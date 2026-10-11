ഓൺലൈൻ രജിസ്ട്രേഷൻ തടസം: ജമ്മു കശ്മീരിൽ പുതിയ വോട്ടർമാർ പ്രതിസന്ധിയിൽ
2006 ഒക്ടോബർ ഒന്നിന് ശേഷം ജനിച്ച അർഹരായ ആയിരക്കണക്കിന് യുവാക്കൾക്ക് കഴിഞ്ഞ രണ്ട് വർഷമായി ഓൺലൈനായി വോട്ടർ രജിസ്ട്രേഷൻ നടത്താൻ കഴിയുന്നില്ലെന്ന് റിപ്പോർട്ട്
Published : October 11, 2026 at 9:39 AM IST
ശ്രിനഗർ: ജമ്മു കശ്മീരിൽ 2006 ഒക്ടോബർ ഒന്നിന് ശേഷം ജനിച്ച അർഹരായ ആയിരക്കണക്കിന് യുവാക്കൾക്ക് കഴിഞ്ഞ രണ്ട് വർഷമായി ഓൺലൈനായി വോട്ടർ രജിസ്ട്രേഷൻ നടത്താൻ കഴിയുന്നില്ലെന്ന് റിപ്പോർട്ട്. ഇന്ത്യൻ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ്റെ ഡിജിറ്റൽ ബൂത്ത് ലെവൽ ഓഫീസർ ആപ്പിൽ ഇവരുടെ വിവരങ്ങൾ സ്വീകരിക്കാത്തതാണ് പ്രതിസന്ധിക്ക് കാരണമെന്ന് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥരും രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കളും വ്യക്തമാക്കി.
പുതുതായി വോട്ടർ പട്ടികയിൽ പേര് ചേർക്കാൻ അർഹതയുള്ള യുവാക്കൾ ജനന സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള രേഖകളും ഫോം 6-ഉം നേരിട്ട് സമർപ്പിക്കണമെന്ന് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ നിർദേശിക്കുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ, ഔദ്യോഗിക യോഗ്യതാ തീയതി പുതുക്കുന്നതുവരെ ഡിജിറ്റൽ സംവിധാനത്തിലൂടെയുള്ള രജിസ്ട്രേഷൻ നടപടികൾ തടസ്സപ്പെട്ട നിലയിൽ തുടരുകയാണ്.
2024 ഒക്ടോബർ മുതൽ 2006 ഒക്ടോബർ ഒന്നിന് ശേഷം ജനിച്ച യുവാക്കളുടെ പുതിയ വോട്ടർ രജിസ്ട്രേഷൻ ഡിജിറ്റൽ സംവിധാനം വഴി നടത്താൻ കഴിയുന്നില്ലെന്നാണ് ബൂത്ത് ലെവൽ ഓഫീസർമാർ വെളിപ്പെടുത്തിയത്. ഈ പ്രശ്നം ബന്ധപ്പെട്ട ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടെന്നും നിരവധി അർഹരായ യുവാക്കളുടെ വിവരങ്ങൾ ശേഖരിച്ചിട്ടും ആപ്പിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നില്ലെന്നും ഉദ്യോഗസ്ഥർ അറിയിച്ചു.
അർഹരായ യുവാക്കളുടെ രജിസ്ട്രേഷൻ മുടങ്ങി
പുതിയ വോട്ടർമാരുടെ രജിസ്ട്രേഷൻ നടത്തുന്നതിൽ ഡിജിറ്റൽ ആപ്പ് വലിയ തടസമായി മാറിയിരിക്കുകയാണെന്ന് ബിഎൽഒമാർ ഇടിവി ഭാരതിനോട് പറഞ്ഞു.
“ആപ്പിൽ പുതിയ വോട്ടർമാരെ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാൻ കഴിയാത്തതിനാൽ വിഷയം ഞങ്ങൾ ഉന്നത അധികാരികളുടെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഞങ്ങളുടെ പരിധിയിൽ 18 വയസ്സ് പൂർത്തിയാക്കിയ യുവാക്കളുടെ പട്ടിക തയ്യാറാക്കിയിട്ടുണ്ട്. അവരുടെ രേഖകളും ശേഖരിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ, ആപ്പിൽ അവരുടെ വിവരങ്ങൾ ചേർക്കാനുള്ള ഓപ്ഷൻ ലഭ്യമല്ലാത്തതിനാൽ രജിസ്ട്രേഷൻ നടത്താൻ കഴിയുന്നില്ല,” എന്ന് ഒരു ബിഎൽഒ പറഞ്ഞു.
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ജമ്മു ജില്ലയിൽ ഡെപ്യൂട്ടി കമ്മീഷണർ കൂടിയായ ജില്ലാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഓഫീസർ ഒക്ടോബർ എട്ടിന് പ്രത്യേക തീവ്ര വോട്ടർ പട്ടിക പുതുക്കൽ നടപടിയുടെ ഭാഗമായി സർക്കുലർ പുറപ്പെടുവിച്ചതായും ഉദ്യോഗസ്ഥർ അറിയിച്ചു. ഒക്ടോബർ 10, 11 തീയതികളിൽ പുതിയ വോട്ടർമാരെ ചേർക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ ആരംഭിക്കാനായിരുന്നു നിർദേശം.
ശനിയാഴ്ച രാവിലെ ഈ നടപടികൾ ആരംഭിച്ചെങ്കിലും 2006 ഒക്ടോബർ ഒന്നിന് ശേഷം ജനിച്ച പുതിയ വോട്ടർമാരെ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാൻ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ജീവനക്കാർക്ക് കഴിഞ്ഞില്ലെന്നാണ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ വ്യക്തമാക്കിയത്.
“ആപ്ലിക്കേഷനിൽ നിയന്ത്രണങ്ങളുള്ളതിനാൽ വോട്ടർമാരോട് അവരുടെ വിവരങ്ങളും രേഖകളും സമർപ്പിക്കാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ആപ്പിലൂടെ രജിസ്ട്രേഷൻ നടത്താൻ കഴിയുന്ന സാഹചര്യം ഉണ്ടായാൽ നടപടികൾ പൂർത്തിയാക്കും,” എന്ന് മറ്റൊരു ബിഎൽഒ പറഞ്ഞു.
ഭരണഘടനാപരമായ അവകാശം നിഷേധിക്കപ്പെടുന്നുവെന്ന് ആരോപണം
ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയുടെ ആർട്ടിക്കിൾ 326, ജനപ്രാതിനിധ്യ നിയമം 1950-ലെ സെക്ഷൻ 19 എന്നിവ പ്രകാരം വോട്ടറായി രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്നതിനുള്ള കുറഞ്ഞ പ്രായം 18 വയസാണ്. നിശ്ചിത യോഗ്യതകൾ പാലിക്കുന്നവർക്ക് വോട്ടർ പട്ടികയിൽ പേര് ചേർക്കാനുള്ള അവകാശമുണ്ട്. നേരത്തേ പുതിയ വോട്ടർമാരുടെ രജിസ്ട്രേഷൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ള നടപടികൾ രേഖകൾ അടിസ്ഥാനമാക്കി നേരിട്ട് നടത്തിയിരുന്നുവെങ്കിലും ആപ്പ് അവതരിപ്പിച്ചതോടെ ഫോം 6 ഉൾപ്പെടെയുള്ള നടപടികൾ ഡിജിറ്റൽ സംവിധാനത്തിലേക്ക് മാറി. ഇതാണ് നിലവിലെ സാങ്കേതിക നിയന്ത്രണങ്ങളുടെ പശ്ചാത്തലമെന്നാണ് റിപ്പോർട്ടിൽ വ്യക്തമാക്കുന്നത്.
ഗൂൽ മണ്ഡലത്തിലെ മുൻ നിയമസഭാംഗമായ ഐജാസ് അഹമ്മദ് ഖാൻ വിഷയത്തിൽ ആശങ്ക പ്രകടിപ്പിച്ചു. 2007, 2008 വർഷങ്ങളിൽ ജനിച്ച യുവാക്കളെ ബിഎൽഒമാർ വോട്ടർമാരായി രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്നില്ലെന്നും ഇതിനായി ഔദ്യോഗിക സർക്കുലർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.ബിഎൽഒമാർക്ക് നൽകിയ സർക്കുലറിൽ, 2006 ഒക്ടോബർ ഒന്നിനോ അതിനു മുമ്പോ ജനിച്ചിട്ടും വോട്ടർ പട്ടികയിൽ ഉൾപ്പെടാതെ പോയ അർഹരായവരെ ചേർക്കുന്നതിനാണ് നിർദേശം നൽകിയിരിക്കുന്നത്.
“വിഷയം ആവശ്യമായ പരിഗണനയ്ക്കും തുടർനിർദേശങ്ങൾക്കുമായി ഉന്നത അധികാരികളുടെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. അതുവരെ, 01-10-2006-നോ അതിനു മുമ്പോ ജനിച്ചിട്ടുള്ളതും പട്ടികയിൽ ഉൾപ്പെടാതെ പോയതുമായ അർഹരായ വോട്ടർമാരെ ചേർക്കണം. പേര് നീക്കം ചെയ്യൽ, താമസം മാറിയതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മാറ്റങ്ങൾ, വിവരങ്ങൾ തിരുത്തൽ തുടങ്ങിയ അപേക്ഷകളും ആവശ്യമായ രേഖകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പ്രോസസ് ചെയ്യണം. ആവശ്യമായ രേഖകൾ കൈവശമുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പാക്കണം,” എന്നാണ് സർക്കുലറിൽ പറയുന്നത്. ഈ നിർദേശത്തെ ചോദ്യം ചെയ്ത ഖാൻ, 18 വയസ്സ് പൂർത്തിയാക്കിയ യുവാക്കളുടെ ഭരണഘടനാപരമായ അവകാശത്തെ ഒരു സർക്കുലറിലൂടെ എങ്ങനെ പരിമിതപ്പെടുത്താൻ കഴിയുമെന്ന് ചോദിച്ചു. “18 വയസ് പൂർത്തിയാക്കിയ യുവാക്കൾക്ക് വോട്ടവകാശമുണ്ട്. എന്നാൽ ഏകദേശം 20 വയസ്സ് പൂർത്തിയായവരെ മാത്രമാണ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്നതെന്ന സാഹചര്യം എങ്ങനെ അംഗീകരിക്കാനാകും?” എന്നായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ചോദ്യം.
നിലവിലെ സാഹചര്യം വിശദീകരിച്ചു. തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ പുതിയ വോട്ടർ പട്ടിക പുതുക്കൽ നടപടിയോ പ്രത്യേക പുതുക്കൽ നടപടിയോ പ്രഖ്യാപിക്കുന്നതുവരെ നിലവിലെ രജിസ്ട്രേഷൻ നിയന്ത്രണങ്ങൾ തുടരുമെന്ന് ജമ്മു കശ്മീർ ഡെപ്യൂട്ടി ചീഫ് ഇലക്ടറൽ ഓഫീസർ ഗുർപീന്ദർ സിംഗ് അറിയിച്ചു.
“ജമ്മു കശ്മീരിലെ യോഗ്യതാ തീയതി ഇതുവരെ പുതുക്കിയിട്ടില്ല. കാരണം, വോട്ടർ പട്ടികയുടെ പുനഃപരിശോധന തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടില്ല. 2024-ൽ നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് മുമ്പാണ് അവസാനമായി വോട്ടർ പട്ടിക പുതുക്കിയത്. അതിനുശേഷം അത്തരമൊരു പുതുക്കൽ നടപടിയും പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടില്ല,” ഗുർപീന്ദർ സിംഗ് പറഞ്ഞു.
വോട്ടർ പട്ടികയിൽ പേര് ചേർക്കുന്നത് തുടർച്ചയായ പ്രക്രിയയാണെങ്കിലും പുതിയ വോട്ടർമാരുടെ ഓൺലൈൻ രജിസ്ട്രേഷൻ പൂർണമായി നടത്താൻ പുതുക്കൽ നടപടികൾ പ്രഖ്യാപിക്കേണ്ട സാഹചര്യമുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.“വോട്ടർ പട്ടിക പുതുക്കൽ പ്രഖ്യാപിക്കുന്നതോടെ പുതിയ വോട്ടർമാരുടെ രജിസ്ട്രേഷൻ ഓൺലൈനായും നടത്താൻ കഴിയും,” എന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
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