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'ഇന്ത്യ- അമേരിക്ക പങ്കാളിത്തം ശക്തമാക്കും', മോദിയെ ഫോണിൽ വിളിച്ച് ജെ ഡി വാൻസ്

പ്രധാന മേഖലകളിൽ ഇന്ത്യയും യുഎസും തമ്മിലുള്ള തന്ത്രപരമായ പങ്കാളിത്തം ശക്തമാക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച് സംസാരിച്ചു എന്ന് മോദി സമൂഹ മാധ്യമത്തിൽ കുറിച്ചു.

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Prime Minister Narendra Modi and US Vice President JD Vance (PTI)
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By PTI

Published : August 9, 2026 at 7:54 AM IST

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ന്യൂഡൽഹി: പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിയെ ഫോണിൽ വിളിച്ച് സംസാരിച്ച് യുഎസ് വൈസ് പ്രസിഡൻ്റ് ജെ ഡി വാൻസ്. പശ്ചിമേഷ്യൻ സംഘർഷവും ഇന്ത്യ- അമേരിക്ക പങ്കാളിത്തം കൂടുതൽ ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിനെ കുറിച്ചുമാണ് ഇരു നേതാക്കളും സംസാരിച്ചത്. സമൂഹ മാധ്യമത്തിലൂടെ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി തന്നെയാണ് ഈ കാര്യം പങ്കുവച്ചത്.

"യുഎസ് വൈസ് പ്രസിഡൻ്റ് ജെ ഡി വാൻസിൽ നിന്ന് ഒരു ഫോൺ കോൾ ലഭിച്ചു. പ്രധാന മേഖലകളിൽ ഇന്ത്യയും യുഎസും തമ്മിലുള്ള തന്ത്രപരമായ പങ്കാളിത്തം ശക്തമാക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച് ഞങ്ങൾ സംസാരിച്ചു", മോദി സമൂഹ മാധ്യമമായ എക്‌സിൽ കുറിച്ചു.

സംഭാഷണത്തിനിടെ വാൻസിനും ഭാര്യ ഉഷക്കും ആൺകുഞ്ഞ് ജനിച്ചതിൽ നരേന്ദ്ര മോദി ആശംസ അറിയിച്ചു. വാൻസിൻ്റെ കുടുംബാംഗങ്ങൾക്കും പ്രധാനമന്ത്രി ആശംസകൾ നേർന്നു. ഇരു നേതാക്കളും നടത്തിയ സംഭാഷണത്തിൻ്റെ വിശാംദശങ്ങൾ ഒന്നും തന്നെ അമേരിക്കൻ പക്ഷം ഇതുവരെ പുറത്ത് വിട്ടിട്ടില്ല.

അതേസമയം ഫ്രാൻസിൽ നടന്ന ജി7 ഉച്ചകോടിക്കിടെയാണ് മോദിയും അമരിക്കൻ പ്രസിഡൻ്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപും തമ്മിൽ അവസാനമായി നിർണായക കൂടികാഴ്‌ച നടത്തിയത്. ഇരുരാജ്യങ്ങളും തമ്മിലുള്ള തന്ത്രപ്രധാന പങ്കാളിത്തം കൂടുതൽ ശക്തമാക്കുമെന്ന് ഇരുനേതാക്കളും വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു.

2025 ൽ പഹൽഗാം ഭീകരാക്രമണത്തെ തുടർന്ന് ഇന്ത്യ- പാകിസ്ഥാൻ സൈനിക സംഘർഷം ലഘൂകരിക്കുന്നതിൽ തൻ്റെ പങ്കിനെകുറിച്ച് ട്രംപ് പരാമർശിച്ചിരുന്നു. ഇരു രാജ്യങ്ങളും തമ്മിലുള്ള സൈനിക സംഘർഷം താൻ പരിഹരിച്ചതായും ദശലക്ഷക്കണക്കിന് ജീവൻ രക്ഷിച്ചതായും ട്രംപ് അവകാശപ്പെട്ടിരുന്നു.

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എന്നാൽ ട്രംപിൻ്റെ പ്രസ്‌താവനയെ ഇന്ത്യ പാടെ നിരസിച്ചിരുന്നു. ഓപ്പറേഷൻ സിന്ദൂറിനിടെ വെടിനിർത്തൽ ധാരണയിലെത്തിയത് പാകിസ്ഥാൻ്റെ ഡയറക്‌ടർ ജനറൽ ഓഫ് മിലിറ്ററി ഓപ്പറേഷൻസ് (ഡിജിഎംഒ) ഇന്ത്യൻ ഡിജിഎംഒയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതിന് ശേഷമാണെന്ന് ഇന്ത്യ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇരു രാജ്യങ്ങളും തമ്മിലുള്ള ഉഭയകക്ഷി വിഷയങ്ങളിൽ മൂന്നാമതൊരു രാജ്യത്തിൻ്റെയോ വ്യക്തിയുടെയോ ഇടപെടൽ ആവശ്യമില്ലെന്ന നിലപാടാണ് ഇന്ത്യ സ്വീകരിച്ചിരുന്നത്.

അതേസമയം ട്രംപ് ഭരണകൂടം നടപ്പിലാക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന എച്ച് വൺ ബി വിസ ഫീസ് വർധിപ്പിക്കാനുള്ള തീരുമാനവും പുതിയ കുടിയേറ്റ നയവും ഇന്ത്യക്ക് വലിയ തിരിച്ചടിയാണ്. ഇത് ഇരു രാജ്യങ്ങളും തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തെ ബാധിച്ചിരുന്നു.

എന്നിരുന്നാലും ജി7 ഉച്ചക്കോടിക്കിടെ ഇരു രാജ്യങ്ങളിലെയും രാഷ്‌ട്രീയ നേതാക്കൻമാർ തമ്മിലുള്ള കൂടികാഴ്‌ച ബന്ധം കൂടുതൽ ശക്താമാക്കാൻ സാധിക്കുമെന്നായിരുന്നു റിപ്പോർട്ട്. ഇന്ത്യ-യുഎസ് വ്യാപാര ബന്ധങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള പ്രതീക്ഷകൾ ഉടൻ ഉണ്ടാകുമെന്നും ഇരുരാജ്യങ്ങളിലെയും വ്യാപാര പ്രതിനിധികൾ തമ്മിൽ കൂടികാഴ്‌ച നടത്തുമെന്നും നേരത്തെ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു.

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