ETV Bharat / bharat

'വന്ദേമാതരം' വിവാദം; 'ആർ‌എസ്‌എസ് പ്രത്യയശാസ്ത്രം അടിച്ചേൽപ്പിക്കുക ലക്ഷ്യം', സിൻഹയെ വിമർശിച്ച് ഒമർ അബ്‌ദുള്ള

ജമ്മു കശ്‌മീർ സ്‌കൂളുകളിൽ 'വന്ദേമാതരം' ആലപിച്ചതിനെതിരെ കടുത്ത വിമർശം. മത സംഘടനകളിൽ നിന്നും എതിർപ്പുകൾ ഉയർന്നു.

VANTE MATARAM controversy OMAR ABDULLAH MANOJ SINHA JAMMU KASHMIR
Jammu Kashmir CM Omar Abdullah addressing a rally. (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Kerala Team

Published : November 7, 2025 at 8:59 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ശ്രീനഗർ: ലെഫ്റ്റനൻ്റ് ഗവർണർ മനോജ് സിൻഹ 'വന്ദേമാതരം' ആലപിച്ചതിനെ തുടർന്ന് ജമ്മു കശ്‌മീരിൽ വിവാദം. ആർ‌എസ്‌എസ് പ്രത്യയശാസ്ത്രം അടിച്ചേൽപ്പിക്കുക ലക്ഷ്യമെന്ന് മുസ്ലീം മത സംഘടനകൾ ആരോപിച്ചു. ദേശീയ ഗാനത്തിൻ്റെ 150-ാം വാർഷികം ആഘോഷിക്കുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായി ജമ്മു കശ്‌മീരിലെ സ്‌കൂളുകളിൽ നടത്തിയ സാംസ്‌കാരിക പരിപാടിയിലാണ് മനോജ് സിൻഹ 'വന്ദേമാതരം' ആലപിച്ചത്.

സംഭവത്തിൽ സർക്കാരിൻ്റെ അനുമതിയില്ലാതെയാണ് സ്‌കൂളുകളിൽ പരിപാടി നടത്തിയതെന്ന് ജമ്മുകശ്‌മീർ മുഖ്യമന്ത്രി ഒമർ അബ്‌ദുള്ള പറഞ്ഞു. പരിപാടിയിൽ മന്ത്രിസഭയ്‌ക്ക് പങ്കില്ലെന്നും സംസ്ഥാനത്തെ വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി അതിൽ ഒപ്പിട്ടിട്ടില്ല എന്നും അബ്‌ദുള്ള കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

എന്നാൽ ആർ‌എസ്‌എസ് പ്രത്യയശാസ്ത്രം അടിച്ചേൽപ്പിക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെയാണ് പരിപാടി നടത്തിയതെന്ന് ജമ്മു കശ്‌മീർ മുഖ്യ പുരോഹിതൻ മിർവൈസ് ഉമർ ഫാറൂഖിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള മുത്തഹിദ മജ്‌ലിസ് ഉലമ, മുസ്ലീം മത സംഘടനകൾ ആരോപിച്ചു. തുടർന്നാണ് സംഭവം വിവാദമായത്.

വന്ദേമാതരത്തിൻ്റെ 150-ാം വാർഷികം ആഘോഷിക്കുന്നതിനായി ജമ്മു കശ്‌മീരിലെ സ്‌കൂളുകളിൽ സംഗീത, സാംസ്‌കാരിക പരിപാടികൾ നടത്താൻ സാംസ്‌കാരിക വകുപ്പ് തീരുമാനിച്ചിരുന്നു. ഇതിൽ വിദ്യാർഥികളെയും ജീവനക്കാരെയും പങ്കെടുപ്പിക്കണമെന്ന് സാംസ്‌കാരിക വകുപ്പിൻ്റെ നിർദേശവുമുണ്ടായിരുന്നു. ഇതിനായി പരിപാടികൾ ഏകോപിപ്പിക്കുന്നതിന് ജമ്മു കശ്‌മീർ സ്‌കൂൾ വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പുകളുടെ ഡയറക്‌ടർമാരെയാണ് നിയമിച്ചിരുന്നത്.

ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്‌സ്‌ആപ്പ് ചാനലില്‍ ജോയിന്‍ ചെയ്യാന്‍ ഈ ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

നേരത്തെ പാർലമെൻ്റ് അംഗങ്ങൾ, ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥർ, പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ എന്നിവർ പങ്കെടുത്ത ഒരു പരിപാടിയിലും ലെഫ്റ്റനൻ്റ് ഗവർണർ മനോജ് സിൻഹ 'വന്ദേമാതരം' ആലപിക്കുകയും പരിപാടിക്ക് നേതൃത്വം നൽകുകയും ചെയ്‌തിരുന്നു. തുടർന്ന് 'വന്ദേമാതരം' രചിച്ച ബങ്കിം ചന്ദ്ര ചതോപാധ്യായയ്ക്ക് ആദരാഞ്ജലികൾ അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഈ ഗാനം സ്വാതന്ത്ര്യം ഉറപ്പാക്കാൻ ആളുകളെ പ്രചോദിപ്പിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു. ഇതും വിവാദത്തിന് തിരികൊളുത്തിയിരുന്നു.

"മാതൃരാജ്യത്തോടുള്ള നമ്മുടെ പ്രതിബദ്ധതയും സമർപ്പണവും സമൂഹത്തിൻ്റെ പുരോഗതിക്കും സമൃദ്ധിക്കും വഴിയൊരുക്കുന്നു. നമ്മൾ നാടിന് വേണ്ടി നൽകുന്ന സംഭാവന മാതാ ഭാരതിക്ക് നൽകുന്ന ആദരാഞ്ജലിയാണെന്നും ഓർമ്മിക്കണം", എന്ന് മനോജ് സിൻഹ പറഞ്ഞു.

"1875 നവംബർ 7 ന് ബങ്കിം ചന്ദ്ര ചതോപാധ്യായ എഴുതിയ വന്ദേമാതരത്തിൻ്റെ 150 വാർഷികമാണിത്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആനന്ദമഠം എന്ന നോവലിൻ്റെ ഭാഗമായി ബംഗദർശൻ എന്ന സാഹിത്യ ജേണലിലാണ് ഇത് ആദ്യമായി പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടത്. ശക്തിയുടെയും സമൃദ്ധിയുടെയും ദിവ്യത്വത്തിൻ്റെയും മൂർത്തീഭാവമായി മാതൃരാജ്യത്തെ കാണുന്ന ഈ ഗാനം, ഇന്ത്യയുടെ ഐക്യത്തിൻ്റെയും ആത്മാഭിമാനത്തിൻ്റെയും പ്രതീകമായി മാറുകയും ചെയ്‌തു,' എന്നും കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

Also Read: ഉറുമ്പിനെ പേടിച്ച് ആത്മഹത്യ, മിർമിക്കോഫോബിയ അത്ര നിസാരമല്ല; വിദഗ്‌ധർ പറയുന്നത്

TAGGED:

VANTE MATARAM CONTROVERSY
OMAR ABDULLAH
MANOJ SINHA
JAMMU KASHMIR
LG LEADS VANTE MATARAM IN SCHOOLS

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

'ദിസ് ടൈം ഫോർ ഇന്ത്യ'..! മൂന്നാം മൂഴത്തില്‍ പി​ഴ​ക്കാതെ, ലോകകപ്പ് കിരീടത്തിലേക്കുള്ള യാത്ര ഇതാ..

ബലാബലം, ത്രിശങ്കു, തൂക്കുഭരണം, എല്ലാം തീര്‍ക്കുമോ പുത്തന്‍ വാര്‍ഡുകള്‍; പുതുതായെത്തിയത് 1501 വാർഡുകള്‍

ബിഹാര്‍ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് 2025: കനല്‍ ഒരു തരി; ദിവ്യ ഗൗതം-ഇടത് പാര്‍ട്ടിയിലെ ഏക വനിതാ സ്ഥാനാര്‍ത്ഥി, സുശാന്ത് രജപുതുമായി ബന്ധം അറിയാം

പിഎം ശ്രീ ഫണ്ട് വേണ്ട, കേരളം കേന്ദ്രത്തോട് ചോദിക്കുന്ന എസ്‌എസ്‌കെ ഫണ്ട് എന്ത്?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.