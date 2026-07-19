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കശ്‌മീരിലെ മേഘവിസ്ഫോടനത്തിലും ഉരുൾപൊട്ടലിലും മരണം പത്തായി, നിരവധിപേരെ കാണാനില്ല

പ്രളയക്കെടുതി രൂക്ഷമായ സാഹചര്യത്തിൽ മുഖ്യമന്ത്രി ഒമർ അബ്‌ദുള്ള തൻ്റെ ഡൽഹി സന്ദർശനം വെട്ടിച്ചുരുക്കി അടിയന്തിരമായി ജമ്മുവിലേക്ക് തിരിച്ചു.

Pir Panjal region rain damage Omar Abdullah Rajouri cloudburst Surankote Poonch landslide death
രക്ഷാപ്രവർത്തനം (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : July 19, 2026 at 2:04 PM IST

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ശ്രീനഗർ: ജമ്മു കശ്‌മീരിലെ പീർ പലാൽ മേഖലയിലുണ്ടായ ശക്തമായ മേഘവിസ്ഫോടനത്തിലും മിന്നൽ പ്രളയത്തിലും പൂഞ്ച്, രജൗരി അതിർത്തി ജില്ലകളിൽ വൻ നാശനഷ്‌ടം. മരണ സംഖ്യ പത്തായി. ഇനിയും നിരവധിപേരെ കണ്ടെത്താനുണ്ടെന്ന് അധികൃതർ. ദുരന്തത്തിൻ്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ മുഖ്യമന്ത്രി ഒമർ അബ്‌ദുള്ള തൻ്റെ ഡൽഹി സന്ദർശനം വെട്ടിച്ചുരുക്കി അടിയന്തിരമായി ജമ്മുവിലേക്ക് തിരിച്ചു. സ്ഥിതിഗതികൾ അദ്ദേഹം നേരിട്ട് വിലയിരുത്തും. ലഫ്റ്റനൻ്റ് ഗവർണർ മനോജ് സിൻഹയും ഉന്നതതല യോഗം വിളിച്ച് അടിയന്തിര ദുരിതാശ്വാസത്തിന് ഉത്തരവിട്ടിട്ടുണ്ട്.

പൂഞ്ച് ജില്ലയിലെ സൂരൻകോട്ട് തഹസീലിലാണ് ഏറ്റവും വലിയ നാശനഷ്‌ടം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്‌തിരിക്കുന്നത്. ലോവർ മുറ ഗ്രാമത്തിൽ കനത്ത മഴയെത്തുടർന്ന് വീടിന് മുകളിലേക്ക് മണ്ണും പാറയും ഇടിഞ്ഞുവീണ് ഒരു കുടുംബത്തിലെ എട്ടുപേർ അവശിഷ്‌ടങ്ങൾക്കിടയിൽ പെട്ടു. ഇതിൽ 60 വയസുകാരിയായ ബാനോ ബി, രണ്ട് വയസുകാരൻ സോഫിയാൻ യാസർ എന്നിവരുടെ മ്യതദേഹങ്ങളാണ് ഏറ്റവും ഒടുവിലായി കണ്ടെടുത്തിയത്. ബാക്കി ആറുപേർക്കായി തെരച്ചിൽ തുടരുകയാണ്.

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ശക്തമായ മഴയിൽ വീട് തകർന്ന് നാസിയ കൗസർ (28), സൻഗ്ലാനിയിൽ ഷഹസൈബ് അഹമ്മദ് (22) എന്നിവർക്കും ദാരുണാന്ത്യം. മർഹോട്ടിൽ അരുവിയിൽ ഒഴുക്കിൽപ്പെട്ട് പ്രായപൂർത്തിയാകാത്ത പെൺകുട്ടിയും മരിച്ചതായാണ് റിപ്പോർട്ട്. രജൗരിയിലും പൂഞ്ചിലുമായി ഒഴുക്കിൽപ്പെട്ട നിലയിൽ സ്ത്രീകളുടെ മൃതദേഹങ്ങളും കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്. സംസ്ഥാനത്തെ മഴക്കെടുതിയിലെ മുഴുവൻ നാശനഷ്‌ടം ഔദ്യോഗികമായി സ്ഥിരീകരിക്കേണ്ടതുണ്ട്. അധികൃതർ സ്ഥിതിഗതികള്‍ നിരീക്ഷിച്ച് വരികയാണ്. കഴിഞ്ഞ 24 മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ രജൗരിയിൽ 103 മില്ലിമീറ്ററും പൂഞ്ചിൽ 77 മില്ലിമീറ്ററും മഴയാണ് രേഖപ്പെടുത്തിയത്.

താഴ്ന്ന പ്രദേശങ്ങളിൽ വെള്ളക്കെട്ട്

രജൗരിയിലെ ബേല കോളനി ഉൾപ്പെടെയുള്ള താഴ്ന്ന പ്രദേശങ്ങളിൽ പ്രളയജലം ഇരച്ചുകയറിയതിനെത്തുടർന്ന് നൂറുകണക്കിന് കുടുംബങ്ങളെ സുരക്ഷിത സ്ഥാനങ്ങളിലേക്ക് മാറ്റിപ്പാർപ്പിച്ചു. കനത്ത വെള്ളപ്പൊക്കത്തിൽ നിരവധി വാഹനങ്ങളും വീട്ടുപകരണങ്ങളും ഒഴുകിപ്പോയി. ക്യഷിഭൂമിയും വീടുകളും തകർന്ന് കോടികളുടെ നാശനഷ്‌ടമാണ് പ്രാദേശികമായി കണക്കാക്കുന്നത്. സ്റ്റേറ്റ് ഡിസാസ്റ്റർ റെസ്പോൺസ് ഫോഴ്‌സ് (SDRF), പൊലീസ്, സൈന്യം എന്നിവർ സംയുക്തമായി യുദ്ധകാലാടിസ്ഥാനത്തിൽ രക്ഷാപ്രവർത്തനം നടത്തുന്നുണ്ട്. വരും ദിവസങ്ങളിലും കനത്ത മഴയ്ക്ക് സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് ഇന്ത്യൻ കാലാവസ്ഥാ വകുപ്പ് (IMD) മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയതിനാൽ മേഖലയിൽ അതീവ ജാഗ്രത പ്രഖ്യാപിച്ചു.

പ്രതിഷേധം മാറ്റമില്ലാതെ തുടരും

കശ്‌മീരിന് സംസ്ഥാന പദവി തിരികെ നൽകണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് ജൂലൈ 20-ന് ഡൽഹിയിൽ നടത്താനിരുന്ന നാഷണൽ കോൺഫറൻസിൻ്റെ പ്രതിഷേധ പരിപാടികൾക്ക് മാറ്റമുണ്ടാകില്ലെന്ന് ഒമർ അബ്‌ദുള്ള അറിയിച്ചു. താൻ ജമ്മുവിലേക്ക് മടങ്ങുമെങ്കിലും പാർട്ടി അധ്യക്ഷൻ ഫാറൂഖ് അബ്‌ദുള്ളയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ സമരം നിശ്ചയിച്ചതുപോലെ തന്നെ ഡൽഹിയിൽ നടക്കുമെന്ന് അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.

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TAGGED:

PIR PANJAL REGION RAIN DAMAGE
OMAR ABDULLAH
RAJOURI CLOUDBURST
SURANKOTE POONCH LANDSLIDE DEATH
JAMMU KASHMIR FLASH FLOOD

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