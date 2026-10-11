ജന്തർ മന്തർ പ്രതിഷേധം: ബാരിക്കേഡുകൾ നീക്കണം, മെട്രോയും ഇൻ്റർനെറ്റും പുനഃസ്ഥാപിക്കണമെന്നും സുപ്രീം കോടതി
ജസ്റ്റിസ് ജോയ്മാല്യ ബാഗ്ചി, ജസ്റ്റിസ് വി. മോഹന എന്നിവരടങ്ങിയ ബെഞ്ചാണ് കേസ് പരിഗണിച്ചത്
Published : October 11, 2026 at 1:16 PM IST
ന്യൂഡൽഹി: ജന്തർ മന്തറിലെ പ്രതിഷേധവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഡൽഹിയിൽ ഏർപ്പെടുത്തിയ നിയന്ത്രണങ്ങളിൽ ഇടപെട്ട് സുപ്രീം കോടതി. നഗരത്തിലെ ബാരിക്കേഡുകൾ നീക്കം ചെയ്യാനും മെട്രോ സർവീസുകൾ സാധാരണ നിലയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പാക്കാനും ഇൻ്റർനെറ്റ് സേവനങ്ങൾ പുനഃസ്ഥാപിക്കാനും കോടതി ഇടക്കാല നിർദേശങ്ങൾ നൽകി. പൊതുജനങ്ങളുടെയും പ്രതിഷേധക്കാരുടെയും സ്വതന്ത്രമായ സഞ്ചാരം തടസ പ്പെടരുതെന്നും ഔദ്യോഗിക ചുമതലകൾ നിർവഹിക്കുന്ന അഭിഭാഷകരെ തടയരുതെന്നും കോടതി നിർദേശിച്ചു. പ്രതിഷേധവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പൊലീസ് നടത്തിയതായി ആരോപിക്കപ്പെടുന്ന അതിക്രമങ്ങൾ, വ്യാപകമായ തടങ്കലുകൾ, ട്രെയിൻ സർവീസുകൾ റദ്ദാക്കൽ തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങളും സുപ്രീം കോടതിയുടെ പരിഗണനയിലെത്തി.
ഒക്ടോബർ 10-ന് ചീഫ് ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷണർ ഗ്യാനേഷ് കുമാറിനെതിരെ കോക്രോച്ച് ജനത പാർട്ടി നടത്തിയ പ്രതിഷേധവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഹർജികളാണ് ഇന്ന് പ്രത്യേക സിറ്റിങ്ങിൽ പരിഗണിച്ചത്. ജസ്റ്റിസ് ജോയ്മാല്യ ബാഗ്ചി, ജസ്റ്റിസ് വി. മോഹന എന്നിവരടങ്ങിയ ബെഞ്ചാണ് കേസ് പരിഗണിച്ചത്. ഹർജിക്കാരുടെ വാദങ്ങൾ പൂർണമായി കേട്ടശേഷം ഉചിതമായ ഉത്തരവുകൾ പുറപ്പെടുവിക്കുമെന്ന് ബെഞ്ച് വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു.
പൊലീസ് അതിക്രമത്തിൻ്റെ ദൃശ്യങ്ങൾ കോടതിയിൽ
ജന്തർ മന്തറിലെ പ്രതിഷേധ മേഖലയ്ക്ക് പുറത്തുവെച്ച് അഭിഭാഷകർക്കും സാധാരണക്കാർക്കും നേരെ പൊലീസ് അതിക്രമം നടത്തിയെന്ന ആരോപണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വീഡിയോ ദൃശ്യങ്ങൾ മുതിർന്ന അഭിഭാഷകൻ ഗോപാൽ ശങ്കരനാരായണൻ സുപ്രീം കോടതിയിൽ സമർപ്പിച്ചു. ദൃശ്യങ്ങൾ കോടതി നേരിട്ട് പരിശോധിക്കണമെന്നും സംഭവങ്ങൾക്ക് ഉത്തരവാദികളായ ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കെതിരെ നടപടി സ്വീകരിക്കണമെന്നും അദ്ദേഹം ആവശ്യപ്പെട്ടു. നെയിം ബാഡ്ജുകൾ ധരിക്കാത്ത പൊലീസുകാരാണ് അതിക്രമങ്ങൾക്ക് നേതൃത്വം നൽകിയതെന്നും അദ്ദേഹം ആരോപിച്ചു.
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പ്രതിഷേധത്തിൽ പങ്കെടുക്കാനെത്തിയവർക്കും നിയമസഹായം നൽകാനെത്തിയ അഭിഭാഷകർക്കും നേരെ നിയന്ത്രണങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തുന്നതായി മുതിർന്ന അഭിഭാഷകൻ സഞ്ജയ് ഹെഗ്ഡെ കോടതിയെ അറിയിച്ചു. തങ്ങളുടെ കക്ഷികൾക്ക് നിയമസഹായം നൽകുന്നതിൽനിന്ന് അഭിഭാഷകരെ തടയുന്നതായും പൊലീസിൻ്റെ നടപടികളെ ചോദ്യം ചെയ്താൽ എഫ്.ഐ.ആർ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുമെന്ന് ഭീഷണിപ്പെടുത്തുന്നതായും അദ്ദേഹം ആരോപിച്ചു. സമാധാനപരമായി നടന്നുപോകുന്നതിനിടെ നെയിം ബാഡ്ജ് ധരിക്കാത്ത പൊലീസുകാർ ബലംപ്രയോഗിച്ച് വാനിലേക്ക് കയറ്റിയതായി മറ്റൊരു അഭിഭാഷകനും കോടതിയിൽ വ്യക്തമാക്കി.
പ്രതിഷേധത്തിൽ പങ്കെടുക്കാനായി ഡൽഹിയിലേക്ക് എത്തുന്നവരെ തടയാൻ ട്രെയിനുകളിൽനിന്ന് യാത്രക്കാരെ ബലമായി ഇറക്കിവിടുന്നതായും വീടുകളിൽനിന്ന് പുറത്തിറങ്ങാതിരിക്കാൻ ആളുകളുടെ വീടുകൾക്കു മുന്നിൽ പോലീസ് കാവൽ ഏർപ്പെടുത്തിയതായും മുതിർന്ന അഭിഭാഷകൻ ഷുഹൈബ് ആലം ആരോപിച്ചു. മുൻ മുഖ്യമന്ത്രിമാർ ഉൾപ്പെടെ ആറായിരത്തിനും ഏഴായിരത്തിനും ഇടയിൽ ആളുകളെ പൊലീസ് തടങ്കലിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം കോടതിയെ അറിയിച്ചു. ഇവ അഭിഭാഷകർ കോടതിയിൽ ഉന്നയിച്ച ആരോപണങ്ങളാണ്.
യാത്രാ സ്വാതന്ത്ര്യം ഉറപ്പാക്കണമെന്ന് കോടതി
പ്രതിഷേധത്തിൻ്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ പൊതുജനങ്ങളുടെ സഞ്ചാരസ്വാതന്ത്ര്യവും പൗരാവകാശങ്ങളും സംരക്ഷിക്കണമെന്ന ആവശ്യമാണ് ഹർജികളിൽ പ്രധാനമായും ഉയർന്നത്. ഡൽഹിയിലെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ സ്ഥാപിച്ചിട്ടുള്ള ബാരിക്കേഡുകൾ നീക്കണമെന്നും മെട്രോ സ്റ്റേഷനുകൾ സാധാരണ നിലയിൽ പ്രവർത്തിക്കണമെന്നും ഇന്റർനെറ്റ് സേവനങ്ങൾ പുനഃസ്ഥാപിക്കണമെന്നും കോടതി ഇടക്കാല നിർദേശങ്ങൾ നൽകിയതായി റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നു. പ്രതിഷേധക്കാരുടെ സഞ്ചാരവും സമാധാനപരമായി പ്രതിഷേധിക്കാനുള്ള അവകാശവും അനാവശ്യമായി തടസ്സപ്പെടുത്തരുതെന്നും ഹർജിക്കാർ ആവശ്യപ്പെട്ടു.
സുപ്രീം കോടതി പരിസരത്തെ നിയന്ത്രണങ്ങളെക്കുറിച്ച് പരാമർശമുണ്ടായപ്പോൾ, അഭിഭാഷകരെ അവരുടെ ഔദ്യോഗിക ചുമതലകൾ നിർവഹിക്കുന്നതിൽനിന്ന് തടയരുതെന്ന് സോളിസിറ്റർ ജനറൽ തുഷാർ മേത്തയോട് കോടതി നിർദേശിച്ചു. നിയമസഹായം തേടാനും നൽകാനും കഴിയുന്ന സാഹചര്യം ഉറപ്പാക്കേണ്ടതിൻ്റെ പ്രാധാന്യവും നടപടികളിൽ ഉയർന്നുവന്നു.
അതേസമയം, പ്രതിഷേധവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഡൽഹിയിലേക്കുള്ള നിരവധി ട്രെയിനുകൾ റദ്ദാക്കിയെന്ന പരാതിയിൽ റെയിൽവേ അധികൃതരോട് കോടതി വിശദീകരണം തേടി. റദ്ദാക്കലിൻ്റെ കാരണങ്ങൾ വ്യക്തമാക്കുന്ന മറുപടി ഒക്ടോബർ 13 ചൊവ്വാഴ്ചയ്ക്കകം സമർപ്പിക്കണമെന്നാണ് നിർദേശം. പ്രതിഷേധം നിയന്ത്രിക്കുന്ന നടപടികൾ പൊതുജനങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാന അവകാശങ്ങളെ ബാധിക്കരുതെന്ന ആവശ്യവും ഹർജിക്കാർ ഉന്നയിച്ചു.
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