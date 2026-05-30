കിലോക്ക് 2.5 ലക്ഷം രൂപ; അപൂർവ ഇനം ജാപ്പനീസ് മിയാസാക്കിയുമായി ആയുർവേദ ഡോക്ടർ
ഈ മാമ്പഴങ്ങൾക്ക് 10,000 രൂപ മുതൽ 1 ലക്ഷം രൂപ വരെയാണ് വില. അന്താരാഷ്ട്ര വിപണിയിൽ കിലോക്ക് 2.5 ലക്ഷം മുതൽ 2.8 ലക്ഷം രൂപ വരെ എന്ന തോതിലാണ് മാമ്പഴം വിൽക്കുന്നത്.
Published : May 30, 2026 at 8:29 PM IST
ഹൈദരാബാദ്: വേനൽകാലം എന്നാൽ ചൂട് മാത്രമല്ല നല്ല മാമ്പഴങ്ങളുടെ കാലം കൂടെയാണ്. മാമ്പഴപ്രേമികളായ പലരും എവിടെ മാമ്പഴം കണ്ടാലും രണ്ടാമത് ഒന്ന് ചിന്തിക്കാതെ വാങ്ങാറുമുണ്ട്. എന്നാൽ 2.5 ലക്ഷം രൂപക്ക് മാമ്പഴം കിട്ടുമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിശ്വസിക്കുമോ?
തെലങ്കാനയിലെ നിർമ്മൽ ജില്ലയിലാണ് അപൂർവ്വ ഇനമായ ജാപ്പനീസ് മിയാസാക്കി മാമ്പഴം കൃഷി ചെയ്യുന്നത്. പ്രാദേശിക കാലാവസ്ഥയിൽ വളരാൻ ഏറെ പ്രയാസമുള്ള ഈ മാമ്പഴം ആയുർവേദ ഡോക്ടർ റാപ്പള്ളി സത്യം തൻ്റെ വീട്ടിൽ കൊണ്ടുവന്ന് കുഴിച്ചിട്ടു.
തണുപ്പുള്ള പ്രദേശങ്ങളിൽ മാത്രം വളരുന്ന ജാപ്പനീസ് മിയാസാക്കി പരീക്ഷണത്തിനായാണ് ഡോ റാപ്പള്ളി വളർത്താൻ തീരുമാനിക്കുന്നത്. ആറ് ജാപ്പനീസ് മിയാസാക്കി ചെടികളാണ് അദ്ദേഹം നട്ടു പിടിപ്പിച്ചത്. അതിൽ ഒന്ന് നശിച്ചുപോയി എന്നാൽ ബാക്കി വന്ന അഞ്ച് എണ്ണം നല്ലതുപോലെ വളർന്നു. രണ്ടര വർഷത്തിനുള്ളിൽ തന്നെ മരം കായ്ക്കാനും തുടങ്ങി.
"മുന്ന് വർഷം മുമ്പ് കേരളത്തിലെ ഒരു ഏജൻസി വഴി 10,000 രൂപക്കാണ് താൻ ഈ ജാപ്പനീസ് ചെടികൾ വീട്ടിൽ കൊണ്ടുവന്ന് നട്ട് പിടിപ്പിക്കുന്നത്. ആയുർവേദ ഡോക്ടറായത് കൊണ്ട് തന്നെ നിരവധി സസ്യങ്ങളും ചെടികളും വീടിൻ്റെ പരിസരത്ത് ഞാൻ നട്ട് പിടിപ്പിക്കാറുണ്ട്. ഈ മാമ്പഴങ്ങൾക്ക് 10,000 രൂപ മുതൽ 1 ലക്ഷം രൂപ വരെയാണ് വില. അന്താരാഷ്ട്ര വിപണിയിൽ കിലോക്ക് 2.5 ലക്ഷം മുതൽ 2.8 ലക്ഷം രൂപ വരെ എന്ന തോതിലാണ് മാമ്പഴം വിൽക്കുന്നത്", റാപ്പള്ളി സത്യം പറയുന്നു.
കഴിഞ്ഞ ദിവസം റാപ്പള്ളി സത്യ എംഎൽഎ ബോജ്ജു പട്ടേലിനെ കാണുകയും തൻ്റെ വിളയുടെ മുല്യത്തെ കുറിച്ച് വിശദീകരിക്കുകയും മാമ്പഴങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിന് സമ്മാനിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. മിയാസാക്കി മാമ്പഴങ്ങൾ ഈ പ്രദേശത്ത് അപൂർവമാണെന്നും കൃത്യമായി വിളവെടുത്തില്ലെങ്കിൽ വിപണന പ്രശ്നമുണ്ടാകുമെന്നും ഹോർട്ടികൾച്ചർ ഓഫീസർ ഇടിവി ഭാരതിനോട് പറഞ്ഞു.
ജാപ്പനീസ് മിയാസാക്കി മാമ്പഴങ്ങൾക്ക് ആയുർവേദ ഗുണങ്ങൾ കൂടതലാണ്. നമ്മുടെ ഈ പ്രദേശത്ത് അവ കൃഷി ചെയ്യാൻ പ്രയാസമാണ്. എങ്കിലും ഞാൻ അത് ഒരു വെല്ലുവിളിയായി ഏറ്റെടുത്തു. വളരെ ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം തന്നെയാണ് കൃഷി ചെയ്തത്. കീടങ്ങൾ ഒന്നും വരാതെ വെള്ളവും വളങ്ങളും എല്ലാം നൽകി നല്ല രീതിയിൽ പരിപാലിച്ചു കൊണ്ടുവന്നു. ഇപ്പോൾ ഇതിന് ആവശ്യക്കാർ ഉണ്ട്. ഉടൻ തന്നെ ഇവ വിൽക്കുമെന്ന് ഡോ. റാപ്പള്ളി സത്യം പറഞ്ഞു.
