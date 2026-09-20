30 ലക്ഷം രൂപ തലയ്ക്ക് വിലയുള്ള മാവോയിസ്റ്റ് നേതാവ്; പൊലീസുമായുള്ള ഏറ്റുമുട്ടലിൽ വാരാണസിയിൽ കൊല്ലപ്പെട്ടു
സിപിഐ (മാവോയിസ്റ്റ്) സംഘടനയുടെ ഒരു വിഭാഗമാണെന്ന് കരുതപ്പെടുന്നതും ഝാർഖണ്ഡിൽ നിരോധിക്കപ്പെട്ടതുമായ നക്സൽ സംഘടനയായ 'തൃതീയ പ്രസ്തുതി കമ്മിറ്റി'യുടെ തലവനായിരുന്നു കൊല്ലപ്പെട്ട ബ്രിജേഷ്.
Published : September 20, 2026 at 1:37 PM IST
ലഖ്നൗ: 30 ലക്ഷം രൂപ പാരിതോഷികം പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്ന ഝാർഖണ്ഡ് കേന്ദ്രീകരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്ന മാവോയിസ്റ്റ് നേതാവ് വാരാണസിയിൽ ഉത്തർപ്രദേശ് പൊലീസിൻ്റെ ആൻ്റി ടെററിസ്റ്റ് സ്ക്വാഡുമായുള്ള ഏറ്റുമുട്ടലിൽ കൊല്ലപ്പെട്ടു. ഞായറാഴ്ച രാവിലെയുണ്ടായ ഏറ്റുമുട്ടലിലാണ് കൊല്ലപ്പെട്ടത്. വാരാണസിയിലെ രാംനഗർ മേഖലയിൽ പുലർച്ചെ അഞ്ച് മണിയോടെയുണ്ടായ ഏറ്റുമുട്ടലിൽ ബ്രിജേഷ് ഗഞ്ചു എന്ന ഗോപാൽ സിംഗാണ് വെടിയേറ്റ് മരിച്ചതെന്ന് യുപി എസ്ടിഎഫ് ഇൻസ്പെക്ടർ ജനറൽ പ്രേം ഗൗതം അറിയിച്ചു.
സിപിഐ (മാവോയിസ്റ്റ്) സംഘടനയുടെ ഒരു വിഭാഗമാണെന്ന് കരുതപ്പെടുന്നതും ഝാർഖണ്ഡിൽ നിരോധിക്കപ്പെട്ടതുമായ നക്സൽ സംഘടനയായ 'തൃതീയ പ്രസ്തുതി കമ്മിറ്റി'യുടെ (ടിപിസി) തലവനായിരുന്നു ബ്രിജേഷ്. തേഗ്ര മോഡിൽ നിന്ന് മുഗൾസരായിയിലേക്ക് ഒരു സഹായിക്കൊപ്പം മോട്ടോർ സൈക്കിളിൽ ബ്രിജേഷ് സഞ്ചരിക്കുമെന്ന് രഹസ്യ വിവരം ലഭിച്ചതിനെത്തുടർന്ന്, ലങ്ക മൈതാനത്ത് എടിഎസ് സംഘം വലവിരിച്ച് കാത്തിരിക്കുകയായിരുന്നുവെന്ന് പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ പറഞ്ഞു.
വിവരം ലഭിച്ചതിനെത്തുടർന്ന് പൊലീസ് അദ്ദേഹത്തെ തടയാനും അറസ്റ്റ് ചെയ്യാനും ശ്രമിച്ചു. എന്നാൽ വാഹനം നിർത്താതെ മുമ്പോട്ട് നീക്കുകയും വാഹനത്തിൽ നിന്ന് ചാടിയിറങ്ങി പൊലീസിന് നേരെ വെടിയുതിർക്കുകയും ചെയ്തു. തുടർന്നുണ്ടായ വെടിവയ്പ്പിൽ ബ്രിജേഷ് ഗഞ്ചുവിന് വെടിയേൽക്കുകയുമായിരുന്നു. ഉടൻ തന്നെ ബ്രിജേഷിനെ ആശുപത്രിയിൽ എത്തിച്ചെങ്കിലും മരിച്ചതായി സ്ഥിരീകരിച്ചുവെന്ന് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ പറഞ്ഞു.
അക്രമി വെടിവച്ചതിനെത്തുടർന്ന് യുപി എടിഎസ് ഡപ്യൂട്ടി എസ്പി വിപിൻ റായ്, ഹെഡ് കോൺസ്റ്റബിൾ നിതേന്ദ്ര കൃഷ്ണ എന്നിവർ ധരിച്ചിരുന്ന ബുള്ളറ്റ് പ്രൂഫ് ജാക്കറ്റുകളിൽ വെടിയുണ്ടകൾ പതിച്ചെങ്കിലും അവർ പൂർണമായും സുരക്ഷിതരായെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. സംഭവസ്ഥലത്ത് നിന്ന് രണ്ട് പിസ്റ്റളുകളും വെടിയുണ്ടകളും ഉപയോഗിച്ച വെടിയുണ്ടകളുടെ അവശിഷ്ടങ്ങളും എടിഎസ് കണ്ടെടുത്തു. മൃതദേഹം വാരാണസിയിലെ ലാൽ ബഹാദൂർ ശാസ്ത്രി ആശുപത്രിയിലെ പോസ്റ്റ്മോർട്ടം കേന്ദ്രത്തിൽ സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുകയാണ്.
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ഝാർഖണ്ഡിലെ സുരക്ഷാ ഏജൻസികളുടെ നിരീക്ഷണത്തിലായിരുന്നു ഏറെക്കാലമായി ബ്രിജേഷ്. ഇയാളെ പിടികൂടാൻ സഹായിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ നൽകുന്നവർക്ക് ഝാർഖണ്ഡ് സർക്കാർ 25 ലക്ഷം രൂപയും എൻഐഎ 5 ലക്ഷം രൂപയും പാരിതോഷികം പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു. ഝാർഖണ്ഡിലും മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളിലുമായി കൊലപാതകം, ഭീഷണിപ്പെടുത്തി പണം തട്ടൽ, അനധികൃത ആയുധ ഇടപാടുകൾ, ഭീകരവാദത്തിനുള്ള ധനസഹായം എന്നിവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നിരവധി കേസുകളിലെയും പ്രതിയാണ്. ടിപിസിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഭീകരവാദ ധനസഹായ കേസിൽ എൻഐഎയും തിരച്ചിൽ നടത്തിവരികയായിരുന്നു.
കൽക്കരി ഖനനം, ഗതാഗതം, കരാർ ജോലികൾ എന്നിവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ബിസിനസ് സ്ഥാപനങ്ങളെ ലക്ഷ്യമിട്ടുള്ള പണം പിരിക്കൽ ശൃംഖലയിൽ ബ്രിജേഷ് പ്രധാന പങ്ക് വഹിച്ചിരുന്നതായി അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥർ പറഞ്ഞു. ബ്രിജേഷിൻ്റെ മരണത്തെത്തുടർന്ന് രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത കേസുകളെക്കുറിച്ചും മാവോയിസ്റ്റ് പ്രവർത്തനങ്ങളിലുള്ളതായി ആരോപിക്കപ്പെടുന്ന പങ്കാളിത്തത്തെക്കുറിച്ചുമുള്ള രേഖകൾ ജാർഖണ്ഡിലെ സുരക്ഷാ ഏജൻസികൾ പരിശോധിച്ചുതുടങ്ങി. അതേസമയം, ബ്രിജേഷ് എത്രകാലമായി വാരണാസിയിൽ ഒളിവിലായിരുന്നുവെന്നും നഗരത്തിലുണ്ടായിരുന്ന സഹായികൾ ആരൊക്കെയായിരുന്നുവെന്നും കണ്ടെത്താനുള്ള ശ്രമത്തിലാണ് യുപി പൊലീസ്.
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