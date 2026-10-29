ജമ്മു- കശ്മീരിനായി പുതിയ സുസ്ഥിര പർവത വികസന നയം; വിനോദസഞ്ചാരികൾക്കും തീർഥാടകർക്കും നിയന്ത്രണമേർപ്പെടുത്താൻ ശുപാർശ
എല്ലാ മലയോര മേഖലകളെയും അവയുടെ പ്രകൃതിപരമായ സവിശേഷതകൾ അനുസരിച്ച് നാല് സുരക്ഷിത മേഖലകളായി തിരിക്കും. കൂടാതെ, പ്രധാന വിനോദസഞ്ചാര- തീർഥാടന കേന്ദ്രങ്ങളിൽ ഉൾക്കൊള്ളാൻ കഴിയുന്ന ആളുകളുടെ ശേഷി അനുസരിച്ച് സന്ദർശകരുടെ എണ്ണത്തിൽ നിയന്ത്രണം ഏർപ്പെടുത്തും.
Published : October 29, 2026 at 3:20 PM IST
ശ്രീനഗർ: ജമ്മു-കശ്മീരിലെ പർവത മേഖലകളുടെ പാരിസ്ഥിതിക സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കുന്നതിനായി കാർഷിക സർവകലാശാലയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ സമഗ്രമായ 'സുസ്ഥിര പർവ്വത വികസന നയം' (Sustainable Mountain Development Policy) തയാറാക്കി. ഷേർ-ഇ-കശ്മീർ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഓഫ് അഗ്രികൾച്ചറൽ സയൻസസ് ആൻഡ് ടെക്നോളജി ഓഫ് കശ്മീരും (SKUAST-K) ഡൽഹിയിലെ ഇൻ്റഗ്രേറ്റഡ് മൗണ്ടൻ ഇനിഷ്യേറ്റീവും (IMI) ചേർന്നാണ് കരട് നയം തയാറാക്കിയിരിക്കുന്നത്. സർവകലാശാല വൈസ് ചാൻസലർ ഉൾപ്പെടെ എട്ട് പ്രൊഫസർമാർ ഈ കരട് നയരേഖ രൂപീകരിക്കുന്നതിൽ പങ്കാളികളായിട്ടുണ്ട്. ജമ്മു-കശ്മീരിൻ്റെ പാരിസ്ഥിതിക തകർച്ചയും കാലാവസ്ഥ വ്യതിയാനങ്ങളും മുൻനിർത്തിയാണ് സുപ്രധാനമായ ഈ ചുവടുവെപ്പ്.
പർവത പ്രദേശങ്ങൾ പാരിസ്ഥിതികമായി സുരക്ഷിതമായി നിലനിർത്തുന്നതിനായി വിനോദസഞ്ചാരികൾക്കും തീർഥാടകർക്കും പ്രതിദിന നിയന്ത്രണം ഏർപ്പെടുത്തുക, മലയോര മേഖലകൾക്ക് അനുയോജ്യമായ കെട്ടിടങ്ങളും അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങളും നിർമിക്കുക, ഹിമാനികൾ (Glaciers) സംരക്ഷിക്കുക എന്നിവയുൾപ്പെടെ പത്ത് പ്രധാന നിർദേശങ്ങളാണ് ഇതിൽ മുന്നോട്ട് വെച്ചിട്ടുള്ളത്.
ഷിംലയിലെ ഇന്ത്യൻ കൗൺസിൽ ഓഫ് ഫോറസ്ട്രി റിസർച്ച് ആൻഡ് എഡ്യൂക്കേഷൻ (ICFRE), ഗുജറാത്തിലെ അടൽ ബിഹാരി വാജ്പേയി ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് പോളിസി റിസർച്ച് ആൻഡ് ഇന്റർനാഷണൽ സ്റ്റഡീസ്, ഉത്തരാഖണ്ഡിലെ ജി.ബി നാഷണൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ഹിമാലയൻ എൻവയോൺമെൻ്റ്, ലണ്ടനിലെ സിസ്റ്റമിക് (SYSTEMIQ) എന്നീ പ്രമുഖ സ്ഥാപനങ്ങൾ ഈ നയരേഖ പുനഃപരിശോധിക്കുകയും വിലയിരുത്തുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.
ജമ്മു കശ്മീർ ലഫ്റ്റനൻ്റ് ഗവർണർ മനോജ് സിൻഹ ഈ കരട് നയത്തിന് അംഗീകാരം നൽകിയതായും, നിലവിൽ പൊതുജനങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും അറിയുന്നതിനായി ഇത് പരസ്യപ്പെടുത്തിയിരിക്കുകയാണെന്നും SKUAST ഉദ്യോഗസ്ഥർ ഇ ടിവി ഭാരതിനോട് പറഞ്ഞു.
ക്യാബിനറ്റ് തീരുമാനത്തിലൂടെ ഈ നയം ഔദ്യോഗികമായി വിജ്ഞാപനം ചെയ്ത ശേഷം പത്ത് പ്രധാന തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കണമെന്നും, 12 മാസത്തിനുള്ളിൽ 'ജെ ആൻഡ് കെ സുസ്ഥിര മലയോര വികസന നിയമം' (J&K Sustainable Mountain Development Act) പാസാക്കണമെന്നും ഈ നയരേഖ സർക്കാരിനോട് ശുപാർശ ചെയ്യുന്നു.
നാല് സുരക്ഷിത മേഖലകളായി തിരിക്കും
ഈ നയരേഖ പ്രകാരം മുഖ്യമന്ത്രി അധ്യക്ഷനായ ഒരു 'ജെ ആൻഡ് കെ മൗണ്ടൻ ഡെവലപ്മെൻ്റ് കൗൺസിൽ' (J&K Mountain Development Council) രൂപീകരിക്കാൻ നിർദ്ദേശിക്കുന്നു. ഇതിൻ്റെ കീഴിൽ ഒരു 'മൗണ്ടൻ ഡെവലപ്മെൻ്റ് അതോറിറ്റി' എക്സിക്യൂട്ടീവ് വിഭാഗമായി പ്രവർത്തിക്കും. എല്ലാ മലയോര മേഖലകളെയും അവയുടെ പ്രകൃതിപരമായ സവിശേഷതകൾ അനുസരിച്ച് നാല് സുരക്ഷിത മേഖലകളായി (Sensitivity Zones) തിരിക്കും. കൂടാതെ, പ്രധാന വിനോദസഞ്ചാര-തീർത്ഥാടന കേന്ദ്രങ്ങളിൽ ഉൾക്കൊള്ളാൻ കഴിയുന്ന ആളുകളുടെ ശേഷി (Carrying Capacity) അനുസരിച്ച് സന്ദർശകരുടെ എണ്ണത്തിൽ നിയന്ത്രണം ഏർപ്പെടുത്തും.
ടൂറിസം, വനം, പൊതുമരാമത്ത് (Roads), ഭവന-നഗരവികസനം, ദുരന്തനിവാരണം, വിവിധ ഷ്രൈൻ ബോർഡുകൾ (Shrine Boards), ജില്ലാ ഭരണകൂടങ്ങൾ എന്നിവയെ ഏകോപിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് മലയോര മേഖലകളുടെ ശേഷിക്ക് അനുസൃതമായ ടൂറിസം-തീർഥാടന മാനേജ്മെൻ്റിനാണ് ഇതിൽ മുൻഗണന നൽകുന്നത്.
ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആളുകൾ എത്തുന്ന 15 പ്രധാന കേന്ദ്രങ്ങളിൽ 12 മാസത്തിനകം ശേഷി പഠനം (Carrying-Capacity Studies) പൂർത്തിയാക്കാൻ ടൂറിസം, വനം, പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പുകളോടും SKUAST-കശ്മീരിനോടും നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഗുൽമാർഗ്, പഹൽഗാം (അരു, ബേതാബ്, ചന്ദൻവാരി), സോനാമാർഗ് (താജിവാസ്), ദൂദ്പത്രി, യുസ്മാർഗ്, ഗുരൈസ്, ബംഗസ്, സിന്തൻ ടോപ്പ്, പട്നിടോപ്പ്, കത്ര, പദ്ദർ, ബസോലി, ഭദർവ, ഗ്രേറ്റ് ലേക്സ് ട്രെക്കിംഗ് റൂട്ട് എന്നിവ ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു.
ഈ പഠനങ്ങൾ പൂർത്തിയാകുന്നത് വരെ, ലഭ്യമായ പാർക്കിങ്, റോഡ്, ശുചിത്വ സൗകര്യങ്ങൾ എന്നിവ കണക്കിലെടുത്ത് 100 ദിവസത്തിനകം താൽക്കാലിക പ്രതിദിന നിയന്ത്രണങ്ങൾ അതോറിറ്റി പ്രഖ്യാപിക്കും. നിശ്ചിത കേന്ദ്രങ്ങളിലേക്ക് പോകുന്ന എല്ലാ സന്ദർശകരും 'ജെ ആൻഡ് കെ മൗണ്ടൻ പാസ്' (J&K Mountain Pass) എന്ന ഏകീകൃത ഓൺലൈൻ പ്ലാറ്റ്ഫോം വഴി രജിസ്റ്റർ ചെയ്യണം. തിരക്കേറിയ സ്ഥലങ്ങളിൽ സമയമനുസരിച്ച് ബുക്കിങ് സൗകര്യവും ഉണ്ടാകും. ഈ പ്ലാറ്റ്ഫോം വഴി തന്നെയാകും പരിസ്ഥിതി നികുതി (Cess) പിരിക്കുക, ഇ-പാസുകൾ നൽകുക, കാലാവസ്ഥാ-അപകട മുന്നറിയിപ്പുകൾ നൽകുക, സന്ദർശകരുടെ വിവരങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തുക എന്നിവ ചെയ്യുക.
തീർഥാടനങ്ങൾ കൂടുതൽ സുരക്ഷിതവും ശുചിത്വമുള്ളതും
അമർനാഥ് യാത്ര, മാതാ വൈഷ്ണോദേവി, മച്ചൈൽ മാത, ശിവ് ഖോരി, ബുദ്ധ അമർനാഥ്, കൈലാഷ് കുണ്ഡ്, സർത്താൽ ദേവി, കൗസർ നാഗ്, ബാബ രേഷി, ചരാർ-ഇ-ഷരീഫ്, ബാബ സൈനുദ്ദീൻ വാലി, തട്ടാ പാനി, ഹർമുഖ്-ഗംഗാബൽ തുടങ്ങിയ ഉയർന്ന മലയോര തീർഥാടന റൂട്ടുകൾക്കായി ഈ നയത്തിലെ എട്ട് സുപ്രധാന നടപടികൾ നിർദേശിക്കുന്നു.
ശാസ്ത്രീയമായ പ്രതിദിന തീർഥാടക നിയന്ത്രണം, കാലാവസ്ഥാ ദുരന്തങ്ങൾ മുൻകൂട്ടി അറിയാനുള്ള ആദ്യകാല മുന്നറിയിപ്പ് സംവിധാനങ്ങൾ , പുഴകളുടെ തീരങ്ങൾ, തോടുകൾ, മഞ്ഞുവീഴ്ച സാധ്യതയുള്ള സ്ഥലങ്ങൾ (Avalanche paths), മണ്ണിടിച്ചിൽ മേഖലകൾ (Landslide red zones) എന്നിവിടങ്ങളിൽ ക്യാമ്പുകൾ, സൗജന്യ ഭക്ഷണശാലകൾ, ടെൻ്റുകൾ, കടകൾ എന്നിവ പൂർണ്ണമായി നിരോധിക്കുക എന്നിവ ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു.
"തീർഥാടനങ്ങൾ കൂടുതൽ സുരക്ഷിതവും ശുചിത്വമുള്ളതും സുസ്ഥിരവുമാക്കിക്കൊണ്ട് ഭക്തരുടെ ഭക്തിയെ ഈ നയം സംരക്ഷിക്കുന്നു," എന്ന് കരടിൽ വ്യക്തമാക്കുന്നു.
ജമ്മു കശ്മീരിലെ മലനിരകൾ ജലസുരക്ഷ, ഭക്ഷ്യ-പഴവർഗ ഉത്പാദനം, വനങ്ങൾ, ജൈവവൈവിധ്യം, ടൂറിസം, സാംസ്കാരിക പൈതൃകം, മലയോര ജനതയുടെ ഉപജീവനമാർഗ്ഗം എന്നിവയുടെ അടിസ്ഥാനശിലയാണെന്ന് നയരേഖ പറയുന്നു. എന്നാൽ കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനം, പ്രകൃതിദുരന്തങ്ങൾ, അനിയന്ത്രിതമായ ടൂറിസം-തീർത്ഥാടന തിരക്ക്, അനധികൃത നിർമാണങ്ങൾ, മാലിന്യപ്രശ്നങ്ങൾ, ജൈവവൈവിധ്യ നാശം എന്നിവ ഈ മലയോര മേഖലകളെ കടുത്ത സമ്മർദ്ദത്തിലാക്കുന്നു.
മലനിരകൾ 'വാട്ടർ ടവറുകൾ'
ജമ്മു കശ്മീരിലെ മലനിരകളെ 'വാട്ടർ ടവറുകൾ' (Water Towers) എന്നാണ് നയം വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത്. ഇവയിൽ നിന്നാണ് ഝലം, ചെനാബ്, താവി, സിന്ധു എന്നീ നദികൾ ഉത്ഭവിക്കുന്നത്. ഇത് ഈ കേന്ദ്രഭരണ പ്രദേശത്തിനകത്തും പുറത്തുമുള്ള ദശലക്ഷക്കണക്കിന് ആളുകളുടെ ജീവനാഡിയാണ്. എങ്കിലും നിലവിൽ ഇവ അഭൂതപൂർവമായ സമ്മർദത്തിലാണ്. "ഹിമാനികൾ ഉരുകി പിന്നോട്ട് പോകുന്നു, മേഘവിസ്ഫോടനങ്ങളും മണ്ണിടിച്ചിലുകളും പതിവാകുന്നു, വിനോദസഞ്ചാരികളുടെ എണ്ണം താങ്ങാനാവാത്ത വിധം വർധിക്കുന്നു, നിയന്ത്രണങ്ങളെ മറികടന്ന് നിർമാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ വേഗത്തിൽ നടക്കുന്നു," എന്ന് നയത്തിൽ പറയുന്നു.
ദുരന്തങ്ങളുടെ ഉദാഹരണം
നേപ്പാളിലെ കാലാവസ്ഥാ ദുരന്തങ്ങൾ, ഈ വർഷം ജൂലൈ, ഓഗസ്റ്റ് മാസങ്ങളിൽ പൂഞ്ച്, രജൗരി, കിഷ്ത്വാർ എന്നിവിടങ്ങളിലുണ്ടായ മേഘവിസ്ഫോടനങ്ങൾ, മച്ചൈൽ മാത യാത്ര റൂട്ടിലെ മേഘവിസ്ഫോടനം, 2025-ൽ വൈഷ്ണോദേവി ട്രാക്കിലുണ്ടായ മണ്ണിടിച്ചിൽ, 2023-ൽ ഉത്തരാഖണ്ഡിലെ ജോഷിമഠിലുണ്ടായ ഭൂമി ഇടിഞ്ഞുതാഴൽ, 2023-ലെ ഹിമാചൽ പ്രദേശ് പ്രളയവും മണ്ണിടിച്ചിലും, 2022-ലെ അമർനാഥ് ഗുഹയ്ക്ക് സമീപമുണ്ടായ മേഘവിസ്ഫോടനം, 2014-ലെ കശ്മീർ പ്രളയം, 2013-ലെ ഉത്തരാഖണ്ഡ് കേദാർനാഥ് ദുരന്തം എന്നിവയെല്ലാം വലിയ മുന്നറിയിപ്പുകളായി നയം ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നു.
"പരിസ്ഥിതിക്ക് താങ്ങാൻ കഴിയുന്നതിലും അപ്പുറം സമ്മർദ്ദം ചെലുത്തിയാൽ എന്ത് സംഭവിക്കുമെന്ന് കശ്മീരിലെയും മറ്റ് ഹിമാലയൻ മേഖലകളിലെയും മലനിരകൾ നമുക്ക് കാണിച്ചുതന്നു," എന്ന് നയരേഖ വ്യക്തമാക്കുന്നു. ഇവ നടപ്പിലാക്കാൻ വിവിധ സമിതികൾ രൂപീകരിക്കും. ഇന്ത്യയിൽ ഇത്തരമൊരു സംസ്ഥാന-കേന്ദ്രഭരണ പ്രദേശ നിർദ്ദിഷ്ട നയം കൊണ്ടുവരുന്ന ആദ്യത്തെ പ്രദേശമായിരിക്കും ജമ്മു കശ്മീർ.
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മറ്റ് ഹിമാലയൻ സംസ്ഥാനങ്ങൾക്കും കേന്ദ്ര സർക്കാരിനും ഇത് ഒരു മാതൃകയായി പഠിക്കാനും നടപ്പിലാക്കാനും സാധിക്കും. ജമ്മു കശ്മീർ, ലഡാക്ക്, ഹിമാചൽ പ്രദേശ്, ഉത്തരാഖണ്ഡ്, സിക്കിം, അരുണാചൽ പ്രദേശ്, നാഗാലാൻഡ്, മണിപ്പൂർ, മിസോറാം, ത്രിപുര, മേഘാലയ എന്നിവയുൾപ്പെടുന്ന ഇന്ത്യൻ ഹിമാലയൻ മേഖല (IHR) ഏഷ്യയുടെ തന്നെ വാട്ടർ ടവറായും, ആഗോള ജൈവവൈവിധ്യ കേന്ദ്രമായും, 5 കോടിയിലധികം മലയോര നിവാസികളുടെ സാംസ്കാരിക കേന്ദ്രമായും നിലകൊള്ളുന്നു.
ഈ പദ്ധതിക്കായി 'ജെ ആൻഡ് കെ മൗണ്ടൻ ഗ്രീൻ ഫണ്ട്', 'ജെ ആൻഡ് കെ മൗണ്ടൻ നോളജ് സെൻ്റർ' (J&K Mountain Knowledge Centre) എന്നിവ സ്ഥാപിക്കും. ഇതിൻ്റെ ഗവേഷണങ്ങൾക്കും നിരീക്ഷണങ്ങൾക്കും SKUAST-കശ്മീർ നേതൃത്വം നൽകും. "100 ദിവസത്തിനകം പ്രകടമായ നടപടികളും, ഒരു വർഷത്തിനുള്ളിൽ നിയമപരമായ ചട്ടക്കൂടും, അഞ്ച് വർഷത്തിനുള്ളിൽ അളക്കാവുന്ന രീതിയിലുള്ള വലിയൊരു മാറ്റവും കൊണ്ടുവരാൻ തക്കവണ്ണമാണ് ഇതിൻ്റെ പ്രവർത്തന പാത രൂപകൽപ്പന ചെയ്തിരിക്കുന്നത്," എന്ന് നയരേഖ ഉപസംഹരിക്കുന്നു.
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