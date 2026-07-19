നാളെ നടക്കാനിരിക്കുന്ന സിജെപിയുടെ 'സൻസദ് ചലോ' മാർച്ച്; ജന്തർ മന്തറിൽ സുരക്ഷ ശക്തമാക്കി ഡൽഹി പൊലീസ്
പാർലമെൻ്റിൻ്റെ വർഷകാല സമ്മേളനം ആരംഭിക്കുന്ന അതേ ദിവസമാണ് മാർച്ച്. സിജെപിക്ക് മാർച്ചിന് അനുമതി നൽകാൻ കഴിയില്ലെന്നാണ് പൊലീസിൻ്റെ നിലപാട്. പ്രദേശത്ത് വൻ പൊലീസ് സന്നാഹം.
Published : July 19, 2026 at 5:00 PM IST
ന്യൂഡൽഹി: കോക്രോച്ച് ജനതാ പാർട്ടി (സിജെപി) നേതൃത്വം വഹിക്കുന്ന 'സൻസദ് ചലോ' മാർച്ചിന് മുന്നോടിയായി ജന്തർ മന്തറിൽ ഡൽഹി പൊലീസ് ഞായറാഴ്ച മുതൽ സുരക്ഷ ശക്തമാക്കി. സുരക്ഷയ്ക്കും ക്രമസമാധാനം തകർക്കാനും ഗതാഗതം തടസപ്പെടാനും സാധ്യതയുണ്ടെന്നാണ് പൊലീസിൻ്റെ വിശദീകരണം. പാർലമെൻ്റിൻ്റെ മൺസൂൺ സമ്മേളനം ആരംഭിക്കുന്ന ആദ്യ ദിവസം തന്നെ മാർച്ച് നടത്താനാണ് സിജെപി പ്രവർത്തകർ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നത്.
തിങ്കളാഴ്ച സിജെപിയുടെ സൻസദ് ചലോ മാർച്ച് നിയമവിരുദ്ധമാണെന്നും ഈ പ്രതിഷേധത്തിന് അനുമതി തേടിയിട്ടില്ലെന്നും പൊലീസ് വ്യക്തമാക്കി. പ്രതിഷേധക്കാർ പാർലമെൻ്റിലേക്ക് നീങ്ങാൻ ശ്രമിച്ചാൽ പ്രതിഷേധക്കാരെ കസ്റ്റഡിയിലെടുക്കുമെന്നും ഡൽഹി പൊലീസ് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയിട്ടുണ്ട്. പ്രതിഷേധക്കാർക്കെതിരെ പൊലീസ് നടപടിയെടുക്കുമെന്ന് സംഘടനയുടെ വക്താവ് അശുതോഷ് രങ്ക ആശങ്ക പ്രകടിപ്പിച്ചു. പ്രതിഷേധത്തിൽ പങ്കുചേരാനും പ്രതിഷേധ സ്ഥലത്ത് സുരക്ഷിതമായി എത്തിച്ചേരാനും അദ്ദേഹം ജനങ്ങളോടും വിദ്യാർഥികളോടും ആവശ്യപ്പെട്ടു.
4:30AM. Jantar Mantar.— Ashutosh Ranka (@AshutoshRanka) July 18, 2026
Next few hours are critical. Delhi Police is planning a crackdown.
Reach Jantar Mantar immediately. pic.twitter.com/lfY5WI22FX
പുലർച്ചെ 4:30 ഓടെ, പ്രതിഷേധ സ്ഥലത്തിന് സമീപം ശക്തമായ പൊലീസ് സന്നാഹവും ഏകദേശം 40 തടങ്കൽ ബസുകളും ആറ് മുതൽ ഏഴ് വരെ ജലപീരങ്കികളും നിലയുറപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് അവകാശപ്പെടുന്ന ഒരു വീഡിയോ സന്ദേശവും അദ്ദേഹം പുറത്തിറക്കി. അടുത്ത കുറച്ച് മണിക്കൂറുകൾ നിർണായകമാണെന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ച അശുതോഷ് രങ്ക, ജന്തർ മന്തറിൽ ഉടൻ എത്തി പ്രതിഷേധം ശക്തിപ്പെടുത്താനും അനുയായികളോട് നിർദേശിച്ചു. എല്ലാ പ്രകടനക്കാരും സമാധാനപരമായി തുടരണമെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
സിജെപിയുടെ ബാനറിൽ വിദ്യാർഥികൾ നയിക്കുന്ന പ്രതിഷേധത്തിന് വിവിധ കോണുകളിൽ നിന്ന് പിന്തുണ ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. ശനിയാഴ്ച രാത്രി മുഴുവൻ പ്രതിഷേധ സ്ഥലത്ത് പ്രവർത്തകർ സജീവമായിരുന്നു. അനുയായികൾ മുദ്രാവാക്യം വിളിക്കുകയും ഡ്രം അടിക്കുകയും പ്രധാന വേദിയിൽ നിന്ന് പ്രസംഗങ്ങൾ നടത്തുകയും ചെയ്തു. പരീക്ഷ പേപ്പർ ചോർച്ചയ്ക്കും വിദ്യാഭ്യാസ സംവിധാനത്തിലെ സുതാര്യതയില്ലായ്മയ്ക്കും എതിരായ ഒരു പ്രസ്ഥാനമായിട്ടാണ് സംഘാടകർ പ്രക്ഷോഭത്തെ വിശേഷിപ്പിച്ചത്.
ശനിയാഴ്ച, നാഗിന എംപി ചന്ദ്രശേഖർ ആസാദ് വൈകുന്നേരം പ്രതിഷേധ സ്ഥലത്ത് എത്തി വിദ്യാർഥികളോടൊപ്പം രാത്രി ചിലവഴിച്ചു. സ്ഥലത്ത് തടിച്ചുകൂടിയവരുമായി അദ്ദേഹം ആശയങ്ങൾ പങ്കുവച്ചു. “പ്രതിഷേധിക്കുന്ന വിദ്യാർഥികളിൽ പലരും സ്വാധീനമുള്ള കുടുംബങ്ങളിൽ നിന്നുള്ളവരല്ലാത്തതിനാലും പൊലീസ് നടപടി സ്വീകരിച്ചാൽ പൊതുജന പിന്തുണ ആവശ്യമുള്ളതിനാലുമാണ് ഞാൻ വേദിയിൽ തന്നെ തുടരാൻ തീരുമാനിച്ചത്” ജനക്കൂട്ടത്തെ അഭിസംബോധന ചെയ്തുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
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തിങ്കളാഴ്ചത്തെ നിർദ്ദിഷ്ട മാർച്ചിന് പിന്തുണ നൽകിയ ആസാദ്, പങ്കെടുക്കുന്നവർ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടി പതാകകൾ വഹിക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കണമെന്ന് അഭ്യർഥിച്ചു. പ്രതിഷേധക്കാർ ദേശീയ ചിഹ്നങ്ങളും മഹാന്മാരായ നേതാക്കന്മാരുടെ ഛായാചിത്രങ്ങളും മാത്രമേ വഹിക്കാവൂ. രാഷ്ട്രീയ ബന്ധങ്ങളേക്കാൾ വിദ്യാർഥികളുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ, വിദ്യാഭ്യാസ പരിഷ്കാരങ്ങൾ, പരീക്ഷാ ക്രമക്കേടുകൾ എന്നിവയിൽ പ്രസ്ഥാനം ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കണമെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
നീറ്റ് പരീക്ഷാ ക്രമക്കേടുകൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള വിഷയങ്ങൾ ഉയർത്തിക്കാട്ടി കേന്ദ്ര വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി ധർമ്മേന്ദ്ര പ്രധാൻ രാജിവെക്കണമെന്ന ആവശ്യത്തിലാണ് ഡർഹിയിൽ സിജെപി പ്രതിഷേധം. നാളെ നടക്കാനിരിക്കുന്ന സിജെപി മാർച്ചിൽ എല്ലാവരും പങ്കെടുക്കണമെന്നും, ഈ പോരാട്ടം കേവലം ഒരു പ്രതിഷേധമല്ല ഇന്ത്യയുടെ രണ്ടാം സ്വാതന്ത്ര്യ സമരമാമെന്നും പരിസ്ഥിതി പ്രവർത്തകനും ശാസ്ത്രജ്ഞനുമായ സോനം വാങ്ചുക് വിശേഷിപ്പിച്ചത്.
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