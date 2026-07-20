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വന്ദേമാതരത്തിന് നിർബന്ധിത ക്രിമിനൽ നിയമം അരുത്; അമിത് ഷായ്ക്ക് കത്തയച്ച് ജോൺ ബ്രിട്ടാസ്

'വന്ദേമാതരം' ആലപിക്കുന്നത് തടസപ്പെടുത്തുന്നവർക്ക് ക്രിമിനൽ ശിക്ഷ വ്യവസ്ഥ ചെയ്യുന്ന പുതിയ നിയമം ഭരണഘടനാ വിരുദ്ധമാണെന്ന് ബ്രിട്ടാസ് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. ഇടിവി ഭാരതിലെ ഗൗതം ദെബ്രോയ് തയ്യാറാക്കിയ റിപ്പോര്‍ട്ടിലേക്ക്

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ജോൺ ബ്രിട്ടാസ് (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : July 20, 2026 at 2:48 PM IST

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ന്യൂഡൽഹി : ദേശീയ ബഹുമതികൾ അവഹേളിക്കുന്നത് തടയുന്നതിനുള്ള ബിൽ 2026 പാർലമെൻ്റിൽ അവതരിപ്പിക്കാനിരികെ കേന്ദ്ര സർക്കാരിനെതിരെ ശക്തമായ വിയോജിപ്പുമായി ജോൺ ബ്രിട്ടാസ് എം പി . ദേശീയ ഗാനവും ദേശീയ ഗീതവും തമ്മിലുള്ള ഭരണഘടനാപരമായ വ്യത്യാസങ്ങളെ തകിടം മറിക്കുന്നതാണ് പുതിയ ഭേദഗതിയെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി ബ്രിട്ടാസ് ആഭ്യന്തര മന്ത്രി അമിത് ഷായ്ക്ക് കത്തയച്ചു. രാജ്യസ്നേഹം നിയമപരമായ നിർബന്ധങ്ങളിലൂടെയല്ല മറിച്ച് സ്വമേധയാ ഉള്ള ആദരവിലൂടെയാണ് വളർത്തേണ്ടതെന്ന് അദ്ദേഹം കത്തിൽ വ്യക്തമാക്കി.

എന്താണ് വിവാദ നിയമ ഭേദഗതി?

കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയം രാജ്യസഭയിൽ അവതരിപ്പിക്കാൻ നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ള പുതിയ ബില്ലിൽ, 1971-ലെ യഥാർത്ഥ നിയമത്തിലെ സെക്ഷൻ 3 ഭേദഗതി ചെയ്യാനാണ് നിർദ്ദേശമുള്ളത്. ദേശീയ ഗീതമായ 'വന്ദേമാതരം' ആലപിക്കുന്നത് ബോധപൂർവ്വം തടസ്സപ്പെടുത്തുകയോ തടസ്സമുണ്ടാക്കുകയോ ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തികളെ ക്രിമിനൽ കുറ്റമാക്കാനും ഇതിന് കടുത്ത ശിക്ഷ ഉറപ്പാക്കാനുമാണ് ഭേദഗതി ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. എന്നാൽ ഇത് പൌരന്മാരുടെ അടിസ്ഥാന സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്മേലുള്ള കടന്നുകയറ്റമാണെന്ന് ജോൺ ബ്രിട്ടാസ് വാദിക്കുന്നു.

ഭരണഘടനാ ശില്‌പികളുടെ നിലപാട് ഓർമ്മിപ്പിച്ച് ബ്രിട്ടാസ്

ദേശീയ പ്രസ്ഥാനത്തിൽ വന്ദേമാതരത്തിനുള്ള ചരിത്രപരമായ പങ്കിനെ ആദരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ, ഭരണഘടനാ ശില്‌പികൾ രണ്ട് ഗീതങ്ങൾക്കും വ്യത്യസ്‌ത പദവികളാണ് നൽകിയതെന്ന് ബ്രിട്ടാസ് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. 1950 ജനുവരി 24-ലെ ഭരണഘടനാ അസംബ്ലി നടപടികൾ കത്തിൽ പരാമർശിക്കുന്നുണ്ട്.

അന്നത്തെ പ്രസിഡൻ്റ് ഡോ. രാജേന്ദ്ര പ്രസാദ് വന്ദേമാതരത്തെ ജനഗണമനയ്ക്ക് ഒപ്പമായി ആദരിക്കുമെന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നെങ്കിലും, അത് ഒരു ഔദ്യോഗിക ഭരണഘടനാ പ്രമേയമായി മാറ്റിയിരുന്നില്ല. 1971-ൽ പാർലമെൻ്റ് നിയമം നിർമ്മിച്ചപ്പോഴും ശിക്ഷാനടപടികൾ ദേശീയഗാനത്തിന് മാത്രമായി പരിമിതപ്പെടുത്തിയത് ഈ ബോധ്യത്തോടെയാണെന്ന് അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.

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പൗരസ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്മേലുള്ള കടന്നുകയറ്റം

ഭരണഘടനയുടെ ആർട്ടിക്കിൾ 14, 19, 21, 25, 29 എന്നിവ ഉറപ്പുനൽകുന്ന ആവിഷ്‌കാര സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനും പൌരസ്വാതന്ത്ര്യത്തിനും വിരുദ്ധമാണ് ഈ ഭേദഗതിയെന്ന് കത്തിൽ പറയുന്നു. പൗരൻ്റെ മൗലിക കർത്തവ്യങ്ങൾ വ്യക്തമാക്കുന്ന ആർട്ടിക്കിൾ 51A(a)യിൽ ഭരണഘടനയെയും ദേശീയ പതാകയെയും ദേശീയ ഗാനത്തെയും കുറിച്ച് മാത്രമാണ് പരാമർശമുള്ളത്. സ്‌കൂളുകളിൽ ദേശീയഗാനം നിർബന്ധപൂർവ്വം പാടിക്കാനാകില്ലെന്ന് വ്യക്തമാക്കിയ സുപ്രീം കോടതിയുടെ ചരിത്രപരമായ 'ബിജോയ് ഇമ്മാനുവൽ വേഴ്‌സ് സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് കേരള' (1986) വിധിന്യായവും ജോൺ ബ്രിട്ടാസ് കത്തിൽ അക്കമിട്ട് നിരത്തിയിട്ടുണ്ട്.

രാജ്യത്ത് നിലവിൽ ഇത്തരമൊരു ക്രിമിനൽ നിയമം കൊണ്ടുവരേണ്ട സാഹചര്യമോ നിയമപരമായ ശൂന്യതയോ ഇല്ലെന്നും, രാജ്യത്തെ ബഹുസ്വരതയെ തകർക്കുന്ന ഈ ബിൽ അടിയന്തിരമായി പിൻവലിക്കണമെന്നും ജോൺ ബ്രിട്ടാസ് ആവശ്യപ്പെട്ടു.

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