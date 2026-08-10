ജമ്മുവിൽ മിനിബസ് മറിഞ്ഞ് 29 വിദ്യാർഥികൾക്ക് പരിക്ക്; 3 പേരുടെ നില ഗുരുതരം
സ്വാതന്ത്ര്യദിനാഘോഷങ്ങളുടെ മുന്നോടിയായി സംഘടിപ്പിച്ച ത്രിവർണ പതാക റാലിയിൽ പങ്കെടുത്ത ശേഷം മടങ്ങുകയായിരുന്ന വിദ്യാർഥികളാണ് അപകടത്തിൽപ്പെട്ടത്
Published : August 10, 2026 at 10:34 AM IST
ജമ്മു: ജമ്മു നഗരത്തിലെ ശകുന്തള ഫ്ലൈഓവറിൽ മിനിബസ് മറിഞ്ഞ് വിദ്യാർഥികൾക്ക് ദാരുണാന്ത്യം ഒഴിവായത് തലനാരിഴയ്ക്ക്. ഞായറാഴ്ച രാത്രിയുണ്ടായ അപകടത്തിൽ 29 വിദ്യാർഥികൾക്ക് പരിക്കേറ്റു. ഇതിൽ മൂന്ന് പേരുടെ നില ഗുരുതരമാണ്.
രക്ഷാപ്രവർത്തനം വേഗത്തിൽ
സ്വാതന്ത്ര്യദിനാഘോഷങ്ങളുടെ മുന്നോടിയായി സംഘടിപ്പിച്ച ത്രിവർണ പതാക റാലിയിൽ പങ്കെടുത്ത ശേഷം മടങ്ങുകയായിരുന്ന വിദ്യാർഥികളാണ് അപകടത്തിൽപ്പെട്ടത്. ജമ്മുവിലെ പ്രശസ്തമായ ബാഗ് ഇ ബാഹുവിൽ നിന്ന് മുബാറക് മണ്ഡിയിലേക്ക് പോവുകയായിരുന്നു ഇവർ സഞ്ചരിച്ച മിനിബസ്. ശകുന്തള ഫ്ലൈഓവറിൽ എത്തിയപ്പോൾ നിയന്ത്രണം നഷ്ടപ്പെട്ട വാഹനം തലകീഴായി മറിയുകയായിരുന്നു. രാത്രിയായതിനാൽ രക്ഷാപ്രവർത്തനത്തിന് തുടക്കത്തിൽ ചെറിയ തടസങ്ങൾ നേരിട്ടിരുന്നു. എങ്കിലും നാട്ടുകാരുടെ സമയോചിതമായ ഇടപെടൽ വലിയ ദുരന്തം ഒഴിവാക്കാൻ സഹായിച്ചു. അപകടം നടന്നയുടൻ തന്നെ പ്രദേശവാസികളും പൊലീസും ചേർന്ന് രക്ഷാപ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചു. പരിക്കേറ്റ മുഴുവൻ വിദ്യാർഥികളെയും ഉടൻ തന്നെ ജമ്മു ഗവൺമെൻ്റ് മെഡിക്കൽ കോളജ് ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു. ഇവർക്ക് ആവശ്യമായ എല്ലാ അടിയന്തര ചികിത്സയും ലഭ്യമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. മിനിബസ് അമിതവേഗതയിലായിരുന്നോ അതോ സാങ്കേതിക തകരാറാണോ അപകടത്തിന് കാരണമായതെന്ന് പൊലീസ് അന്വേഷിച്ചുവരികയാണ്. ഫ്ലൈഓവറിലെ ഗതാഗതം കുറച്ചുനേരത്തേക്ക് തടസപ്പെട്ടെങ്കിലും പൊലീസ് എത്തി വാഹനങ്ങൾ വഴിതിരിച്ചുവിട്ടു.
ചികിത്സയിൽ കഴിയുന്നവർ
അപകടത്തിൽ 29 വിദ്യാർഥികൾക്ക് പരിക്കേറ്റതായി ജമ്മു ജിഎംസി മെഡിക്കൽ സൂപ്രണ്ട് ഡോ. വീരേന്ദർ ത്രിസാൽ ഇടിവി ഭാരതിനോട് പറഞ്ഞു. ജമ്മു മേഖലയുടെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നുള്ളവരാണ് ഈ വിദ്യാർഥികൾ. ഇവർ ദിവസവും ജമ്മുവിൽ പരിശീലനത്തിനായി എത്തുന്നവരാണെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. പരിക്കേറ്റവരിൽ ഭൂരിഭാഗം വിദ്യാർഥികളുടെയും ആരോഗ്യനില തൃപ്തികരമാണെന്നും അപകടനില തരണം ചെയ്തതായും ഡോക്ടർ അറിയിച്ചു. എന്നാൽ ചില വിദ്യാർഥികൾക്ക് എല്ലുകൾക്ക് പൊട്ടലേറ്റതിനാൽ അവർക്ക് വിദഗ്ധ ചികിത്സ നൽകിവരികയാണ്.
ആശുപത്രി അധികൃതർ പിന്നീട് പുറത്തിറക്കിയ ഔദ്യോഗിക വാർത്താക്കുറിപ്പിലും 29 പേരെ പ്രവേശിപ്പിച്ചതായി സ്ഥിരീകരിച്ചു. ഇതിൽ 26 പേരുടെ ആരോഗ്യനില തൃപ്തികരമാണ്. എന്നാൽ മൂന്ന് പേരുടെ നില ഗുരുതരമായി തുടരുകയാണെന്ന് ആശുപത്രി രേഖകൾ വ്യക്തമാക്കുന്നു. ജമ്മുവിലെ ഭവാൽ സ്വദേശിനിയായ 21കാരി സുഹാനി ദേവി, ഉധംപൂരിലെ മജൽതയിൽ നിന്നുള്ള 20കാരി ആരതി ദേവി, കിഷ്ത്വാറിലെ അത്തോലി സ്വദേശിനിയായ 27കാരി സീമ ദേവി എന്നിവരാണ് ഗുരുതരാവസ്ഥയിൽ ചികിത്സയിലുള്ളത്. ഇവർക്ക് പ്രത്യേക മെഡിക്കൽ സംഘത്തിൻ്റെ നിരീക്ഷണത്തിൽ തീവ്രപരിചരണ വിഭാഗത്തിൽ ചികിത്സ നൽകുന്നുണ്ട്.
മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഇടപെടൽ
സംഭവത്തിൽ ജമ്മു കശ്മീർ മുഖ്യമന്ത്രി ഉമർ അബ്ദുല്ല അഗാധമായ ദുഃഖം രേഖപ്പെടുത്തി. പരിക്കേറ്റ വിദ്യാർഥികൾ എത്രയും വേഗം സുഖം പ്രാപിക്കട്ടെയെന്ന് അദ്ദേഹം പ്രാർഥിച്ചു. വിദ്യാർഥികൾക്ക് ആവശ്യമായ എല്ലാ മെഡിക്കൽ സൗകര്യങ്ങളും സഹായങ്ങളും ഉറപ്പാക്കാൻ ബന്ധപ്പെട്ട ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് മുഖ്യമന്ത്രി കർശന നിർദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട്.
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25ലധികം പെൺകുട്ടികളുമായി പോയ മിനിബസ് സൂപ്പർ സ്പെഷ്യാലിറ്റി ആശുപത്രിക്ക് സമീപമുള്ള ഫ്ലൈഓവറിൽ മറിഞ്ഞ സംഭവം ഏറെ വേദനിപ്പിക്കുന്നതാണെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫിസ് അറിയിച്ചു. പരിക്കേറ്റവർക്ക് ഉടൻ തന്നെ വൈദ്യസഹായം ലഭ്യമാക്കിയെന്നും അവർ അപകടനില തരണം ചെയ്തതായാണ് റിപ്പോർട്ടുകളെന്നും മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫിസ് വ്യക്തമാക്കി. വിദ്യാർഥികൾക്ക് മികച്ച ചികിത്സ ഉറപ്പാക്കാൻ ആരോഗ്യവകുപ്പിനും നിർദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട്.
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