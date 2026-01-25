കേരള ടെലിവിഷൻ വിതരണ വിപണി വിവാദം: അന്വേഷണത്തിനെതിരെ സുപ്രീം കോടതിയെ സമീപിച്ച് ജിയോ സ്റ്റാർ
കേരളത്തിലെ ഏഷ്യാനെറ്റ് ഡിജിറ്റൽ നെറ്റ്വർക്കാണ് ജിയോ സ്റ്റാറിനെതിരെ പരാതി നൽകിയത്. ഇതോടെ സിസിഐ അന്വേഷണം ആരംഭിക്കുകയും ചെയ്തു. ഇത് ചോദ്യം ചെയ്താണ് ജിയോ സ്റ്റാർ നിയമ നടപടിയിലേക്കിറങ്ങിയിരിക്കുന്നത്.
Published : January 25, 2026 at 3:45 PM IST
ന്യൂഡൽഹി: കോമ്പറ്റീഷൻ കമ്മീഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യയ്ക്ക് (സിസിഐ) എതിരെ ജിയോ സ്റ്റാറിൻ്റെ പരാതി. കേരളത്തിലെ ടെലിവിഷൻ വിതരണ വിപണിയെ സംബന്ധിച്ച് സിസിഐ നടത്തിയ അന്വേഷണത്തെ ചോദ്യം ചെയ്ത് സുപ്രീം കോടതിയെ സമീപിച്ചിരിക്കുകയാണ് ജിയോ ഹോട്ട് സ്റ്റാർ. അംബാനിയുടെ കീഴിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന റിലയൻസ് ഇൻഡസ്ട്രീസിൻ്റെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള സ്ട്രീമിങ് പ്ലാറ്റ്ഫോമാണ് ജിയോ സ്റ്റാർ.
നേരത്തെ ടെലിവിഷൻ വിതരണ വിപണിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സിസിഐ നടത്തിയ അന്വേഷണം സ്റ്റേ ചെയ്യാൻ കേരള ഹൈക്കോടതി വിസമ്മതിക്കുകയും എട്ട് ആഴ്ചയ്ക്കുള്ളിൽ അന്വേഷണം പൂർത്തിയാക്കണമെന്ന് റെഗുലേറ്ററോട് നിർദ്ദേശിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. ഇതിന് പിന്നാലെയാണ് കമ്പനി പരാതിയുമായി സുപ്രീം കോടതിയെ സമീപിച്ചിരിക്കുന്നത്. ജസ്റ്റിസ് ജെ ബി പർദിവാലയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ബെഞ്ച് നാളെ ജിയോസ്റ്റാർ നൽകിയ അപ്പീൽ പരിഗണിക്കും.
2025 ഡിസംബർ മൂന്നിന് പുറപ്പെടുവിച്ച ഈ ഉത്തരവിനെ ചോദ്യം ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ളതാണ് ഹർജി. കേരളത്തിലെ പ്രമുഖ കേബിൾ ടിവി വിതരണക്കാരായ ഏഷ്യാനെറ്റ് ഡിജിറ്റൽ നെറ്റ്വർക്കാണ് ജിയോ സ്റ്റാറിനെതിരെ പരാതി നൽകിയത്. ഇതോടെ കോമ്പറ്റീഷൻ കമ്മീഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ അന്വേഷണം ആരംഭിക്കുകയും ചെയ്തു. ഇത് ചോദ്യം ചെയ്താണ് ജിയോ സ്റ്റാർ നിയമ നടപടിയിലേക്കിറങ്ങിയിരിക്കുന്നത്.
നിരവധി ജനപ്രിയ മലയാള വിനോദ ചാനലുകളെ നിയന്ത്രിക്കുകയും ഐപിഎൽ, അന്താരാഷ്ട്ര ക്രിക്കറ്റ് തുടങ്ങിയ പ്രധാന കായിക ഇനങ്ങളുടെ എക്സ്ക്ലൂസീവ് അവകാശങ്ങൾ കൈവശം വയ്ക്കുകയും ചെയ്യുന്നതിനാലാണ് ജിയോ സ്റ്റാർ സംസ്ഥാനത്ത് പ്രബലമായതെന്നും ജിയോ സ്റ്റാർ മറ്റ് വിതരണക്കാരുടെ അവകാശങ്ങൾ നിഷേധിക്കുകയാണെന്നും ഏഷ്യാനെറ്റ് പരാതിപ്പെട്ടിരുന്നു.
ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്സ്ആപ്പ് ചാനലില് ജോയിന് ചെയ്യാന് ഈ ലിങ്കില് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ടെലികോം റെഗുലേറ്ററി അതോറിറ്റി ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ (ട്രായ്) നിയമങ്ങൾ പ്രകാരം, പ്രക്ഷേപകർക്ക് 35% വരെ കിഴിവുകൾ മാത്രമേ നൽകാൻ പാടുള്ളൂ. കൂടാതെ വിവേചനരഹിതമായ വിലനിർണയ വ്യവസ്ഥ പാലിക്കുകയും വേണം. എന്നാൽ പ്രത്യേക മാർക്കറ്റിങ്, പ്രൊമോഷണൽ കരാറുകൾ വഴി പണം സ്വരൂപിച്ചുകൊണ്ട് ജിയോസ്റ്റാർ കെസിസിഎല്ലിന് 50%ൽ കൂടുതൽ കിഴിവുകൾ നൽകിയെന്നും ഏഷ്യാനെറ്റ് ആരോപിച്ചു.
ഈ മാർക്കറ്റിങ് തന്ത്രം കെസിസിഎല്ലിന് ഒരുപാട് ഉപയോഗപ്രദമായി. കെസിസിഎൽ വിലകുറഞ്ഞ പാക്കേജുകൾ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുകയും വരിക്കാരേയും പ്രാദേശിക കേബിൾ ഓപ്പറേറ്റർമാരെയും ആകർഷിക്കുകയും ചെയ്തു. ഇതിലൂടെ വിപണി വിഹിതം നേടാനും സാധിച്ചു. അതിനാൽ തന്നെ ഏഷ്യാനെറ്റ് ഉയർന്ന വിലക്ക് പാക്കേജുകൾ നൽകാൻ നിർബന്ധിതരായെന്നും പരാതിയിൽ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നു.
കേസിൽ 2022 ഫെബ്രുവരിയിൽ സിസിഐ വിശദമായ അന്വേഷണം നടത്താൻ ഉത്തരവിടുകയായിരുന്നു. എന്നാൽ പ്രക്ഷേകരും വിതരണക്കാരും തമ്മിലുള്ള തർക്കങ്ങൾ റെഗുലേറ്റർ ട്രായുടെയും ടെലികോം തർക്ക പരിഹാര, അപ്പലേറ്റ് ട്രൈബ്യൂണലിൻ്റേയും അധികാരപരിധിയിൽ വരുന്നതിനാൽ സിസിഐ ഇടപെടേണ്ടിയിരുന്നില്ല എന്നാണ് ജിയോസ്റ്റാറിൻ്റെ വാദം.
ടെലികോം റെഗുലേറ്ററെ മറികടന്ന് ഏഷ്യാനെറ്റ് ഫോറം ഷോപ്പിങ് നടത്തിയെന്നും കമ്പനി ആരോപിക്കുന്നു. 2025 മെയിൽ ടിവി വിതരണ വിപണിയിലെ ആധിപത്യ ദുരുപയോഗവും വിവേചനപരമായ വിലനിർണയവും സംബന്ധിച്ച അന്വേഷണത്തിന് ട്രായുടെ സാന്നിധ്യം തടസമാകില്ലെന്ന് കേരള ഹൈക്കോടതി വിധിച്ചു. അന്വേഷിക്കാനുള്ള സിസിഐയുടെ ഉത്തരവ് ശരിവയ്ക്കുകയുമായിരുന്നു. ഇതോടെയാണ് ജിയോ സുപ്രീം കോടതിയിലേക്ക് നീങ്ങിയിരിക്കുന്നത്.
ALSO READ: ജനാധിപത്യത്തിന് വനിതാ പങ്കാളിത്തം നിർണായകം, 16-ാമത് സമ്മതിദായക ദിനത്തിൽ രാജ്യത്തെ അഭിസംബോധന ചെയ്ത് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി