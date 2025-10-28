ചെങ്കോട്ട കാക്കാൻ ഇടത് വിദ്യാര്ഥികള്, കണ്ണുവച്ച് എബിവിപി; ജെഎൻയു തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് കളമൊരുങ്ങുന്നു
രാജ്യം ഉറ്റുനോക്കുന്ന വിദ്യാര്ഥി യൂണിയൻ തെരഞ്ഞെടുപ്പ്. പോരാട്ടം ഇടതുപക്ഷ വിദ്യാര്ഥികളും എബിവിപിയും തമ്മില്...
Published : October 28, 2025 at 4:34 PM IST
ന്യൂഡൽഹി: ദേശീയ തലത്തില് ശ്രദ്ധ നേടുന്ന ജവഹർലാൽ നെഹ്റു സർവകലാശാല (ജെഎൻയു) 2025-26 വിദ്യാർഥി യൂണിയൻ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് കളമൊരുങ്ങുന്നു. വിദ്യാർഥി യൂണിയൻ തെരഞ്ഞെടുപ്പിനുള്ള നാമനിർദേശ നടപടികൾ അവസാനിച്ചതായി അധികൃതര് അറിയിച്ചു.
തിങ്കളാഴ്ച (ഒക്ടോബർ 27) രാവിലെ 9.30 ന് ആരംഭിച്ച നാമനിർദേശ നടപടിക്രമം വൈകുന്നേരം 5 മണിയോടെ അവസാനിച്ചു. തെരഞ്ഞെടുപ്പിനുള്ള പ്രസിഡൻഷ്യൽ ഡിബേറ്റ് നവംബർ 2 ന് നടക്കും. നവംബർ 4 ന് രണ്ട് ഘട്ടങ്ങളായി രാവിലെ 9 മുതൽ ഉച്ചയ്ക്ക് 1 വരെയും ഉച്ചയ്ക്ക് 2.30 മുതൽ വൈകുന്നേരം 5.30 വരെയും തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കും. വോട്ടെണ്ണൽ അതേ ദിവസം രാത്രി 9 മണിക്ക് ആരംഭിക്കും. അന്തിമ ഫലങ്ങൾ നവംബർ 6 ന് പ്രഖ്യാപിക്കും.
ജെഎൻയു സെൻട്രൽ പാനലിൻ്റെ ചെയർമാൻ, വൈസ് ചെയർമാൻ, ജനറൽ സെക്രട്ടറി, ജോയിൻ്റ് സെക്രട്ടറി എന്നീ സീറ്റുകളിലേക്കാണ് മത്സരം. 42 കൗൺസിലർ സീറ്റുകളിലും ഇടതുപക്ഷ വലതുപക്ഷ പാര്ട്ടികള് കൊമ്പുകോര്ക്കും. ഇടതുപക്ഷ വിദ്യാർത്ഥി സംഘടനകളായ ഓൾ ഇന്ത്യ സ്റ്റുഡൻ്റ്സ് അസോസിയേഷൻ (എഐഎസ്എ), സ്റ്റുഡൻ്റ്സ് ഫെഡറേഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ (എസ്എഫ്ഐ), ഡെമോക്രാറ്റിക് സ്റ്റുഡൻ്റ്സ് ഫെഡറേഷൻ (ഡിഎസ്എഫ്) എന്നിവ സംയുക്തമായി നാമനിർദേശ പത്രിക സമർപ്പിച്ചു. പ്രധാനപ്പെട്ട നാല് യൂണിയൻ സീറ്റുകളിൽ രണ്ടെണ്ണത്തില് എഐഎസ്എയും ഒരോ സീറ്റുകളില് എസ്എഫ്ഐയും ഡിഎസ്എഫും വീതം മത്സരിക്കും.
സ്കൂൾ ഓഫ് ഇൻ്റർനാഷണൽ സ്റ്റഡീസിൽ പിഎച്ച്ഡി വിദ്യാർഥിനിയായ അദിതി എഐഎസ്എയ്ക്ക് വേണ്ടി പ്രസിഡൻ്റ് സ്ഥാനത്തേക്ക് നാമനിർദേശ പത്രിക സമർപ്പിച്ചു. സ്കൂൾ ഓഫ് സോഷ്യൽ സയൻസസിൽ പിഎച്ച്ഡി വിദ്യാർഥിനിയായ ഡാനിഷ് എഐഎസ്എയ്ക്ക് വേണ്ടി ജോയിൻ്റ് സെക്രട്ടറി സ്ഥാനത്തേക്ക് നാമനിർദേശ പത്രിക സമർപ്പിച്ചു. അദിതി ഉത്തർപ്രദേശിലെ വാരണാസിയിൽ നിന്നുള്ളയാളും ഡാനിഷ് മധ്യപ്രദേശിൽ നിന്നുള്ളയാളുമാണ്. ഗോപിക എസ്എഫ്ഐക്ക് വേണ്ടിയും സുനിൽ ഡിഎസ്എഫിന് വേണ്ടിയും നാമനിർദേശ പത്രിക സമർപ്പിച്ചു. ഈ വർഷം ഏപ്രിലിൽ നടന്ന തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ വെവ്വേറെ പാനലുകളിൽ മത്സരിച്ച എഐഎസ്എയും എസ്എഫ്ഐയും ഇത്തവണ ഒന്നിച്ചു.
അതേസമയം എബിവിപി സ്ഥാനാർഥികളും നാമനിർദേശ പത്രിക സമർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. അനുജ് ദമാഡ, അനുപമ ഗർവാൾ, കനിഷ്ക ഗൗർ, കൃഷ്ണകാന്ത് ദ്വിവേദി, പ്രവീൺ പിയൂഷ്, മഹേന്ദ്ര മീണ, മനീഷ ദബ്ല, മനീഷ് ചൗധരി, തന്യ കുമാരി, രാജേശ്വർ കാന്ത് ദുബെ, വികാസ് പട്ടേൽ എന്നിവർ അഖില ഭാരതീയ വിദ്യാർഥി പരിഷത്തിലേക്ക് (എബിവിപി) നാമനിർദേശ പത്രിക സമർപ്പിച്ചു. നാമനിർദേശ പത്രികകളുടെ പരിശോധനയ്ക്ക് ശേഷം, എബിവിപി നാല് കേന്ദ്ര പാനൽ സ്ഥാനങ്ങൾക്ക് അന്തിമരൂപം നൽകും. ആഭ്യന്തര കമ്മിറ്റി തെരഞ്ഞെടുപ്പിനുള്ള ഒരുക്കങ്ങളും എബിവിപി ആരംഭിച്ചു.
സൂക്ഷ്മപരിശോധനയ്ക്ക് ശേഷം സാധുതയുള്ളതായി കണ്ടെത്തിയ നാമനിർദേശ പത്രികകളുടെ പട്ടിക ചൊവ്വാഴ്ച വൈകുന്നേരം 7 മണിയോടെ പ്രദർശിപ്പിക്കും. സ്ഥാനാർഥിക്ക് നാളെ (ഒക്ടോബർ 29) വരെ നാമനിർദേശ പത്രിക പിൻവലിക്കാം. പിൻവലിക്കലിനുശേഷം ശേഷിക്കുന്ന സ്ഥാനാർഥികളുടെ അന്തിമ പട്ടിക ബുധനാഴ്ച പുറത്തിറക്കും. തെരഞ്ഞെടുപ്പിനായി, ഒക്ടോബർ 30 മുതൽ സ്കൂൾ ജനറൽ ബോഡി മീറ്റിംഗ് (ജിബിഎം) നടക്കും, നവംബർ 1 ന് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ജിബിഎം നടക്കും.
ഇടതുകോട്ട; കഴിഞ്ഞ തവണത്തെ ഫലം
1975 മുതല് ഇടതുകോട്ടയാണ് ജെഎൻയു, പ്രധാന സീറ്റുകളിലെല്ലാം ഇടതു സഖ്യമാണ് വിജയിക്കാറ്. കഴിഞ്ഞ വര്ഷത്തെ തെരഞ്ഞെടുപ്പില് നാല് കേന്ദ്ര പാനൽ സ്ഥാനങ്ങളിൽ മൂന്നെണ്ണം ഇടതുപക്ഷ സ്ഥാനാർത്ഥികൾ നേടി. അതേസമയം, എബിവിപി ഒമ്പത് വർഷത്തിന് ശേഷം ആദ്യമായി ജോയിൻ്റ് സെക്രട്ടറി സ്ഥാനം നേടി. ഓൾ ഇന്ത്യ സ്റ്റുഡൻ്റ്സ് അസോസിയേഷൻ്റെ (എഐഎസ്എ) നിതീഷ് കുമാർ 1,702 വോട്ടുകൾ നേടി പ്രസിഡൻ്റായി തെരഞ്ഞെടുത്തിരുന്നു. ജോയിൻ്റ് സെക്രട്ടറിയായ എബിവിപി സ്ഥാനാര്ഥി വൈഭവ് മീണ 1,518 വോട്ടുകൾ നേടിയിരുന്നു. അതേസമയം ഇത്തവണ മുന്നേറ്റമുണ്ടാക്കാമെന്ന പ്രതീക്ഷയിലാണ് എബിവിപി. എന്നാല്, എന്തുവില കൊടുത്തും തങ്ങളുടെ കോട്ട കാക്കുമെന്നാണ് ഇടത് വിദ്യാര്ഥികള് പറയുന്നത്.
