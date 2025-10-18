ETV Bharat / bharat

ബിഹാർ നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ജെഎംഎം ഒറ്റയ്ക്ക് മത്സരിക്കും; ആറു സീറ്റുകളിൽ സ്ഥാനാർഥികളെ പ്രഖ്യാപിച്ചു

മഹാസഖ്യത്തിൽ സീറ്റ് പങ്കുവെക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അനിശ്ചിതത്വം നിലനിൽക്കുന്നതിനിടയിലാണ് ജെഎംഎം സ്വതന്ത്രമായി മത്സരിക്കാനുള്ള നിർണായക തീരുമാനം പ്രഖ്യാപിച്ചത്.

ജെഎംഎം അധ്യക്ഷൻ ഹേമന്ത് സോറൻ (X.com)
Published : October 18, 2025 at 6:25 PM IST

പട്‌ന: ജാർഖണ്ഡ് മുക്തി മോർച്ച (ജെഎംഎം) ബിഹാർ നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഒറ്റയ്ക്ക് മത്സരിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചതായി പ്രഖ്യാപിച്ചു. സംസ്ഥാനത്തെ ആറ് നിയമസഭാ സീറ്റുകളിലേക്ക് സ്ഥാനാർഥികളെ നിർത്തുമെന്ന് ജാർഖണ്ഡിലെ ഭരണകക്ഷിയായ ജെഎംഎം ശനിയാഴ്ച അറിയിച്ചു.

മഹാസഖ്യത്തിൽ സീറ്റ് പങ്കുവെക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അനിശ്ചിതത്വം നിലനിൽക്കുന്നതിനിടയിലാണ് ജെഎംഎം സ്വതന്ത്രമായി മത്സരിക്കാനുള്ള നിർണായക തീരുമാനം പ്രഖ്യാപിച്ചത്. ഇത് ബീഹാറിലെ പ്രതിപക്ഷ സഖ്യത്തിന് വലിയ വെല്ലുവിളിയായേക്കാം.

243 അംഗ ബിഹാർ നിയമസഭയിലേക്കുള്ള വോട്ടെടുപ്പ് നവംബർ 6, നവംബർ 11 തീയതികളിലായി നടക്കും. വോട്ടെണ്ണൽ നവംബർ 14-നാണ്. ചക്കായ്, ധംധ, കട്ടോറിയ (പട്ടികവർഗ്ഗം), മണിഹാരി (പട്ടികവർഗ്ഗം), ജാമുയി, പിർപൈന്തി എന്നീ ആറ് നിയമസഭാ സീറ്റുകളിലാണ് പാർട്ടി സ്ഥാനാർഥികളെ നിർത്തുകയെന്ന് ജെഎംഎം ജനറൽ സെക്രട്ടറിയും വക്താവുമായ സുപ്രിയോ ഭട്ടാചാര്യ വ്യക്തമാക്കി.

ഈ സീറ്റുകളിലെല്ലാം നവംബർ 11-ന് നടക്കുന്ന രണ്ടാം ഘട്ടത്തിലാണ് വോട്ടെടുപ്പ് നടക്കുന്നത്. ദേശീയ തലത്തിൽ അഖിലേന്ത്യാ സഖ്യത്തിന്‍റെ ഭാഗമായിരുന്നിട്ടും ബിഹാറിലെ പ്രതിപക്ഷ മഹാസഖ്യത്തിൽ ജെഎംഎമ്മിന് സീറ്റ് പങ്കാളിത്തം ലഭിക്കാത്തതിനെ തുടർന്നാണ് ഈ നിർണായക തീരുമാനം.

ജെഎംഎമ്മിന്‍റെ ഈ നീക്കം ബീഹാറിലെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് രംഗത്ത് പുതിയ പോരാട്ടങ്ങൾക്ക് വഴി തുറക്കും. ഗോത്രവർഗ്ഗ ആധിപത്യമുള്ള പ്രദേശങ്ങളിൽ സ്വാധീനമുറപ്പിക്കാനാണ് പാർട്ടി പ്രധാനമായും ലക്ഷ്യമിടുന്നത്.

അതേസമയം, ആദ്യഘട്ട തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കുന്ന അഞ്ച് മണ്ഡലങ്ങളില്‍ മഹാസഖ്യത്തിലെ സ്ഥാനാര്‍ഥികള്‍ നേര്‍ക്കുനേര്‍ മത്സരിക്കുന്നതടക്കം പ്രതിസന്ധി തുടരുകയാണ്. ഒരേ മണ്ഡലങ്ങളില്‍ മഹാസഖ്യത്തിലെ ആര്‍ജെഡിയും കോണ്‍ഗ്രസും സിപിഐയും നാമനിര്‍ദ്ദേശ പത്രിക നല്‍കി. യാതൊരു വിട്ടുവീഴ്‌ചയ്ക്കും കക്ഷികള്‍ തയാറാകാത്ത സാഹചര്യത്തില്‍ അനുരഞ്ജന ശ്രമങ്ങളും പാളുകയാണ്. ആരും പത്രിക പിന്‍വലിക്കാന്‍ തയാറാകില്ലെന്നാണ് സൂചന.

മുഖ്യമന്ത്രി സ്ഥാനാര്‍ത്ഥിയുടെ കാര്യത്തിലും തര്‍ക്കങ്ങള്‍ ഉണ്ടെന്നാണ് പുറത്ത് വരുന്ന റിപ്പോര്‍ട്ടുകള്‍. നേരത്തെ ഇക്കാര്യത്തില്‍ ധാരണ ആയെന്ന വിധത്തിലായിരുന്നു സഖ്യത്തിനുള്ളില്‍ നിന്നുള്ള സൂചന. ആര്‍ജെഡി നേതാവ് തേജസ്വി യാദവിനെ മുന്നണിയുടെ മുഖ്യമന്ത്രിയായി അവതരിപ്പിക്കണമെന്നാണഅ ശിവസേനയുടെ അഭിപ്രായം. എന്നാല്‍ കോണ്‍ഗ്രസിന് ഇതിനോട് താത്പര്യമില്ലെന്നാണ് സൂചന. തേജസ്വിയെ പിന്തുണച്ച കോണ്‍ഗ്രസ് എംപി താരിഖ് അന്‍വറിന്‍റെ പ്രസ്‌താവനയിലും കോണ്‍ഗ്രസിന് അതൃപ്‌തിയുണ്ട്.

ലാലുപ്രസാദ് യാദവിന്‍റെ ആര്‍ജെഡി 135 സീറ്റുകളിലും കോണ്‍ഗ്രസ് 61 സീറ്റിലും മത്സരിക്കാന്‍ നേരത്തെ ധാരണ ആയിരുന്നു. 144 സീറ്റുകള്‍ക്ക് വേണ്ടി വാദിച്ച ആര്‍ജെഡിയും 70 സീറ്റുകള്‍ക്ക് വേണ്ടി വാദിച്ച കോണ്‍ഗ്രസും പിന്നീട് നിലപാട് മയപ്പെടുത്തി. 243 സീറ്റുകളില്‍ ബാക്കി ഇടത് പാര്‍ട്ടികള്‍ക്കും മുകേഷ് സഹാനിയുടെ വികാസ് ശീല്‍ ഇന്‍സാന്‍ പാര്‍ട്ടിക്കും നല്‍കാനാണ് ധാരണ ആയിരുന്നത്.

അതിനിടെ ഇന്ത്യ സഖ്യത്തിലുള്‍പ്പെട്ട സിപിഐ(എംഎല്‍) ബിഹാര്‍ നിയമസഭ തെരഞ്ഞെടുപ്പിനുള്ള സ്ഥാനാര്‍ത്ഥികളുടെ പട്ടിക പ്രഖ്യാപിച്ചു. പട്ടികജാതിക്കാരെയും പൊതു വിഭാഗത്തെയും പ്രതിനിധീകരിക്കുന്ന 20സീറ്റുകളിലേക്കാണ് ഇവര്‍ ജനവിധി തേടുന്നത്.

ആദ്യഘട്ടത്തില്‍ പോളിങ് നടക്കുന്ന പതിനാല് സീറ്റുകളിലേക്കും രണ്ടാം ഘട്ടം പോളിങ് നടക്കുന്ന ആറ് സീറ്റുകളിലേക്കുമാണ് സ്ഥാനാര്‍ഥികളെ പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നത്.

