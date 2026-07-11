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'ജമ്മു കശ്‌മീരിലെ വ്യക്തിത്വങ്ങളും ഇതിഹാസങ്ങളും': പുസ്‌തക വിവാദത്തിൽ വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രിയുടെ രാജി ആവശ്യപ്പെട്ട് വിദ്യാർഥികൾ

ജമ്മു മേഖലയിലെ വിഘടനവാദ അജണ്ടയെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്ന പുസ്‌തകമാണിതെന്ന് വിദ്യാർഥികൾ ആരോപിച്ചു.

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Student of Jammu University (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : July 11, 2026 at 5:11 PM IST

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ശ്രീനഗർ: 'ജമ്മു കശ്‌മീരിലെ വ്യക്തിത്വങ്ങളും ഇതിഹാസങ്ങളും' എന്ന പുസ്‌തകവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിവാദത്തിൽ വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രിയുടെ രാജി ആവശ്യപ്പെട്ട് വിദ്യാർഥികൾ. ഹിലാൽ അഹമദും സന്തോഷ്‌ മീനയും രചയിതാക്കളായിട്ടുള്ള ഈ പുസ്‌തകത്തെ ചുറ്റിപ്പറ്റിയുള്ള വിവാദം ഇപ്പോഴും കെട്ടടങ്ങാത്ത സാഹചര്യത്തിലാണ് ഈ പ്രതികരണം. ജമ്മു മേഖലയിലെ വിഘടനവാദ അജണ്ടയ്ക്ക് ഇന്ധനം നൽകാനുള്ള ഗൂഢാലോചനയായിട്ടാണ് ജമ്മു സർവകലാശാലയിലെ വിദ്യാർഥികൾ ഈ പുസ്‌തകത്തെ കാണുന്നത്. ജമ്മു, ഉദംപൂർ, റംബാൻ എന്നീ മൂന്ന് ജില്ലകളിലെ വിഘടനവാദികളെയും തീവ്രവാദികളെയും മഹത്വവൽക്കരിക്കുന്ന ഈ പുസ്‌തകം പ്രചരിപ്പിക്കുന്നതിൻ്റെ പിന്നിൽ ഒരു രഹസ്യ അജണ്ടയുണ്ടെന്ന് വിദ്യാർഥികൾ ആരോപിക്കുന്നു.

ഈ പുസ്‌തകത്തിൻ്റെ 160-ലധികം കോപ്പികൾ ജമ്മു മേഖലയിലെ മൂന്ന് ജില്ലകളിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി. എന്നാൽ ഒരു കോപ്പി പോലും കശ്‌മീർ താഴ്‌വരയിലെ ഒരു വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനത്തിലേക്കും അയച്ചിട്ടില്ല. മഹാരാജ ഹരി സിംഗിനെതിരെ ഷെയ്ഖ് മുഹമ്മദ് അബ്‌ദുള്ള ഗൂഢാലോചന നടത്തിയ അതേ വിഘടനവാദ അജണ്ടയാണിതെന്നും ഇപ്പോൾ ജമ്മുവിലും ഇതേ അജണ്ടയാണ് പ്രചരിപ്പിക്കുന്നതെന്നും ജമ്മു സർവകലാശാലയിലെ നിയമ വിഭാഗം വിദ്യാർഥിയായ ചേതൻ കുമാർ മാധ്യമങ്ങളോട് പറഞ്ഞു.

വിദ്യാഭ്യാസത്തിൻ്റെ ലക്ഷ്യം വിദ്യാർഥികളിൽ ദേശസ്നേഹവും ദേശീയതയും വളർത്തുക എന്നതാണ്. പകരം വിഘടനവാദം പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കപ്പെടുന്നു. ഇന്ത്യൻ സുപ്രീം കോടതി തൂക്കുമരത്തിലേക്ക് അയച്ച ആളുകളെ മഹത്വവൽക്കരിക്കുകയാണെന്നും പുസ്‌തകത്തിൻ്റെ രചയിതാക്കളിൽ ഒരാളെ കണ്ടെത്താൻ പോലും സർക്കാർ പരാജയപ്പെട്ടുവെന്നും ചേതന്‍ പറഞ്ഞു.

രാജി ആവശ്യപ്പെട്ട് വിദ്യാർഥികൾ

വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി സക്കീന ഇറ്റൂ, ജമ്മു സർവകലാശാല വൈസ് ചാൻസലർ തുടങ്ങിയവരുടെ രാജി ആവശ്യപ്പെട്ട് സർവകലാശാലയിലെ മറ്റ് വിദ്യാർഥികളും കുമാറിനൊപ്പം പ്രതിഷേധം നടത്തി. ഈ പുസ്‌തകം വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ ലൈബ്രറികളിൽ എങ്ങനെയെത്തി , എന്തുകൊണ്ട് ഉൾപ്പെടുത്തിയെന്നും ചേതന്‍ ചോദിച്ചു. വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രിയും പുസ്‌തകം സർവകലാശാലയിൽ പ്രവേശിക്കുന്നത് തടയുന്നതിൽ പരാജയപ്പെട്ട ജമ്മു സർവകലാശാല വിസിയും രാജിവയ്ക്കണം. പുസ്‌തകം ഉൾപ്പെടുത്തിയ എല്ലാ വകുപ്പു മേധാവികളും രാജിവയ്ക്കണമെന്നും ചേതൻ കുമാർ ആവശ്യപ്പെട്ടു.

ജൂലൈ 4 ന് ജമ്മു കശ്‌മീർ നിയമസഭയിലെ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് (എൽഒപി) സമഗ്ര ശിക്ഷാ കമ്മിറ്റിയുടെ അനുമതി ലഭിച്ച ശേഷം വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ ലൈബ്രറികളിലേക്ക് ഈ പുസ്‌തകം എത്തിയതിനെക്കുറിച്ചുള്ള വിഷയം ഉന്നയിച്ചതോടെ പുസ്‌തകവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രശ്‌നം വലിയ വിവാദമായി. ആ പ്രസ്‌താവനയ്ക്ക് ശേഷം ലെഫ്റ്റനൻ്റ് ഗവർണർ സമഗ്ര ശിക്ഷയിലെ എട്ട് ജീവനക്കാരെ സസ്‌പെൻഡ് ചെയ്യുകയും പുസ്‌തകം പിൻവലിക്കുകയും വിഷയത്തിൽ അന്വേഷണത്തിന് ഉത്തരവിടുകയും ചെയ്‌തു.

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PERSONALITIES AND LEGENDS OF JK
BOOK CONTROVERSY IN JAMMU
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PERSONALITIES AND LEGENDS OF JK

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