വാഹനാപകടം; ജെഡിയു എംഎൽ വിഭാ ദേവിയുടെ മകൻ കൊല്ലപ്പെട്ടു
ബിഹാറിൽ ജെഡിയു എംഎൽ വിഭാ ദേവിയുടെ മകൻ അഖിലേഷ് കുമാർ വാഹനാപകടത്തിൽ കൊല്ലപ്പെട്ടു.
Published : March 20, 2026 at 11:58 AM IST
പട്ന: ബിഹാറിൽ ജെഡിയു എംഎൽ വിഭാ ദേവിയുടെ മകൻ വാഹനാപകടത്തിൽ കൊല്ലപ്പെട്ടു. അഖിലേഷ് കുമാറാണ് അപകടത്തിൽ മരിച്ചത്. നിയന്ത്രണം വിട്ട കാർ മരത്തിൽ ഇടിച്ചതാണ് അപകട കാരണമെന്ന് പൊലീസ് പറഞ്ഞു. ബിഹാറിലെ നവാഡയിലാണ് സംഭവം.
ഇന്നലെ (മാർച്ച് 19) വൈകുന്നേരം ആറ് മണിയോടെ അഖിലേഷ് കുമാർ തൻ്റെ സ്വകാര്യ വാഹനമായ താർ എടുത്ത് സുഹൃത്തുക്കളെയോ മറ്റോ കാണാൻ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിയതാണ്. എന്നാൽ കാത്തിരുന്നത് മറ്റൊരു വിധിയായിരുന്നു. നിയന്ത്രണം വിട്ട കാർ നേരെ ഒരു ആൽമരത്തിൽ ഇടിച്ചു കയറി. ഇടിയുടെ ആഘാതത്തിൽ വാബനത്തിൻ്റെ മുൻവശം പൂർണമായും തകർന്നു. പരിക്കേറ്റ അഖിലേഷ് യാദവിനെ പ്രദേശവാസികൾ ചേർന്ന് ഉടനെ തൊട്ടടുത്തുള്ള ആശുപത്രിയിൽ എത്തിച്ചു.
പ്രാഥമിക ചികിത്സയ്ക്ക് ശേഷം കുടുംബാംഗങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തെ പട്നയിലെ മേദാന്ത ആശുപത്രിയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി. ചികിത്സക്കിടെയാണ് അദ്ദേഹം മരിച്ചത്. ഇന്ന് പുലർച്ചെയായിരുന്നു അന്ത്യം. അമിത വേഗതയിലാണ് കാർ സഞ്ചരിച്ചതെന്ന് നാട്ടുക്കാർ പറഞ്ഞു. അപകടകാരണം കണ്ടെത്താൻ മുഫാസിൽ പോലീസ് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. അഖിലേഷ് യാദവിന് മൂന്ന് ആൺമക്കളുണ്ട്. ആശുപത്രിയിൽ എത്തിച്ചെങ്കിലും രക്ഷിക്കാനായില്ലെന്ന് മൂത്ത സഹോദരൻ ഏകലവ്യ യാദവ് പറഞ്ഞു. അഖിലേഷ് കുമാറിൻ്റെ മരണ വാർത്ത കുടുംബത്തിൽ മാത്രമല്ല, നാടിനെ മുഴുവനും ദുഃഖത്തിലാഴ്ത്തിയിരിക്കുകയാണ്. രാഷ്ട്രീയത്തിൽ സജീവമല്ലെങ്കിലും സാമൂഹിക പരിപാടികളിലും മറ്റും പങ്കെടുക്കുന്ന വ്യക്തിയായിരുന്നു അദ്ദേഹം. മുൻ മന്ത്രി രാജ്ബല്ലഭ് പ്രസാദ് യാദവിൻ്റെ മകൻ കൂടിയാണ് അഖിലേഷ് യാദവ്.
രാഷ്ട്രീയ കുടുംബം
അഖിലേഷ് യാദവിൻ്റെ പിതാവ് രാജ്ബല്ലഭ് പ്രസാദ് യാദവ് ആർജെഡി സർക്കാരിൽ മന്ത്രിയായിരുന്നു. 2018 ൽ പ്രായപൂർത്തിയാകാത്ത ഒരു പെൺകുട്ടിയെ ബലാത്സംഗം ചെയ്തതായി ആരോപണം ഉയർന്ന് വന്നു. പിന്നാലെ കോടതി കുറ്റക്കാരനാണെന്ന് കണ്ടെത്തിയതിനെത്തുടർന്ന് അദ്ദേഹത്തെ മന്ത്രി സ്ഥാനത്ത് നിന്ന് അയോഗ്യനാക്കി. തുടർന്ന്, ഭാര്യ രാഷ്ട്രീയത്തിലേക്ക് പ്രവേശിച്ചു. 2025 ലെ നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ അവർ ജെഡിയുവിൽ ചേർന്നു. നിലവിൽ വിഭാവതി ദേവി നവാഡയിൽ ജെഡിയു എംഎൽഎയായി പ്രവർത്തിച്ച് വരുകയാണ്. സത്യപ്രതിജ്ഞ ചടങ്ങിനിടെ വാക്കുകള് കിട്ടാതെ പതറുന്ന വിഭാവതി ദേവിയുടെ ഒരു വീഡിയോ സമൂഹമാധ്യമത്തിൽ വലിയ ചർച്ചയായിരുന്നു.
