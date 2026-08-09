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ജാർഖണ്ഡിൽ റിക്രൂട്ട്മെൻ്റ് പരീക്ഷാ ക്രമക്കേടുകൾക്കെതിരെ സമരം ശക്തം; സർക്കാരുമായി ആറാം ഘട്ട ചർച്ച നടത്തി പ്രതിഷേധക്കാർ

ആവശ്യങ്ങള്‍ നിറവേറ്റുന്നവരെ ചോദ്യപേപ്പർ ചോർച്ചയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രതിഷേധം തുടരുമെന്ന് വിവിധ സംഘടനകള്‍ സര്‍ക്കാരിനെ അറിയിച്ചു.

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Students stage a protest over the alleged paper leak in the Jharkhand Staff Selection Commission (JSSC) CGL examination and irregularities in the Jharkhand Public Service Commission (JPSC) examinations in Ranchi, Jharkhand, on Saturday, August 8, 2026. (IANS)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : August 9, 2026 at 2:59 PM IST

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റാഞ്ചി: ജാർഖണ്ഡിലെ റിക്രൂട്ട്മെൻ്റ് പരീക്ഷകളിലെ ക്രമക്കേടുകൾക്കെതിരെ സമരം നടത്തുന്ന വിദ്യാർഥികളും സർക്കാരും തമ്മിലുള്ള ആറാം ഘട്ട ചർച്ചയ്ക്ക് റാഞ്ചിയിലെ സ്റ്റേറ്റ് ഗസ്റ്റ് ഹൗസിൽ തുടക്കം. മുഖ്യമന്ത്രി ഹേമന്ത് സോറൻ്റെ നിർദേശപ്രകാരമുള്ള മന്ത്രിതല സമിതിയാണ് വിദ്യാർഥി പ്രതിനിധികളുമായി ചർച്ചകൾ നടത്തുന്നത്. സമരം 16-ാം ദിവസത്തിലേക്ക് കടന്ന സാഹചര്യത്തിലാണ് പുതിയ ചർച്ചകൾ നടക്കുന്നത്. നിലവിൽ ആറ് വിദ്യാർഥികൾ അനിശ്ചിതകാല നിരാഹാര സമരത്തിലാണ്.

14-ാമത് ജെ.പി.എസ്.സി (JPSC) സിവിൽ സർവീസ് പരീക്ഷ റദ്ദാക്കുക, ജെ.പി.എസ്.സി, ജെ.എസ്.എസ്.സി (JSSC) കമ്മീഷനുകളിൽ സമൂലമായ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തുക തുടങ്ങിയ ആവശ്യങ്ങളിൽ അനുകൂലമായ തീരുമാനം ഉണ്ടാകുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതെന്ന് വിദ്യാർഥി നേതാക്കൾ വ്യക്തമാക്കി. സിബിഐ അന്വേഷണമോ സംസ്ഥാനത്തിന് പുറത്തുനിന്നുള്ള വിരമിച്ച ഹൈക്കോടതി ജഡ്ജിമാരുടെ സമിതിയുടെ അന്വേഷണമോ വേണമെന്നാണ് സമരക്കാരുടെ പ്രധാന ആവശ്യം.

​സമരത്തിന് പിന്തുണ പ്രഖ്യാപിച്ച് ജാർഖണ്ഡ് ലോക്താന്ത്രിക് ക്രാന്തികാരി മോർച്ച (JKLM) എംഎൽഎ ജയ്റാം മഹാതോ ഒരു ദിവസത്തെ നിർജ്ജല (വെള്ളം പോലും കുടിക്കാതെ) ഉപവാസം ആരംഭിച്ചു. പഴയ നിയമസഭാ സമുച്ചയത്തിലെ ജയ്പാൽ സിംഗ് മുണ്ട സ്റ്റേഡിയത്തിലാണ് അദ്ദേഹം ഉപവാസം അനുഷ്ഠിക്കുന്നത്. ഉപവാസം നടത്താൻ നിയമസഭാ സ്‌പീക്കറിൽ നിന്ന് അനുമതി ലഭിച്ചതായും വിദ്യാർഥികളുടെ പ്രശ്നം സംസ്ഥാനത്തെ യുവജനങ്ങളുടെ ഭാവിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണെന്നും എല്ലാ വിഭാഗം ജനങ്ങളും സമരത്തിന് പിന്തുണയുമായി മുന്നോട്ട വരണമെന്നും അദ്ദേഹം അഭ്യർഥിച്ചു.

​അതേസമയം, കഴിഞ്ഞ ഒമ്പത് ദിവസമായി നിരാഹാര സമരത്തിലുള്ള ജെഎൽകെഎം നേതാവ് ദേവേന്ദ്ര നാഥ് മഹാതോയുടെ ആരോഗ്യനില ശനിയാഴ്ച രാത്രിയോടെ വഷളായി. തുടർന്ന് സർദാർ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിക്കാൻ ഡോക്‌ടർമാർ നിർദേശിച്ചെങ്കിലും അദ്ദേഹം വിസമ്മതിച്ചു. ഡോക്ടർമാരുടെ പരിശോധനയ്ക്ക് ശേഷം അദ്ദേഹത്തിന് സ്റ്റേഡിയത്തിൽ വെച്ച് തന്നെ ഐവി ഡ്രിപ്പ് നൽകി. ഞായറാഴ്ച രാവിലെ വീണ്ടും പരിശോധിച്ച ഡോക്ടർമാർ നിലവിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആരോഗ്യനില തൃപ്തികരമാണെന്ന് അറിയിച്ചു.

​വൻ പ്രതിഷേധ പരിപാടികൾക്ക് ഒരുങ്ങി വിദ്യാർഥികൾ

​വിദ്യാർഥി പ്രക്ഷോഭത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി ഞായറാഴ്ച രാവിലെ പ്രകടനങ്ങൾ നടന്നു. ഓഗസ്റ്റ് 10-ന് നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്ന നിയമസഭാ മാർച്ച് (Gherao) കൂടുതൽ വലിയ തോതിൽ നടത്തുമെന്ന് സമരക്കാർ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. സമരം രാഷ്ട്രീയവൽക്കരിക്കാൻ സർക്കാർ ശ്രമിക്കുന്നുവെന്ന് 'റിഫോം മഞ്ച്' ആരോപിച്ചു. എന്നാൽ സർക്കാർ തങ്ങളുടെ ആവശ്യങ്ങൾ ഗൗരവമായി പരിഗണിച്ചില്ലെങ്കിൽ പ്രതിഷേധം കൂടുതൽ ശക്തമാക്കാനാണ് വിദ്യാർഥികളുടെ തീരുമാനം.

ജെസിഎം ഉന്നയിച്ച ആവശ്യങ്ങള്‍

ഭരണകക്ഷിയായ ജെഎംഎമ്മിൻ്റെ വിദ്യാർഥി വിഭാഗമായ ജാർഖണ്ഡ് ഛത്ര മോർച്ച (ജെസിഎം) സർക്കാർ പാനലിന് മുന്നിൽ അഞ്ച് ആവശ്യങ്ങൾ ഉന്നയിച്ചു. 14-ാമത് ജാർഖണ്ഡ് പിഎസ്‌സി സിവിൽ സർവീസസ് പരീക്ഷ റദ്ദാക്കുക, 90 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ സംശയാസ്‌പദമായ എല്ലാ ജെപിഎസ്‌സി, ജെഎസ്‌എസ്‌സി പരീക്ഷകളിലും സിഐഡി അന്വേഷണം നടത്തുക, നാഷണൽ ടെസ്റ്റിങ് ഏജൻസിയുടെ മാതൃകയിൽ ജാർഖണ്ഡ് ടെസ്റ്റിങ് ഏജൻസി (ജെടിഎ) സ്ഥാപിക്കുക എന്നിങ്ങനെയുള്ള ആവശ്യങ്ങളാണ് എൻഎസ്‌യുഐ സർക്കാരിന് മുന്നിൽ വച്ചതെന്ന് വക്താവ് സഞ്ജീവ് ഷാ പറഞ്ഞു.

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TAGGED:

JHARKHAND STUDENTS PROTEST
MLA JAIRAM MAHATO
JPSC JSSC EXAMINATION
JHARKHAND PAPER LEAK PROTEST
STUDENT PROTESTERS TALKS WITH GOV

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