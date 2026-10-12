ജന്തർ മന്തറിനെ സമരവേദി പദവിയില്‍ നിന്നൊഴിവാക്കി; ബദലായി മൂന്ന് വേദികള്‍ പ്രഖ്യാപിച്ചു

ജന്തർ മന്തറിനെ സമരവേദി പദവിയില് നിന്നൊഴിവാക്കി; ബദലായി മൂന്ന് വേദികള് പ്രഖ്യാപിച്ചു
രാംലീല മൈതാനം, ബുരാരി മൈതാനം, സിബിഡി ഗ്രൗണ്ട് (ഈസ്റ്റ് ഡൽഹി) എന്നിവിടങ്ങളാണ് പുതിയതായി പട്ടികയില് ഉള്പ്പെടുത്തിയത്.
Published : October 12, 2026 at 2:14 PM IST
ന്യൂഡല്ഹി: ദേശീയ തലസ്ഥാനത്തെ ഔദ്യോഗിക സമരവേദി എന്ന പദവിയിൽ നിന്ന് ജന്തർ മന്തറിനെ ഒഴിവാക്കി. ചീഫ് ഇലക്ഷൻ കമ്മിഷണർ ഗ്യാനേഷ് കുമാറിന്റെ രാജി ആവശ്യപ്പെട്ട് കോക്രോച്ച് ജനതാ പാർട്ടി ഉൾപ്പെടെയുള്ള സംഘടനകൾ നടത്തിയ വൻ പ്രതിഷേധങ്ങളുടെയും സുരക്ഷാ പ്രശ്നങ്ങളുടെയും പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് ഡൽഹി പൊലീസിന്റെ തീരുമാനം.ഇന്നാണ് ഇതുസംബന്ധിച്ച് പൊലീസ് സര്ക്കുലര് പുറത്തിറക്കിയത്.
കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയം രൂപീകരിച്ച സമിതിയുടെ ശുപാർശ പ്രകാരമാണ് ജന്തർ മന്തറിനെ ഒഴിവാക്കിയത്. നിലവിലുള്ള സമരവേദിക്ക് പകരമായി പ്രതിഷേധങ്ങളും പ്രകടനങ്ങളും നടത്താനുള്ള പൗരന്മാരുടെ അവകാശം വിനിയോഗിക്കുന്നതിനായി മറ്റ് വേദികൾ പരിശോധിക്കാൻ ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയം ഒരു സമിതിയെ നിയോഗിച്ചിരുന്നു. സമിതിയുടെ ശുപാർശകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ജന്തർ മന്തറിനെ പ്രതിഷേധ വേദിയെന്ന പദവിയിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കിയതായി അറിയിപ്പിൽ വ്യക്തമാക്കി.
ജന്തർ മന്തറിന് പകരമായി പ്രതിഷേധങ്ങൾ നടത്താൻ മൂന്ന് പുതിയ സമരവേദികൾ അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും സര്ക്കുലറില് പറയുന്നു. രാംലീല മൈതാനം, ബുരാരി മൈതാനം, സിബിഡി ഗ്രൗണ്ട് (ഈസ്റ്റ് ഡൽഹി) എന്നിവിടങ്ങളാണ് പുതിയതായി പട്ടികയില് ഉള്പ്പെടുത്തിയത്.
ഈ മൂന്ന് സ്ഥലങ്ങളിലും പ്രതിഷേധങ്ങളോ പ്രകടനങ്ങളോ സംഘടിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള വിശദവും പരിഷ്കരിച്ചതുമായ പ്രവർത്തന മാർഗരേഖ പ്രത്യേകം പുറപ്പെടുവിക്കുമെന്ന് സർക്കുലറിൽ പറയുന്നു. ഇവിടെ പ്രതിഷേധങ്ങളും പ്രകടനങ്ങളും സംഘടിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള 'സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് പ്രൊസീജിയർ' പ്രത്യേകം പുറപ്പെടുവിക്കുമെന്ന് ഡൽഹി പൊലീസ് കമ്മിഷണർ അനുരാഗ് കുമാർ പറഞ്ഞു. 2022 ഏപ്രിൽ 28ലെ മുൻ സ്റ്റാൻഡിങ് ഓർഡറിൽ ഭാഗികമായ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തുന്നതാണ് ഈ അറിയിപ്പ്.
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പരീക്ഷാ ക്രമക്കേടുകൾ സംബന്ധിച്ച ആരോപണങ്ങളെത്തുടർന്ന് വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി ധർമേന്ദ്ര പ്രധാൻ രാജിവയ്ക്കുന്നതിലേക്ക് നയിച്ച സംഭവവികാസങ്ങൾക്ക് വഴിയൊരുക്കിയ യുവാക്കളുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള പ്രതിഷേധങ്ങളുടെ കേന്ദ്ര ബിന്ദുവായി ഈ വർഷം ജൂൺ മുതൽ ജന്തർ മന്തർ മാറിയിട്ടുണ്ട്. അഭിജീത് ദീപ്കെ സ്ഥാപിച്ച 'കോക്രോച്ച് ജനത പാർട്ടി' ആണ് ഇതിന് നേതൃത്വം നൽകിയത്. ഇതിന് പിന്നാലെയാണിപ്പോള് സിഇസി ഗ്യാനേഷ് കുമാറിന്റെ രാജി ആവശ്യപ്പെട്ടുള്ള പ്രതിഷേധം തുടരുന്നത്. തെരഞ്ഞെടുപ്പ് അട്ടിമറിയെന്നും ജനാധിപത്യ സ്ഥാപനങ്ങളെ ദുർബലപ്പെടുത്തുന്നുവെന്നും ആരോപിച്ച് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷനെതിരായ പ്രക്ഷോഭം ശക്തമാക്കുന്നതിനിടെയാണ് സമരവേദി പദവിയില് നിന്നും ജന്തര് മന്തറിനെ ഒഴിവാക്കിയുള്ള ഈ നടപടി.
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