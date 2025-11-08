ലഷ്കർ-ഇ-തൊയ്ബയുടെ 'ചോട്ടി ബെഹൻ'; ഷൈസ്ത മഖ്ബൂളിൻ്റെ കരുതൽ തടങ്കൽ ശരിവച്ച് ഹൈക്കോടതി
2008 ലെ മുംബൈ ഭീകരാക്രമണത്തിൻ്റെ സൂത്രധാരന്മാരിൽ ഒരാളായ സാക്കി-ഉർ-റഹ്മാൻ ലഖ്വിയുടെ അനന്തരവൻ മുസൈബ് ലഖ്വിയുമായി മഖ്ബൂളിന് ബന്ധമുണ്ടെന്നും ആരോപണമുണ്ട്.
ശ്രീനഗർ: പാകിസ്ഥാൻ ആസ്ഥാനമായുള്ള ഭീകരവാദ ശൃംഖലയെ സഹായിച്ചുവെന്ന് ആരോപിച്ച് അറസ്റ്റിലായ ബന്ദിപ്പോര സ്വദേശി ഷൈസ്ത മഖ്ബൂലിൻ്റെ കരുതൽ തടങ്കൽ ശരിവച്ച് ജമ്മു കശ്മീർ-ലഡാക്ക് ഹൈക്കോടതി. കേന്ദ്രഭരണ പ്രദേശമായ ജമ്മു കശ്മീരിൻ്റെ സുരക്ഷയ്ക്ക് ഇവരുടെ പ്രവർത്തനങ്ങള് ഭീഷണിയാണെന്ന് കോടതി ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.
ലഷ്കർ-ഇ-തൊയ്ബ (എൽ ഇ ടി) സഹസ്ഥാപകനും 2008 ലെ മുംബൈ ഭീകരാക്രമണത്തിൻ്റെ സൂത്രധാരന്മാരിൽ ഒരാളുമായ സാക്കി-ഉർ-റഹ്മാൻ ലഖ്വിയുടെ അനന്തരവൻ മുസൈബ് ലഖ്വിയുമായി ഇവർക്ക് ബന്ധമുണ്ടെന്നും ആരോപണമുണ്ട്. ഇക്കാര്യം നിഷേധിച്ച് ഇവർ സമർപ്പിച്ച ഹർജിയും കോടതി തള്ളി. ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് അരുൺ പള്ളിയും ജസ്റ്റിസ് രജനീഷ് ഓസ്വാളും ഉൾപ്പെടുന്ന ഡിവിഷൻ ബെഞ്ചാണ് ഹർജി തള്ളിയത്.
മഖ്ബൂൾ നിരോധിത ഭീകര സംഘടനയായ എൽഇടിയുടെ ഒരു ഭൂഗർഭ പ്രവർത്തകയായി പ്രവർത്തിക്കുകയാണ് എന്ന് ജസ്റ്റിസ് ഓസ്വാൾ വിധിന്യായത്തിൽ പറഞ്ഞു. ഹർജിക്കാരി നിരോധിത ഭീകര സംഘടനയായ എൽഇടിയുടെ ആരാധകി ആണെന്നും എൽഇടിയുടെ സഹസ്ഥാപകൻ്റെ അനന്തരവൻ മുസൈബ് ലഖ്വിയുമായി പ്രണയത്തിലായിരുന്നുവെന്നും പ്രസ്താവനയിൽ പറയുന്നു.
കേസ് രേഖകൾ പ്രകാരം, 2016 നും 2018 നും ഇടയിൽ വടക്കൻ കശ്മീരിൽ സജീവമായിരുന്ന മുസൈബ് ലഖ്വിയുമായി മഖ്ബൂൾ അടുത്ത ബന്ധം പുലർത്തിയിരുന്നുവെന്നും പൊലീസ് പറഞ്ഞു. പാകിസ്ഥാൻ ആസ്ഥാനമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന അബു സെഹ്റാൻ, അബു ഹാൻസ് എന്നീ ഭീകരരുമായി അവർ ബന്ധം സ്ഥാപിച്ചുവെന്നും എൻക്രിപ്റ്റ് ചെയ്ത സോഷ്യൽ മീഡിയ ചാനലുകൾ വഴി രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കളുടെയും സംരക്ഷിത വ്യക്തികളുടെയും സുപ്രധാന വിവരങ്ങൾ മഖ്ബൂൾ ഭീകരർക്ക് നൽകിയെന്നും അധികൃതർ പറഞ്ഞു.
'ചോട്ടി ബെഹൻ' എന്ന വിളിപ്പേരിലാണ് അറിയപ്പെടുന്ന ഇവരെ ലഷ്കർ സംഘടനയുടെ 'ആരാധകൻ' എന്നും 'ഓവർഗ്രൗണ്ട് വർക്കർ' എന്നും കോടതി വിശേഷിപ്പിച്ചു. കൂടാതെ, തീവ്രവാദികളുമായി ബന്ധം പുലർത്താൻ "ലഖ്വി മുസൈബ്" എന്ന സോഷ്യൽ മീഡിയ ഐഡികൾ ഉപയോഗിച്ചതായും അധികൃതർ പറഞ്ഞു.
വാദപ്രതിവാദങ്ങൾ
പ്രതിരോധ തടങ്കൽ ന്യായീകരിക്കാൻ പ്രത്യേക സംഭവങ്ങള് ഉദ്ധരിച്ചിട്ടില്ലാത്തതിനാൽ, നടപടി അവ്യക്തവും ഏകപക്ഷീയവുമാണെന്ന് മഖ്ബൂളിൻ്റെ അഭിഭാഷകൻ മുഖ്താർ അഹമ്മദ് മക്രൂ വാദിച്ചു. ഹർജിക്കാരി ബന്ധപ്പെട്ടിരുന്ന വ്യക്തികളുടെ പേര് പ്രത്യേകം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, അതിനാൽ, അവ്യക്തമായ കാരണങ്ങളാലാണ് ഹർജിക്കാരിയെ കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തത് എന്ന് പറയാനാവില്ലെന്ന് കോടതി മറുവാദം ഉന്നയിച്ചു.
സാധാരണ ക്രിമിനൽ നടപടിക്രമങ്ങൾ അപര്യാപ്തമായിരിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടെന്ന് വിശദീകരിക്കാൻ അധികാരികൾ പരാജയപ്പെട്ടുവെന്ന വാദവും ജഡ്ജിമാർ നിരസിച്ചു. സാധാരണ നിയമപ്രകാരം കുറ്റം തെളിയിക്കാൻ പ്രയാസമാണെന്നാണ് മഖ്ബൂളിൻ്റെ അഭിഭാഷകൻ ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയത്. സുപ്രീം കോടതിയുടെ മുൻ വിധികൾ ഉദ്ധരിച്ച്, തെളിവുകൾ പ്രോസിക്യൂഷന് പര്യാപ്തമല്ലെങ്കിൽ പോലും പ്രതിരോധ തടങ്കൽ ന്യായീകരിക്കാമെന്ന് ജസ്റ്റിസ് ഓസ്വാൾ നിരീക്ഷിച്ചു.
"കുറ്റം ചുമത്തുന്നതിന് ഇന്ത്യൻ നിയമപ്രകാരം മതിയായ തെളിവുകൾ ലഭിച്ചില്ലെങ്കിലും, തടങ്കലിൽ വയ്ക്കാൻ ഉത്തരവിട്ട വ്യക്തിയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ തടങ്കൽ ഉത്തരവിനെ ന്യായീകരിക്കുന്ന സ്വഭാവമുള്ളതാണെന്ന് തടങ്കൽ അധികാരിക്ക് തോന്നിയേക്കാം," എന്ന് ബെഞ്ച് അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. എല്ലാ സുരക്ഷാ മുൻകരുതലുകളും പാലിച്ചാണ് നടപടിക്രമങ്ങൾ എന്നും കോടതി അഭിപ്രായപ്പെട്ടു.
