ജന്തർമന്തറിൽ എഐഎസ്എ പ്രതിഷേധം ശക്തം; സമരക്കാരെ കസ്റ്റഡിയിലെടുത്ത് ഡൽഹി പൊലീസ്
വെള്ളിയാഴ്ച ആയിരത്തോളം പേരെ കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തതിന് പിന്നാലെ, ശനിയാഴ്ച ഉച്ചയോടെ വീണ്ടും ജന്തർമന്തറിലേക്ക് എത്തുവാൻ ഐസ ദേശീയ പ്രസിഡൻ്റ് നേഹ ബോറ ആഹ്വാനം ചെയ്തിരുന്നു. ഇതിനെത്തുടർന്നാണ് പ്രവർത്തകർ വീണ്ടും പ്രതിഷേധവുമായെത്തിയത്
Published : October 3, 2026 at 4:08 PM IST
ന്യൂഡല്ഹി: മുഖ്യ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷണർ ഗ്യാനേഷ് കുമാറിൻ്റെ രാജി ആവശ്യപ്പെട്ടും വോട്ടർ പട്ടികയുടെ സ്പെഷ്യൽ ഇൻ്റൻസീവ് റിവിഷനിലെ (SIR) ക്രമക്കേടുകൾക്കെതിരെയും ഡൽഹി ജന്തർമന്തറിൽ ഓൾ ഇന്ത്യ സ്റ്റുഡൻ്റ്സ് അസോസിയേഷൻ (ഐസ) പ്രവർത്തകർ വീണ്ടും പ്രതിഷേധവുമായെത്തി. കനത്ത സുരക്ഷയും ബാരിക്കേഡുകളും തീർത്തിരുന്ന ജന്തർമന്തറിന് സമീപത്തേക്ക് തടിച്ചുകൂടിയ നിരവധി പ്രക്ഷോഭകരെ പൊലീസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തു.
വെള്ളിയാഴ്ച ആയിരത്തോളം പേരെ കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തതിന് പിന്നാലെ, ശനിയാഴ്ച ഉച്ചയോടെ വീണ്ടും ജന്തർമന്തറിലേക്ക് എത്തുവാൻ ഐസ ദേശീയ പ്രസിഡൻ്റ് നേഹ ബോറ ആഹ്വാനം ചെയ്തിരുന്നു. ഇതിനെത്തുടർന്നാണ് പ്രവർത്തകർ വീണ്ടും പ്രതിഷേധവുമായെത്തിയത്. ഐസ അധ്യക്ഷ നേഹ ബോറ, ആം ആദ്മി പാർട്ടി നേതാക്കൾ, സാമൂഹിക പ്രവർത്തകൻ യോഗേന്ദ്ര യാദവ്, മറ്റ് ഇടതുപക്ഷ നേതാക്കൾ എന്നിവരെ കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിലായി പൊലീസ് കസ്റ്റഡിയിൽ എടുത്തിരുന്നു.
പൊലീസിൻ്റെ കർശന നടപടിയും എഫ്ഐആറുകളും
ന്യൂഡൽഹി ജില്ലയിൽ ബിഎൻഎസ്എസ് സെക്ഷൻ 163 പ്രകാരം നിരോധനാജ്ഞ നിലനിൽക്കുന്നതിനാൽ അനുമതിയില്ലാതെ കൂട്ടംകൂടിയതിന് ഡൽഹി പൊലീസ് മൂന്ന് എഫ്ഐആറുകൾ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഭാരതീയ ന്യായ സംഹിതയിലെ സെക്ഷൻ 223 പ്രകാരമാണ് കേസുകൾ എടുത്തിരിക്കുന്നത്. മുൻകൂട്ടി അനുമതി വാങ്ങാതെ പ്രകടനങ്ങളും ധർണകളും നടത്തിയതിനാണ് ഈ നടപടി.
കഴിഞ്ഞ പത്ത് മാസത്തിനിടയിൽ എസ്ഐആർ നടപടികളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് തങ്ങളുടെ അറിവോ ശുപാർശയോ ഇല്ലാതെ എടുത്ത തീരുമാനങ്ങൾക്കെതിരെ മറ്റ് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷണർമാരായ സുഖ്ബീർ സിംഗ് സന്ധുവും വിവേക് ജോഷിയും ഔദ്യോഗികമായി പതിനാല് തവണ വിയോജിപ്പ് രേഖപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. ഈ വാർത്ത പുറത്തുവന്നതാണ് ഇപ്പോഴത്തെ പ്രതിഷേധങ്ങൾക്ക് ആക്കം കൂട്ടിയത്. കമ്മിഷനുള്ളിൽ വ്യത്യസ്ത അഭിപ്രായങ്ങളും നിരീക്ഷണങ്ങളും ഉണ്ടാകുന്നത് സ്വാഭാവികമാണെന്നും, എല്ലാ ഉത്തരവുകളും പൂർണ നിയമസാധുതയോടെയാണ് പുറത്തിറക്കിയിട്ടുള്ളതെന്നും തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷൻ ഇതിനോടകം വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഡൽഹിക്ക് പുറമെ രാജ്യത്തിൻ്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിലും സമാനമായ പ്രതിഷേധങ്ങൾ ഉയർന്നുവരുന്നുണ്ട്.
ഇതിനിടെ മുഖ്യ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷണർക്കെതിരെ സുപ്രീം കോടതിയിലും ഹർജി എത്തി. കഴിഞ്ഞ പത്ത് മാസത്തിനിടെ മുഖ്യ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷണർ എടുത്ത തീരുമാനങ്ങളിൽ മറ്റ് രണ്ട് കമ്മിഷണർമാരായ സുഖ്ബീർ സിങ് സന്ധു, വിവേക് ജോഷി എന്നിവർ പതിനാല് തവണയെങ്കിലും ഔദ്യോഗികമായി വിയോജിപ്പ് രേഖപ്പെടുത്തിയെന്ന റിപ്പോർട്ടുകൾക്ക് പിന്നാലെയാണ് ഹർജി സുപ്രീം കോടതിയിൽ എത്തിയത്.
വോട്ടർ പട്ടികയിൽ പേര് ചേർക്കുന്നതിനുള്ള ഫോം ആറിൽ വരുത്തിയ മാറ്റങ്ങൾ, ഡൽഹിയിലെ ഇലക്ടറൽ റോൾ സോഫ്റ്റ്വെയർ കേന്ദ്രീകരണം എന്നിവയിലായിരുന്നു മറ്റ് കമ്മിഷണർമാർ പ്രധാനമായും ആശങ്ക പ്രകടിപ്പിച്ചത്. എന്നാൽ സുപ്രധാന തീരുമാനങ്ങളെല്ലാം മൂന്ന് അംഗങ്ങളുടെയും പൂർണ സമ്മതത്തോടെയാണ് എടുത്തതെന്നും ആഭ്യന്തര കുറിപ്പുകൾ സാധാരണ ചർച്ചകൾ മാത്രമാണെന്നുമായിരുന്നു തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷൻ്റെ വിശദീകരണം.