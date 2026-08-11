ETV Bharat / bharat

ജാർഖണ്ഡിൽ വിദ്യാർഥികൾക്ക് നേരെ പൊലീസ് അതിക്രമം; അപലപിച്ച് രാഹുൽ ഗാന്ധിയും ബിജെപിയും

പ്രതിഷേധത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി നഗരത്തിൽ കനത്ത സുരക്ഷയാണ് ഏർപ്പെടുത്തിയിരുന്നത്.

JHARKHAND STUDENTS PROTEST IRREGULARITIES IN RECRUITMENT EXAMS RANCHI PROTEST DEVENDRA NATH MAHATO
ദേവേന്ദ്ര നാഥ് മഹാതോ പ്രതിഷേധത്തിൽ പങ്കുചേരുന്നു. (IANS)
author img

By ETV Bharat Kerala Team

Published : August 11, 2026 at 10:20 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

റാഞ്ചി: ജാർഖണ്ഡിൽ നിയമന പരീക്ഷകളിലെ ക്രമക്കേടുകൾ ആരോപിച്ച് നിയമസഭയിലേക്ക് മാർച്ച് നടത്തിയ വിദ്യാർഥികൾക്ക് നേരെ പൊലീസ് ലാത്തിച്ചാർജും ജലപീരങ്കിയും പ്രയോഗിച്ചു. റാഞ്ചിയിൽ നടന്ന പ്രതിഷേധത്തിൽ നിരവധി വിദ്യാർഥികൾക്കും പൊലീസുകാർക്കും പരിക്കേറ്റു. സംഭവത്തിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് ബിജെപി സംസ്ഥാന വ്യാപകമായി ബന്ദിന് ആഹ്വാനം ചെയ്തു.

ചൊവ്വാഴ്ചയാണ് റാഞ്ചിയിലെ പഴയ നിയമസഭാ മന്ദിരത്തിന് സമീപത്ത് നിന്ന് വിദ്യാർഥികൾ പുതിയ നിയമസഭയിലേക്ക് മാർച്ച് ആരംഭിച്ചത്. ത്രിവർണ പതാകയേന്തി എത്തിയ പ്രതിഷേധക്കാരെ പൊലീസ് ബാരിക്കേഡുകൾ വച്ച് തടയുകയായിരുന്നു. ബാരിക്കേഡുകൾ മറികടക്കാൻ ശ്രമിച്ചതോടെയാണ് സുരക്ഷാ ഉദ്യോഗസ്ഥർ ജലപീരങ്കിയും ലാത്തിച്ചാർജും പ്രയോഗിച്ചത്. പ്രതിഷേധത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി നഗരത്തിൽ കനത്ത സുരക്ഷയാണ് ഏർപ്പെടുത്തിയിരുന്നത്. മിക്ക സ്കൂളുകളും അടച്ചിടുകയും നിയമസഭയ്ക്ക് ചുറ്റും 750 മീറ്റർ ചുറ്റളവിൽ ഓഗസ്റ്റ് 12 വരെ നിരോധനാജ്ഞ പ്രഖ്യാപിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. മാർച്ചിനിടെ കല്ലേറുണ്ടായെന്നും നാല് പൊലീസുകാർക്ക് പരിക്കേറ്റതായും റാഞ്ചി സിറ്റി എസ്പി അറിയിച്ചു.

വിദ്യാർഥികളുടെ 98 ശതമാനം ആവശ്യങ്ങളും അംഗീകരിച്ചതായി സർക്കാർ അവകാശപ്പെട്ടെങ്കിലും ചർച്ചകൾ പരാജയപ്പെടുകയായിരുന്നു. റദ്ദാക്കാൻ ആവശ്യപ്പെട്ട 13 പരീക്ഷകളിൽ മൂന്നെണ്ണം മാത്രമാണ് സർക്കാർ റദ്ദാക്കിയതെന്ന് സമരക്കാർ ആരോപിച്ചു. സിബിഐ അന്വേഷണം വേണമെന്ന ആവശ്യം അംഗീകരിക്കുന്നത് വരെ വിട്ടുവീഴ്ചയ്ക്കില്ലെന്ന് ജെപിഎസ്സി-ജെഎസ്എസ്സി റിഫോംസ് മഞ്ച് നേതാവ് രവീന്ദ്ര പാസ്വാൻ വ്യക്തമാക്കി. തുടർന്നാണ് നിയമസഭയിലേക്ക് മാർച്ച് നടത്താൻ അദ്ദേഹം വിദ്യാർഥികളോട് ആഹ്വാനം ചെയ്തത്.

JHARKHAND STUDENTS PROTEST IRREGULARITIES IN RECRUITMENT EXAMS RANCHI PROTEST DEVENDRA NATH MAHATO
മാർച്ചിൽ പരിക്കേറ്റ JPSC-JSSC ഉദ്യോഗാർത്ഥിയെ സഹായിക്കുന്നു (IANS)

പരീക്ഷാ ക്രമക്കേടുകളിൽ സിബിഐ അന്വേഷണം ആവശ്യപ്പെട്ട് മുഖ്യമന്ത്രി ഹേമന്ത് സോറൻ്റെ വസതിക്ക് മുന്നിൽ ബിജെപി നേതാക്കളായ ആദിത്യ സാഹുവും ബാബുലാൽ മരാണ്ടിയും കുത്തിയിരിപ്പ് സമരം നടത്തിയിരുന്നു. ഇവരെ പിന്നീട് പൊലീസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തു. നിയമസഭയിലേക്ക് മാർച്ച് നടത്തിയ നിരവധി വിദ്യാർഥികളെയും പൊലീസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്ത് ക്യാമ്പ് ജയിലിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്. അതിനിടെ, ക്രമക്കേടുകൾ സംബന്ധിച്ച് എൻഫോഴ്സ്മെൻ്റ് ഡയറക്ടറേറ്റ് (ഇഡി) കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കൽ അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചു. ഇതിന് പിന്നാലെ ജെപിഎസ്സി മുൻ ചെയർമാൻ എൽ ഖിയാംഗ്തെ യെ ജാർഖണ്ഡ് സിഐഡി അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. സംസ്ഥാന ചീഫ് സെക്രട്ടറിയായി വിരമിച്ച ശേഷം കഴിഞ്ഞ വർഷം ഫെബ്രുവരിയിലാണ് ഇദ്ദേഹം ജെപിഎസ്സി ചെയർമാനായി നിയമിതനായത്. ജൂലൈ 22ന് അദ്ദേഹം രാജിവച്ചിരുന്നു.

JHARKHAND STUDENTS PROTEST IRREGULARITIES IN RECRUITMENT EXAMS RANCHI PROTEST DEVENDRA NATH MAHATO
റാഞ്ചിയിൽ 'വിധാൻ സഭ ഘെരാവോ' മാർച്ചിനിടെ ജെപിഎസ്‌സി-ജെഎസ്‌എസ്‌സി ഉദ്യോഗാർത്ഥികളെ പിരിച്ചുവിടാൻ പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ ജലപീരങ്കി പ്രയോഗിക്കുന്നു. (IANS)

ദേവേന്ദ്ര നാഥ് മഹാതോയുടെ നില ഗുരുതരം
നിയമനങ്ങളിലെ ക്രമക്കേടുകൾക്കെതിരെ ഒമ്പത് ദിവസമായി നിരാഹാര സമരം നടത്തുന്ന ജാർഖണ്ഡ് ലോക്താന്ത്രിക് ക്രാന്തികാരി മോർച്ച (ജെഎൽകെഎം) നേതാവ് ദേവേന്ദ്ര നാഥ് മഹാതോയുടെ ആരോഗ്യനില വഷളായി. രക്തത്തിലെ പഞ്ചസാരയുടെ അളവ് കുറഞ്ഞതിനെ തുടർന്ന് അദ്ദേഹത്തെ റാഞ്ചി സദർ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു. നില ഗുരുതരമാണെന്നാണ് ഡോക്ടർമാർ അറിയിക്കുന്നത്. ആരോഗ്യസ്ഥിതി മോശമായിരുന്നിട്ടും മുൻ മുഖ്യമന്ത്രി ഷിബു സോറൻ്റെ ചിത്രം കൈയിലേന്തി ആംബുലൻസിലാണ് അദ്ദേഹം മാർച്ചിൽ പങ്കെടുത്തത്. പിന്നീട് സ്ട്രെച്ചറിൽ കിടന്ന് അദ്ദേഹം വിദ്യാർഥികളെ അഭിസംബോധന ചെയ്തു. പൊലീസ് നടപടിക്കിടെ മഹാതോയ്ക്ക് പരിക്കേറ്റതായി സഹായികൾ ആരോപിച്ചു.

JHARKHAND STUDENTS PROTEST IRREGULARITIES IN RECRUITMENT EXAMS RANCHI PROTEST DEVENDRA NATH MAHATO
വിധാൻ സഭാ ഘേരാവോ' മാർച്ചിനിടെ പ്രതിഷേധക്കാർ ബാരിക്കേഡുകൾ തകർത്തു. (IANS)

ലക്ഷക്കണക്കിന് വിദ്യാർഥികളുടെ ഭാവിക്കുവേണ്ടിയുള്ള സമരത്തെ അടിച്ചമർത്താനാണ് ഭരണകൂടം ശ്രമിക്കുന്നതെന്ന് മഹാതോ കുറ്റപ്പെടുത്തി. ലാത്തി പ്രയോഗിക്കുന്നതിന് പകരം ജനങ്ങളുടെ പരാതികൾ പരിഹരിക്കുകയാണ് സർക്കാർ ചെയ്യേണ്ടത്. തന്നെ ഒരു നായകനായി ചിത്രീകരിക്കരുതെന്നും താനൊരു സാധാരണക്കാരനാണെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. നിരാഹാര സമരത്തേക്കാൾ വേദനയുണ്ടാക്കിയത് മുള്ളുവേലികളാണെന്നും വിദ്യാർഥികളുടെ ആവശ്യങ്ങൾ അംഗീകരിക്കാത്തത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്നും അദ്ദേഹം ചോദിച്ചു. മുഖ്യമന്ത്രി ഹേമന്ത് സോറൻ്റെ ജന്മദിനത്തിൽ വിദ്യാർഥികൾക്കെതിരെ നടപടി സ്വീകരിക്കരുതെന്നും രക്തച്ചൊരിച്ചിൽ ഒഴിവാക്കണമെന്നും അദ്ദേഹം അഭ്യർഥിച്ചു. ആവശ്യങ്ങൾ അംഗീകരിച്ചില്ലെങ്കിൽ ജനാധിപത്യത്തെ കൊലപ്പെടുത്തിയ സർക്കാരായി ചരിത്രം രേഖപ്പെടുത്തുമെന്നും നിരാഹാരം അവസാനിപ്പിക്കില്ലെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.

പൊലീസ് നടപടിക്കെതിരെ പ്രതിഷേധം
സമാധാനപരമായി പ്രതിഷേധിച്ച തങ്ങൾക്ക് നേരെ പൊലീസ് ലാത്തിച്ചാർജ് നടത്തിയത് ശരിയായില്ലെന്ന് പരിക്കേറ്റ വിദ്യാർഥിയായ വിക്രം കുമാർ പറഞ്ഞു. ആരെയും അധിക്ഷേപിക്കുകയോ മോശം വാക്കുകൾ ഉപയോഗിക്കുകയോ ചെയ്തിട്ടില്ലെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. ജഗന്നാഥ്പൂർ ക്ഷേത്രത്തിന് സമീപമുള്ള അവസാന ബാരിക്കേഡിൽ വച്ചാണ് പൊലീസ് മർദിച്ചതെന്ന് പിയൂഷ് കുമാർ സോണി എന്ന വിദ്യാർഥിയും ആരോപിച്ചു. നിരവധി വിദ്യാർഥിനികൾക്കും പരിക്കേറ്റിട്ടുണ്ട്.

വിദ്യാർഥികൾക്ക് നേരെയുള്ള പൊലീസ് അതിക്രമത്തെ ലോക്സഭ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് രാഹുൽ ഗാന്ധി അപലപിച്ചു. സമാധാനപരമായി പ്രതിഷേധിക്കാൻ വിദ്യാർഥികൾക്ക് അവകാശമുണ്ടെന്നും ചർച്ചകളിലൂടെ പ്രശ്നം പരിഹരിക്കണമെന്നും അദ്ദേഹം എക്സിൽ കുറിച്ചു. അതിനിടെ, പൊലീസ് നടപടിയിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് ചൊവ്വാഴ്ച നിയമസഭയിലേക്ക് സമാധാനപരമായ ഉപരോധം നടത്തുമെന്ന് എബിവിപി അറിയിച്ചു. പഴയ നിയമസഭാ മന്ദിരത്തിന് സമീപമുള്ള ടിങ്കോണിയ ഗ്രൗണ്ടിൽ നിന്നാകും മാർച്ച് ആരംഭിക്കുക.

ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്‌സ്‌ആപ്പ് ചാനലില്‍ ജോയിന്‍ ചെയ്യാന്‍ ഈ ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

വിദ്യാർഥികൾക്ക് നേരെയുള്ള അതിക്രമത്തിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് ബിജെപി സംസ്ഥാന വ്യാപകമായി ബന്ദിന് ആഹ്വാനം ചെയ്തു. ചൊവ്വാഴ്ച രാവിലെ എട്ട് മുതൽ അർധരാത്രി വരെയാണ് ബന്ദ്. അവശ്യ സേവനങ്ങളെ ബന്ദിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കിയിട്ടുണ്ടെന്ന് ബിജെപി സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷൻ ആദിത്യ സാഹു മാധ്യമപ്രവർത്തകരോട് പറഞ്ഞു.

Also read:മറവിയിൽ മുങ്ങി ഡൽഹി മെട്രോ! രണ്ട് വർഷത്തിനിടെ യാത്രക്കാർ മറന്നുവെച്ചത് ഇരുപതിനായിരത്തോളം സാധനങ്ങൾ!

TAGGED:

JHARKHAND STUDENTS PROTEST
IRREGULARITIES IN RECRUITMENT EXAMS
RANCHI PROTEST
DEVENDRA NATH MAHATO
JHARKHAND STUDENT PROTEST

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.