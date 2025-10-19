ജെഎൻയുവിൽ പ്രതിഷേധം; എസ്എഫ്ഐ പ്രവര്ത്തകര് ഉള്പ്പെടെ 28 വിദ്യാർഥികളെ അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് പൊലീസ്
സ്കൂൾ ഓഫ് സോഷ്യൽ സയൻസിൽ (എസ്എസ്എസ്) നടന്ന ജനറൽ ബോഡി യോഗത്തിനിടെ എബിവിപി പ്രവർത്തകർ ജാതീയ അധിക്ഷേപവും ആക്രമണവും നടത്തിയതിൽ പൊലീസ് നിഷ്ക്രിയത്വം പുലർത്തിയെന്ന് ആരോപിച്ചായിരുന്നു പ്രതിഷേധം.
Published : October 19, 2025 at 6:57 PM IST
ന്യൂഡൽഹി: ജവഹർലാൽ നെഹ്റു സർവകലാശാലയിൽ (ജെഎൻയു) ഇടതുപക്ഷ വിദ്യാർഥി സംഘടനകൾ നടത്തിയ പ്രതിഷേധ പ്രകടനത്തിൽ സംഘർഷം. എബിവിപിക്കെതിരെ എഫ്ഐആർ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടാണ് പ്രതിഷേധം നടത്തിയത്. പ്രതിഷേധത്തിൽ പങ്കെടുത്ത യൂണിയൻ പ്രസിഡൻ്റ് നിതേഷ് കുമാർ ഉൾപ്പടെ ഇരുപത്തിയെട്ട് വിദ്യാർഥികളെ പൊലീസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തു.
ഡൽഹി പൊലീസ് ക്രൂരമായ ആക്രമണം നടത്തിയെന്ന് സംഘടനകൾ ആരോപിച്ചു. പ്രതിഷേധക്കാർ ബാരിക്കേഡുകൾ തകർത്ത് തങ്ങളെ ആക്രമിച്ചെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി ആരോപണത്തെ പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥര് നിഷേധിച്ചു. സ്കൂൾ ഓഫ് സോഷ്യൽ സയൻസിൽ (എസ്എസ്എസ്) നടന്ന ജനറൽ ബോഡി യോഗത്തിനിടെ ആർഎസ്എസ് അനുകൂല എബിവിപി പ്രവർത്തകർ ജാതീയ അധിക്ഷേപവും ആക്രമണവും നടത്തിയതിൽ പൊലീസ് നിഷ്ക്രിയത്വം പുലർത്തിയെന്ന് ആരോപിച്ചായിരുന്നു പ്രതിഷേധം.
വസന്ത് കുഞ്ച് പൊലീസ് സ്റ്റേഷനിലേയ്ക്കാണ് മാർച്ച് നടത്തിയത്. പ്രതിഷേധവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ജെഎൻയുവിൻ്റെ ഗേറ്റിൽ ഏകദേശം 100 വിദ്യാർഥികൾ തടിച്ചുകൂടി. വസന്ത് കുഞ്ച് നോർത്ത് പൊലീസ് സ്റ്റേഷനിലേക്ക് പൊലീസിനെതിരെ മുദ്രാവാക്യം വിളിച്ചുകൊണ്ട് മാർച്ച് നടത്തുകയും ചെയ്തു.
വിദ്യാർഥികളുടെ മാര്ച്ച് തടയാൻ നെൽസൺ മണ്ടേല മാർഗിൽ പൊലീസ് ബാരിക്കേഡുകൾ സ്ഥാപിച്ചിരുന്നു, എന്നാൽ വിദ്യാർത്ഥികൾ ബലമായി ബാരിക്കേഡുകൾ തകർത്ത് റോഡിലിറങ്ങിയതിനാൽ ഗതാഗതം കുറച്ചു നേരത്തേയ്ക്ക് തടസപ്പെട്ടു. വസന്ത് കുഞ്ച് പൊലീസ് സ്റ്റേഷനിലേക്ക് മാർച്ച് നടത്താൻ ശ്രമിച്ച ജെഎൻയുഎസ്യു പ്രസിഡൻ്റ് നിതീഷ് കുമാറിനെയും നിരവധി വിദ്യാർഥികളെയും ജെഎൻയു വെസ്റ്റ് ഗേറ്റിൽ വെച്ച് പൊലീസ് "ക്രൂരമായി മർദിക്കുകയും" കസ്റ്റഡിയിലെടുക്കുകയും ചെയ്തതായി ഓൾ ഇന്ത്യ സ്റ്റുഡൻ്റ്സ് അസോസിയേഷൻ (എഐഎസ്എ) പറഞ്ഞു.
ആരോപണങ്ങളെ നിഷേധിച്ച് പൊലീസ്
എബിവിപിയുടെ അക്രമത്തിനെതിരെ എഫ്ഐആർ ആവശ്യപ്പെട്ടപ്പോൾ ഡൽഹി പൊലീസ് ജെഎൻയുഎസ്യു പ്രസിഡൻ്റിനെയും മറ്റ് വിദ്യാർത്ഥികളെയും ക്രൂരമായി മർദിച്ചുവെന്ന് എഐഎസ്എ പ്രസ്താവനയിൽ പറഞ്ഞു. പൊലീസ് വിദ്യാര്ഥിനികളെ മുടിയിൽ പിടിച്ചു വലിച്ചുവെന്നും ആക്രമിച്ചെന്നും സ്റ്റുഡൻ്റ്സ് ഫെഡറേഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ (എസ്എഫ്ഐ) ആരോപിച്ചു.
എന്നാല്, ഡെപ്യൂട്ടി പൊലീസ് കമ്മിഷണർ (സൗത്ത് വെസ്റ്റ്) അമിത് ഗോയൽ ആരോപണങ്ങൾ എല്ലാം നിഷേധിച്ചു, പെണ്കുട്ടികള് ഉൾപ്പെടെ 70-80 ഓളം വിദ്യാർഥികൾ വൈകുന്നേരം 6 മണിയോടെ ജെഎൻയു വെസ്റ്റ് ഗേറ്റിൽ തടിച്ചുകൂടി. നെൽസൺ മണ്ടേല മാർഗിൽ സ്ഥാപിച്ച "പൊലീസ് ബാരിക്കേഡുകൾ തകർക്കുകയും ഉദ്യോഗസ്ഥരെ മർദിക്കുകയും ഗതാഗതം തടസപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തു" അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
അനിഷ്ട സംഭവങ്ങൾ ഒഴിവാക്കാൻ ജെഎൻയുഎസ്യു ഭാരവാഹികൾ ഉൾപ്പെടെ 28 വിദ്യാർഥികളെ കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തു, സംഘര്ഷത്തില് ആറ് പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് പരിക്കേറ്റതായി ഗോയൽ അറിയിച്ചു. അതേസമയം, ദിവസം മുഴുവൻ വിദ്യാർഥി നേതാക്കളുമായി ചർച്ച നടത്തിയതായും വിഷയം അന്വേഷിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് അവർക്ക് ഉറപ്പ് നൽകിയതായും പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ പറഞ്ഞു. എന്നിരുന്നാലും, പൊലീസ് നടപടിയിൽ വിദ്യാർഥി യൂണിയൻ അതൃപ്തി പ്രകടിപ്പിക്കുകയും പൊലീസ് സ്റ്റേഷനിലേക്ക് മാർച്ച് നടത്താൻ തീരുമാനിക്കുകയുമായിരുന്നു.
