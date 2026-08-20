ജെപിഎസ്സി പരീക്ഷാ റദ്ദാക്കൽ സ്റ്റേ ചെയ്ത് ഹൈക്കോടതി; ജാർഖണ്ഡ് സർക്കാറിന് തിരിച്ചടി
തങ്ങളുടെ ഭാഗം കേൾക്കാതെയാണ് ഏകപക്ഷീയമായി പരീക്ഷകളും നിയമനങ്ങളും സർക്കാർ റദ്ദാക്കിയതെന്ന് ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ കോടതിയിൽ വാദിച്ചു
By PTI
Published : August 20, 2026 at 4:48 PM IST
റാഞ്ചി: ജാർഖണ്ഡിൽ ജെപിഎസ്സി- ജെഎസ്എസ്സി നടത്തിയ 22 പരീക്ഷകൾ റദ്ദാക്കാനുള്ള സംസ്ഥാന സർക്കാറിന്റെ തീരുമാനത്തിന് ഹൈക്കോടതിയുടെ തിരിച്ചടി. റദ്ദാക്കൽ ഉത്തരവ് ഹൈക്കോടതി താത്കാലികമായി തടഞ്ഞു. സിഐഡി അന്വേഷണത്തിൽ ക്രമക്കേടുകൾ കണ്ടെത്തിയെന്ന വിവരത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലായിരുന്നു ജാർഖണ്ഡ് പബ്ലിക് സർവീസ് കമ്മീഷൻ (ജെപിഎസ്സി) വഴി നടത്തിയ പരീക്ഷകൾ സർക്കാർ റദ്ദാക്കിയിരുന്നത്. സിഐഡി അന്വേഷണത്തിലെ വിവരങ്ങളും പരാതികളും ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയായിരുന്നു നടപടി. ജെപിഎസ്സി, ജെഎസ്എസ്സി പരീക്ഷാ സംവിധാനങ്ങളിൽ പരിഷ്കാരങ്ങൾ നിർദേശിക്കാൻ സർക്കാർ ഒരു സമിതിയെയും നിയോഗിച്ചിരുന്നു.
ഡ്രഗ് ഇൻസ്പെക്ടർമാർ, അസിസ്റ്റന്റ് പ്രൊഫസർമാർ, ഡെപ്യൂട്ടി കളക്ടർമാർ, ഡെന്റൽ ഡോക്ടർമാർ, അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയർമാർ, സിവിൽ ജഡ്ജിമാർ, അഡീഷണൽ പബ്ലിക് പ്രൊസിക്യൂട്ടർമാർ, ഫോറസ്റ്റ് റേഞ്ച് ഓഫീസർമാർ തുടങ്ങിയ തസ്തികകളിലേക്കുള്ള പരീക്ഷകളാണ് റദ്ദാക്കിയത്. ഗവൺമെന്റ് പോളിടെക്നിക്കുകളിലെ ലക്ചറർമാർ, സീനിയർ സയന്റിഫിക് ഓഫീസർമാർ, അസിസ്റ്റന്റ് കൺസർവേറ്റർ ഓഫ് ഫോറസ്റ്റ് എന്നിവരും ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു.
സർക്കാറിന്റെ ഈ തീരുമാനത്തിനെതിരെ ഉയർന്ന നാല് ഹർജികൾ പരിഗണിച്ചാണ് ഹൈക്കോടതി ഉത്തരവ് സ്റ്റേ ചെയ്തത്. 11 മുതൽ 13 വരെയുള്ള ജെപിഎസ്സി കമ്പൈൻഡ് സിവിൽ സർവീസസ് പരീക്ഷ, ജെഎസ്എസ്സി-സിജിഎൽ, ഫുഡ് സേഫ്റ്റി ഓഫീസർ പരീക്ഷ എന്നിവയിൽ വിജയിച്ച അവധേഷ് കുമാർ, ദീപ്മാല, സോനം കുമാരി, സൗരഭ് സിംഗ് തുടങ്ങിയവരാണ് ഹർജിക്കാർ.
തങ്ങളുടെ ഭാഗം കേൾക്കാതെയാണ് ഏകപക്ഷീയമായി പരീക്ഷകളും നിയമനങ്ങളും സർക്കാർ റദ്ദാക്കിയതെന്ന് ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ കോടതിയിൽ വാദിച്ചു. തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടതിനെ തുടർന്ന് ഇവരിൽ ഭൂരിഭാഗം പേരും ജോലിയിൽ പ്രവേശിച്ചവരാണ്. സർക്കാറിന്റെ തീരുമാനം തങ്ങളുടെ തൊഴിലിനെ നേരിട്ട് ബാധിച്ചതായി അവർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. സ്വാഭാവിക നീതിയുടെ ലംഘനമാണ് ഇവിടെ നടന്നിട്ടുള്ളത്. അന്വേഷണത്തിൽ ക്രമക്കേട് നടത്തിയതായി കണ്ടെത്തുന്നവർക്കെതിരെ നടപടിയെടുക്കാം. എന്നാൽ വ്യക്തിഗതമായ അന്വേഷണമോ വാദം കേൾക്കലോ കൂടാതെ വിജയിച്ച എല്ലാ ഉദ്യോഗാർത്ഥികളെയും ജോലിയിൽ നിന്ന് നീക്കം ചെയ്യുന്നത് അനീതിയാണെന്നും അവർ വ്യക്തമാക്കി.
കൃത്യമായ നടപടിക്രമങ്ങൾ പാലിച്ചാണ് തങ്ങൾ പരീക്ഷ എഴുതിയതെന്നും മെരിറ്റ് ലിസ്റ്റിൽ ഇടംനേടിയാണ് നിയമനം നേടിയതെന്നും ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ വ്യക്തമാക്കുന്നു. മുൻ ഹൈക്കോടതി ഉത്തരവുകൾ അനുസരിച്ചാണ് ജെഎസ്എസ്സി-സിജിഎൽ പരീക്ഷാ ഫലം പ്രഖ്യാപിച്ചതെന്നും, അതിനാൽ പരീക്ഷ മുഴുവനായി റദ്ദാക്കാനുള്ള സർക്കാറിന്റെ തീരുമാനം നിയമപരമായി നിലനിൽക്കില്ലെന്നും ഹർജിക്കാർ കോടതിയെ അറിയിച്ചു.
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