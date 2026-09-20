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ബീഹാർ കൗൺസിൽ തെരഞ്ഞെടുപ്പ്: 5 മണ്ഡലങ്ങളിലെ സ്ഥാനാർത്ഥികളെ പ്രഖ്യാപിച്ച് പ്രശാന്ത് കിഷോറിൻ്റെ ജൻ സുരജ് പാർട്ടി

പാർട്ടി സ്ഥാപകൻ പ്രശാന്ത് കിഷോറാണ് നാല് ടീച്ചേഴ്‌സ്, നാല് ഗ്രാജുവേറ്റ്‌സ് മണ്ഡലങ്ങളിലേക്ക് നടക്കുന്ന തെരഞ്ഞെടുപ്പിലേക്കുള്ള ആദ്യഘട്ട സ്ഥാനാർത്ഥി പട്ടിക പുറത്തുവിട്ടത്.

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എംഎൽസി സ്ഥാനാർഥിയെ പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു (ETV Bharat)
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By PTI

Published : September 20, 2026 at 2:16 PM IST

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പട്‌ന: ബീഹാർ ലെജിസ്ലേറ്റീവ് കൗൺസിലിലേക്ക് (MLC) നടക്കാനിരിക്കുന്ന തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ അഞ്ച് മണ്ഡലങ്ങളിലേക്കുള്ള സ്ഥാനാർത്ഥികളെ പ്രഖ്യാപിച്ച് ജന സൂരജ് പാർട്ടി (JSP). പട്‌നയിൽ വിളിച്ചുചേർത്ത വാർത്താസമ്മേളനത്തിൽ പാർട്ടി സ്ഥാപകനും പ്രമുഖ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് തന്ത്രജ്ഞനുമായിരുന്ന പ്രശാന്ത് കിഷോറാണ് സ്ഥാനാർഥി പട്ടിക പുറത്തുവിട്ടത്. നവംബറിൽ കാലാവധി അവസാനിക്കുന്ന നാല് ടീച്ചേഴ്‌സ് മണ്ഡലങ്ങളിലേക്കും നാല് ഗ്രാജുവേറ്റ്‌സ് മണ്ഡലങ്ങളിലേക്കുമാണ് ഉടൻ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കുക.

പ്രധാന സ്ഥാനാർഥികളും മണ്ഡലങ്ങളും

നേരത്തെ പ്രശാന്ത് കിഷോറിൻ്റെ പിന്തുണയോടെ സരൺ ടീച്ചേഴ്‌സ് മണ്ഡലത്തിൽ നിന്ന് വിജയിച്ച അഫാഖ് അഹമ്മദ് അതേ മണ്ഡലത്തിൽ നിന്ന് വീണ്ടും ജന വിധി തേടും. പാർട്ടി രൂപീകരിക്കുന്നതിന് മുൻപ് തന്നെ പ്രശാന്ത് കിഷോർ പിന്തുണച്ച വ്യക്തിയാണ് ഇദ്ദേഹം. കഴിഞ്ഞ ആഴ്‌ച പാർട്ടിയിൽ ചേർന്ന അഭിഭാഷകയും അധ്യാപികയും രാഷ്ട്രീയപ്രവർത്തകയുമായ ദിവ്യ ജ്യോതിയെ പട്‌ന അധ്യാപക മണ്ഡലത്തിൽ സ്ഥാനാർഥിയാക്കി. നിലവിൽ ജെഡി(യു) മുഖ്യ വക്താവ് നീരജ് കുമാറാണ് ഈ മണ്ഡലത്തെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നത്.

ദർഭംഗ അധ്യാപക മണ്ഡലത്തിൽ നിന്ന് എസ് പി റായ്, ദർഭംഗ ബിരുദധാരികളുടെ മണ്ഡലത്തിൽ നിന്ന് രവീന്ദ്ര യാദവ്, കോസി ബിരുദധാരികളുടെ മണ്ഡലത്തിൽ നിന്ന് രജനീഷ് രഞ്ജൻ എന്നിവരെയും പാർട്ടി സ്ഥാനാർഥികളായി പ്രഖ്യാപിച്ചതായി അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

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ബീഹാറിലെ 30 ഓളം ജില്ലകളിലായി വ്യാപിച്ചുകിടക്കുന്ന 8 നിയമനിർമാണ കൗൺസിൽ സീറ്റുകളിലും സ്ഥാനാർഥികളെ നിർത്തി മത്സരിക്കാനാണ് ജൻ സൂരജ് പാർട്ടി ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. ബീഹാർ നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് മുന്നോടിയായി സംസ്ഥാനത്ത് സംഘടനാ അടിത്തറ ശക്തമാക്കാനുള്ള തന്ത്രത്തിൻ്റെ ഭാഗമായാണ് ഈ നീക്കം. ബിരുദധാരികളും അധ്യാപകരും വോട്ടർമാരാകുന്ന ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ സ്ഥാനാർഥികളുടെ പ്രാദേശിക സ്വാധീനം, വോട്ടർമാർക്കിടയിലെ സ്വീകാര്യത, പാർട്ടി സംഘടനാ ശക്തി എന്നിവ നിർണായക ഘടകങ്ങളാകും. എട്ട് മണ്ഡലങ്ങളിലും ജയം ഉറപ്പാക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെയാണ് പ്രശാന്ത് കിഷോറും സംഘവും പ്രചാരണ രംഗത്തേക്ക് ഇറങ്ങുന്നത്.

വരാനിരിക്കുന്ന നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് മുന്നോടിയായി സംസ്ഥാനത്ത് പാർട്ടി കേഡറുകളെ സജ്ജമാക്കാനും സ്വാധീനം ഉറപ്പിക്കാനും ഈ കൗൺസിൽ പോരാട്ടം ജൻ സൂരജിന് അത്യന്താപേക്ഷിതമാണ്. ഭരണകക്ഷിയായ ജെ ഡി യു ഉൾപ്പെടെയുള്ള പരമ്പരാഗത പാർട്ടികൾക്ക് വലിയ വെല്ലുവിളി ഉയർത്തിക്കൊണ്ട്, കൃത്യമായ സ്ഥാനാർഥി നിർണയത്തിലൂടെ കൗൺസിൽ സീറ്റുകൾ പിടിച്ചെടുക്കാനുള്ള തന്ത്രപ്രധാന നീക്കമാണ് പാർട്ടി നടത്തുന്നത്.

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BIHAR MLC ELECTION CANDIDATES
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BIHAR MLC
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