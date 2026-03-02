ജാതി അധിക്ഷേപത്തിനെതിരായ പ്രതിഷേധം: തിഹാർ ജയിലിലടച്ച ജെഎന്യു വിദ്യാര്ഥികള് മോചിതരായി
തിഹാർ ജയിലിൽ നിന്ന് 14 ജെഎൻയു വിദ്യാർഥികളെ മോചിപ്പിച്ചു. ജനാധിപത്യ അവകാശങ്ങളുടെ വിജയമെന്ന് യൂണിയൻ വിശേഷിപ്പിച്ചു.
ന്യൂഡല്ഹി: ജെഎന്യുവിലെ ജാതി അധിക്ഷേപത്തിനെതിരെ പ്രതിഷേധിച്ച വിദ്യർഥികള് ജയിൽമോചിതരായി. ജെഎൻയുവിൽനിന്ന് കേന്ദ്ര വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രാലയത്തിലേക്ക് വൈസ് ചാന്സിലര്ക്കെതിരെ പ്രതിഷേധം നടത്തിയ 14 വിദ്യാർഥികളെയാണ് പൊലീസ് ജയിലിലടച്ചത്.
നേരത്തെ കോടതി ജാമ്യം നൽകിയിട്ടും ജെഎൻയു വിദ്യാർഥികളെ തിഹാർ ജയിലിടുകയായിരുന്നു. ഒടുവിൽ വിദ്യാർഥികളെ തടങ്കലിൽ നിന്ന് മോചിപ്പിക്കണമെന്ന് പട്യാല ഹൗസ് കോടതി ഉത്തരവിടുകയായിരുന്നു. ജെഎൻയുഎസ്യു പ്രസിഡൻ്റ് അദിതി, വൈസ് പ്രസിഡൻ്റ് ഗോപിക, ജോയിൻ്റ് സെക്രട്ടറി ഡാനിഷ്, മുൻ പ്രസിഡൻ്റ് നിതേഷ് കുമാർ, എഐഎസ്എയുടെ അഖിലേന്ത്യാ പ്രസിഡൻ്റ് നേഹ എന്നിവരെയുള്പ്പെടെയാണ് ജയിലിൽ അടച്ചത്.
വെള്ളിയാഴ്ച രാവിലെ തന്നെ വിദ്യാർഥികൾക്ക് കോടതി ജാമ്യം നൽകിയെങ്കിലും വിട്ടയക്കാൻ പൊലീസ് തയാറായിരുന്നില്ല. ചില നടപടിക്രമങ്ങളുണ്ടെന്നും അത് പൂർത്തിയാകാതെ വിദ്യാർഥികളെ വിട്ടയക്കാനാവില്ലെന്നുമായിരുന്നു പൊലീസ് നിലപാട്. തുടർന്ന് എസ്എഫ്ഐ ഉൾപ്പെടെയുള്ള സംഘടനകൾ വിദ്യാർഥികളെ അടിയന്തരമായി വിട്ടയക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് കോടതിയെ സമീപിക്കുകയായിരുന്നു.
പ്രതിഷേധക്കാര്ക്ക് ജാമ്യം അനുവദിച്ചതിന് പിന്നാലെ "ജനാധിപത്യ അവകാശങ്ങളുടെ വിജയമാണെന്ന് വിദ്യാർഥി യൂണിയൻ" ഇതിനെ വിശേഷിപ്പിച്ചു. കൂടാതെ വിദ്യാർഥി പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെ വിജയമാണെന്നും അവര് കൂട്ടിച്ചേര്ത്തു. സര്വകലാശാലയില് ഇനിയും തങ്ങളുടെ ആവശ്യങ്ങള്ക്ക് വേണ്ടി പോരാടുമെന്നും വിദ്യാർഥി യൂണിയനുകള് വ്യക്തമാക്കി.
പട്യാല ഹൗസ് കോടതി ആദ്യം വാദം കേട്ടിരുന്നുവെങ്കിലും അവരുടെ മോചനം വൈകിയിരുന്നു. ഈ സമയത്ത് അവർ ജുഡീഷ്യൽ കസ്റ്റഡിയിൽ തുടരുകയായിരുന്നു. പിന്നാലെ ഇവരെ തിഹാർ ജയിലിലേക്ക് അയക്കുകയായിരുന്നു. ഫെബ്രുവരി 26 നാണ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഭരണകൂടത്തിൻ്റെ നയങ്ങളിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് വിദ്യാർഥി യൂണിയൻ ജെഎൻയു കാമ്പസിൽ ഉടനീളം മാർച്ച് നടത്തിയത്.
ജാതി അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള പരാമർശങ്ങൾ, വിദ്യാർഥി നേതാക്കളുടെ സസ്പെന്ഷന്, യൂണിവേഴ്സിറ്റിക്കുള്ളിൽ കൂടുതൽ സമത്വം എന്നീ പരിഹരിക്കപ്പെടാത്ത വിഷയങ്ങള്ക്കാണ് യൂണിയന് പ്രകടനം നടത്തിയത്. മാർച്ചിനിടെ, ഡൽഹി പൊലീസിൻ്റെയും റാപ്പിഡ് ആക്ഷൻ ഫോഴ്സിൻ്റെയും സാന്നിധ്യം ഉണ്ടായിരുന്നിട്ടും സ്ഥിതിഗതികൾ സംഘർഷഭരിതമായിരുന്നു. പ്രതിഷേധത്തിനിടെ കർശന നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചതായും 14 വിദ്യാർഥികളെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തതായും വിദ്യാർഥി സംഘടനകൾ അവകാശപ്പെട്ടു.
വിദ്യാർഥി യൂണിയൻ ആവശ്യങ്ങൾ
- യുജിസി തുല്യതാ നിയന്ത്രണങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കൽ
- ‘രോഹിത്ത് നിയമം നടപ്പിലാക്കൽ’ (ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളിലെ ജാതി അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള വിവേചനം ഇല്ലാതാക്കാൻ ലക്ഷ്യമിട്ടുള്ള ഒരു നിർദ്ദിഷ്ട നിയമനിർമ്മാണമാണ് രോഹിത് ആക്ട് (അല്ലെങ്കിൽ രോഹിത് വെമുല ആക്ട്)
- പുതിയ വിദ്യാഭ്യാസ നയത്തിന് കീഴിൽ തയാറാക്കിയ ദുർബലമായ പാഠ്യപദ്ധതി പിൻവലിക്കൽ
- വിദ്യാർഥി നേതാക്കൾക്കെതിരായ ഉത്തരവുകൾ പിൻവലിക്കൽ
- വൈസ് ചാൻസലറുടെ രാജി
- ക്യാമ്പസിൽ ശാന്തത
തിഹാർ ജയിലിൽ നിന്ന് വിദ്യാർഥികളെ മോചിപ്പിച്ചതിന് ശേഷം ജെഎൻയു കാമ്പസിലെ സ്ഥിതി ശാന്തമായി തുടരുന്നു. എന്നിരുന്നാലും, ഈ ആവശ്യങ്ങൾ ഉന്നയിച്ച് വിദ്യാർഥി സംഘടനകൾ പ്രക്ഷോഭം തുടരുമെന്ന് സൂചന നൽകിയിട്ടുണ്ടെന്ന് അധികൃതര് അറിയിച്ചു.
