ജാർഖണ്ഡ് പരീക്ഷാ ക്രമക്കേട്; ആവശ്യം അംഗീകരിക്കാതെ പിന്നോട്ടില്ലെന്ന് വിദ്യാർഥികൾ, പ്രതിഷേധം ശക്തമാകുന്നു
സമരത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി മുഖ്യമന്ത്രി ഹേമന്ത് സോറൻ്റെ ജന്മദിനമായ ഇന്ന് വിദ്യാർഥികൾ വിധാൻസഭയിലേക്ക് മാർച്ച് നടത്തി. ആറാം വട്ട ചർച്ചയും പരാജയപ്പെട്ടത്തിനെ തുടർന്നാണ് മാർച്ച്.
Published : August 10, 2026 at 1:25 PM IST|
Updated : August 10, 2026 at 2:12 PM IST
റാഞ്ചി: പരീക്ഷ ക്രമക്കേടുകൾക്കെതിരെ ജാർഖണ്ഡിൽ വിദ്യാർഥികൾ നടത്തുന്ന പ്രതിഷേധം 17-ാം ദിവസത്തിലേക്ക് കടക്കുകയാണ്. സമരത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി വിദ്യാർഥികൾ ഇന്ന് നിയമസഭയിലേക്ക് മാർച്ച് നടത്തി. വിദ്യാർഥികളുമായി ഇന്നലെ സർക്കാർ നടത്തിയ ആറാം വട്ട ചർച്ചയും പരാജയപ്പെട്ടത്തിന് പിന്നാലെയാണ് വിധാൻസഭയിലേക്ക് മാർച്ച് നടത്താൻ തീരുമാനിച്ചത്.
മാർച്ചിനെ തുടർന്ന് നിരവധി വിദ്യാർഥികളെ പൊലീസ് കസ്റ്റഡിയിൽ എടുത്തു. പലരും ബാരിക്കേഡുകൾ തകർത്താണ് വിധാൻസഭയിലേക്ക് മാര്ച്ച് നടത്തിയത്. പ്രതിഷേധത്തിൽ ഒൻപത് ദിവസമായി നിരാഹാര സമരം നടത്തുന്ന ജെഎൽകെഎം നേതാവ് ദേവേന്ദ്രനാഥ് മഹ്തോയും മാർച്ചിൽ പങ്കുചേർന്നു.
മുൻ മുഖ്യമന്ത്രി ഷിബു സോറൻ്റെ ഛായചിത്രം വഹിച്ചുകൊണ്ടാണ് ദേവന്ദ്രനാഥ് മാർച്ചിന് എത്തിയത്. പഴയ നിയസഭാ സമുച്ചയത്തിന് പുറത്ത് നിന്നാണ് മാർച്ച് ആരംഭിച്ചത്. മാർച്ചിനെ തുടർന്ന് റാഞ്ചി നഗരത്തിലുടനീളം സുരക്ഷ ശക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. വിധാൻസഭയിലെ 750 മീറ്റർ ചുറ്റളവിൽ നിരോധനാജ്ഞ പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുകയാണ്.
സുരക്ഷക്കായി റാപ്പിഡ് ആക്ഷൻ ഫോഴ്സ്, ഇന്ത്യൻ റിസർവ് ബറ്റാലിയൻ, ജില്ലാ പൊലീസ്, ക്യുആർടി എന്നീ വിഭാഗങ്ങളില് നിന്നായി 1,500 ലധികം ഉദ്യോഗസ്ഥരെ വിന്യസിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് അധികൃതർ പറഞ്ഞു. റാഞ്ചിയിലെ ഭൂരിഭാഗം സ്കൂളുകൾക്കും ഇന്ന് അവധി പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്.
"ഞാൻ ഇവിടെ വന്നത് ഒരു ആംബുലൻസിലാണ്. സർക്കാർ ഞങ്ങളുടെ ആവശ്യം കേൾക്കേണ്ടി വരും. ഞാൻ ദൈവമോ മിശിഹയോ അല്ല. ഒരു സാധാരണക്കാരനാണ്. എൻ്റെ വ്യക്തി ജീവിതത്തിൽ ഒരു മാറ്റവും ഉണ്ടാകില്ല. എന്നാൽ ഞങ്ങളെ തകര്ക്കാനായി കെട്ടുന്ന മുള്ളുകമ്പികൾ നിരാഹാര സമരത്തേക്കാൾ കൂടുതൽ വേദനിപ്പിച്ചു. വിദ്യാർഥികൾ ബാരിക്കേഡുകൾ കടന്നാണ് പ്രതഷേധം നടത്തുന്നത്. സർക്കാർ എന്തുകൊണ്ടാണ് വിദ്യാർഥികളുടെ ആവശ്യം അംഗീകരിക്കാത്തത്?", എന്നും ദേവേന്ദ്രനാഥ് ചോദിച്ചു.
ഇന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി ഹേമന്ത് സോറൻ്റെ ജന്മദിനമാണ്. ജന്തർ മന്തറിൽ നടന്നതുപോലുള്ള ചില ദൗർഭാഗ്യകരമായ സംഭവങ്ങൾ ഇവിടെ നടക്കരുത്. ആരുടെയും ചോര വിഴുന്നതോ പരിക്കേൽപ്പിക്കുകയോ ജനക്കൂട്ടത്തെ കൂടുതൽ പ്രകോപിപ്പിക്കുകയോ ചെയ്യുന്ന ഒരു നടപടിയും സ്വീകരിക്കരുത്. സർക്കാർ വിദ്യാർഥികളുടെ ആവശ്യം അംഗീകരിച്ചില്ലെങ്കിൽ അത് ജനാധിപത്യത്തെ നശിപ്പിക്കുന്നതിന് സമമാണ്. താൻ നിരാഹാരം അവസാനിപ്പിക്കില്ലെന്നും ദേവേന്ദ്രനാഥ് പറഞ്ഞു.
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അതേസമയം പരീക്ഷ ക്രമക്കേടുകൾ നടന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് ആരോപിച്ച് വിഷയത്തിൽ എൻഫോഴ്സ്മെൻ്റ് ഡയറക്ടറേറ്റ് (ഇഡി) അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചു. എഫ്ഐആറും മറ്റ് ചില പരാതികളും കണക്കിലെടുത്ത് കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കൽ നിരോധന നിയമപ്രകാരം അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചതായി ഉദ്യോഗസ്ഥർ വ്യക്തമാക്കി.
14-ാമത് ജെപിഎസ്സി സിവിൽ സർവീസ് പരീക്ഷ റദ്ദാക്കുക, ജെപിഎസ്സി, ജെഎസ്എസ്സി കമ്മീഷനുകളിൽ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തുക തുടങ്ങിയ ആവശ്യങ്ങളാണ് വിദ്യാർഥികൾ സർക്കാരിനോട് ആവശ്യപ്പെട്ടത്. പരീക്ഷാ ക്രമക്കേടിൽ സിബിഐ അന്വേഷണമോ സംസ്ഥാനത്തിന് പുറത്തുനിന്നുള്ള വിരമിച്ച ഹൈക്കോടതി ജഡ്ജിമാരുടെ സമിതിയുടെ അന്വേഷണമോ വേണമെന്നാണ് സമരക്കാരുടെ പ്രധാന ആവശ്യം.
ഇന്നലെ നടന്ന ചർച്ചയിൽ വിദ്യാർഥികളുടെ 98 ശതമാനം ആവശ്യങ്ങളും അംഗീകരിച്ചതായി സംസ്ഥാന സർക്കാർ ആവകാശപ്പെടുന്നു. എന്നാൽ ഇത് തെറ്റാണെന്നാണ് വിദ്യാർഥികൾ പറയുന്നത്. സിബിഐ അന്വേഷണം എന്ന തങ്ങളുടെ ആവശ്യം സർക്കാർ അംഗീകരിക്കുന്നത് വരെ സമരം തുടരുമെന്നാണ് വിദ്യാർഥി സംഘടനകൾ പറയുന്നത്.
അതേസമയം വിദ്യാർഥി പ്രതിഷേധം ശക്തമാകുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ ജാർഖണ്ഡ് പബ്ലിക് സർവീസ് കമ്മിഷനിലെ മൂന്ന് അംഗങ്ങൾ രാജിവച്ചു. അജിത ഭട്ടാചാര്യ, അനിമ ഹൻസ്ദ, ജമാൽ അഹമ്മദ് എത്തിവരുടെ രാജികത്ത് ഗവർണർ സ്വീകരിച്ചു. ഭരണകക്ഷിയായ ജെഎംഎമ്മിൻ്റെ വിദ്യാർഥി വിഭാഗമായ ജാർഖണ്ഡ് ഛത്ര മോർച്ച (ജെസിഎം) സർക്കാർ പാനലിന് മുന്നിൽ പ്രധാനമായും അഞ്ച് ആവശ്യങ്ങളാണ് ഉന്നയിച്ചത്.
14-ാമത് ജാർഖണ്ഡ് പിഎസ്സി സിവിൽ സർവീസസ് പരീക്ഷ റദ്ദാക്കുക, 90 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ സംശയാസ്പദമായ എല്ലാ ജെപിഎസ്സി, ജെഎസ്എസ്സി പരീക്ഷകളിലും സിഐഡി അന്വേഷണം നടത്തുക, നാഷണൽ ടെസ്റ്റിങ് ഏജൻസിയുടെ മാതൃകയിൽ ജാർഖണ്ഡ് ടെസ്റ്റിങ് ഏജൻസി (ജെടിഎ) സ്ഥാപിക്കുക എന്നിങ്ങനെയുള്ള ആവശ്യങ്ങളാണ് എൻഎസ്യുഐ സർക്കാരിന് മുന്നിൽ വച്ചതെന്ന് വക്താവ് സഞ്ജീവ് ഷാ പറഞ്ഞു.
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