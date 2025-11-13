ETV Bharat / bharat

കാൽനൂറ്റാണ്ടിനിടെ ഝാർഖണ്ഡില്‍  അറസ്റ്റിലായത് 10,769 മാവോയിസ്റ്റുകള്‍; കൊല്ലപ്പെട്ടത് 235 പേർ, ജീവന്‍ നഷ്ടമായത് 555 സുരക്ഷാ ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ക്ക്

ഒരുകാലത്ത് ഝാർഖണ്ഡിലെ 24 ജില്ലകളിൽ 22 എണ്ണവും നക്സൽ ബാധിതമായിരുന്നെങ്കിൽ, നിലവിൽ മാവോയിസ്റ്റ് സ്വാധീനം നാല് ജില്ലകളിലേക്ക് ചുരുങ്ങി.

JHARKHANDS ANTI NAXAL FIGHT (X.com)
റാഞ്ചി: ഝാർഖണ്ഡില്‍ 2001 മുതൽ ഈ വർഷം സെപ്റ്റംബർ വരെ നീണ്ട 25 വർഷത്തെ മാവോയിസ്റ്റ് വിരുദ്ധ പോരാട്ടത്തിന്‍റെ കണക്കുകള്‍ പുറത്ത് വിട്ട് പൊലീസ്. കാല്‍ നൂറ്റാണ്ടിനിടെ 10,769 മാവോയിസ്റ്റുകളും അവരുടെ അനുഭാവികളും അറസ്റ്റിലായി. ഇതേ കാലയളവിൽ സുരക്ഷാ സേനയുമായുള്ള ഏറ്റുമുട്ടലുകളിൽ 235 മാവോയിസ്റ്റുകൾ കൊല്ലപ്പെടുകയും 324 പേർ കീഴടങ്ങുകയും ചെയ്തെന്നാണ കണക്കുകള്‍ വ്യക്തമാക്കുന്നത്. സംസ്ഥാന പൊലീസ്, കേന്ദ്ര സേന, രഹസ്യാന്വേഷണ ഏജൻസികൾ എന്നിവയുടെ നിരന്തരമായ ഏകോപിത ശ്രമങ്ങളുടെ ഫലമായാണ് സുപ്രധാന നേട്ടങ്ങൾ കൈവരിച്ചതെന്ന് ഐ.ജി.പി. (ഓപ്പറേഷൻസ്) മൈക്കിൾ രാജ് എസ്. റാഞ്ചിയിൽ മാധ്യമപ്രവർത്തകരെ അറിയിച്ചു.

മാവോയിസ്റ്റ് വിരുദ്ധ പോരാട്ടത്തിന്‍റെ തീവ്രത വെളിപ്പെടുത്തുന്നതാണ് കണക്കുകളെന്ന് പൊലീസ് അവകാശപ്പെട്ടു. ഈ കാലയളവിനുള്ളിൽ പൊലീസിൽ നിന്ന് മോഷ്ടിക്കപ്പെട്ട 710 ആയുധങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ 1,471 തോക്കുകളാണ് സുരക്ഷാ സേന പിടിച്ചെടുത്തത്.

ഒരുകാലത്ത് ഝാർഖണ്ഡിലെ 24 ജില്ലകളിൽ 22 എണ്ണവും നക്സൽ ബാധിതമായിരുന്നെങ്കിൽ, നിലവിൽ മാവോയിസ്റ്റ് സ്വാധീനം നാല് ജില്ലകളിലേക്ക് ചുരുങ്ങി. നിലവിൽ ചൈബാസ ജില്ലയിലാണ് പ്രധാനമായും മാവോയിസ്റ്റ് ഭീഷണിയുള്ളത്. മറ്റ് മൂന്ന് ജില്ലകൾ മാവോയിസ്റ്റ് പിളർപ്പ് ഗ്രൂപ്പുകളുടെ ഭീഷണിയിലാണ്.

മാവോയിസ്റ്റ് ഭീഷണിക്കെതിരായ പോരാട്ടത്തിൽ സംസ്ഥാനത്തിന് വലിയ വില നൽകേണ്ടി വന്നു. ഈ 25 വർഷത്തിനിടെ 408 സംസ്ഥാന പൊലീസുകാർ, 147 കേന്ദ്ര സേനാംഗങ്ങൾ എന്നിവരുൾപ്പെടെ 555 സുരക്ഷാ ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് ജീവൻ നഷ്ടപ്പെട്ടു.

ഈ വർഷം സെപ്റ്റംബർ വരെ മാത്രം 266 മാവോയിസ്റ്റുകളെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യുകയും 32 പേരെ വധിക്കുകയും 30 പേരെ കീഴടങ്ങാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു. അറസ്റ്റിലായവരിൽ സി.പി.ഐ (മാവോയിസ്റ്റ്), അതിൻ്റെ അനുബന്ധ ഗ്രൂപ്പുകളിലെ രണ്ട് റീജിയണൽ കമ്മിറ്റി അംഗങ്ങൾ, ഒരു സോണൽ കമാൻഡർ, രണ്ട് സബ്-സോണൽ കമാൻഡർമാർ, ഒമ്പത് ഏരിയ കമാൻഡർമാർ എന്നിവരുൾപ്പെടെയുള്ള പ്രധാന നേതാക്കൾ ഉൾപ്പെടുന്നു.

കഴിഞ്ഞ ഒമ്പത് മാസത്തിനിടെ നടത്തിയ ഓപ്പറേഷനുകളിൽ 58 എണ്ണം പോലീസിൽ നിന്ന് മോഷ്ടിക്കപ്പെട്ടതുൾപ്പെടെ 157 തോക്കുകൾ, 11,950 കാട്രിഡ്ജുകൾ, 394.5 കിലോഗ്രാം സ്ഫോടക വസ്തുക്കൾ, 228 ഐ.ഇ.ഡി.കൾ എന്നിവ പിടിച്ചെടുക്കുകയും 37 മാവോയിസ്റ്റ് ബങ്കറുകൾ തകർക്കുകയും ചെയ്തു.

മാവോയിസ്റ്റ് വിരുദ്ധ പോരാട്ടത്തിനൊപ്പം 2016 മുതൽ സൈബർ കുറ്റവാളികൾക്കെതിരെയും ഝാർഖണ്ഡ് പൊലീസ് ശക്തമായ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുന്നുണ്ട്. ഇതുവരെ സൈബർ കുറ്റകൃത്യങ്ങളിൽ 7,172 പേരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യുകയും 10,480 കേസുകൾ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുകയും ചെയ്തു. സൈബർ ഓപ്പറേഷനുകളിലൂടെ 10,997 മൊബൈൽ ഫോണുകൾ, 16,432 സിം കാർഡുകൾ, 3,977 എ.ടി.എം. കാർഡുകൾ, 2.80 കോടി രൂപ എന്നിവ പിടിച്ചെടുത്തതായി പോലീസ് വക്താവ് അറിയിച്ചു.

സംസ്ഥാനത്തെ ക്രമസമാധാന പാലനം ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായി പൊലീസ് സ്റ്റേഷനുകളുടെ എണ്ണം 584 ആയി വർധിച്ചു. പൊലീസിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ എണ്ണം 2001-ലെ 29,295-ൽ നിന്ന് 2025-ൽ 79,035 ആയി ഉയർത്താൻ ലക്ഷ്യമിടുന്നതായും പൊലീസ് വൃത്തങ്ങൾ വ്യക്തമാക്കി.

Also Read: ബിജാപ്പൂർ ഏറ്റുമുട്ടൽ; കൊല്ലപ്പെട്ടവരില്‍ പ്രമുഖ മാവോയിസ്റ്റ് നേതാക്കളായ ബുച്ചന്നയും ഊർമിളയും

