Published : November 3, 2025 at 7:49 PM IST
ന്യൂഡൽഹി: ദേശീയ തലത്തില് ശ്രദ്ധ നേടുന്ന ജവഹർലാൽ നെഹ്റു സർവകലാശാലയിൽ യൂണിയൻ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് മുന്നോടിയായി പ്രസിഡൻ്റ് സ്ഥാനാര്ഥിയായി മത്സരിക്കുന്നവരുടെ സംവാദം നടത്തി. നാല് ഘട്ടങ്ങളിലായാണ് സംവാദം നടന്നത്. അന്താരാഷ്ട്ര വിഷയങ്ങൾ, ദേശീയ വിഷയങ്ങൾ ക്യാമ്പസ് തലത്തിലെ പ്രധാന വിഷയങ്ങൾ എന്നിവയിൽ ഏഴ് പ്രസിഡൻ്റ് സ്ഥാനാർഥികൾ തങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ പങ്കുവച്ചു.
ഓരോ സ്ഥാനാർഥിക്കും അവരുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും ഉത്തരങ്ങളും അവതരിപ്പിക്കാൻ 12 മിനിറ്റ് സമയം നൽകി. കേന്ദ്ര പാനലിൽ പ്രസിഡൻ്റ്, വൈസ് പ്രസിഡൻ്റ്, സെക്രട്ടറി എന്നീ സ്ഥാനങ്ങളിലേക്ക് ആകെ 20 സ്ഥാനാർഥികളാണ് മത്സരിക്കുന്നത്. എൻഎസ്യുഐ സ്ഥാനാർഥി വികാസ് പട്ടേലാണ് ചർച്ച ആരംഭിച്ചത്.
ലഡാക്ക് പരിസ്ഥിതി പ്രവർത്തകൻ സോനം വാങ്ചുക്കിനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തതിന് കേന്ദ്ര സർക്കാരിനെ അപലപിക്കുകയും പഞ്ചാബിലെയും ഹിമാചൽ പ്രദേശത്തിലെയും വെള്ളപ്പൊക്കത്തിൽ കേന്ദ്ര സർക്കാർ കാണിച്ച അവഗണനയെ ചോദ്യം ചെയ്യുകയും ചെയ്തു.
നിലവിലെ സർക്കാർ ദലിതരുടെയും ഗോത്രവർഗക്കാരുടെയും കർഷകരുടെയും താത്പര്യങ്ങൾ അവഗണിക്കുകയാണെന്നും വികാസ് പറഞ്ഞു. പെട്രോളിൽ എത്തനോൾ കലർത്തൽ, കർഷകരുടെ ഭൂമി കോർപ്പറേറ്റ് സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് കൈമാറൽ, ജൂഡിഷ്യറിയുടെ അന്തസിനെ ചോദ്യം ചെയ്യൽ തുടങ്ങിയ സംഭവങ്ങൾ അദ്ദേഹം ഉദാഹരണമായി പറഞ്ഞു.
കഴിഞ്ഞ പന്ത്രണ്ട് വർഷമായി ജെഎൻയു കാമ്പസ് ഭരിക്കുന്ന ഇടതുമുന്നണിയാണ് കാമ്പസിൻ്റെ ഈ അവസ്ഥക്ക് കാരണമെന്ന് എൻഎസ്യുഐയുടെ വികാസ് പട്ടേൽ പറഞ്ഞു. നിങ്ങൾ ഭരിക്കുമ്പോൾ റോഡുകൾ, വെള്ളം, ഹോസ്റ്റലുകൾ, ലൈബ്രറികൾ, സ്കോളർഷിപ്പുകൾ എന്നിവയുടെയെല്ലാം അവസ്ഥ വളരെ മോശമായിരുന്നുവെന്നും വികാസ് പറഞ്ഞു.
2016 ൽ എബിവിപി ഭരണകാലത്ത് ബരാക് ഹോസ്റ്റൽ, വൈഫൈ, റോഡ് നിർമ്മാണം, പ്രത്യേക ബസ് സർവീസ്, റെയിൽവേ റിസർവേഷൻ കൗണ്ടർ തുടങ്ങിയ സൗകര്യങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. അടുത്തിടെ മുഖ്യമന്ത്രി രേഖ ഗുപ്തയുമായുള്ള കൂടികാഴ്ചയിൽ വിദ്യാർഥികൾക്കായി ഓപ്പൺ ജിം, ആരോഗ്യ കേന്ദ്രം, സാനിറ്ററി വെൻഡിംഗ് മെഷീനുകൾ എന്നിവ സ്ഥാപിക്കണമെന്ന് അഭ്യർത്ഥിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും വികാസ് പറഞ്ഞു. മെട്രോ കണക്റ്റിവിറ്റിയും സൗജന്യ ഡിടിസി ബസ് സർവീസും ആവിശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെന്നും വികാസ് പറഞ്ഞു.
നിലവിലെ സർക്കാർ ദരിദ്രർക്കും ദലിതർക്കും സ്ത്രീകൾക്കും എതിരായ നയങ്ങൾ രൂപീകരിക്കുകയാണെന്ന് പിഎസ്ഐ സ്ഥാനാർത്ഥി ഷിൻഡെ വിജയലക്ഷ്മി വെങ്കട്ട് റാവു പറഞ്ഞു. കേന്ദ്ര സർക്കാരിൻ്റെ സാമ്പത്തിക നയങ്ങളെയും അവർ വിമർശിച്ചു.
ജനങ്ങളുടെ സമരങ്ങളെ ദുർബലപ്പെടുത്താൻ സർക്കാർ ഗൂഢാലോചന നടത്തുകയാണെന്ന് ഇടതുപക്ഷ ഐക്യം (എസ്എഫ്ഐ-എഐഎസ്എ-ഡിഎസ്എഫ്) സ്ഥാനാർത്ഥി അദിതി മിശ്ര പറഞ്ഞു. 2020 ലെ കലാപം, ഉമർ ഖാലിദിൻ്റെയും ഷർജീൽ ഇമാമിൻ്റെയും അറസ്റ്റ്, സ്വകാര്യവൽക്കരണം തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങളെല്ലാം അവർ ഉന്നയിച്ചു.
അഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ വിലവരുന്ന എയർ പ്യൂരിഫയറുകൾ സ്ഥാപിച്ചുകൊണ്ട് സർക്കാർ സ്വയം സനാതനി എന്ന് വിളിക്കുകയും വിദ്യാർഥികളുടെ അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ നിഷേധിക്കുകയും ചെയ്യുകയാണെന്ന് അദിതി പറഞ്ഞു. ഹോസ്റ്റൽ ഫീസ് വർധനവ്, സ്ത്രീ സുരക്ഷ എന്നിവ പ്രധാന വിഷയങ്ങളായി അവർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. ജെഎൻയുവിൽ വോട്ടെടുപ്പ് നവംബർ 4 നാണ് നടക്കുക. ഫലം പ്രഖ്യാപനം നവംബർ 6 ന് നടക്കും.
