ഇന്ത്യ-ജപ്പാൻ വാർഷിക ഉച്ചകോടി: സാമ്പത്തിക സുരക്ഷ, നിക്ഷേപം, വ്യാപാര സഹകരണം എന്നിവയിൽ ശ്രദ്ധ, തകായിച്ചിക്ക് ഊഷ്മള സ്വീകരണം
ജപ്പാൻ-ഇന്ത്യ തന്ത്രപരമായ പങ്കാളിത്തം കൂടുതൽ ആഴത്തിലാക്കുക, സാമ്പത്തിക സുരക്ഷയിൽ സഹകരണം പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക, നിക്ഷേപത്തിലും നവീകരണത്തിലും ഇരു രാജ്യങ്ങളുടെയും വ്യാപാര സഹകരണം ശക്തിപ്പെടുത്തുക എന്നിവയാണ് പ്രധാന ലക്ഷ്യം.
Published : July 2, 2026 at 9:51 AM IST
ന്യൂഡൽഹി: പതിനാറാമത് ഇന്ത്യ-ജപ്പാൻ വാർഷിക ഉച്ചകോടി ഡൽഹിയിൽ. പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയും ജാപ്പനീസ് പ്രധാനമന്ത്രി സനേ തകായിച്ചിയുമായുള്ള ഉഭയകക്ഷി സഹകരണ ചർച്ചകൾ ഇന്ന് നടക്കും. മൂന്ന് ദിവസത്തെ ഔദ്യോഗിക സന്ദർശനത്തിനായി ബുധനാഴ്ചയാണ് സനേ തകായിച്ചി ന്യൂഡൽഹിയിലെത്തിയത്. ജപ്പാൻ പ്രധാനമന്ത്രിയായി സ്ഥാനമേറ്റ ശേഷം തകായിച്ചി ആദ്യമായാണ് ഇന്ത്യയിലെത്തുന്നത്.
ജാപ്പനീസ് പ്രധാനമന്ത്രി തകായിച്ചിക്ക് രാഷ്ട്രപതി ഭവനിൽ ആചാരപരമായ സ്വീകരണം നൽകും. ജൂലൈ ഒന്ന് മുതൽ മൂന്ന് വരെയാണ് 16 ആമത് ഇന്ത്യ-ജപ്പാൻ വാർഷിക ഉച്ചകോടിക്കായി മോദിയുടെ ക്ഷണപ്രകാരം തകായിച്ചി എത്തിയത്. ഇന്ത്യയിലെത്തിയതിൻ്റെ ഫോട്ടോകൾ എക്സിൽ തകായിച്ചി പോസ്റ്റ് ചെയ്തിരുന്നു. പിന്നാലെ ഊഷ്മളമായ സ്വാഗതം എന്ന് മോദിയും എക്സിൽ പോസ്റ്റ് പങ്കുവച്ചു.
A very warm welcome to India, Prime Minister Sanae Takaichi.— Narendra Modi (@narendramodi) July 1, 2026
We are delighted to host you on your first visit to India and I look forward to our wide-ranging discussions tomorrow that will further deepen the India-Japan Special Strategic and Global Partnership.
Through our… https://t.co/TL9j03D8ed
"ഇന്ത്യയിലേക്കുള്ള നിങ്ങളുടെ ആദ്യ സന്ദർശനത്തിൽ ആതിഥേയത്വം വഹിക്കുന്നതിൽ ഞങ്ങൾക്ക് സന്തോഷമുണ്ട്. ഇന്ത്യ-ജപ്പാൻ പ്രത്യേക തന്ത്രപരവും ആഗോളവുമായ പങ്കാളിത്തത്തെ കൂടുതൽ ആഴത്തിലാക്കുന്ന വിപുലമായ ചർച്ചകൾക്കായി ആഗ്രഹിക്കുന്നു. സംയുക്ത ശ്രമങ്ങളിലൂടെ, ഇന്തോ-പസഫിക് മേഖലയിലും അതിനപ്പുറവും സമാധാനം, സ്ഥിരത, സമൃദ്ധി എന്നിവ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നത് ഞങ്ങൾ തുടരും'' - പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി പറഞ്ഞു.
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ようこそ、インドへ, Prime Minister Sanae Takaichi!— Randhir Jaiswal (@MEAIndia) July 1, 2026
A very warm welcome to Prime Minister Sanae Takaichi of Japan who arrives in New Delhi on an Official Visit. PM Takaichi was received by MoS @DrJitendraSingh.
The visit marks an important step in taking forward the Special… pic.twitter.com/N4mvBcWvu4
ഔദ്യോഗിക സന്ദർശനത്തിനായി ന്യൂഡൽഹിയിൽ എത്തിയ ജപ്പാൻ പ്രധാനമന്ത്രി സനേ തകായിച്ചിക്ക് വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയവും സ്വാഗതമർപ്പിച്ചു. "ഔദ്യോഗിക സന്ദർശനത്തിനായി ന്യൂഡൽഹിയിൽ എത്തിയ ജപ്പാൻ പ്രധാനമന്ത്രി സനേ തകായിച്ചിക്ക് വളരെ ഊഷ്മളമായ സ്വാഗതം. മന്ത്രി ഡോ. ജിതേന്ദ്ര സിങ് പ്രധാനമന്ത്രി തകായിച്ചിയെ സ്വീകരിച്ചു. ഇന്ത്യയും ജപ്പാനും തമ്മിലുള്ള പ്രത്യേക തന്ത്രപരവും ആഗോളവുമായ പങ്കാളിത്തം മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നതിൽ ഈ സന്ദർശനം ഒരു സുപ്രധാന ചുവടുവയ്പ്പാണ്," വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയം എക്സിൽ കുറിച്ചു.
ようこそ、インドへ, Prime Minister Sanae Takaichi!— Randhir Jaiswal (@MEAIndia) July 1, 2026
A very warm welcome to Prime Minister Sanae Takaichi of Japan who arrives in New Delhi on an Official Visit. PM Takaichi was received by MoS @DrJitendraSingh.
The visit marks an important step in taking forward the Special… pic.twitter.com/N4mvBcWvu4
ജപ്പാൻ-ഇന്ത്യ തന്ത്രപരമായ പങ്കാളിത്തം കൂടുതൽ ആഴത്തിലാക്കുക, സാമ്പത്തിക സുരക്ഷയിൽ സഹകരണം പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക, നിക്ഷേപത്തിലും നവീകരണത്തിലും ഇരു രാജ്യങ്ങളുടെയും വ്യാപാര സഹകരണം ശക്തിപ്പെടുത്തുക എന്നിവയാണ് ഉച്ചകോടിയിലെ പ്രധാന ലക്ഷ്യം. 150 ൽ അധികം ജാപ്പനീസ് കമ്പനികളുടെയും സംഘടനകളുടെയും പ്രതിനിധികളുടെ പങ്കാളിത്തത്തോടെയാണ് ജപ്പാൻ ഇന്ത്യ സംയുക്ത സാമ്പത്തിക ഫോറം നടക്കുന്നത്. സെമികണ്ടക്ടർ നിർമ്മാണം, ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസ്, പ്രതിരോധം തുടങ്ങിയ മേഖലകളിൽ ഇരുരാജ്യങ്ങളും കൈകോർക്കുന്നത് ഏഷ്യൻ മേഖലയിലെ സാമ്പത്തിക സുസ്ഥിരതയ്ക്ക് കരുത്തേകുമെന്നാണ് വിലയിരുത്തൽ.
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