വാഗ്ദാനങ്ങളെല്ലാം പാഴ്വാക്കായി; ആശ്രയമായ വായ്പയും തിരിച്ചടയ്ക്കാനാകുന്നില്ല, നട്ടംതിരിഞ്ഞ് കശ്മീരിലെ കര്ഷകര്
കൃഷിക്കായി എടുത്ത വായ്പ തിരിച്ചടയ്ക്കാനാകാതെ ആശങ്കയില് കശ്മീരിലെ കര്ഷകര്. സര്ക്കാര് വാക്ക് പാലിച്ചില്ലെന്ന് കര്ഷകര്.
Published : February 18, 2026 at 2:02 PM IST
ശ്രീനഗർ: കിസാൻ ക്രെഡിറ്റ് കാർഡുകൾ (കെസിസി) പ്രകാരം എടുത്ത വായ്പകൾ തിരിച്ചടയ്ക്കാൻ പാടുപെടുകയാണ് ജമ്മു കശ്മീരിലെ കർഷകർ. കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനവും ഗതാഗത സൗകര്യ കുറവും മൂലമുള്ള കൃഷിയിലെ കുറഞ്ഞ വരുമാനമാണ് കർഷകരെ സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധിയിലാക്കിയത്. 2024ലെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രകടന പത്രിക പ്രകാരം കിസാൻ ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് വായ്പകൾ എഴുതിത്തള്ളുന്നത് ഉൾപ്പെടെ കർഷക സമൂഹം അനുഭവിക്കുന്ന എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങളും പരിഹരിക്കുമെന്ന് ഒമർ അബ്ദുള്ളയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള നാഷണൽ കോൺഫറൻസ് സർക്കാർ വാഗ്ദാനം ചെയ്തിരുന്നു.
എന്നാൽ 16 മാസമായി അധികാരത്തിലിരിക്കുന്ന സർക്കാർ ഇതുവരെ ആ വാക്ക് പാലിച്ചിട്ടില്ല. സർക്കാരിൻ്റെ സാമ്പത്തിക സർവേയുടെ കണക്കുകൾ പ്രകാരം ജമ്മു കശ്മീരിൽ 11.40 ലക്ഷം കിസാൻ ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് ഉടമകളുണ്ട്. അതിൽ 8.78 ലക്ഷം പേർ കർഷകരും 2.61 ലക്ഷം പേർ മൃഗസംരക്ഷണ, മത്സ്യബന്ധന മേഖലകളിൽ നിന്നുള്ളവരുമാണ്. 2025 ഡിസംബർ വരെയുള്ള കണക്കുകൾ നോക്കുമ്പോൾ 10,290 കോടി രൂപയാണ് ഇവർ വായ്പ എടുത്തത്.
കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ ആലിപ്പഴ വീഴ്ചയിൽ ഷോപിയാനിലെ അബ്ദുൾ റാഷിദ് എന്ന കർഷകൻ്റെ ആപ്പിൾ തോട്ടം മുഴുവനും നശിച്ചു. വായ്പ എടുത്താണ് തോട്ടത്തിലേക്ക് കീടനാശിനികളും വളങ്ങളും അദ്ദേഹം വാങ്ങിയിരുന്നത്. എന്നാൽ ഇപ്പോൾ അത് തിരിച്ചടയ്ക്കാൻ കഴിയാത്ത അവസ്ഥയിലാണ്. തോട്ടത്തിന് വേണ്ടി എടുത്ത വായ്പകൾ ഒന്നും തിരിച്ചടയ്ക്കാൻ തനിക്ക് കഴിയുന്നില്ലെന്ന് റാഷിദ് പറഞ്ഞു.
റാഷിദ് മാത്രമല്ല ജമ്മു കശ്മീരിലെ ആയിരക്കണക്കിന് കർഷകരാണ് കിസാൻ ക്രെഡിറ്റ് കാർഡുകൾ പ്രകാരം വായ്പകൾ എടുത്ത് സാമ്പത്തിക ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ നേരിടുന്നത്. കിസാൻ ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് പദ്ധതി പ്രകാരം ഏഴ് ശതമാനം പലിശ നിരക്കിൽ മൂന്ന് മുതൽ അഞ്ച് ലക്ഷം വരെ വായ്പകൾ ലഭിക്കും. ഒരു വർഷത്തിനുള്ളിൽ വായ്പകൾ തിരിച്ചടക്കാൻ കഴിയുന്നവർക്ക് പലിശയുടെ മൂന്ന് ശതമാനം വേഗത്തിലുള്ള തിരിച്ചടവും പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. ഇത് രണ്ട് ലക്ഷം രൂപ വരെയുള്ള വായ്പകൾക്ക് അവരുടെ പലിശ പ്രതിവർഷം നാല് ശതമാനമായി കുറക്കുന്നു.
തോട്ടങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള വരുമാനം ഇല്ലാതാകുമ്പോൾ കർഷകർക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് ചെറുകിട ഉടമകൾക്ക് വായ്പയും അതിൻ്റെ പലിശയും എങ്ങനെ തിരിച്ചടയ്ക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് സാമൂഹിക പ്രവർത്തകയായ പീർസാദ ഷാഫി ചോദിച്ചു. വായ്പകൾ എഴുതിത്തള്ളണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് പ്രധാനമന്ത്രിക്കും ജമ്മു കശ്മീർ സർക്കാരിൻ്റെ പരാതി പരിഹാര സെല്ലിനും കത്തെഴുതിയിട്ടുണ്ടെന്നും പീർസാദ ഷാഫി പറഞ്ഞു. രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളും ഭരണകക്ഷിയിലെ നിയമസഭാംഗങ്ങളും വായ്പകൾ എഴുതിത്തള്ളണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് കൊണ്ട് കർഷകർക്ക് പിന്തുണയുമായി രംഗത്തെത്തിയിട്ടുണ്ട്.
കഴിഞ്ഞ വർഷമുണ്ടായ മഴയും വെള്ളപ്പൊക്കവും ശ്രീനഗർ-ജമ്മു ദേശീയ പാത അടച്ചുപൂട്ടുന്നതിന് കാരണമായി. ഇത് കൃഷിയെ വൻ തോതിൽ ബാധിച്ചു. കർഷകരെ സാമ്പത്തികമായി ഇത് പ്രയാസത്തിലാക്കിയെന്ന് എംഎൽഎയായ മുഹമ്മദ് യൂസഫ് തരിഗാമി പറഞ്ഞു. അതേസമയം ഒരു ബാങ്കിനും ഒരു വായ്പയും എഴുതിത്തള്ളാൻ കഴിയില്ലെന്ന് ബാങ്ക് ഉദ്യോഗസ്ഥർ പറഞ്ഞു. എന്നാൽ കർഷകർക്ക് വേണ്ടി ബാങ്കുകൾക്കുള്ള വായ്പകൾ സർക്കാരിന് തീർപ്പാക്കാൻ കഴിയുമെന്നും അത് അവർക്ക് ആശ്വാസമാകുമെന്നും ഉദ്യോഗസ്ഥർ പറഞ്ഞു.
ഫെബ്രുവരി 6ന് മുഖ്യമന്ത്രി ഒമർ അബ്ദുള്ള അവതരിപ്പിച്ച ബജറ്റിൽ കിസാൻ ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് വായ്പകളിൽ നിന്ന് കർഷകർക്ക് വേണ്ട ഒരു സഹായങ്ങളും സർക്കാർ വാഗ്ദാനം ചെയ്തിട്ടില്ല. പ്രകൃതി ദുരന്തങ്ങളും കെസിസി വായ്പകളും മൂലമുണ്ടാകുന്ന നഷ്ടങ്ങൾ കർഷകർക്ക് താങ്ങാനാവുന്നില്ല. വായ്പകൾ ഒഴിവാക്കുന്നതിനായി ബജറ്റിൽ ഫണ്ട് സൂക്ഷിക്കേണ്ടതായിരുന്നു പക്ഷെ സർക്കാർ ചെയ്തില്ല. സർക്കാർ കർഷകരെ വീണ്ടും വഞ്ചിക്കുകയാണെന്ന് പിഡിപി അംഗം വഹീദ് പാര പറഞ്ഞു.
ദുരിതമനുഭവിക്കുന്ന കർഷകർക്ക് ആശ്വാസമാകാൻ കെസിസി വായ്പകൾ എഴുതിത്തള്ളുന്നതും ഇൻഷുറൻസ് പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കുന്നതും അത്യാവശ്യമാണെന്ന് ആപ്പിൾ ഫാർമേഴ്സ് ഫെഡറേഷൻ ഓഫ് കശ്മീരിൻ്റെ പ്രസിഡൻ്റ് സഹൂർ അഹമ്മദ് റാത്തർ പറഞ്ഞു. നമ്മുടെ കർഷകർക്ക് കടമല്ല പിന്തുണയാണ് വേണ്ടതെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
