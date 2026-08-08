ജാർഖണ്ഡ് പരീക്ഷാ ക്രമക്കേട്; സര്ക്കാര് നടത്തിയ ചർച്ച പരാജയപ്പെട്ടു, സമരം തുടരാന് വിദ്യാര്ഥികള്
ആവശ്യങ്ങള് നിറവേറ്റുന്നവരെ ചോദ്യപേപ്പർ ചോർച്ചയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രതിഷേധം തുടരുമെന്ന് വിവിധ സംഘടനകള് സര്ക്കാരിനെ അറിയിച്ചു.
By PTI
Published : August 8, 2026 at 4:16 PM IST
റാഞ്ചി: ചോദ്യപേപ്പർ ചോർച്ചയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രതിഷേധങ്ങൾക്കിടെ ജാർഖണ്ഡ് സർക്കാർ വിവിധ വിദ്യാര്ഥി സംഘടനകളുമായി നടത്തിയ ചർച്ച പരാജയപ്പെട്ടു. വിദ്യാര്ഥികളുടെ എല്ലാ ആവശ്യങ്ങളും നിറവേറ്റുന്നതുവരെ സമരം തുടരുമെന്ന് സംഘടനകള് സര്ക്കാരിന് മറുപടി നല്കി. സംസ്ഥാന മന്ത്രിമാർ ഉൾപ്പെടുന്ന അഞ്ചംഗ സർക്കാർ പാനലാണ് വിദ്യാര്ഥി സംഘടനകളുമായി ചര്ച്ചയില് ഏര്പ്പെട്ടത്.
ചര്ച്ചയ്ക്കായി അഞ്ചംഗ സർക്കാർ പാനൽ ആദ്യം ജെഎൽകെഎം നേതാവ് ദേവേന്ദ്ര നാഥ് മഹ്തോ നയിക്കുന്ന പ്രതിഷേധക്കാരുടെ വിഭാഗവുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തി. തുടർന്ന് അവർ കോൺഗ്രസ് പിന്തുണയുള്ള എൻഎസ്യുഐ, എസിഎസ്, ജെസിഎം എന്നിവയുടെ പ്രതിനിധികളുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തി. അതേസമയം വെള്ളിയാഴ്ച രാത്രി, ജെപിഎസ്സി/ജെഎസ്എസ്സി റിഫോംസ് മഞ്ചിൻ്റെ പത്തംഗ പ്രതിനിധി സംഘവുമായി സർക്കാർ സമാനമായ ചർച്ചകൾ നടത്തിയിരുന്നു. എന്നാല് ചര്ച്ച പരാജയപ്പെടുകയായിരുന്നു.
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ചര്ച്ചകള്ക്ക് പിന്നാലെ വിദ്യാര്ഥി ആവശ്യങ്ങളെ പിന്തുണച്ചു കൊണ്ട് സർക്കാർ രൂപീകരിച്ച പാനലിലെ അംഗമായ സംസ്ഥാന മന്ത്രി സഞ്ജയ് പ്രസാദ് യാദവ് പ്രതികരിച്ചു. പ്രതിഷേധിക്കുന്ന ഉദ്യോഗാർത്ഥികളുടെ ആവശ്യങ്ങൾ യഥാർത്ഥമാണെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. "പ്രതിഷേധിക്കുന്ന ഉദ്യോഗാർഥികളുടെ ആവശ്യങ്ങൾ യഥാർത്ഥമാണ്; ഞങ്ങൾ ഇവ മുഖ്യമന്ത്രി ഹേമന്ത് സോറന്റെ മുമ്പാകെ വയ്ക്കുമെന്ന്" അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
ജെസിഎം ഉന്നയിച്ച ആവശ്യങ്ങള്
ഭരണകക്ഷിയായ ജെഎംഎമ്മിൻ്റെ വിദ്യാർഥി വിഭാഗമായ ജാർഖണ്ഡ് ഛത്ര മോർച്ച (ജെസിഎം) സർക്കാർ പാനലിന് മുന്നിൽ അഞ്ച് ആവശ്യങ്ങൾ ഉന്നയിച്ചു. 14-ാമത് ജാർഖണ്ഡ് പിഎസ്സി സിവിൽ സർവീസസ് പരീക്ഷ റദ്ദാക്കുക, 90 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ സംശയാസ്പദമായ എല്ലാ ജെപിഎസ്സി, ജെഎസ്എസ്സി പരീക്ഷകളിലും സിഐഡി അന്വേഷണം നടത്തുക, നാഷണൽ ടെസ്റ്റിങ് ഏജൻസിയുടെ മാതൃകയിൽ ജാർഖണ്ഡ് ടെസ്റ്റിങ് ഏജൻസി (ജെടിഎ) സ്ഥാപിക്കുക എന്നിങ്ങനെയുള്ള ആവശ്യങ്ങളാണ് എൻഎസ്യുഐ സർക്കാരിന് മുന്നിൽ വച്ചതെന്ന് വക്താവ് സഞ്ജീവ് ഷാ പറഞ്ഞു.
ആദിവാസി ഛത്ര സംഘ് ഉന്നയിച്ച ആവശ്യങ്ങള്
ആദിവാസി ഛത്ര സംഘ് നേതാവ് കാർത്തിക് ഒറാവോണും ചര്ച്ചകളില് തങ്ങളുടെ ആവശ്യം ഉന്നയിച്ചെന്ന് വ്യക്തമാക്കി. റിക്രൂട്ട്മെൻ്റ് പരീക്ഷകളിൽ ഗോത്ര, പ്രാദേശിക ഭാഷകൾ യോഗ്യതാ പേപ്പറുകളായി ഉൾപ്പെടുത്തണമെന്നും ക്രമക്കേടുകൾ കണ്ടെത്തിയ പരീക്ഷകൾ റദ്ദാക്കണമെന്നും സംഘടന ആവശ്യപ്പെട്ടതായി കാർത്തിക് ഒറാവോണ് വ്യക്തമാക്കി. വിവിധ ഗോത്ര ഗ്രൂപ്പുകളിലെ അംഗങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുന്ന വിദ്യാർഥി സംഘടനകളുമായുള്ള അവസാന കൂടിക്കാഴ്ചയായിരിക്കാമിതെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. കൂടാതെ മുൻ വർഷങ്ങളിൽ നികത്തപ്പെടാതെ മാറ്റിവെക്കപ്പെട്ട സംവരണ ഒഴിവുകള് , ഗോത്ര ഭാഷകളുടെ സംരക്ഷണം എന്നിവയിലെ ആശങ്കയും അദ്ദേഹം പ്രകടിപ്പിച്ചു.
മഹ്തോയുടെ ആവശ്യങ്ങള്
മഹ്തോയുടെ ഗ്രൂപ്പായ ജെപിഎസ്സി ജെഎസ്എസ്സി കാൻഡിഡേറ്റ്സ് ഫോറവുമായി സര്ക്കാര് നടത്തിയ രണ്ട് മണിക്കൂർ നീണ്ടുനിന്നു. ആദ്യ യോഗമായിരുന്നുവിത്. 14-ാമത് ജാർഖണ്ഡ് പിഎസ്സി സിവിൽ സർവിസസ് പരീക്ഷയും ആ ഏജൻസി നടത്തുന്ന എല്ലാ പരീക്ഷകളും ഉടൻ റദ്ദാക്കണമെന്ന് സര്ക്കാരിനോട് ആവശ്യപ്പെട്ടതായി മഹ്തോ പറഞ്ഞു. രണ്ടാഴ്ചയിലേറെയായി വിദ്യാർഥികൾ സമാധാനപരമായി പ്രതിഷേധിക്കുന്നതിനാൽ, സംസ്ഥാന സർക്കാർ അവരുടെ ആവശ്യങ്ങൾ ഉടൻ നിറവേറ്റാന് ബാധിസ്ഥരാണെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.
"അവർ അതിൽ കാലതാമസം വരുത്തരുത്. ആവശ്യങ്ങൾക്ക് സർക്കാർ എങ്ങനെ പ്രതികരിക്കുന്നു എന്നത് കാണേണ്ടതുണ്ട്. പത്തംഗ വിദ്യാർഥി പ്രതിനിധി സംഘവുമായി നടത്തിയ ചർച്ചയ്ക്ക് ശേഷം വെള്ളിയാഴ്ച സർക്കാർ ആവശ്യങ്ങൾ നിറവേറ്റിയിരുന്നെങ്കിൽ, ഇന്ന് യോഗം നടത്തേണ്ട ആവശ്യമില്ലായിരുന്നു. കാരണം ഞങ്ങളുടെ ആവശ്യങ്ങൾ ഏതാണ്ട് സമാനമാണ്" മഹ്തോ പറഞ്ഞു.
പ്രതികരിച്ച് മന്ത്രിമാര്
ചര്ച്ചകള്ക്ക് പിന്നാലെ സംസ്ഥാന മന്ത്രി ദീപിക പാണ്ഡെ സിങ് പ്രതികരിച്ചു. ചർച്ചകൾ പോസിറ്റീവ് അന്തരീക്ഷത്തിലാണ് നടന്നതെന്നും വിദ്യാർഥികൾ വിശദീകരിച്ച നിയമനത്തിലെ പൊരുത്തക്കേടുകൾ ഉടൻ പരിഹരിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
നിയമന പ്രക്രിയകൾ പരിഷ്കരിക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ച് ഉദ്യോഗാർഥികളിൽ നിന്ന് നിർദേശങ്ങൾ തേടിയാതായി ഉന്നത, സാങ്കേതിക വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി സുദിവ്യ കുമാർ പറഞ്ഞു. കൂടാതെ നിര്ദേശങ്ങള് അറിയിക്കാനായി jpsc.jssc.feedback@gmail.com എന്ന ഇമെയിൽ ഐഡി നൽകിയിട്ടുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.
വിരമിച്ച ജഡ്ജിമാരുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സമിതി അന്വേഷിക്കണം
ഝാർഖണ്ഡിലെ പബ്ലിക് സർവീസ് കമ്മിഷൻ പരീക്ഷയിലും മറ്റും നിയമന പരീക്ഷയിലും നടന്ന ചോദ്യ പേപ്പർ ചോർച്ച വിരമിച്ച ഹൈക്കോടതി ജഡ്ജിമാരുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സ്വതന്ത്ര സമിതി അന്വേഷിക്കണമെന്ന് ആവശ്യം. അന്വേഷണം സിഐഡിയെ ഏൽപ്പിച്ചു കൊണ്ട് സംസ്ഥാന സർക്കാർ വിഷയത്തെ വെള്ളപൂശാൻ ശ്രമിക്കുകയാണെന്നാണ് ജൂലൈ 29 മുതൽ ജയ്പാൽ സിങ് മുണ്ട സ്റ്റേഡിയത്തിൽ അനിശ്ചിതകാല കുത്തിയിരുപ്പ് സമരം നടത്തുന്ന പ്രതിഷേധക്കാർ പറയുന്നത്.
ജെപിഎസ്സി പരീക്ഷകളിലെ ക്രമക്കേടുകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇതുവരെ 19 പേരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതേസമയം ഏജൻസിയുടെ മുൻ ചെയർമാൻ എൽ ഖിയാങ്ടെയെ ജൂലൈ 28 മുതൽ നാല് തവണ ചോദ്യം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.
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