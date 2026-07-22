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'വിവാദങ്ങളല്ല, ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടത് തൊഴിലും വിദ്യാഭ്യാസവും', പാർലമെൻ്റ് വർഷകാല സമ്മേളനത്തോട് യുവാക്കൾക്ക് പറയാനുള്ളത്‌..

നിലവിലെ വിദ്യാർത്ഥി പ്രക്ഷോഭങ്ങളെയും വിദ്യാഭ്യാസ നയങ്ങളെയും മുൻനിർത്തി പുതിയ തലമുറയ്ക്ക് പാർലമെൻ്റിൽ നിന്ന് എന്തൊക്കെയാണ് പ്രതീക്ഷിക്കാനുള്ളതെന്ന് പരിശോധിക്കുന്ന ഒരന്വേഷണം.

CJP PROTEST PARLIAMENT MONSOON SESSION INDIAN YOUTH JOBS
യുവാക്കളുടെ പ്രതിഷേധം (PTI)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : July 22, 2026 at 1:28 PM IST

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സൗരഭ് ശുക്ല

ന്യൂഡൽഹി: രാജ്യതലസ്ഥാനത്തെ രാഷ്ട്രീയ ഗോദയിൽ വീണ്ടുമൊരു വർഷകാല സമ്മേളനത്തിന് തിരിതെളിയുകയാണ്. പതിവുപോലെ മുന്നണിപ്പോരുകളും വാക്പോരുകളും കൊണ്ട് സഭ കൊടുംങ്കാറ്റാകുമെന്ന കാര്യം ഉറപ്പ്. എന്നാൽ, പാർലമെൻ്റിൻ്റെ ചില്ലുമേടുകൾക്ക് പുറത്ത്, ഇന്ത്യയുടെ കോടിക്കണക്കിന് വരുന്ന യുവത്വം തങ്ങളുടെ ജനപ്രതിനിധികളിൽ നിന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് വെറുമൊരു രാഷ്ട്രീയ നാടകമല്ല, മറിച്ച് തങ്ങളുടെ ജീവിതത്തെ നേരിട്ട് ബാധിക്കുന്ന വിദ്യാഭ്യാസം, തൊഴിലില്ലായ്‌മ, സുതാര്യമായ ഭരണം തുടങ്ങിയ കാതലായ പ്രശ്നങ്ങളിലെ കൃത്യമായ ചർച്ചകളാണ്. ക്യാമ്പസുകളിൽ അലയടിക്കുന്ന സി.ജെ.പ പ്രക്ഷോഭങ്ങളും വിദ്യാർത്ഥി പ്രതിഷേധങ്ങളും കേവലം തെരുവ് യുദ്ധങ്ങളല്ല, മറിച്ച് തകരുന്ന വിദ്യാഭ്യാസ വ്യവസ്ഥിതിയോട് ഭരണകൂടം എങ്ങനെ പ്രതികരിക്കണമെന്ന പുതിയ തലമുറയുടെ വ്യക്തമായ നിലപാടുകളുടെ പ്രഖ്യാപനമാണ്.

CJP PROTEST PARLIAMENT MONSOON SESSION INDIAN YOUTH JOBS
യുവാക്കളുടെ പ്രതിഷേധം (PTI)

പ്രതിഷേധങ്ങൾക്ക് പിന്തുണ; എന്നാൽ ലക്ഷ്യം മറക്കരുത്

CJP PROTEST PARLIAMENT MONSOON SESSION INDIAN YOUTH JOBS
സിജെപി പ്രതിഷേധത്തെ പിന്തുണച്ച് രാഹുല്‍ ഗാന്ധി (PTI)

ഭരണഘടനയുടെ അനുച്ഛേദം 19, 21A എന്നിവ ഉറപ്പുനൽകുന്ന ജനാധിപത്യപരമായ അവകാശങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് വിദ്യാർത്ഥികൾ നടത്തുന്ന സമാധാനപരമായ സമരങ്ങളെ വലിയൊരു വിഭാഗം യുവാക്കൾ പിന്തുണയ്ക്കുന്നുണ്ട്. ലാൽ ബഹാദൂർ ശാസ്ത്രി ട്രെയിൻ അപകടത്തിൻ്റെ ഉത്തരവാദിത്തമേറ്റ് രാജിവെച്ച ചരിത്രമുള്ള രാജ്യമാണിതെന്ന് ഐ.എഫ്.എസ് ഉദ്യോഗസ്ഥനായ നിഖിൽ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു. ചോദ്യപ്പേപ്പർ ചോർച്ചയും യൂണിവേഴ്സിറ്റി മാഫിയകളും കാരണം യോഗ്യരായ യുവാക്കൾക്ക് ജോലി ലഭിക്കാത്ത സാഹചര്യത്തിൽ കേന്ദ്ര വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി ധർമ്മേന്ദ്ര പ്രധാൻ ഉത്തരവാദിത്തം ഏറ്റെടുക്കണമെന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പക്ഷം.

CJP PROTEST PARLIAMENT MONSOON SESSION INDIAN YOUTH JOBS
ഡല്‍ഹി പൊലീസ് (PTI)

എന്നാൽ സമരങ്ങളുടെ നേതൃത്വത്തെയും രീതികളെയും പലരും സംശയത്തോടെയാണ് കാണുന്നത്. മുൻകാലങ്ങളിലെ കർഷക സമരം വിജയിച്ചത് 'മൂന്ന് നിയമങ്ങൾ പിൻവലിക്കുക' എന്ന കൃത്യമായ ഒറ്റ ലക്ഷ്യത്തിൽ ഉറച്ചുനിന്നതുകൊണ്ടാണെന്ന് വിദ്യാർത്ഥികൾ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നു. നേപ്പാളിൽ സംഭവിച്ചതുപോലെ വിദ്യാർത്ഥി പ്രക്ഷോഭങ്ങൾ രാഷ്ട്രീയ വിപ്ലവങ്ങളിലേക്ക് വഴിമാറരുത്. മറിച്ച്, വിദ്യാഭ്യാസ പരിഷ്കരണമെന്ന യഥാർത്ഥ ലക്ഷ്യത്തിൽ മാത്രം സമരം കേന്ദ്രീകരിക്കണം.

CJP PROTEST PARLIAMENT MONSOON SESSION INDIAN YOUTH JOBS
യുവാക്കളുടെ പ്രതിഷേധം (PTI)

വിദ്യാഭ്യാസം രാഷ്ട്രീയ അജണ്ടയാകരുത്

"നമ്മുടെ രാജ്യത്തിന് വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്ത് വലിയ മാറ്റങ്ങൾ ആവശ്യമാണ്. എന്നാൽ വിദ്യാഭ്യാസം രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളുടെ വോട്ട് ബാങ്ക് അജണ്ടയാകരുത്," മാറ്റം ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആകർഷ് എന്ന വിദ്യാർത്ഥി പറയുന്നു. കേവലം ജനക്കൂട്ടത്തെ കൂട്ടുന്നതിന് പകരം പണ്ഡിതന്മാരുമായും വിദഗ്ധരുമായും സംവാദം നടത്തുകയാണ് വേണ്ടത്.

സമരങ്ങൾക്ക് പിന്നിൽ രാഷ്ട്രീയ ലക്ഷ്യങ്ങളുണ്ടെന്ന കോർപ്പറേറ്റ് പ്രൊഫഷണലായ ഋഷഭിനെപ്പോലുള്ളവരുടെ വിമർശനങ്ങളും തള്ളിക്കളയാനാവില്ല. യഥാർത്ഥ നീറ്റ് പരീക്ഷാർത്ഥികൾ പലരും ഇത്തരം പ്രക്ഷോഭങ്ങളിൽ നിന്ന് വിട്ടുനിന്നപ്പോൾ, രാഷ്ട്രീയ പാര്‍ട്ടികള്‍ ഇതൊരു മുതലെടുപ്പാക്കാൻ ശ്രമിച്ചതായും ആക്ഷേപമുണ്ട്. നിരപരാധികളായ വിദ്യാർത്ഥികളെ രാഷ്ട്രീയക്കാർ ആയുധമാക്കുകയാണെന്ന ആശങ്കയും ശക്തമാണ്.

CJP PROTEST PARLIAMENT MONSOON SESSION INDIAN YOUTH JOBS
സിജെപി പ്രതിഷേധത്തിന് പിന്തുണയുമായി പ്രതിപക്ഷ എംപിമാര്‍ (PTI)

പൊലീസ് നടപടിക്കെതിരെ കടുത്ത അമർഷം

രാഷ്ട്രീയ ഭേദമന്യേ, സമാധാനപരമായി പ്രതിഷേധിച്ച വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് നേരെ നടന്ന ലാത്തിച്ചാർജ്ജ് അങ്ങേയറ്റം അപലപനീയമാണെന്ന് വിഷ്ണു എന്ന യുവാവ് പറയുന്നു. ഈ വർഷകാല സമ്മേളനത്തിൽ, എന്തുകൊണ്ടാണ് സർക്കാർ വിദ്യാർത്ഥികളുടെ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് മറുപടി നൽകാത്തതെന്നും വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്ത് എന്ത് പുതിയ മാറ്റങ്ങളാണ് കൊണ്ടുവരാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെന്നും എം.പിമാർ സർക്കാരിനോട് ചോദിക്കണമെന്ന് യുവാക്കൾ ആവശ്യപ്പെടുന്നു. സോഷ്യൽ മീഡിയയിലെ വ്യാജ പ്രചാരണങ്ങൾ തിരിച്ചറിയണമെന്നും കൃത്യമായ ഡാറ്റ പരിശോധിച്ച വേണം ജനങ്ങൾ നിലപാടുകളെടുക്കാനെന്നും ഒരു വിഭാഗം വിദ്യാർത്ഥികൾ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു.

യുവ ഇന്ത്യ പാർലമെൻ്റിൽ നിന്ന് എന്ത് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു?

മൺസൂൺ സെഷൻ വെറും നയ പ്രഖ്യാപനങ്ങളിൽ ഒതുക്കാതെ, ദേശീയ വിദ്യാഭ്യാസ നയം ഫലപ്രദമായി നടപ്പിലാക്കുന്നതിൽ ജനപ്രതിനിധികൾ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കണം. യോഗ്യരായ അധ്യാപകരുടെ കുറവ് പരിഹരിക്കുക, ചോദ്യപേപ്പർ ചോർച്ചയും മറ്റ് പരീക്ഷാ തട്ടിപ്പുകളും തടയുന്നതിന് സാങ്കേതിക സംവിധാനങ്ങൾ ശക്തിപ്പെടുത്തുക, പരീക്ഷകൾ നടത്തുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ ഡിജിറ്റൽ സാക്ഷരത വർധിപ്പിക്കുക എന്നിവ ആവശ്യമാണ്. പ്രധാന പരിഷ്കാരങ്ങൾ കൊണ്ടുവരുന്നതിന് മുമ്പ് നയരൂപകർത്താക്കൾ വിദ്യാർത്ഥികളുമായി നേരിട്ട് സംസാരിക്കണമെന്നും വിദ്യാഭ്യാസ വിദഗ്ധരുമായി ആലോചിക്കണമെന്നും അവർ കരുതുന്നു.

പ്രൊഫ. അഭ ദേവ് ഹബീബ് (ജനറൽ സെക്രട്ടറി, ഡെമോക്രാറ്റിക് ടീച്ചേഴ്സ് ഫ്രണ്ട്)

ഇന്ത്യയിലെ ജനസംഖ്യയുടെ 50 ശതമാനത്തിലധികവും 25 വയസ്സിന് താഴെയുള്ളവരാണ്, ഇത് രാജ്യത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ കരുത്താണ്. എന്നാൽ തുടർച്ചയായുണ്ടാകുന്ന ചോദ്യപേപ്പർ ചോർച്ച, സാങ്കേതിക തകരാറുകൾ, ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ സാങ്കേതികമായ അറിവില്ലായ്മ, പരീക്ഷാ സംവിധാനത്തിലെ ബലഹീനതകൾ എന്നിവ വിദ്യാർത്ഥികളെ നിരാശരാക്കിയിരിക്കുന്നു. ഈ പ്രശ്നം ഇപ്പോൾ നീറ്റിൽ മാത്രം ഒതുങ്ങുന്നില്ല. മഹാരാഷ്ട്ര, ബിഹാർ, രാജസ്ഥാൻ എന്നിവിടങ്ങളിലും സമാനമായ പ്രശ്നങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്.

ദേശീയ വിദ്യാഭ്യാസ നയം ഫലപ്രദമായി നടപ്പിലാക്കുന്നതിലും പരീക്ഷാ സംവിധാനങ്ങൾ ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിലും സർക്കാർ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുകയും യുവാക്കളോട് ഉത്തരം പറയാൻ ബാധ്യസ്ഥരാവുകയും വേണം. ഭരണസംവിധാനത്തിൻ്റെ മുകൾത്തട്ട് ശക്തമാണെങ്കിൽ താഴെത്തട്ടിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ സുഗമമായി നടക്കും. രാഷ്ട്രീയ വിവാദങ്ങൾക്കപ്പുറം തങ്ങളുടെ ഭാവിയെ നിർണ്ണയിക്കുന്ന ഇത്തരം വിഷയങ്ങളിൽ പാർലമെൻ്റ്‌ ക്രിയാത്മകമായി ഇടപെടുമെന്ന പ്രതീക്ഷയിലാണ് രാജ്യത്തെ പുതിയ തലമുറ.

TAGGED:

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PARLIAMENT MONSOON SESSION
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