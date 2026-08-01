'ജന്തർ മന്തർ പ്രതിഷേധത്തിൽ പ്രധാനമന്ത്രിക്കെതിരായ അധിക്ഷേപം കണ്ണ് നിറയിച്ചു'; മോദിക്ക് പിന്തുണയുമായി പവന് കല്യാൺ
കഠിനാധ്വാനം ചെയ്യുന്നവർക്കാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിമർശനങ്ങൾ നേരിടേണ്ടിവരുന്നതെന്നും പ്രധാനമന്ത്രി അനുഭവിച്ച കഷ്ടപ്പാടുകളെക്കുറിച്ച് പുതിയ തലമുറയ്ക്ക് അറിയില്ലയെന്നും പവന് കല്യാൺ പറഞ്ഞു.
By ANI
Published : August 1, 2026 at 6:18 PM IST
അമരാവതി: ജന്തർ മന്തറിൽ നടന്ന പ്രതിഷേധത്തിനിടെ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിക്കെതിരെയുണ്ടായ വ്യക്തിപരമായ അധിക്ഷേപങ്ങളിൽ തനിക്ക് അതിയായ വേദനയുണ്ടെന്ന് ആന്ധ്രാപ്രദേശ് ഉപമുഖ്യമന്ത്രി പവൻ കല്യാൺ. ഭോഗാപുരത്ത് അല്ലൂരി സീതാരാമ രാജു അന്താരാഷ്ട്ര വിമാനത്താവളത്തിൻ്റെ ഉദ്ഘാടനത്തിനുശേഷം നടന്ന പൊതുയോഗത്തിൽ സംസാരിക്കവെ അദ്ദേഹം പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ നേതൃത്വത്തെ പിന്തുണയ്ക്കുകയും സുസ്ഥിരമായ ഭരണത്തെയും വികസനത്തെയും എടുത്തുപറയുകയും ചെയ്തു.
മൂല്യങ്ങളും അച്ചടക്കവും ദേശസ്നേഹവും യുവതലമുറയിൽ വളർത്തിയെടുക്കാൻ കുട്ടികളെ പ്രാപ്തരാക്കണമെന്ന് മാതാപിതാക്കളോട് അദ്ദേഹം അഭ്യർത്ഥിച്ചു. പ്രധാനമന്ത്രിക്കെതിരായ വിമർശനങ്ങളെക്കുറിച്ച് പരാമർശിക്കവേ കഠിനാധ്വാനം ചെയ്യുന്നവർക്കാണ് പലപ്പോഴും ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിമർശനങ്ങൾ നേരിടേണ്ടിവരുന്നതെന്ന് പവൻ കല്യാൺ പറഞ്ഞു. നമ്മൾ എത്രത്തോളം പരിശ്രമിക്കുന്നുവോ അത്രത്തോളം വിമർശനങ്ങൾ നമുക്ക് ലഭിക്കുമെന്നും "ഫലമുള്ള മരത്തിനേ കല്ലേറ് കിട്ടൂ" എന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
രാഷ്ട്രീയത്തിൽ വന്നതിനുശേഷം ഒരുപാട് വിമർശനങ്ങൾ കേട്ട് ശീലിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും പ്രധാനമന്ത്രിക്കെതിരെ വ്യക്തിപരമായ ആക്രമണങ്ങൾ നടക്കുന്നത് കാണുമ്പോൾ തനിക്ക് വലിയ വേദന തോന്നാറുണ്ടെന്ന് പവന് കല്ല്യാൺ പറഞ്ഞു. മോദിയെ അധിക്ഷേപിച്ച വ്യക്തികളുടെ പേരുകൾ പരാമർശിക്കാതെ ജന്തർ മന്തർ പ്രതിഷേധത്തിനിടെ പ്രധാനമന്ത്രി മോദിക്കെതിരെ നടത്തിയ വിദ്വേശ പരാമർശങ്ങളെ അദ്ദേഹം സൂചിപ്പിക്കുകയും രാജ്യത്തെ സേവിക്കുന്ന ഒരു നേതാവിന് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത്തരം പെരുമാറ്റം നേരിടേണ്ടിവരുന്നത് എന്ന് ചോദ്യം ഉന്നയിക്കുകയും ചെയ്തു.
പ്രധാനമന്ത്രിക്കെതിരെയുള്ള ആക്രമണങ്ങൾ കണ്ണ് നിറച്ചു
പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി മൂന്നാം തവണയും ഇന്ത്യയെ നയിക്കുകയാണ്. പലരും അദ്ദേഹത്തെക്കുറിച്ച് കടുത്ത ഭാഷയിൽ സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും അത് തൻ്റെ കണ്ണ് നിറച്ചുവെന്നും രാജ്യസേവനത്തിനായി ജീവിതം സമർപ്പിച്ച ഒരാൾക്ക് നമ്മൾ നൽകുന്നത് ഇതാണോയെന്നും പവന് കല്യാൺ ചോദിച്ചു. പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ നേതൃത്വത്തിന് പിന്നിലുള്ള ത്യാഗങ്ങൾ യുവതലമുറ മനസിലാക്കണമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
അധികാരമേറ്റതുമുതൽ ഒരു ദിവസം പോലും അവധിയെടുക്കാതെ ബാഹ്യ സുരക്ഷാ വെല്ലുവിളികളെയും ആഭ്യന്തര വെല്ലുവിളികളെയും നേരിട്ടുകൊണ്ട് രാജ്യത്തെ നയിക്കുകയെന്ന ഉത്തരവാദിത്തം പ്രധാനമന്ത്രി തുടരുകയാണെന്നും അദ്ദേഹം അനുഭവിച്ച കഷ്ടപ്പാടുകളെക്കുറിച്ച് പുതിയ തലമുറയ്ക്ക് അറിയില്ലയെന്നും പവന് കല്യാൺ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.
മോദിക്കൊപ്പം ഉറച്ച് നിൽക്കുമെന്ന് പവന് കല്യാൺ
"ആരെങ്കിലും താങ്കൾക്കെതിരെ സംസാരിച്ചാൽ, അത് ഞങ്ങൾക്ക് എതിരായി സംസാരിക്കുന്നതിന് തുല്യമാണ്. ഞങ്ങൾ താങ്കൾക്കൊപ്പം ഉറച്ചുനിൽക്കുന്നു."എന്ന് പ്രധാന മന്ത്രിയെ പിന്തുണച്ച് കൊണ്ട് പവന് കല്യാൺ പറഞ്ഞു. നരേന്ദ്ര മോദിയുടെ നേതൃത്വത്തിന് തുല്യമായ മറ്റൊരു നേതാവോ, രാജ്യത്തെ നയിക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹം സഹിച്ച ത്യാഗങ്ങളും കഷ്ടപ്പാടുകളും പൂർണ്ണമായി മനസിലാക്കാൻ കഴിയുന്നവരോ ഇന്ന് രാജ്യത്തില്ലെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
നേതൃത്വത്തെയും വികസനത്തെയും ബന്ധിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ശക്തമായ നേതൃത്വത്തിലൂടെ മാത്രമേ ഏറ്റവും ചെറിയതും വിദൂരവുമായ പ്രദേശങ്ങളിൽ പോലും വികസനം എത്തിക്കാൻ കഴിയൂ എന്ന വിശ്വാസമാണ് എൻഡിഎ സഖ്യത്തോടുള്ള തൻ്റെ നിരന്തരമായ പിന്തുണയ്ക്ക് കാരണമെന്ന് പവന് കല്യാൺ പറഞ്ഞു. തുടർച്ചയായ വിമർശനങ്ങൾ നേരിട്ടിട്ടും മോദി രാജ്യത്തെ മുന്നോട്ട് നയിക്കുന്നുവെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്സ്ആപ്പ് ചാനലില് ജോയിന് ചെയ്യാന് ഈ ലിങ്കില് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
സാധാരണ ബസ് പോലും എത്തിയിരുന്നില്ലയെന്ന് പരിഹസിക്കപ്പെട്ടിരുന്ന ഭോഗാപുരത്ത് ഒരു അന്താരാഷ്ട്ര വിമാനത്താവളം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തത് വികസനോന്മുഖമായ ഭരണത്തിന് കൊണ്ടുവരാൻ കഴിയുന്ന മാറ്റത്തിൻ്റെ തെളിവാണെന്ന് അദ്ദേഹം ഓർമ്മിപ്പിച്ചു. തങ്ങളുടെ സഖ്യം എന്താണ് നേടിയതെന്നതിൻ്റെ തെളിവാണ് ഭോഗാപുരമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
സാമ്പത്തിക ബാധ്യതകൾ നിറവേറ്റുന്നതിനായി സ്വർണ്ണശേഖരം പണയം വെക്കേണ്ടി വന്ന അവസ്ഥയിൽ നിന്ന്, റെക്കോർഡ് വിദേശ നിക്ഷേപം ആകർഷിക്കുകയും ചരിത്രപരമായ വിദേശനാണ്യ ശേഖരം നിലനിർത്തുകയും ചെയ്യുന്ന ലോകത്തിലെ അതിവേഗം വളരുന്ന സമ്പദ്വ്യവസ്ഥകളിലൊന്നായി ഇന്ത്യ മാറിയെന്നും പവന് കല്യാൺ പറഞ്ഞു.
പ്രസംഗം അവസാനിപ്പിക്കുമ്പോൾ, മൂല്യങ്ങൾ, അച്ചടക്കം, സാംസ്കാരിക അവബോധം, ദേശീയ ഉത്തരവാദിത്തബോധം എന്നിവ വളർത്തിയെടുക്കാൻ 25 വയസ്സിൽ താഴെയുള്ള മക്കളുള്ള മാതാപിതാക്കളോട് പവൻ കല്യാൺ അഭ്യർത്ഥിച്ചു. രാജ്യത്തിൻ്റെ പുരോഗതിയിൽ പ്രതിജ്ഞാബദ്ധരായ ഉത്തരവാദിത്തമുള്ള പൗരന്മാരെ വളർത്തിയെടുക്കുന്നതിലൂടെ, ശക്തമായ ഇന്ത്യ കെട്ടിപ്പടുക്കുന്നതിനുള്ള ഉത്തരവാദിത്തം വീട്ടിൽ നിന്നുതന്നെ ആരംഭിക്കുന്നുവെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
Also read:"സനാതന ധർമ്മത്തെ അപമാനിച്ചു", രാമക്ഷേത്ര സംഭാവന തട്ടിപ്പിനെതിരെ പ്രതിഷേധിച്ച രാഹുൽ ഗാന്ധി, പപ്പു യാദവ് ഉള്പ്പെടെ മൂന്ന് എംപിമാർക്കെതിരെ കേസെടുത്തു