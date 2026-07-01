ജപ്പാൻ പ്രധാനമന്ത്രി സനയേ തകൈച്ചി ബുധനാഴ്ച ഇന്ത്യയിലെത്തും; ലക്ഷ്യം സാമ്പത്തിക സഹകരണം
2025 ഓഗസ്റ്റിൽ പതിനഞ്ചാമത് ഇന്ത്യ-ജപ്പാൻ വാർഷിക ഉച്ചകോടിക്കായി പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി ടോക്കിയോ സന്ദർശിച്ചിരുന്നു
By ANI
Published : July 1, 2026 at 7:59 AM IST
ന്യൂഡൽഹി: ജപ്പാൻ പ്രധാനമന്ത്രി സനയേ തകൈച്ചി മൂന്ന് ദിവസത്തെ ഔദ്യോഗിക സന്ദർശനത്തിനായി ഇന്ന് വൈകിട്ട് ഇന്ത്യയിലെത്തും. ഇന്ന് മുതൽ മൂന്നു വരെ നീളുന്ന സന്ദർശനത്തിൽ പതിനാറാമത് ഇന്ത്യ-ജപ്പാൻ വാർഷിക ഉച്ചകോടിയിൽ അവർ പങ്കെടുക്കും. പ്രധാനമന്ത്രിയായി ചുമതലയേറ്റ ശേഷമുള്ള അവരുടെ ആദ്യ ഇന്ത്യൻ സന്ദർശനമാണിത്.
സാമ്പത്തിക ബന്ധവും വിതരണ ശൃംഖലയും
നിക്ഷേപ, നവീകരണ അവസരങ്ങൾ വർധിപ്പിക്കുന്നതിനും സാമ്പത്തിക ബന്ധങ്ങൾ ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിനും സന്ദർശനം വഴിയൊരുക്കുമെന്ന് വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയം വ്യക്തമാക്കി. അർധചാലകങ്ങൾ (സെമികണ്ടക്ടറുകൾ), നിർണായക ധാതുക്കൾ തുടങ്ങിയ മേഖലകളിൽ പ്രതിരോധശേഷിയുള്ള വിതരണ ശൃംഖലകൾ കെട്ടിപ്പടുക്കുന്നതിനുള്ള ശ്രമങ്ങൾക്ക് ഇത് ഊർജം പകരും. സമുദ്ര സുരക്ഷ, പ്രതിരോധ സാങ്കേതിക സഹകരണം എന്നിവ വർധിപ്പിക്കുന്നതിലും ബംഗാൾ ഉൾക്കടലിനെയും വടക്കുകിഴക്കൻ ഇന്ത്യയെയും ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന 'ഇൻഡസ്ട്രിയൽ വാല്യൂ ചെയിൻ' വികസിപ്പിക്കുന്നതിലും ഇരു രാജ്യങ്ങളും ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുമെന്ന് നയതന്ത്ര വൃത്തങ്ങൾ സൂചിപ്പിച്ചു.
വാർഷിക ഉച്ചകോടിയും മുൻഗണനകളും
പതിനാറാമത് ഇന്ത്യ-ജപ്പാൻ വാർഷിക ഉച്ചകോടിയിലെ പങ്കാളിത്തം ഉഭയകക്ഷി സഹകരണത്തിൻ്റെ മുഴുവൻ മേഖലകളും അവലോകനം ചെയ്യാനും ശക്തിപ്പെടുത്താനും ഇരുപക്ഷത്തിനും അവസരമൊരുക്കും. പരസ്പര താത്പര്യമുള്ള പ്രാദേശിക, ആഗോള വിഷയങ്ങളിൽ ഇരു രാജ്യങ്ങളും കാഴ്ചപ്പാടുകൾ പങ്കുവയ്ക്കും. 2025 ഓഗസ്റ്റിൽ പതിനഞ്ചാമത് ഇന്ത്യ-ജപ്പാൻ വാർഷിക ഉച്ചകോടിക്കായി പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി ടോക്കിയോ സന്ദർശിച്ചിരുന്നു. ഇതിൻ്റെ തുടർച്ചയായാണ് ജപ്പാൻ പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ ഇപ്പോഴത്തെ സന്ദർശനം. ഇന്ത്യ-ജപ്പാൻ പ്രത്യേക തന്ത്രപ്രധാന, ആഗോള പങ്കാളിത്തം കൂടുതൽ മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനുള്ള ഇരു രാജ്യങ്ങളുടെയും പ്രതിബദ്ധതയാണ് ഇത് പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്നത്. സുരക്ഷ, സമ്പദ്വ്യവസ്ഥ, നിക്ഷേപം, നവീകരണം, ജനങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള വിനിമയം എന്നിവയ്ക്ക് മുൻഗണന നൽകിക്കൊണ്ട് അടുത്ത ഒരു ദശാബ്ദത്തേക്കുള്ള ദിശാബോധം നൽകാൻ കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ മോദിയുടെ സന്ദർശനത്തിന് കഴിഞ്ഞിരുന്നു.
പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന കരാറുകൾ
സന്ദർശനത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി ഇന്ത്യ-ജപ്പാൻ ബിസിനസ് ഫോറം യോഗത്തിലും സനയേ തകൈച്ചി പങ്കെടുക്കും. നിർമിത ബുദ്ധി (എഐ) സഹകരണം സംബന്ധിച്ച സുപ്രധാന പ്രഖ്യാപനം ഉണ്ടായേക്കുമെന്നാണ് വിവരം. ഒഡിഷയിലെ വലിയ തോതിലുള്ള ഗ്രീൻ അമോണിയ പ്രൊജക്ട്, ബയോഗ്യാസ് സഹകരണം ശക്തിപ്പെടുത്തൽ, പവർ ഏഷ്യ (POWERR Asia) വഴി പ്രാദേശിക പ്രതിരോധം പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കൽ തുടങ്ങിയ നിർദേശങ്ങളും പരിഗണനയിലുണ്ട്. നിക്ഷേപത്തിലൂടെയും നവീകരണത്തിലൂടെയും സാമ്പത്തിക വളർച്ച വർധിപ്പിക്കാനാണ് സന്ദർശനം ലക്ഷ്യമിടുന്നതെന്ന് ഔദ്യോഗിക വൃത്തങ്ങൾ വ്യക്തമാക്കി. വാർഷിക ഉച്ചകോടിയിലെ സംയുക്ത പ്രസ്താവന, ഊർജ പ്രതിരോധം, നിർമിത ബുദ്ധി, ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽസ്, ബാറ്ററികൾ, നിർണായക ധാതുക്കൾ തുടങ്ങിയ മേഖലകൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ധാരണാപത്രങ്ങൾ എന്നിവയാണ് സന്ദർശനത്തിൽ പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന പ്രധാന രേഖകൾ.
തന്ത്രപ്രധാന പങ്കാളിത്തം
2014-ലാണ് ഇന്ത്യയും ജപ്പാനും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം പ്രത്യേക തന്ത്രപ്രധാന, ആഗോള പങ്കാളിത്തമായി ഉയർത്തിയത്. ഏഷ്യയിലെ രണ്ട് പ്രധാന സാമ്പത്തിക ശക്തികൾ എന്ന നിലയിൽ ഇരു രാജ്യങ്ങളും തമ്മിലുള്ള സഹകരണം ആഗോള തലത്തിൽ തന്നെ വലിയ പ്രാധാന്യമർഹിക്കുന്നതാണ്. പ്രധാനമന്ത്രി തകൈച്ചി മുന്നോട്ടുവച്ച പരിഷ്കരിച്ച 'സ്വതന്ത്രവും തുറന്നതുമായ ഇന്തോ-പസഫിക്' (FOIP) നയം മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നതിൽ ഇന്ത്യ ഒഴിച്ചുകൂടാനാവാത്ത പങ്കാളിയാണെന്ന് ജപ്പാൻ വിലയിരുത്തുന്നു. നിയമവാഴ്ചയിലധിഷ്ഠിതമായ അന്താരാഷ്ട്ര ക്രമം പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാനാണ് ഇരു രാജ്യങ്ങളും ലക്ഷ്യമിടുന്നത്.
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