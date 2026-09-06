മന്ത്രി സുദിവ്യ കുമാർ സോനു അന്തരിച്ചു, വിടപറഞ്ഞത് ജാര്ഖണ്ഡിലെ ജനപ്രിയ നേതാവ്
കടുത്ത നെഞ്ചുവേദനയും അസ്വസ്ഥതയും അനുഭവപ്പെട്ടതിനെ തുടർന്ന് സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിൽ എത്തിച്ചെങ്കിലും ജീവൻ രക്ഷിക്കാനായില്ല
Published : September 6, 2026 at 7:43 AM IST
റാഞ്ചി: ജാർഖണ്ഡ് മന്ത്രിയും മുക്തി മോർച്ച (JMM) നേതാവുമായ സുദിവ്യ കുമാർ സോനു (56) അന്തരിച്ചു. ഞായറാഴ്ച പുലർച്ചെയോടെയായിരുന്നു അപ്രതീക്ഷിത വിയോഗം. ഗിരിധിയിലെ സ്വന്തം വസതിയിൽ വെച്ച് പെട്ടെന്ന് കടുത്ത നെഞ്ചുവേദനയും അസ്വസ്ഥതയും അനുഭവപ്പെട്ടതിനെ തുടർന്ന് സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിൽ എത്തിച്ചെങ്കിലും ജീവൻ രക്ഷിക്കാനായില്ല. ഹൃദയാഘാതമാണ് മരണകാരണമെന്ന് ഡോക്ടർമാർ സ്ഥിരീകരിച്ചു.
ജാർഖണ്ഡ് സർക്കാരിലെ അതിശക്തനായ മന്ത്രിമാരിലൊരാളായിരുന്ന സോനുവിൻ്റെ അകാല വിയോഗത്തിൻ്റെ ഞെട്ടലിലാണ് അനുയായികള്. ഗിരിധി മണ്ഡലത്തിൽ നിന്നുള്ള ജനപ്രിയ നിയമസഭാംഗമായിരുന്ന അദ്ദേഹം, ഝാർഖണ്ഡ് ഹേമന്ത് സോറൻ മന്ത്രിസഭയിൽ വിപ്ലവകരമായ മാറ്റങ്ങൾക്ക് നേതൃത്വം നൽകിയ വ്യക്തിയായിരുന്നു. ഭരണകൂടത്തിൻ്റെ സുപ്രധാനമായ നിരവധി വകുപ്പുകളാണ് അദ്ദേഹം ഒരേസമയം കൈകാര്യം ചെയ്തിരുന്നത്. ഉന്നത-സാങ്കേതിക വിദ്യാഭ്യാസം, നഗരവികസനം, ടൂറിസം, കല-സാംസ്കാരികം, കായികം, യുവജനക്ഷേമം എന്നീ വകുപ്പുകള് കൈകാര്യം ചെയ്തു.
ज़िंदगी की क्षणभंगुरता…— Jharkhand Mukti Morcha (@JmmJharkhand) September 6, 2026
कल तक जो साथी हमारे बीच थे, आज उनकी स्मृतियाँ ही हमारे साथ हैं। जीवन की अनिश्चितता हमें एक बार फिर गहरे दुःख और शोक में छोड़ गई है।
झारखंड मुक्ति मोर्चा के समर्पित साथी एवं झारखंड सरकार के मंत्री सुदिव्य कुमार के असामयिक निधन से पूरा झामुमो परिवार… pic.twitter.com/CqsHItNpzR
ഭരണരംഗത്തെ വിപ്ലവനായകൻ
രണ്ടാം തവണയും എം.എൽ.എ ആയതോടെയാണ് ഹേമന്ത് സോറൻ മന്ത്രിസഭയിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട വകുപ്പുകളുടെ അമരക്കാരനായി അദ്ദേഹം നിയോഗിക്കപ്പെടുന്നത്. ഹയർ ആൻഡ് ടെക്നിക്കൽ എജ്യുക്കേഷൻ, അർബൻ ഡെവലപ്മെൻ്റ്, ടൂറിസം, കായികം തുടങ്ങി ജനങ്ങളുമായി നേരിട്ട് ബന്ധമുള്ള അഞ്ചിലധികം സുപ്രധാന വകുപ്പുകൾ അദ്ദേഹം ഒരേസമയം കൈകാര്യം ചെയ്തു. ജാർഖണ്ഡിനെ ഒരു സ്പോർട്സ് ഹബ്ബാക്കി മാറ്റുന്നതിനായി ഒക്ടോബറിൽ നടക്കാനിരിക്കുന്ന സൗത്ത് ഏഷ്യൻ അത്ലറ്റിക്സ് ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിൻ്റെ ഒരുക്കങ്ങൾക്ക് നേതൃത്വം നൽകിവരവെയാണ് ഈ അപ്രതീക്ഷിത വിയോഗം.
വിദ്യാർഥികളുടെ തൊഴിൽ പ്രശ്നങ്ങളിലും സമരങ്ങളിലും നേരിട്ടിടപെടുകയും ചർച്ചകൾക്ക് മുൻകൈ എടുക്കുകയും ചെയ്തുകൊണ്ട് അവസാന നിമിഷം വരെ സജീവമായ ഒരു ജനകീയ മന്ത്രിയായിരുന്നു അദ്ദേഹം. 'സോനു ദാ' എന്ന് അണികൾ സ്നേഹത്തോടെ വിളിച്ച ആ ജനനായകൻ്റെ വേർപാട് ജാർഖണ്ഡ് രാഷ്ട്രീയത്തിൽ ഒരു വലിയ യുഗത്തിൻ്റെ അന്ത്യമാണ് കുറിക്കുന്നത്.
"പാർട്ടിക്കും ജാർഖണ്ഡിനും നികത്താനാകാത്ത നഷ്ടം": ഞെട്ടലിൽ ജെ.എം.എം
പ്രിയ നേതാവിൻ്റെ വേർപാടിൽ കടുത്ത ഞെട്ടലും ഹൃദയവേദനയും രേഖപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ജെ.എം.എം ഔദ്യോഗികമായി എക്സിൽ കുറിപ്പ് പങ്കുവെച്ചു. സുദിബ്യ കുമാർ സോനുവിൻ്റെ പോരാട്ടം, സേവനം, സംഭാവനകൾ എന്നിവ എന്നും ഓർമ്മിക്കപ്പെടുമെന്ന് ജെഎംഎം പറഞ്ഞു. പാർട്ടി അദ്ദേഹത്തിന് ഹൃദയംഗമമായ ആദരാഞ്ജലികൾ അർപ്പിക്കുന്നു. ഈ ദുഷ്കരമായ സമയത്ത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ വേർപിരിഞ്ഞ ആത്മാവിനും ദുഃഖിതരായ കുടുംബത്തിനും എല്ലാ സഹപ്രവർത്തകർക്കും കരുത്ത് പകരാൻ പ്രാർഥിക്കുന്നു.
"ജെ.എം.എമ്മിൻ്റെ കടുത്ത പോരാളിയും ജാർഖണ്ഡ് സർക്കാരിലെ പ്രിയ മന്ത്രിയുമായിരുന്ന സുദിവ്യ കുമാറിൻ്റെ അകാല വിയോഗത്തിൽ ജാർഖണ്ഡ് മുക്തി മോർച്ച ഒന്നടങ്കം ദുഃഖത്തിലാണ്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വേർപാട് പാർട്ടിക്കും സർക്കാരിനും ജാർഖണ്ഡ് സംസ്ഥാനത്തിനും ഒട്ടാകെ നികത്താനാകാത്ത വലിയൊരു നഷ്ടമാണ്." -ജാർഖണ്ഡ് മുക്തി മോർച്ച
രണ്ട് തവണ ഗിരിധിയിൽ നിന്ന് ജനവിധി തേടി വിജയിച്ച സുദിവ്യ കുമാർ, ജനകീയ ഇടപെടലുകളിലൂടെയും പാർട്ടിയുടെ ശക്തനായ തന്ത്രജ്ഞൻ എന്ന നിലയിലും ഏറെ പ്രശസ്തനായിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആകസ്മിക വിയോഗത്തെ തുടർന്ന് സംസ്ഥാനത്തെ ഔദ്യോഗിക പരിപാടികൾ മാറ്റിവെച്ചു.
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