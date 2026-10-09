ജേവാര് അന്താരാഷ്ട്ര വിമാനത്താവളം ഇനി നരേന്ദ്ര മോദി അന്താരാഷ്ട്ര വിമാനത്താവളം; പേര് പ്രഖ്യാപിച്ച് യോഗി ആദിത്യനാഥ്
യോഗി ആദിത്യനാഥിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ചേർന്ന ഉത്തർപ്രദേശ് കാബിനറ്റ് യോഗമാണ് വിമാനത്താവളത്തിൻ്റെ പേര് മാറ്റുന്നതിനുള്ള നിർദ്ദേശത്തിന് ഔദ്യോഗികമായി അംഗീകാരം നൽകിയത്.
By PTI
Published : October 9, 2026 at 2:25 PM IST
നോയിഡ: രാജ്യത്തെ ഏറ്റവും വലിയ വിമാനത്താവളമായി മാറാനിരിക്കുന്ന ഉത്തർപ്രദേശിലെ ജേവാറിലുള്ള നോയിഡ അന്താരാഷ്ട്ര വിമാനത്താവളം ഇനി മുതൽ നരേന്ദ്ര മോദി അന്താരാഷ്ട്ര വിമാനത്താവളം എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടും. നരേന്ദ്ര മോദി അന്താരാഷ്ട്ര വിമാനത്താവളം എന്ന പേര് ഉത്തർ പ്രദേശ് മുഖ്യമന്ത്രി യോഗി ആദിത്യനാഥ് ആണ് പ്രഖ്യാപിച്ചത്.
ലഖ്നൗവിൽ നടത്തിയ വാർത്താസമ്മേളനത്തിലാണ് അദ്ദേഹം ഇക്കാര്യം പറഞ്ഞത്. മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ചേർന്ന ഉത്തർപ്രദേശ് കാബിനറ്റ് യോഗമാണ് വിമാനത്താവളത്തിൻ്റെ പേര് മാറ്റുന്നതിനുള്ള നിർദേശത്തിന് ഔദ്യോഗികമായി അംഗീകാരം നൽകിയത്. പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയെയും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഭരണനേട്ടങ്ങളെക്കുറിച്ചും യോഗി ആദിത്യനാഥ് പ്രശംസിച്ചുകൊണ്ട് വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ സംസാരിച്ചു.
#WATCH | Lucknow: UP CM Yogi Adityanath says, "...The Uttar Pradesh Council of Ministers is grateful to the Prime Minister for gifting the state the Noida International Airport (Jewar); this is set to become Uttar Pradesh's largest airport and, in the future, the country's largest aviation hub. Consequently, the Council of Ministers has also passed a proposal to rename the Noida International Airport as the 'Narendra Modi International Airport, Noida-Jewar'..."— ANI (@ANI) October 9, 2026
നാല് ഘട്ടങ്ങളിലായി നിർമ്മാണം പൂർത്തിയാകുമ്പോൾ 72 ചതുരശ്ര കിലോമീറ്റർ വിസ്തീർണത്തോടെ ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ വിമാനത്താവളവും ലോകത്തിലെ തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ വ്യോമയാന ഹബ്ബുകളിൽ ഒന്നുമായി ഇത് മാറും. ഈ വിമാനത്താവളത്തിൻ്റെ ഒന്നാം ഘട്ടം ഈ വർഷം മാർച്ചിൽ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി രാജ്യത്തിന് സമർപ്പിക്കുകയും തുടർന്ന് വാണിജ്യ സർവീസുകൾ ആരംഭിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. ഉത്തർപ്രദേശിലെ നോയിഡയ്ക്ക് സമീപമുള്ള ജേവാർ മേഖലയിൽ സ്ഥിതിചെയ്യുന്ന ഈ വിമാനത്താവളം ഡൽഹിയുടെ തിരക്കേറിയ എയർ ഹബ്ബിലെ ഗതാഗതക്കുരുക്ക് ലഘൂകരിക്കാനും വടക്കേ ഇന്ത്യയിലേയ്ക്ക് ആധുനിക വ്യോമഗതാഗത കവാടം തുറക്കാനും രൂപകൽപ്പന ചെയ്തിരിക്കുന്നതാണ്.
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ഡൽഹിയിലെ ഇന്ദിരാഗാന്ധി അന്താരാഷ്ട്ര വിമാനത്താവളം അതിൻ്റെ ശേഷിയുടെ പരിധിയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നതിനാൽ ഈ പുതിയ സൗകര്യം ആഭ്യന്തര, അന്താരാഷ്ട്ര യാത്രക്കാർക്ക് ബദൽ കേന്ദ്രമാണ്. ലോകോത്തര യാത്രാ സൗകര്യങ്ങളാണിത് വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നത്. സുഗമമായ ചെക്ക്-ഇൻ സംവിധാനങ്ങൾ, പാസഞ്ചർ ലോഞ്ചുകൾ, ഡ്യൂട്ടി ഫ്രീ ഷോപ്പിങ്, റീട്ടെയിൽ സോണുകൾ എന്നിവയുള്ള ആധുനിക ടെർമിനൽ മികച്ച അനുഭവം നൽകുന്നു.
അതേസമയം, യാത്രക്കാരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇത് യാത്രാ സമയം കുറയ്ക്കുകയും പ്രധാന നഗരങ്ങൾക്കും വിനോദസഞ്ചാര കേന്ദ്രങ്ങൾക്കും ഇടയിൽ എളുപ്പം എത്താൻ സഹായിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. വലുപ്പംകൊണ്ട് മാത്രമല്ല ജേവാർ വിമാനത്താവളം ശ്രദ്ധനേടുന്നത്. ഡൽഹി, നോയിഡ, ഗ്രേറ്റർ നോയിഡ, ആഗ്ര, മറ്റ് പ്രധാന നഗരങ്ങളുമായി വിമാനത്താവളത്തെ സുഗമമായി ബന്ധിപ്പിക്കുന്നതിനായി എക്സ്പ്രസ് വേകളുകളുടെയും ഗതാഗത ലിങ്കുകളുടെയും ഒരു ശൃംഖല തന്നെയും വികസിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. ജേവാർ വിമാനത്താവളത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ നേട്ടങ്ങളിലൊന്നാണിത്.
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