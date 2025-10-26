ETV Bharat / bharat

സർക്കാർ ആശുപത്രിയിൽ ഗുരുതര വീഴ്‌ച; രക്തം സ്വീകരിച്ച അഞ്ച് കുട്ടികൾക്ക് എച്ച്‌ഐവി, അന്വേഷണത്തിന് ഉത്തരവിട്ട് കോടതി

ജനിതക രോഗം ബാധിച്ച കുട്ടികൾക്കാണ് എച്ച്‌ഐവി പോസിറ്റീവായത്. സംസ്ഥാന ആരോഗ്യ വകുപ്പിനെതിരെ വ്യാപക പ്രതിഷേധമാണ് ഉയരുന്നത്.

BLOOD TRANSFUSION HIV HOSPITAL NEGLIGENCE CHILDREN HIV CASE HIV PROBE INDIA
ജാർഖണ്ഡ് സർക്കാർ മെഡിക്കൽ ഡയറക്ടറിന്‍റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള അന്വേഷണ സംഘം (ETV Bharat)
ചൈബാസ: സർക്കാർ ആശുപത്രിയിൽ നിന്നും രക്തം സ്വീകരിച്ച അഞ്ച് കുട്ടികൾക്ക് എച്ച്‌ഐവി രോഗബാധയുണ്ടായതില്‍ സ്വമേധയാ കേസെടുത്ത് അന്വേഷണത്തിന് ഉത്തരവിട്ട് ജാര്‍ഖണ്ഡ് ഹൈക്കോടതി. ജാർഖണ്ഡിലെ സിംഗ്ഭൂം ജില്ലയിലെ സർദാർ സർക്കാർ ആശുപത്രിയിലാണ് ഈ ഗുരുതര വീഴ്‌ച ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത്.

കോടതി ഉത്തരവിനെ തുടര്‍ന്ന് സര്‍ക്കാരിന്‍റെ കീഴിലുള്ള അഞ്ചംഗ പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘം റാഞ്ചിയില്‍ നിന്ന് ചൈബാസയിലെത്തി. ജാർഖണ്ഡ് സർക്കാർ മെഡിക്കൽ ഡയറക്ടർ ഡോ. ദിനേശ് കുമാറിന്‍റെ നേതൃത്വത്തിലാണ് പരിശോധന. ശനിയാഴ്‌ച സംഘം ആശുപത്രിയില്‍ എത്തി ഡോക്‌ടര്‍മാരുമായി സംസാരിക്കുകയും രക്തബാങ്ക് പരിശോധിക്കുകയും നിരവധി സാമ്പിളുകള്‍ ശേഖരിക്കുകയും ചെയ്‌തിരുന്നു. പരിശോധനയില്‍ രക്തബാങ്കിലെ പ്രശ്‌നങ്ങള്‍ കണ്ടെത്തിയെന്നും അവ പരിഹരിത്താന്‍ ബന്ധപ്പെട്ട ഉദ്യോഗസ്ഥരോട് നിര്‍ദേശിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും ഡോ. ദിനേശ് കുമാര്‍ പറഞ്ഞു.

അഞ്ചംഗ പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘം (ETV Bharat)

പരിശോധനയിൽ രക്തബാങ്കിൽ ചില പ്രശ്നങ്ങൾ കണ്ടെത്തിയെന്നും അവ പരിഹരിക്കാൻ ബന്ധപ്പെട്ട ഉദ്യോഗസ്ഥരോട് നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും ഡോ. ദിനേശ് കുമാർ മാധ്യമങ്ങളോട് പറഞ്ഞു. ആശുപത്രിയിലെ രക്തബാങ്കിൻ്റെ പ്രവർത്തനം താൽക്കാലികമായി നിർത്തിവെച്ചു. ഗുരുതരമായ കേസുകൾ മാത്രമേ രക്തബാങ്കിൽ കൈകാര്യം ചെയ്യുകയുള്ളൂവെന്നും ഡോ ദിനേശ് കുമാർ പറഞ്ഞു.

തലസീമിയ ബാധിച്ച അഞ്ച് കുട്ടികളെയും മെഡിക്കല്‍ സംഘം പരിശോധിച്ചു. പരിശോധന ഫലത്തില്‍ കുട്ടികള്‍ക്ക് എച്ച് ഐ വി പൊസറ്റീവ് ആണെന്ന് സംഘം കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇതോടെ സംസ്ഥാന ആരോഗ്യ വകുപ്പിനെതിരെ വ്യാപകമായ പ്രതിഷേധവുമായി ജനങ്ങള്‍ രംഗത്തെത്തി. ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ർഖണ്ഡ് സർക്കാർ അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചു.

സെപ്‌റ്റംബര്‍ 13 നാണ് കുട്ടിക്ക് രക്തബാങ്കില്‍ നിന്നും രക്തം നല്‍കിയത്. ഒക്‌ടോബര്‍ 18 ന് എച്ച് ഐ വി പരിശോധന നടത്തിയിരുന്നു. ഇത് പോസറ്റീവ് ആണെന്നും ഹെൽത്ത് സർവീസസ് ഡയറക്ടർ ഡോ. ദിനേശ് കുമാർ പറഞ്ഞു.

അതേസമയം അണുബാധയുണ്ടായതയുടെ ഉറവിടം കണ്ടെത്താനുള്ള ശ്രമങ്ങള്‍ പുരോഗമിക്കുകയാണ്. സിവില്‍ സര്‍ജന്‍. ആശുപത്രി ഡെപ്യൂട്ടി സൂപ്രണ്ട് എന്നിങ്ങനെ എല്ലാ ഉദ്യോഗസ്ഥരികരിലേക്കും അന്വേഷണം നടക്കുന്നുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു.

ചൈബാസ സദർ ഹോസ്പിറ്റൽ ബ്ലഡ് ബാങ്ക് (ETV Bharat)

പശ്ചിമ സിംഗ്ഭും ജില്ലയിൽ നിലവിൽ ഏകദേശം 515 എച്ച്ഐവി പോസിറ്റീവ് രോഗികൾ സ്ഥിരമായി ചികിത്സ തേടുന്നുണ്ട്. ഈ വിഷയത്തിൽ സമഗ്രമായ അന്വേഷണം തുടരുകയാണെന്നും മുഴുവൻ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഉടന്‍ വെളിപ്പെടുത്തുമെന്നും മെഡിക്കല്‍ സംഘം വ്യക്തമാക്കി.

സംഭവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞ വെള്ളിയാഴ്‌ചയാണ് ഒരു കുട്ടിയുടെ കുടുംബം രംഗത്ത് എത്തുന്നത്. തലാസീമിയ ബാധിച്ച കുട്ടിക്ക് മുന്‍പ് ആശുപത്രിയിലെ രക്തബാങ്കിൽ നിന്ന് എച്ച്ഐവി ബാധിച്ച രക്തം നൽകിയെന്ന് കുടുംബം ആരോപിച്ചിരുന്നു. ഇതോടെയാണ് സംഭവം പുറം ലോകം അറിയുന്നത്.

മെഡിക്കല്‍ ഡയറക്ടർ ഡോ. ദിനേശ് കുമാറും മറ്റ് ഉദ്യോഗസ്ഥരും (ETV Bharat)

അതേസമയം നിലവില്‍ അന്വേഷണം നടക്കുകയാണെന്നും ഈ സമയത്ത് രക്തം സ്വീകരിച്ച തലസീമിയ ബാധിച്ച എല്ലാവരേയും തിരിച്ചറിഞ്ഞ് വീണ്ടും പരിശോധിക്കുമെന്നും എന്നാല്‍ മാത്രമേ എന്തെങ്കിലും നിഗമനങ്ങളില്‍ എത്തിച്ചേരാന്‍ കഴിയകയുള്ളുവെന്ന് സര്‍ജനായ ജുജാരു മാഞ്ചി പറഞ്ഞു.

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

ഇപിഎഫ് ചുരുങ്ങിയ പെന്‍ഷന്‍; വര്‍ദ്ധന വേണം, എല്ലാ വശങ്ങളും പഠിച്ച് തീരുമാനമെടുക്കാന്‍ ഒരു ജഡ്‌ജിയെ നിയോഗിക്കണം

ബിഹാര്‍ തെരഞ്ഞെടുപ്പ്: സമസ്‌തിപൂരിന് അന്തസ് നല്‍കിയ കര്‍പ്പൂരി, തൊഴിലില്ലായ്‌മയും വികസനമില്ലായ്‌മയും ഇന്നും അസംതൃപ്‌തരാക്കിയ ജനത

ദീപങ്ങള്‍ തെളിച്ചും പടക്കം പൊട്ടിച്ചും ദീപാവലി ലഹരിയില്‍ രാജ്യം, അറിയാം ദീപാവലിയുടെ ഐതിഹ്യങ്ങളും ആചാരങ്ങളും

രാജ്യത്തെ ഏറ്റവും വീതിയുള്ള ഒറ്റത്തൂൺ മേൽപ്പാലം കേരളത്തിൽ; ദേശീയപാത ആദ്യ റീച്ച് ഫുൾ ഫിറ്റ്‌, പ്രവൃത്തിയേയും വെല്ലുവിളികളെയും കുറിച്ച് ഊരാളുങ്കൽ എഞ്ചിനീയർ ഇടിവി ഭാരതിനോട്

