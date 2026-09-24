ജോധ്പുരിൽ രാസവസ്തു ശാലയിൽ വൻ പൊട്ടിത്തെറി; 14 അഗ്നിരക്ഷാ സേനാംഗങ്ങൾക്ക് പരിക്ക്
ബാസ്നി പൊലീസ് സ്റ്റേഷൻ പരിധിയിലുള്ള ഫാക്ടറിയിൽ തീപിടിത്തമുണ്ടായെന്ന വിവരത്തെ തുടർന്നാണ് അഗ്നിരക്ഷാ സേന സ്ഥലത്തെത്തിയത്
Published : September 24, 2026 at 12:43 PM IST
ജോധ്പുർ: രാജസ്ഥാനിലെ ജോധ്പുരിൽ രാസവസ്തു നിർമാണ ശാലയിലുണ്ടായ വൻ തീപിടിത്തം അണയ്ക്കുന്നതിനിടെ പൊട്ടിത്തെറി. അപകടത്തിൽ 14 അഗ്നിരക്ഷാ സേനാംഗങ്ങൾക്ക് പരിക്കേറ്റു. ഇതിൽ എട്ടുപേരുടെ നില ഗുരുതരമാണ്.
ബാസ്നി വ്യവസായ മേഖലയിലുള്ള ഫാക്ടറിയിലാണ് നാടിനെ നടുക്കിയ അപകടമുണ്ടായത്. ദുർഗേഷ് (25), പ്രേം തംബോലി (20), പ്രവീൺ ശർമ (25), വിനയ് പുരോഹിത് (22), കുനാൽ (25), ആസിഫ് ഖാൻ (33), ജോഗാറാം (30), സുമിത് (22), മുഹമ്മദ് ഹനീഫ് (50), അവിനാശ് (40), പ്രകാശ് (25), പ്രദീപ് (23), സുരേന്ദ്ര (22), ദിനേശ് (40) എന്നീ ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കാണ് പരിക്കേറ്റത്. പ്രാഥമിക ചികിത്സയ്ക്ക് ശേഷം ഒരാൾ ആശുപത്രി വിട്ടു. ബാക്കി 13 പേർ മഹാത്മാ ഗാന്ധി ആശുപത്രിയിലെ പൊള്ളൽ ചികിത്സാ വിഭാഗത്തിൽ തുടരുകയാണ്. ഗുരുതരമായി പരിക്കേറ്റ എട്ടുപേരിൽ മൂന്നുപേർ വെൻ്റിലേറ്ററിലാണ്. ഇവർക്ക് അൻപത് ശതമാനത്തിലധികം പൊള്ളലേറ്റിട്ടുണ്ടെന്നാണ് വിവരം.
जोधपुर स्थित केमिकल फैक्टरी में आगजनी की घटना अत्यंत दुःखद है। अधिकारियों को राहत एवं बचाव कार्यों में तेजी लाने तथा घायलों को हरसंभव सहायता उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। ईश्वर से घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने एवं सभी की सकुशलता की कामना करता हूँ।— Bhajanlal Sharma (@BhajanlalBjp) September 23, 2026
പൊട്ടിത്തെറിച്ചത് രാസവസ്തു സംഭരണി
ബാസ്നി പൊലീസ് സ്റ്റേഷൻ പരിധിയിലുള്ള ഫാക്ടറിയിൽ തീപിടിത്തമുണ്ടായെന്ന വിവരത്തെ തുടർന്നാണ് അഗ്നിരക്ഷാ സേന സ്ഥലത്തെത്തിയത്. തീയണയ്ക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നതിനിടെ രാസവസ്തുക്കൾ സൂക്ഷിച്ചിരുന്ന ടാങ്ക് വലിയ ശബ്ദത്തോടെ പൊട്ടിത്തെറിക്കുകയായിരുന്നു. പരിക്കേറ്റവരെ ഉടൻ തന്നെ ഫയർ എൻജിനിലും പിക്കപ്പ് വാനിലുമായി എയിംസിൽ എത്തിച്ചു. ഇവിടെനിന്ന് പ്രാഥമിക ചികിത്സ നൽകിയ ശേഷമാണ് വിദഗ്ധ ചികിത്സയ്ക്കായി മഹാത്മാ ഗാന്ധി ആശുപത്രിയിലേക്ക് മാറ്റിയത്. രാസവസ്തുക്കൾക്ക് തീപിടിച്ചതിനാൽ തീയണയ്ക്കുന്നതിൽ വലിയ വെല്ലുവിളിയാണ് സേനാംഗങ്ങൾ നേരിട്ടത്.
जोधपुर में केमिकल फैक्ट्री में आग लगना और उसे बुझाने के प्रयास में अग्निशमन कर्मियों का घायल होना अत्यंत दुर्भाग्यजनक और दुखद है। इस संदर्भ में जिला प्रशासन के अधिकारियों को घायलों के त्वरित और प्रभावी उपचार के सभी आवश्यक इंतज़ाम करने के निर्देश दिए हैं। परिजनों को भी हरसंभव सहायता प्रदान की जाएगी। घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना है।— Gajendra Singh Shekhawat (@gssjodhpur) September 23, 2026
അന്വേഷണം പ്രഖ്യാപിച്ച് പൊലീസ്
അപകടത്തിൻ്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഫാക്ടറിയിൽ സൂക്ഷിച്ചിരുന്ന രാസവസ്തുക്കളെക്കുറിച്ച് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചതായി പൊലീസ് കമ്മിഷണർ അൻഷുമാൻ ഭോമിയ വ്യക്തമാക്കി. ഇവ ഉപയോഗിക്കാൻ ഫാക്ടറി ഉടമയ്ക്ക് അനുമതിയുണ്ടായിരുന്നോ എന്നതടക്കമുള്ള കാര്യങ്ങൾ പരിശോധിക്കും. ഇതിനായി ഫാക്ടറി നടത്തിപ്പുകാരെ ചോദ്യം ചെയ്യും. നിയമലംഘനം കണ്ടെത്തിയാൽ കർശന നടപടി സ്വീകരിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു. പരിക്കേറ്റവർക്കായി പ്രത്യേക തീവ്രപരിചരണ വിഭാഗം സജ്ജമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. വിദഗ്ധ ഡോക്ടർമാരുടെ സംഘം ഇവരുടെ ആരോഗ്യനില നിരീക്ഷിച്ചുവരികയാണ്. ഓരോ രോഗിക്കും ആവശ്യമായ ചികിത്സാ വിവരങ്ങൾ അടങ്ങിയ പ്രത്യേക ചാർട്ടുകൾ തയ്യാറാക്കിയാണ് പരിചരണം നൽകുന്നത്.
जोधपुर में एक केमिकल फैक्टरी में आग लगने की घटना बेहद चिंताजनक है। जानकारी मिली है कि आग पर काबू करने के प्रयास में फायर ब्रिगेड के 13 निडर कर्मचारी झुलस गए हैं। ईश्वर से उनके शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूं।— Ashok Gehlot (@ashokgehlot51) September 23, 2026
നേതാക്കളുടെ ഇടപെടൽ
ജില്ലാ കലക്ടർ അലോക് രഞ്ജൻ, മുനിസിപ്പൽ കോർപറേഷൻ കമ്മിഷണർ രാഹുൽ ജെയിൻ എന്നിവർ രാത്രി വൈകിയും ആശുപത്രിയിൽ തുടരുകയും ചികിത്സാ നടപടികൾ ഏകോപിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു. ചീഫ് ഫയർ ഓഫിസറും അപകടസമയത്ത് സ്ഥലത്തുണ്ടായിരുന്നു.
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സംഭവത്തിൽ രാജസ്ഥാൻ മുഖ്യമന്ത്രി ഭജൻലാൽ ശർമ ദുഃഖം രേഖപ്പെടുത്തി. പരിക്കേറ്റവർക്ക് മികച്ച ചികിത്സ ഉറപ്പാക്കാനും രക്ഷാപ്രവർത്തനം വേഗത്തിലാക്കാനും അദ്ദേഹം ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് നിർദേശം നൽകി. മുൻ മുഖ്യമന്ത്രി അശോക് ഗെഹ്ലോട്ട്, കേന്ദ്രമന്ത്രി ഗജേന്ദ്ര സിങ് ഷെഖാവത്ത്, എം.പി ഹനുമാൻ ബേനിവാൾ, നിയമസഭ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് ടിക്കാറാം ജൂലി എന്നിവരും അപകടത്തിൽ നടുക്കം രേഖപ്പെടുത്തി. പരിക്കേറ്റവർ വേഗത്തിൽ സുഖം പ്രാപിക്കട്ടെയെന്ന് നേതാക്കൾ ആശംസിച്ചു.
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