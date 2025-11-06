ETV Bharat / bharat

ജെഎൻയുവിൽ ചെങ്കൊടി തന്നെ; നാല് സീറ്റും പിടിച്ചടക്കി ഇടതുസഖ്യം, വൈസ് പ്രസിഡന്‍റ് മലയാളി വിദ്യാർഥിനി

ജെഎൻയു സ്‌റ്റുഡൻസ് യൂണിയൻ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ നാല് സീറ്റിലും ഇടത് ആധിപത്യം. മലയാളി വിദ്യാർഥിനി ഗോപിക വൈസ് പ്രസിഡന്‍ സ്ഥാനത്തേക്ക് വിജയിച്ചത് വൻ ഭൂരിപക്ഷത്തിൽ.

JAWAHARLAL NEHRU UNIVERSITY JNU ELECTION 2025 STUDENT UNION Election
Left Unity candidate Aditi Mishra at the JNUSU Presidential debate (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Kerala Team

Published : November 6, 2025 at 3:13 PM IST

|

Updated : November 6, 2025 at 6:04 PM IST

2 Min Read
ന്യൂഡൽഹി: ജെഎൻയു യൂണിയൻ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ നാല് സീറ്റും പിടിച്ചടക്കി ഇടത് സഖ്യം. എസ്‌എഫ്‌ഐ, ഐസ, ഡിഎസ്‌എഫ്‌ സംഘടനകളുൾപ്പെടുന്ന ഇടതുപക്ഷ വിദ്യാർഥി സഖ്യമാണ് തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ വെന്നിക്കൊടി പാറിച്ചത്. സെന്‍ട്രല്‍ പാനലിലേക്കുള്ള നാല് സീറ്റുകളിലും ഇടതുസഖ്യം വിജയമുറപ്പിച്ചു.

ഇടതു സഖ്യത്തിലെ അദിതി മിശ്ര 1,747 വോട്ടുകള്‍ നേടി പ്രസിഡൻ്റ് സ്ഥാനത്തേക്ക് ജയിച്ചു. മലയാളിയായ ഗോപിക ബാബു ആണ് വൈസ് പ്രസിഡൻ്റ്‌ സ്ഥാനത്തെത്തിയത്. വന്‍ ഭൂരിപക്ഷത്തിലാണ് വൈസ് പ്രസിഡൻ്റ് സ്ഥാനത്തേക്ക് തൃശൂര്‍ ഇരിങ്ങാലക്കുട സ്വദേശിനിയായ ഗോപിക ജയിച്ചത്. സെൻ്റർ ഫോർ സ്റ്റഡി ഓഫ് ലോ ആൻഡ് ഗവേർണൻസിൽ ഗവേഷണ വിദ്യാർഥിയായ ഗോപിക ബാബു കഴിഞ്ഞ വർഷവും കൗൺസിലറായി തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടിരുന്നു.

നാല് വർഷത്തിനു ശേഷം നടന്ന തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ മത്സരിച്ച ഒരേയൊരു മലയാളി വിദ്യാർഥിയായിരുന്നു ഗോപിക. ഡാനിഷ്‌ അലിയാണ് ജോയിൻ്റ് സെക്രട്ടറി. ജനറൽ സെക്രട്ടറി സ്ഥാനത്തേയ്ക്ക് അഖില ഭാരതീയ വിദ്യാർഥി പരിഷത്തിൻ്റെ (എബിവിപി) രാജേശ്വർ കാന്ത് ഇടക്ക് മുന്നിട്ട് നിന്നെങ്കിലും ഡമോക്രാറ്റിക് സ്റ്റുഡൻ്റ്സ് ഫെഡറേഷൻ്റെ (ഡിഎസ്‌എഫ്) സുനിൽ യാദവ് പിന്നീട് മുന്നേറ്റമുണ്ടാക്കി.

ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്‌സ്‌ആപ്പ് ചാനലില്‍ ജോയിന്‍ ചെയ്യാന്‍ ഈ ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

കഴിഞ്ഞ വർഷം ജോയിൻ്റ് സെക്രട്ടറി പദം എബിവിപി പിടിച്ചടക്കിയിരുന്നു. ഇത്തവണ ആദ്യം വോട്ടുകളെണ്ണിയ എബിവിപിയുടെ സ്വാധീന കേന്ദ്രങ്ങളിലും ഇടതുപക്ഷ സഖ്യമാണ് ഭൂരിപക്ഷം നിലനിർത്തിയതെന്നാണ് വിവരം. പ്രസിഡൻ്റ് സ്ഥാനത്തേക്ക് വികാസ് പട്ടേൽ, വൈസ് പ്രസിഡൻ്റ് സ്ഥാനത്തേക്ക് തന്യ കുമാരി, ജനറൽ സെക്രട്ടറി സ്ഥാനത്തേക്ക് രാജേശ്വർ കാന്ത് ദുബെ, ജോയിൻ്റ് സെക്രട്ടറി സ്ഥാനത്തേക്ക് അനുജ് ദാമര എന്നിവരാണ് എബിവിപിയുടെ വിലാസത്തിൽ മത്സരിച്ചത്.

ഗോപികക്ക് പുറമെ സെൻട്രൽ പാനലിലേക്ക് മത്സരിച്ചവരിൽ ഒരു മലയാളി കൂടിയുണ്ട്. വിവിധ വിഭാഗങ്ങളിലായി ഒൻപതിനായിരത്തിലധികം വിദ്യാർഥികള്‍ പഠിക്കുന്ന ജെഎൻയു സർവകലാശാലയിൽ 67 ശതമാനം പോളിങ് ആണ് രേഖപ്പെടുത്തിയിരുന്നത്.

1971 മുതൽ ഇടതുപക്ഷ യൂണിയനുകൾക്കാണ് ജെഎൻയുവിൽ ആധിപത്യം. 2000 ത്തിലും 1991 ലും എബിവിപിയെ പിന്തുണച്ച ക്യാമ്പസ് പലപോഴും കണ്ടത് ഇഞ്ചോടിഞ്ച് മത്സരമാണ്. 1991 ലെ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ എൻഎസ്‌യുഐയിൽ നിന്നുള്ള തൻവീർ അക്തറാണ് പ്രസിഡൻ്റ് സ്ഥാനം നേടിയത്. 2000 ത്തിൽ എബിവിപി സ്ഥാനാർഥി സന്ദീപ് മഹാപത്ര പ്രസിഡൻ്റ് സ്ഥാനത്തേക്ക് തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടിരുന്നു.

സിപിഎമ്മിൻ്റെ വിദ്യാർഥി സംഘടനയായ സ്റ്റുഡൻ്റ്സ് ഫെഡറേഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ (എസ്‌എഫ്‌ഐ) 22 തവണയും, സിപിഐ - എംഎല്ലിൻ്റെ വിദ്യാർഥി വിഭാഗമായ ഓൾ ഇന്ത്യ സ്റ്റുഡൻ്റ്സ് അസോസിയേഷൻ (എഐഎസ്‌എ) 11 തവണയും, സ്വതന്ത്ര സ്ഥാനാർഥികൾ 8 തവണയും പ്രസിഡൻ്റ് സ്ഥാനം നേടിയിട്ടുണ്ട്. കഴിഞ്ഞ വർഷം ഇടതുസഖ്യം നാല് സ്ഥാനങ്ങളിൽ മൂന്നെണ്ണം നേടിയെങ്കിലും എബിവിപി പത്ത് വർഷത്തിന് ശേഷം ജോയിൻ്റ് സെക്രട്ടറി സ്ഥാനം തിരിച്ചുപിടിച്ചിരുന്നു.

കഴിഞ്ഞ വർഷം എഐഎസ്എയുടെ നിതീഷ് കുമാറാണ് പ്രസിഡൻ്റായി തെരഞ്ഞടുക്കപ്പെട്ടത്. എബിവിപിയുടെ വൈഭവ് മീണയാണ് കഴിഞ്ഞ തവണ ജോയിൻ്റ് സെക്രട്ടറി സ്ഥാനം സ്വന്തമാക്കിയത്. എബിവിപിക്ക് 10 വർഷത്തിനിടയിലെ ആദ്യ വിജയമായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ വർഷത്തേത്.

ALSO READ: അയൽ യൂണിവേഴ്‌സിറ്റികൾ, നോമിനേഷൻ മുതൽ വോട്ടെണ്ണൽ വരെ വ്യത്യാസങ്ങൾ ഏറെ; അറിയാം ഡിയു, ജെഎൻയു സർവകാലാശലയിലെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കഥകൾ

Last Updated : November 6, 2025 at 6:04 PM IST

TAGGED:

JAWAHARLAL NEHRU UNIVERSITY
JNU ELECTION 2025
STUDENT UNION
ELECTION
JNU ELECTION RESULTS 2025

ETV Bharat Logo

