടുക്കുന്ന 11 പൊതുമേഖലാ ബാങ്കുകളിലായി കേരളത്തിൽ 108 ഒഴിവുകൾ മാത്രമേ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളൂ. ഐ‌ബി‌പി‌എസ് കസ്റ്റമർ സർവീസ് അസോസിയേറ്റ് റിക്രൂട്ട്‌മെൻ്റ് ഒരേസമയം നടത്തിയതും ആശങ്ക വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നു എന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

ഓഗസ്‌റ്റ് 31 വരെയാണ് അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കാനുള്ള അവസാനി തീയതി. ഇതിനുള്ളിൽ കേരളത്തിലെ ഒഴിവുകൾ സംബന്ധിച്ച് എസ്‌ബിഐ പുനരവലോകന നടത്തണമെന്നും കത്തിൽ ജോൺ ബ്രിട്ടാസ് എസ്‌ബിഐ ചെയർമാനോട് ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്.

സംഭവത്തിൽ എത്രയും വേഗം തിരുത്തൽ വിജ്ഞാപനം പുറത്തിറക്കി കേരളത്തിലെ ഉദ്യോഗാർഥികൾക്ക് കൂടി അപേക്ഷിക്കാൻ അവസരമൊരുക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള അടിയന്തര നടപടികൾ സ്വീകരിക്കണമെന്ന് ജോൺ ബ്രിട്ടാസ് ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്.

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TAGGED:

JOHN BRITTAS
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