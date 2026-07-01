കാത്തിരുന്ന് കിട്ടിയത് ഒരു ദിവസത്തെ സർക്കാർ ജോലി; ജാർഖണ്ഡിൽ ഉദ്യോഗാർഥികൾക്ക് ദുരനുഭവം
ജാർഖണ്ഡിൽ 26,000 അസിസ്റ്റൻ്റ് പ്രൊഫസർ തസ്തികകളിലേക്ക് ലക്ഷ്യമിട്ട് നടക്കുന്ന നിയമന പ്രക്രിയയിലാണ് ഉദ്യോഗാർഥികളോട് ഭരണകൂടം ക്രൂരമായ അനീതി കാണിച്ചത്
Published : July 1, 2026 at 11:42 AM IST
റാഞ്ചി: ജീവിതകാലം മുഴുവൻ കാത്തിരുന്ന് ഒടുവിൽ ആഗ്രഹിച്ച സർക്കാർ ജോലി ലഭിച്ചതിൻ്റെ സന്തോഷം ആഘോഷിക്കാൻ തുടങ്ങും മുൻപേ പടിയിറങ്ങേണ്ടി വന്നാൽ എങ്ങനെയുണ്ടാകും? ജാർഖണ്ഡിലെ ഒരു കൂട്ടം അധ്യാപകരുടെ ജീവിതത്തിലാണ് ഭരണകൂടത്തിൻ്റെ മെല്ലെപ്പോക്ക് കാരണം ഇത്തരമൊരു ദുരവസ്ഥയുണ്ടായത്. നിയമന ഉത്തരവ് കൈയിൽ കിട്ടിയതിൻ്റെ തൊട്ടടുത്ത ദിവസം വിരമിക്കേണ്ടി വന്നവരും, ഉത്തരവ് ലഭിക്കും മുൻപേ പ്രായപരിധി കഴിഞ്ഞവരുമാണ് ഈ ഉദ്യോഗാർഥികൾ.
ജാർഖണ്ഡിൽ 26,000 അസിസ്റ്റൻ്റ് പ്രൊഫസർ തസ്തികകളിലേക്ക് ലക്ഷ്യമിട്ട് നടക്കുന്ന നിയമന പ്രക്രിയയിലാണ് ഉദ്യോഗാർഥികളോട് ഭരണകൂടം ക്രൂരമായ അനീതി കാണിച്ചത്. ഇതിനകം 12,500 പേർക്ക് നിയമന ഉത്തരവ് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. ജൂൺ 29ന് റാഞ്ചിയിൽ നടന്ന ചടങ്ങിൽ മുഖ്യമന്ത്രി ഹേമന്ത് സോറൻ 1,042 പേർക്കാണ് നിയമന ഉത്തരവുകൾ കൈമാറിയത്. എന്നാൽ വർഷങ്ങളോളം പരീക്ഷ എഴുതിയും റാങ്ക് ലിസ്റ്റിൽ ഇടംപിടിച്ചും സർക്കാർ ജോലിയെന്ന സ്വപ്നവുമായി കാത്തിരുന്ന പലർക്കും ഈ നിയമനം കണ്ണീരായി മാറി. ഭരണവ്യവസ്ഥയുടെ മെല്ലെപ്പോക്കാണ് ഇതിന് കാരണമായത്.
ജൂൺ 29ന് നിയമനം, 30ന് വിരമിക്കൽ
ജംതാര ജില്ലയിലെ നന്ദലാൽ രവാനി എന്ന അധ്യാപകൻ്റെ ജീവിതം ഇതിനൊരു ഉദാഹരണമാണ്. ജൂൺ 29നാണ് അദ്ദേഹത്തിന് അസിസ്റ്റൻ്റ് പ്രൊഫസറായി നിയമന ഉത്തരവ് ലഭിക്കുന്നത്. എന്നാൽ തൊട്ടടുത്ത ദിവസമായ ജൂൺ 30ന് അദ്ദേഹത്തിന് 60 വയസ്സ് തികയുകയും ഔദ്യോഗികമായി സർവീസിൽ നിന്ന് വിരമിക്കേണ്ടി വരികയും ചെയ്തു. 2006 മുതൽ പാരാ ടീച്ചറായി ജോലി നോക്കുന്ന നന്ദലാൽ 2016ൽ തന്നെ ടീച്ചർ എലിജിബിലിറ്റി ടെസ്റ്റ് പാസായതാണ്. 2023ൽ ആരംഭിച്ച ഈ നിയമന പ്രക്രിയ പൂർത്തിയാകാൻ മൂന്ന് വർഷത്തോളമാണ് അധികൃതർ എടുത്തത്. വർഷങ്ങളായി ഒരു സ്ഥിര നിയമനത്തിനായി താൻ കാത്തിരിക്കുകയായിരുന്നുവെന്നും, ഒടുവിൽ തിങ്കളാഴ്ച ഉത്തരവ് കിട്ടിയെങ്കിലും ഇന്ന് വിരമിക്കുകയാണെന്നും നന്ദലാൽ പറയുന്നു.
ഉത്തരവ് കിട്ടും മുൻപേ പ്രായപരിധി കഴിഞ്ഞു
സമാനമായ മറ്റൊരു സംഭവമാണ് പലാമു സ്വദേശിയായ നിയും അൻസാരിയുടേത്. കഴിഞ്ഞ മെയ് 31നാണ് അദ്ദേഹം 60 വയസ്സ് പൂർത്തിയാക്കിയത്. നിയമന പ്രക്രിയകളെല്ലാം പൂർത്തിയാക്കി ഒടുവിൽ അധികൃതർ അദ്ദേഹത്തെ നിയമന ഉത്തരവ് കൈപ്പറ്റാൻ വിളിച്ചപ്പോഴേക്കും അദ്ദേഹം വിരമിക്കൽ പ്രായം പിന്നിട്ടിരുന്നു. നിയമന ഉത്തരവ് ലഭിച്ചതിൽ സന്തോഷമുണ്ടെങ്കിലും രാജ്യത്തെ സേവിക്കാൻ ഒരു അവസരം പോലും ലഭിക്കാത്തതിൽ അൻസാരിക്ക് കടുത്ത നിരാശയുണ്ട്. ഈ ഓർമക്കുറിപ്പ് ജീവിതത്തിലെ ഒരു വലിയ നേട്ടമായി സൂക്ഷിക്കുമെന്നാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത്.
പ്രതിസന്ധിയിലാക്കിയത് അധികൃതരുടെ മെല്ലെപ്പോക്ക്
അസിസ്റ്റൻ്റ് പ്രൊഫസർ തസ്തികകളുടെ 50 ശതമാനവും പാരാ ടീച്ചർമാർക്കായി സംവരണം ചെയ്തവയായിരുന്നു. അപേക്ഷിക്കുന്ന സമയത്ത് ഉയർന്ന പ്രായപരിധി 58 വയസ്സായി നിശ്ചയിച്ചിരുന്നു. 2023ൽ അപേക്ഷ ക്ഷണിക്കുമ്പോൾ ഭൂരിഭാഗം പേരും 57-58 പ്രായത്തിലുള്ളവരായിരുന്നു. എന്നാൽ നിയമന നടപടികൾ പൂർത്തിയാക്കാൻ എടുത്ത മൂന്ന് വർഷത്തെ കാലതാമസം ഇവരുടെ പ്രായം സർക്കാർ സർവീസിൽ നിന്ന് വിരമിക്കേണ്ട 60 വയസ്സിലേക്ക് എത്തിക്കുകയായിരുന്നു.
കഠിനാധ്വാനത്തിലൂടെ സ്വപ്നം സാക്ഷാത്കരിച്ചിട്ടും അതിൻ്റെ ആനുകൂല്യങ്ങൾ അനുഭവിക്കാൻ കഴിയാതെ പോകുന്ന നിരവധി അധ്യാപകരുടെ നിസ്സഹായാവസ്ഥയാണ് ഈ സംഭവം വ്യക്തമാക്കുന്നത്. ഖുന്തി ജില്ലയിൽ നിന്നുള്ള 54കാരിയായ ഭാരതി ധാൻ എന്ന അധ്യാപികയ്ക്കും സമാനമായ അനുഭവമാണുണ്ടായത്. കാൽ നൂറ്റാണ്ടോളം നീണ്ട കാത്തിരിപ്പിനൊടുവിൽ സ്ഥിരനിയമനം ലഭിച്ചെങ്കിലും ഇനി വെറും ആറ് വർഷം മാത്രമാണ് അവർക്ക് സർവീസിൽ ബാക്കിയുള്ളത്. ഭരണകൂടത്തിൻ്റെ കെടുകാര്യസ്ഥത കാരണം ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും മികച്ച സമയത്ത് ലഭിക്കേണ്ട അംഗീകാരം വൈകിയെത്തിയതിൻ്റെ വേദനയിലാണ് ഈ അധ്യാപകർ.
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