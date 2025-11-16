ETV Bharat / bharat

അന്ന് ജപ്പാനിലെ ബിസിനസ് ടൈക്കൂൺ, ഇന്ന് ഹരിദ്വാറിലെ മഹാമണ്ഡലേശ്വർ; ബാല കുംഭ ഗുരുവിന് ഉന്നത പദവി, ആദരിച്ച് സന്യാസി സമൂഹം

സന്യാസിയായ ബാല കുംഭ ഗുരുവിന് 'മഹാമണ്ഡലേശ്വർ' എന്ന പദവി നൽകി ആദരിച്ച് സന്യാസി സമൂഹം. നിരഞ്ജനി അഖാരയ എന്ന സ്ഥലത്താണ് നാൽപ്പത്തൊന്നുകാരനായ ബാല കുംഭ ഗുരുവിൻ്റെ ഔദ്യോഗിക കിരീടധാരണം നടന്നത്.

BALA KUMBHA MUNI MAHAMANDLESHWAR HARIDWAR NIRANJANI AKHARA TAKAYUKI TAKAYUKI ADOPTS SANATAN DHARMA MAHAMANDLESHWAR
Takayuki Hoshi (ETV Bharat)
ഹരിദ്വാർ: ഒരു കാലത്ത് ജപ്പാനിൽ പ്രവർത്തിച്ചിരുന്ന പ്രമുഖ സൗന്ദര്യ വർധക വസ്‌തു വ്യവസായത്തിൻ്റെ തലവൻ. ഊണും ഉറക്കവും വരെ ആഡംബരമാക്കിയിരുന്ന ശതകോടീശ്വരൻ. എന്നാൽ പെട്ടന്നൊരു ദിവസം കണ്ട സ്വപ്‌നത്തിൻ്റെ പേരിൽ സമ്പാദിച്ചതെല്ലാം ഉപേക്ഷിച്ച് സന്യാസിയായി. പറഞ്ഞു വരുന്നത് സിനിമ കഥയൊന്നുമല്ല, ബാല കുംഭ ഗുരു എന്ന സന്യാസിയുടെ ജീവിതത്തെ കുറിച്ചാണ്.

ജപ്പാനിലെ ബിസിനസ് ടൈക്കൂണായിരുന്ന തകായുകി ഹോഷിയുടെ മാറി മറിഞ്ഞ ജീവിതമാണ് ചര്‍ച്ചയാകുന്നത്. സന്യാസിയായ ബാല കുംഭ ഗുരുവിന് 'മഹാമണ്ഡലേശ്വർ' എന്ന പദവി നൽകി ആദരിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഹരിദ്വാറിലെ സന്യാസി സമൂഹം. നിരഞ്ജനി അഖാരയ എന്ന സ്ഥലത്താണ് നാൽപ്പത്തൊന്നുകാരനായ ബാല കുംഭ ഗുരുവിൻ്റെ ഔദ്യോഗിക കിരീടധാരണം നടന്നത്. ചടങ്ങിൽ നിരവധി സന്യാസിമാരും ജനങ്ങളും പങ്കെടുത്തു. ഋഷികേശിലെ ശിവക്ഷേത്രത്തിൽ ജലാഭിഷേകം, ഘോഷയാത്ര എന്നിവ നടത്തി.

Japanese Saint Bala Kumbh Puri Maharaj (ETV Bharat)

അഖില ഭാരതീയ അഖാര പരിഷത്തിൻ്റെ അധ്യക്ഷൻ മഹന്ത് രവീന്ദ്രപുരി ആശംസകൾ നേർന്നു. ടോക്കിയോയിൽ ബാല കുംഭ ഗുരു സ്ഥാപിച്ച ക്ഷേത്രങ്ങളിലൂടെയും ആശ്രമങ്ങളിലൂടെയും ജനങ്ങളിൽ ആത്മീയത സജീവമായി പ്രചരിപ്പിച്ചിരുന്നു എന്നും മഹന്ത് രവീന്ദ്രപുരി കൂട്ടിച്ചേർത്തു. "സ്വാമി ബാല കുംഭ മുനി മഹാരാജ് ബുദ്ധമതത്തിൽ നിന്ന് സനാതന ധർമ്മം സ്വീകരിച്ച ഒരു പണ്ഡിത സന്യാസിയാണ്. അദേഹത്തിന് രണ്ടായിരത്തിലധികം ശിഷ്യന്മാരുണ്ട്. അവരിൽ എൺപത് പേർ സനാതന ധർമ്മ പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുത്തു. തങ്ങളുടെ നേതാവിൽ നിന്ന് പ്രചോദനം ഉൾക്കൊണ്ട ശിഷ്യന്മാർ ജപ്പാനിൽ മാത്രമല്ല, ലോകമെമ്പാടും സനാതന ധർമ്മ തത്വങ്ങൾ പ്രചരിപ്പിക്കാൻ താത്‌പര്യപ്പെടുന്നു. മഹാമണ്ഡലേശ്വരനായ ശേഷം, സ്വാമി ബാല കുംഭ് പുരി രാജ്യത്തും വിദേശത്തും സനാതന പാരമ്പര്യങ്ങളുടെ പ്രചാരണത്തിന് ഒരു പുതിയ ദിശാബോധം നൽകും," -മഹന്ത് രവീന്ദ്ര പുരി പറഞ്ഞു.

Japanese Saint Bala Kumbh Puri Maharaj (ETV Bharat)

15 വർഷം മുൻപാണ് ബുദ്ധമത വിശ്വാസിയായിരുന്ന ബാലകുംഭ സനാതന ധർമ്മം സ്വീകരിച്ചതെന്ന് സഹപ്രവർത്തകൻ രമേഷ് ശർമ്മ പറഞ്ഞു. ജാപ്പനീസ് വ്യവസായിയായിരുന്ന തകായുകി ഹോഷി ഏകദേശം 20 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഇന്ത്യ സന്ദർശിച്ചിരുന്നു. ഇന്ത്യയിലെ സംസ്‌കാരത്തിൽ ആകൃഷ്‌ടനായി സന്യാസം സ്വീകരിച്ചെന്നാണ് ബാല കുംഭ ഗുരു പറയുന്നത്. കുറച്ചു നാളുകൾക്ക് മുൻപാണ് ബാല കുംഭ ഗുരു ടോക്കിയോയിലെ വീട്ടിൽ ക്ഷേത്രം നിർമിച്ചത്. ബാല കുംഭ ഗുരുവിന് ജപ്പാനിൽ എണ്ണായിരത്തോളം അനുയായികളുണ്ടെന്ന് പറയുന്നു. ഉത്തരാഖണ്ഡിൽ താമസിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു ആശ്രമം പണിയുക എന്നതാണ് ബാല കുംഭ ഗുരുവിൻ്റെ അടുത്ത ലക്ഷ്യമെന്നും പറഞ്ഞു.

BALA KUMBHA MUNI MAHAMANDLESHWAR
HARIDWAR NIRANJANI AKHARA TAKAYUKI
TAKAYUKI ADOPTS SANATAN DHARMA
MAHAMANDLESHWAR
BALA KUMBHA GOT MAHAMANDLESHWAR

