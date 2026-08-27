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ഹാഷിം ഖുറൈശിക്കെതിരായ ക്രിമിനൽ കേസ് നടപടികൾ ജമ്മു കശ്‌മീർ ഹൈക്കോടതി സ്റ്റേ ചെയ്‌തു

സിവിൽ തർക്കത്തിൻ്റെ തുടർച്ചയായി കെട്ടിച്ചമച്ചതാണ് ഈ ക്രിമിനൽ കേസെന്ന ഹർജിക്കാരൻ്റെ വാദം പരിഗണിച്ചാണ് ഹൈക്കോടതിയുടെ നടപടി.

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ജമ്മു കശ്‌മീർ ഹൈക്കോടതി (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : August 27, 2026 at 6:06 PM IST

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ശ്രീനഗർ: ജമ്മു കശ്‌മീർ ഡെമോക്രാറ്റിക് ലിബറേഷൻ പാർട്ടി (JKDLP) മുൻ ചെയർമാൻ മുഹമ്മദ് ഹാഷിം ഖുറൈശിക്കെതിരായ ക്രിമിനൽ കുറ്റപത്രവും തുടർനടപടികളും ജമ്മു കശ്‌മീർ ആൻഡ് ലഡാക്ക് ഹൈക്കോടതി തടഞ്ഞു. ശ്രീനഗറിലെ നിഷാത് പൊലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത എഫ്ഐആറുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നടപടികളാണ് സ്റ്റേ ചെയ്യാന്‍ ജസ്റ്റിസ് സഞ്ജയ് ധർ ഉത്തരവിട്ടത്. ഇടക്കാല ഇളവ് അനുവദിക്കുന്നതിനുള്ള സാഹചര്യം നിലവിലുണ്ടെന്ന് കോടതി നിരീക്ഷിച്ചു.

സിവിൽ തർക്കവും പ്രതിരോധ ഹർജിയും

മുഹമ്മദ് ഹാഷിം ഖുറൈശിയും കേസിലെ രണ്ടാം എതിർകക്ഷിയും തമ്മിലുള്ള സിവിൽ ഭൂമി തർക്കത്തിൽ നിന്നാണ് ഈ ക്രിമിനൽ കേസിൻ്റെ തുടക്കം. ഹർജിക്കാരനു വേണ്ടി ഹാജരായ മുതിർന്ന അഭിഭാഷകൻ സയിദ് ഫൈസൽ ഖാദ്രി, അഭിഭാഷകൻ നുമാൻ മാലിക് എന്നിവർ കോടതിയിൽ പ്രധാന വാദങ്ങൾ ഉന്നയിച്ചു. തർക്കവിഷയമായ വസ്‌തുവിൽ രണ്ടാം എതിർകക്ഷി പ്രവേശിക്കുന്നത് തടഞ്ഞുകൊണ്ട് 2026 ഏപ്രിൽ 3-ന് സിവിൽ കോടതി ഉത്തരവിട്ടിരുന്നു. സംഭവം നടന്നുവെന്ന് ആരോപിക്കപ്പെടുന്ന സമയത്തും ഈ ഉത്തരവ് നിലവിലുണ്ടായിരുന്നു.

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വിലക്ക് ലംഘിച്ച് എതിർകക്ഷി സ്വത്തിൽ കടന്നുകയറാൻ ശ്രമിച്ചതിനെത്തുടർന്ന് ഖുറൈശി സിവിൽ നടപടിക്രമ കോഡിലെ ഓഡർ XXXIX റൂൾ 2-എ പ്രകാരം നിയമനടപടി സ്വീകരിച്ചിരുന്നു. ഈ സിവിൽ നടപടിയോടുള്ള പ്രതികാരമെന്നോണമാണ് നിഷാത് പൊലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ വ്യാജ പരാതി നൽകി എഫ്ഐആറും ചാർജ് ഷീറ്റും തയ്യാറാക്കിയതെന്ന് ഖുറൈശിയുടെ അഭിഭാഷകർ വാദിച്ചു. കുറ്റപത്രത്തോടൊപ്പമുള്ള രേഖകൾ പരിശോധിച്ചാൽ തന്നെ എതിർകക്ഷിയാണ് അതിക്രമിച്ചു കയറാൻ ശ്രമിച്ചതെന്ന് വ്യക്തമാകുമെന്നും അവർ കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

ഹൈക്കോടതിയുടെ ഉത്തരവും തുടർനടപടികളും

ഭാരതീയ ന്യായ സംഹിതയിലെ വിവിധ വകുപ്പുകൾ പ്രകാരം ചുമത്തപ്പെട്ട കേസിലെ രേഖകളും വാദങ്ങളും വിശദമായി പരിശോധിച്ച ശേഷമാണ് ഹൈക്കോടതി ഇടക്കാല ആശ്വാസം അനുവദിച്ചത്. ജമ്മു കശ്‌മീർ കേന്ദ്രഭരണ പ്രദേശത്തിനും പരാതിക്കാരനായ രണ്ടാം എതിർകക്ഷിക്കും കോടതി നോട്ടീസ് അയച്ചു. കേസിൻ്റെ ചാർജ് ഷീറ്റിൻ്റെ പകർപ്പ് ഹാജരാക്കാൻ വിചാരണ കോടതി മജിസ്ട്രേറ്റിനോട് നിർദേശിച്ചു. ചാർജ് ഷീറ്റിൻ്റെ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയ പകർപ്പ് രണ്ട് ആഴ്‌ചയ്ക്കുള്ളിൽ ഹാജരാക്കാൻ ഖുറൈശിയോട് കോടതി ആവശ്യപ്പെട്ടു. കേസ് കൂടുതൽ വാദം കേൾക്കുന്നതിനായി 2026 ഒക്ടോബർ 5 ലേക്ക് മാറ്റി. അതേസമയം, ഹൈക്കോടതിയുടെ ഈ സ്റ്റേ ഇടക്കാല ആശ്വാസം മാത്രമാണെന്നും എഫ്ഐആറിലെ ആരോപണങ്ങളിലെന്തിലും അന്തിമ തീരുമാനമായി ഇതിനെ കണക്കാക്കാനാവില്ലെന്നും ഉത്തരവിൽ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.

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TAGGED:

JKDLP HASHIM QURESHI CIVIL DISPUTE
BHARATIYA NYAYA SANHITA
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