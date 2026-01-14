ETV Bharat / bharat

"ഈ സിനിമാ സെറ്റുകൾ ലോകത്ത് മറ്റൊരിടത്തുമില്ല , ഇത് അത്ഭുതപ്പെടുത്തുന്നു", റാമോജി ഫിലിം സിറ്റി സന്ദർശിച്ച് ജാപ്പനീസ് മാധ്യമ വിദഗ്‌ധ സംഘം

ലോക പ്രശ്‌സതമായ 'കൊറിയർ' മാസികയുടെ എഡിറ്റർ-ഇൻ-ചീഫ്, പ്രസിദ്ധീകരണ രംഗത്തെ പ്രമുഖർ എന്നിവർ ഫിലിം സിറ്റി സന്ദർശിച്ചു

RAMOJI FILM CITY ETV BHARAT JAPANESE DELEGATION EENADU ETV BHARAT COURRIER JAPAN
ETV Bharat editor Bilal Bhat with the Japanese delegation at Ramoji Film City (ETV Bharat)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : January 14, 2026 at 7:50 PM IST

3 Min Read
ഹൈദരാബാദ്: ചലച്ചിത്ര അത്ഭുതങ്ങൾക്ക് കാരണമായ ലോക പ്രശസ്‌തമായ റാമോജി ഫിലിം സിറ്റി സന്ദർശിച്ച് ജപ്പാനിൽ നിന്നുള്ള വിദഗ്‌ധ മാധ്യമ സംഘം. മാധ്യമ പ്രവർത്തകരുടെ 30 അംഗ സംഘമാണ് റാമോജി ഫിലിം സിറ്റി സന്ദർശിച്ചത്. ജപ്പാനും ഇന്ത്യയും തമ്മിലുള്ള വിവിധ മേഖലകളിലെ സഹകരണ സാധ്യതകൾ കണ്ടെത്തുകയാണ് ലക്ഷ്യം.

മാർഗദർശി ചിറ്റ് ഫണ്ടുകളുടെ മാനേജിങ് ഡയറക്‌ടർ ശൈലജ കിരൺ സ്വീകരണ ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുക്കുയും അംഗങ്ങളുമായി സംസാരിക്കുകയും ചെയ്‌തു. കൊഡാൻഷ എന്ന പ്രശസ്‌ത ജാപ്പനീസ് പ്രസിദ്ധീകരണശാലയുടെ 'കൊറിയർ' (COURRIER) മാസികയുടെ എഡിറ്റർ-ഇൻ-ചീഫ് ഹിരോകി മിനാമി, പ്രസിദ്ധീകരണ രംഗത്തെ പ്രമുഖൻ യോഷിയാക്കി കോഗ എന്നിവർ ജാപ്പനീസ് സംഘത്തിന് നേതൃത്വം നൽകി.

ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്‌സ്‌ആപ്പ് ചാനലില്‍ ജോയിന്‍ ചെയ്യാന്‍ ഈ ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

റാമോജി ഗ്രൂപ്പിനെ കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ സംഘത്തിന് വിശദീകരിച്ചു. തെലങ്കാനയിൽ ഏറ്റവും അധികം വായനക്കാരുള്ളതും വിറ്റഴിക്കപ്പെടുന്നതുമായ ദിനപത്രം ഈനാടിനെ കുറിച്ചും പതിറ്റാണ്ടുകളായി നേടിയെടുത്ത അംഗീകാരങ്ങളെക്കുറിച്ചും സംഘങ്ങളോട് വിശദീകരിച്ചു. റാമോജി ഗ്രൂപ്പ് വാർത്തകൾക്ക് അതീതമായി പ്രവർത്തിക്കുന്നുവെന്നും കായികം, വിദ്യാഭ്യാസം, സംസ്‌കാരം എന്നിവ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ചും സംഘത്തെ ബോധവാന്മാരാക്കി.

Ramoji Film City's Movie Magic, where visitors explore the enchanting film sets and where movies comes to life. (Ramojifilmcity.com)

കായിക മേഖലയ്‌ക്കും വിനോദ സഞ്ചാര മേഖലയിലുമുള്ള നവ ആകർഷണങ്ങൾ, ആഗോള ഗ്രാമം എന്ന ആശയം, ആഡംബര അവധിക്കാല റിസോർട്ട്, പ്രീമിയർ എംഐസിഇ (മീറ്റിങ്ങുകൾ, സമ്മേളനങ്ങൾ, പ്രദർശനങ്ങൾ) വേദി, ലോകോത്തര മെഡിക്കൽ, വെൽനസ് സാങ്ച്വറി, ഒടിടി ഷൂട്ടിങ് സെറ്റുകൾ, സോഷ്യൽ മീഡിയ പ്രൊഡക്ഷൻ സോണുകൾ, ഇക്കോ-ടൂറിസം, നൈറ്റ് സഫാരി, വാട്ടർ ആൻഡ് അഡ്വഞ്ചർ പാർക്ക്, ഒരു മെഗാ റീട്ടെയിൽ മാൾ എന്നിവയുൾപ്പെടെയുള്ള റാമോജി ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ ഭാവി പദ്ധതികളെക്കുറിച്ചും പ്രതിനിധികളോട് സംസാരിച്ചു.

ഇന്ത്യയും ജപ്പാനും പങ്കാളികളാണെന്ന് പ്രതിനിധി സംഘത്തോടൊപ്പമുണ്ടായിരുന്ന ഐജെ കകേഹാഷി സർവീസസ് പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡിൻ്റെ മാനേജിങ് ഡയറക്‌ടർ സഞ്ജയ് പാണ്ട പറഞ്ഞു. ഇന്ത്യയിൽ ബിസിനസ് വികസിപ്പിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന 20 ജാപ്പനീസ് കമ്പനികളുടെ എക്‌സിക്യൂട്ടീവുകൾ പ്രതിനിധി സംഘത്തിലുണ്ടെന്നും സഞ്ജയ് പാണ്ട പറഞ്ഞു.

മാധ്യമമേഖലയിലെ ഏതൊരാൾക്കും റാമോജി ഫിലിം സിറ്റി ഒഴിവാക്കാനാവാത്ത സ്ഥലമാണ്. വലിയ അവസരങ്ങളാണ് ഫിലിം സിറ്റി നൽകുന്നതെന്നും സഞ്ജയ് പാണ്ട കൂട്ടിച്ചേർത്തു. ഹവാ മഹൽ, മായലോക്, ജാപ്പനീസ് ഗാർഡൻ എന്നിവ സംഘം സന്ദർശിച്ചു.

സന്ദർശനത്തിൽ ഇടിവി ഭാരതും

റാമോജി ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ ഡിജിറ്റൽ പ്ലാറ്റ്‌ഫോമായ ഇടിവി ഭാരതും ജാപ്പനീസ് സംഘം സന്ദർശിച്ചു. ഓൺലൈൻ വാർത്താ പ്ലാറ്റ്‌ഫോമിൻ്റെ പ്രവർത്തനത്തെക്കുറിച്ചും പതിമൂന്ന് ഇന്ത്യൻ ഭാഷകളിൽ വാർത്തകൾ രൂപീകരിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ചും ഇടിവി ഭാരത് എഡിറ്റർ ബിലാൽ ഭട്ട് സംസാരിച്ചു.

ഇടിവി ആന്ധ്രാപ്രദേശ്, ഇടിവി തെലങ്കാന, ഇടിവി ബാല്‍ഭാരത് എന്നിവ സന്ദർശിക്കുകയും തത്സമയ വാർത്താ രൂപീകരണം നേരിട്ട് പരിചയപ്പെടുകയും ചെയ്‌തു. റാമോജി ഫിലിം സിറ്റിയിലെ സ്റ്റുഡിയോകളുടെ തരവും വലിപ്പവും അത്ഭുതപ്പെടുത്തുന്നതായും ജപ്പാനിൽ ഇത്തരം സ്റ്റുഡിയോകളൊന്നുമില്ലെന്നും കൊറിയറിൻ്റെ എഡിറ്റർ ഹിരോകി മിനാമി ഇടിവി ഭാരതിനോട് പറഞ്ഞു. ആർആർആർ, ബാഹുബലി: ദി ബിഗിനിങ് പോലുള്ള ഇന്ത്യൻ സിനിമകൾ ജപ്പാനിൽ റിലീസ് ചെയ്‌തിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ എല്ലാ ഇന്ത്യൻ സിനിമകളും പ്രദർശിപ്പിക്കപ്പെടുന്നില്ലെന്നും ഹിരോകി മിനാമി കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

"റാമോജി ഫിലിം സിറ്റിയിൽ എത്താൻ കഴിഞ്ഞതിൽ എനിക്ക് അതിയായ സന്തോഷമുണ്ട്. ഇത്തരത്തിലുള്ള സെറ്റുകൾ ലോകത്ത് മറ്റൊരിടത്തും നിലവിലില്ല," ഹിരോകി മിനാമി പറഞ്ഞു.

ഹാജിം കികുച്ചി, ഷോഗാകുകനിൽ നിന്നുള്ള ടോമോ മച്ചിനാഗ, ഷൂയിഷയിൽ നിന്നുള്ള തകായ ഇനൂ, ഗക്കനിൽ നിന്നുള്ള മസാഹിരോ കുമാഷിമ, ഷുഫുവിൽ നിന്നുള്ള സവോറി കാറ്റോ, കോഡാൻഷയിൽ നിന്നുള്ള സെയ്‌കാറ്റ്‌സു, ചിഹിരോ മസുഹോ എന്നിവരും സംഘത്തിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു.

സ്റ്റുഡിയോ ഷിവാഷിവയിൽ നിന്നുള്ള മസാറ്റക നമാസു, ഓറഞ്ച് കോർപ്പറേഷനിൽ നിന്നുള്ള റോബിൻ ഗ്ലാറ്റോ, ബന്ദായി നാംകോ പിക്ചേഴ്‌സിൽ നിന്നുള്ള ഹിറോയുകി സാറ്റോ, ടോയി ആനിമേഷനിൽ നിന്നുള്ള ഹിഡാക്കി ഉഡഗാവ, ഒഗാകി ഷോട്ടനിൽ നിന്നുള്ള കൊസുകെ ഒഗാകി, കോവ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ നിന്നുള്ള തകേഷി ഒകിത, മിറ്റ്സുവോ ടെറകാവ, ദി ബോസ്റ്റൺ കൺസൾട്ടിംഗിൽ നിന്നുള്ള സോനോക ഒസാവ, തകാഹിറ്റോ അയാബെ, ജെ-ഫങ്ക് സെൻ എൻ്റർപ്രൈസിൽ നിന്നുള്ള ഫ്യൂമി മിസുനോ,

കൂപ്പ് മാർക്കറ്റിംഗ് കമ്പനിയിൽ നിന്നുള്ള ഡെയ്‌സുകെ ഒട്ടോബെ, ജിഇഎം പാർട്ണേഴ്‌സിൽ നിന്നുള്ള അയ ഉമേസു, ടിഎംഐയിൽ നിന്നുള്ള ഷിൻ കുറേറ്റേക്ക്, ജപ്പാൻ സ്റ്റുഡന്റ് സർവീസസ് ഓർഗനൈസേഷനിൽ നിന്നുള്ള അകിക്കോ കവാറ്റോ, തോഷിമ ഗ്ലാസിൽ നിന്നുള്ള തായ്‌ജി സുഗസാവ, റിയുറ ഹയാഷി, ഐക്കോ ചിക്കബ, ബെസ്റ്റ് വേൾഡിൽ നിന്നുള്ള യോഷിഹിരോ കൊബയാഷി എന്നിവരും പ്രതിനിധി സംഘത്തിൽ പങ്കെടുത്തു.

ഇന്ത്യൻ ചലച്ചിത്ര മാന്ത്രികതയ്ക്ക് ചുക്കാൻ പിടിക്കുന്ന ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഫിലിം സിറ്റിയാണ് തെലങ്കാന ഹൈദരാബാദുള്ള റാമോജി ഫിലിം സിറ്റി. ചലചിത്ര മാധ്യമ മേഖലകളിൽ നിരന്തരം വ്യത്യസ്‌തത പുലർത്തുകയും നീതിയുക്തവും ഔചിത്യ പൂർണവുമായ വാർത്തകൾ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നതുമായ ഓൺലൈൻ വാർത്താ പോർട്ടലാണ് ഈ കുടുംബത്തിലുള്ള ഇടിവി ഭാരത്.

